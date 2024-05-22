1 чел.
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20%
Индивидуальная
12 часов
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и ущелье нартов: путешествие по Дагестану
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по самым живописным и уникальным местам Дагестана, где природа и история сливаются воедино
Начало: По договорённости
«Вы окажетесь в уникальной пустыне среди гор — единственной в России»
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
1500012 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
9 часов
Путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум из Каспийска
Вас ждет погружение в дивную природу Дагестана, включая круиз по Чиркейскому водохранилищу и обед среди гор
Начало: Ул. Дахадаева, д. 76, возле школы №3
«Пустыня из советского кино После обеда в форелевом хозяйстве мы отправимся на бархан Сарыкум — уголок пустыни, затерянный среди гор»
Расписание: Ежедневно в 8:30
Завтра в 07:40
10 июня в 07:40
3 300₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Призрачные горы аула Гамсутль: Путешествие в прошлое Каспийска
Погрузитесь в атмосферу забытого аула Гамсутль. Эта экскурсия откроет вам секреты древнего поселения и его жителей
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Исторический Дербент и экраноплан «Лунь»: путешествие из Каспийска
Погрузитесь в многовековую историю Дербента и взгляните на уникальный экраноплан «Лунь», совершив путешествие, которое запомнится навсегда
Начало: По договоренности с туристом
«Нарын-Кала— визитка Дагестана, крепость на вершине горы, созданная веками назад»
Расписание: Ежедневно в удобное для Вас время
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 15 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
11 часов
Горный Хунзах, водопад Тобот и Каменная Чаша: Путешествие по Дагестану
Погрузитесь в мир девственной природы Дагестана с индивидуальной экскурсией, включающей посещение села Хунзах и водопада Тобот
Начало: По договоренности с туристом
«С нами вы отправитесь на один день в горы Дагестана»
Расписание: Ежедневно в удобное для вас время
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 12 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
12 часов
Таинственные Гамсутль и Чох - старинные аулы Дагестана из Каспийска
Среди гор Кавказа спрятано множество интересных мест. Отправляйтесь в древние аулы Чох и Гамсутль, узнайте их историю и насладитесь живописными видами
Начало: По договоренности с туристом
«Заброшенное село на вершине горы, которое никто никогда в истории не смог взять штурмом»
Расписание: Ежедневно в удобное для Вас время
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
от 13 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
9 часов
Индивидуальная экскурсия: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска
Дагестан - это горные пейзажи и традиции. Прогулка на катере по Сулакскому каньону и посещение бархана Сарыкум оставят незабываемые впечатления
Начало: По договоренности с туристом
«Что вас ожидает:Горный Дагестан — невероятное место, страна гор и языков»
Расписание: Ежедневно с утра с 7ч до 10:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 11 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
12 часов
«Лунь», Самурский лиановый лес и Живые озера: Путешествие по Дагестану
Погрузитесь в атмосферу таинственного Самурского лианового леса, встретьтесь с историей экраноплана «Лунь» и откройте для себя Живые озера
Начало: По договоренности с туристом
«В Дагестан приезжают за красивыми горными пейзажами»
Расписание: В любой день в удобное для Вас время с 8 утра до 10ч
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 18 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Карадахская теснина и Гоор: Путешествие по сердцу Дагестана
Погрузитесь в мир древних легенд и неповторимых пейзажей Дагестана. Экскурсия в Карадахскую теснину и Гоор - это путешествие, которое запомнится навсегда
Начало: По договоренности с туристом
«С собой иметь воду в дорогу, какую-нибудь накидку на всякий случай, погода в горах непредсказуемая, и обязательно удобную обувь»
Расписание: Выезды в любой день с 7:30 до 10:00
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 14 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Великолепие кавказских ландшафтов: горы, каньоны и песчаные волны Каспийска
Погрузитесь в приключение по красивейшим уголкам Каспийска, где природа и культура переплетаются, создавая незабываемые впечатления
Начало: По договоренности
Расписание: Каждый день, время удобное для туристов
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
3 500₽ за всё до 17 чел.
Индивидуальная
12 часов
Топовый Дагестан: индивидуальный отдых по программе «всё включено»
Погрузитесь в атмосферу Дагестана с индивидуальной экскурсией по программе «всё включено». Откройте для себя уникальные традиции и культуру республики
Начало: По договоренности с гидом
«Удобную одежду для поездок в горы (не короткую, не обтягивающую)»
Расписание: Ежедневно, по договоренности с клиентом
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
9 000₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Незабываемый Дагестан: по самым ярким уголкам республики
Погрузитесь в атмосферу настоящего Дагестана, исследуя его природные и культурные сокровища с опытными гидами
Начало: По договорённости
«Жаждущим приключений предлагаем покорить вершины величественных гор, погрузиться в подземные миры, исследовать живописные озера и ощутить силу природных явлений»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
12 990₽ за всё до 7 чел.
Групповая
12 часов
Гоор, Кахиб и Язык Тролля
Начало: Г. Каспийск, ул. Халилова, 3
«Что вас ждет Горный Дагестан — невероятно атмосферная местность, где стоит побывать хотя бы раз»
Расписание: Среда, пятница, суббота, воскресенье в 07:30
Завтра в 07:30
12 июня в 07:30
3 300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭльмира22 мая 2024Все очень понравилось, гид Али супер.
- ААнна22 мая 2024Это лучшая экскурсия в моей жизни! Гид профессионал. Не думала что может быть настолько высокий уровень. Все молодцы! Огромное спасибо за эмоции! Привет из Кемеровской области.
- ААнастасия12 мая 2024Спасибо Магомеду за прекрасную поездку. Ездили семьей, маршрут был хорошо продуман, Магомед подстроился под нашу просьбу и завез нас на красивое маковое поле, Сулакский каньон и катер выше всяких ожиданий. Отличный новый ресторан с хорошим сервисом у зиплайна
- ВВалерия11 мая 2024Сулакский каньон, Бархан Сарыкум, Пещера, Подвесной мостВсё прошло отлично! Автобус маленький, чистый. Гид водитель Абдулкадыр очень приятный человек, благодарим за экскурсию. Мы остались довольны.
- ААльфия7 мая 2024Сулакский каньон, Бархан Сарыкум, Пещера, Подвесной мостОчень понравился гид Гаджи. Очень интересная и колоритная была экскурсия. Самые наилучшие рекомендации! Очень много интересных локаций,очень красивая природа
- ККатерина5 мая 2024Хотели попасть на экскурсию в Гамсутль, но погода подвела, были сильные дожди, пешую тропу развезло и месить грязь очень не
- ИИрина5 мая 2024Были на экскурсии с Тимуром компанией 5 взрослых 29.04.2024. Остались очень довольны. Очень комфортный автомобиль. Интересный маршрут, потрясающе красивые места,
- ООльга30 апреля 2024Поездка прошла на высшем уровне,гид очень много рассказывал,за что отдельное ему спасибо!!! На всех объектах было достаточно времени, даже успели прокатиться на катере по каньону. Обед вкусный в шикарном ресторане. Впечатления прекрасные от всей поездки.
- ККатерина23 апреля 2024Замечательный гид, прекрасный маршрут. Места ооочень красивые! Рекомендую!
- ААлмаз12 января 2024Добрый день всем!!! Хотим поблагодарить за организованную нам экскурсию, нам все очень очень понравилось, Магомед потрясающий эксюрсовод, все история Дагестана
Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Горы»
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