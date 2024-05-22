за всё до 4 чел.

15000 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

Приглашаем вас на незабываемое путешествие по самым живописным и уникальным местам Дагестана, где природа и история сливаются воедино

Вас ждет погружение в дивную природу Дагестана, включая круиз по Чиркейскому водохранилищу и обед среди гор

за всё до 4 чел.

от 11 000 ₽ за всё до 4 чел.

Начало: По договоренности с гидом

Погрузитесь в атмосферу забытого аула Гамсутль. Эта экскурсия откроет вам секреты древнего поселения и его жителей

за всё до 2 чел.

от 15 000 ₽ за всё до 2 чел.

Расписание: Ежедневно в удобное для Вас время

Начало: По договоренности с туристом

Погрузитесь в многовековую историю Дербента и взгляните на уникальный экраноплан «Лунь», совершив путешествие, которое запомнится навсегда

за всё до 2 чел.

от 12 000 ₽ за всё до 2 чел.

Расписание: Ежедневно в удобное для вас время

Начало: По договоренности с туристом

Погрузитесь в мир девственной природы Дагестана с индивидуальной экскурсией, включающей посещение села Хунзах и водопада Тобот

за всё до 2 чел.

от 13 000 ₽ за всё до 2 чел.

Расписание: Ежедневно в удобное для Вас время

Начало: По договоренности с туристом

Среди гор Кавказа спрятано множество интересных мест. Отправляйтесь в древние аулы Чох и Гамсутль, узнайте их историю и насладитесь живописными видами

за всё до 2 чел.

от 11 000 ₽ за всё до 2 чел.

Расписание: Ежедневно с утра с 7ч до 10:30

Начало: По договоренности с туристом

Дагестан - это горные пейзажи и традиции. Прогулка на катере по Сулакскому каньону и посещение бархана Сарыкум оставят незабываемые впечатления

Индивидуальная

12 часов

«Лунь», Самурский лиановый лес и Живые озера: Путешествие по Дагестану Погрузитесь в атмосферу таинственного Самурского лианового леса, встретьтесь с историей экраноплана «Лунь» и откройте для себя Живые озера Начало: По договоренности с туристом «В Дагестан приезжают за красивыми горными пейзажами»

Расписание: В любой день в удобное для Вас время с 8 утра до 10ч