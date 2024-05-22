Экскурсии к горам Каспийска

Найдено 13 экскурсий в категории «Горы» в Каспийске, цены от 3 300 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Самые-самые места Дагестана: Сулакский каньон, бархан Сарыкум и ущелье нартов
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и ущелье нартов: путешествие по Дагестану
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по самым живописным и уникальным местам Дагестана, где природа и история сливаются воедино
Начало: По договорённости
«Вы окажетесь в уникальной пустыне среди гор — единственной в России»
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
1500012 000 за всё до 4 чел.
Сулакский каньон из Каспийска
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
270 отзывов
Путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум из Каспийска
Вас ждет погружение в дивную природу Дагестана, включая круиз по Чиркейскому водохранилищу и обед среди гор
Начало: Ул. Дахадаева, д. 76, возле школы №3
«Пустыня из советского кино После обеда в форелевом хозяйстве мы отправимся на бархан Сарыкум — уголок пустыни, затерянный среди гор»
Расписание: Ежедневно в 8:30
Завтра в 07:40
10 июня в 07:40
3 300 за человека
Призрачные горы аула Гамсутль
Индивидуальная
12 часов
9 отзывов
Призрачные горы аула Гамсутль: Путешествие в прошлое Каспийска
Погрузитесь в атмосферу забытого аула Гамсутль. Эта экскурсия откроет вам секреты древнего поселения и его жителей
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 11 000 за всё до 4 чел.
Исторический Дербент и монстр «Лунь» из Каспийска
Индивидуальная
11 часов
5 отзывов
Исторический Дербент и экраноплан «Лунь»: путешествие из Каспийска
Погрузитесь в многовековую историю Дербента и взгляните на уникальный экраноплан «Лунь», совершив путешествие, которое запомнится навсегда
Начало: По договоренности с туристом
«Нарын-Кала— визитка Дагестана, крепость на вершине горы, созданная веками назад»
Расписание: Ежедневно в удобное для Вас время
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 15 000 за всё до 2 чел.
Горный Хунзах и альпийские луга из Каспийска
Индивидуальная
11 часов
15 отзывов
Горный Хунзах, водопад Тобот и Каменная Чаша: Путешествие по Дагестану
Погрузитесь в мир девственной природы Дагестана с индивидуальной экскурсией, включающей посещение села Хунзах и водопада Тобот
Начало: По договоренности с туристом
«С нами вы отправитесь на один день в горы Дагестана»
Расписание: Ежедневно в удобное для вас время
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 12 000 за всё до 2 чел.
Таинственные Гамсутль и Чох - старинные аулы Дагестана из Каспийска
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Таинственные Гамсутль и Чох - старинные аулы Дагестана из Каспийска
Среди гор Кавказа спрятано множество интересных мест. Отправляйтесь в древние аулы Чох и Гамсутль, узнайте их историю и насладитесь живописными видами
Начало: По договоренности с туристом
«Заброшенное село на вершине горы, которое никто никогда в истории не смог взять штурмом»
Расписание: Ежедневно в удобное для Вас время
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
от 13 000 за всё до 2 чел.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум - из Каспийска
Индивидуальная
9 часов
5 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска
Дагестан - это горные пейзажи и традиции. Прогулка на катере по Сулакскому каньону и посещение бархана Сарыкум оставят незабываемые впечатления
Начало: По договоренности с туристом
«Что вас ожидает:Горный Дагестан — невероятное место, страна гор и языков»
Расписание: Ежедневно с утра с 7ч до 10:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 11 000 за всё до 2 чел.
В Самурские Лиановые джунгли из Каспийска
Индивидуальная
12 часов
«Лунь», Самурский лиановый лес и Живые озера: Путешествие по Дагестану
Погрузитесь в атмосферу таинственного Самурского лианового леса, встретьтесь с историей экраноплана «Лунь» и откройте для себя Живые озера
Начало: По договоренности с туристом
«В Дагестан приезжают за красивыми горными пейзажами»
Расписание: В любой день в удобное для Вас время с 8 утра до 10ч
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 18 000 за всё до 3 чел.
«Гоор и Карадахская теснина» из Каспийска
Индивидуальная
11 часов
Карадахская теснина и Гоор: Путешествие по сердцу Дагестана
Погрузитесь в мир древних легенд и неповторимых пейзажей Дагестана. Экскурсия в Карадахскую теснину и Гоор - это путешествие, которое запомнится навсегда
Начало: По договоренности с туристом
«С собой иметь воду в дорогу, какую-нибудь накидку на всякий случай, погода в горах непредсказуемая, и обязательно удобную обувь»
Расписание: Выезды в любой день с 7:30 до 10:00
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 14 000 за всё до 2 чел.
Великолепные горы и песчаные волны
Индивидуальная
2 часа
Великолепие кавказских ландшафтов: горы, каньоны и песчаные волны Каспийска
Погрузитесь в приключение по красивейшим уголкам Каспийска, где природа и культура переплетаются, создавая незабываемые впечатления
Начало: По договоренности
Расписание: Каждый день, время удобное для туристов
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
3 500 за всё до 17 чел.
Топовый Дагестан: индивидуальный отдых по программе «всё включено»
Индивидуальная
12 часов
Топовый Дагестан: индивидуальный отдых по программе «всё включено»
Погрузитесь в атмосферу Дагестана с индивидуальной экскурсией по программе «всё включено». Откройте для себя уникальные традиции и культуру республики
Начало: По договоренности с гидом
«Удобную одежду для поездок в горы (не короткую, не обтягивающую)»
Расписание: Ежедневно, по договоренности с клиентом
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
9 000 за человека
Незабываемый Дагестан: по самым ярким уголкам республики
Индивидуальная
12 часов
Незабываемый Дагестан: по самым ярким уголкам республики
Погрузитесь в атмосферу настоящего Дагестана, исследуя его природные и культурные сокровища с опытными гидами
Начало: По договорённости
«Жаждущим приключений предлагаем покорить вершины величественных гор, погрузиться в подземные миры, исследовать живописные озера и ощутить силу природных явлений»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
12 990 за всё до 7 чел.
Гоор, Кахиб и Язык Тролля
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
Гоор, Кахиб и Язык Тролля
Начало: Г. Каспийск, ул. Халилова, 3
«Что вас ждет Горный Дагестан — невероятно атмосферная местность, где стоит побывать хотя бы раз»
Расписание: Среда, пятница, суббота, воскресенье в 07:30
Завтра в 07:30
12 июня в 07:30
3 300 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    Эльмира
    22 мая 2024
    Сулакский каньон из Каспийска
    Все очень понравилось, гид Али супер.
  • А
    Анна
    22 мая 2024
    Сулакский каньон из Каспийска
    Это лучшая экскурсия в моей жизни! Гид профессионал. Не думала что может быть настолько высокий уровень. Все молодцы! Огромное спасибо за эмоции! Привет из Кемеровской области.
  • А
    Анастасия
    12 мая 2024
    Самые-самые места Дагестана: Сулакский каньон, бархан Сарыкум и ущелье нартов
    Спасибо Магомеду за прекрасную поездку. Ездили семьей, маршрут был хорошо продуман, Магомед подстроился под нашу просьбу и завез нас на красивое маковое поле, Сулакский каньон и катер выше всяких ожиданий. Отличный новый ресторан с хорошим сервисом у зиплайна
    Спасибо Магомеду за прекрасную поездку. Ездили семьей, маршрут был хорошо продуман, Магомед подстроился под нашу просьбуСпасибо Магомеду за прекрасную поездку. Ездили семьей, маршрут был хорошо продуман, Магомед подстроился под нашу просьбуСпасибо Магомеду за прекрасную поездку. Ездили семьей, маршрут был хорошо продуман, Магомед подстроился под нашу просьбу
  • В
    Валерия
    11 мая 2024
    Сулакский каньон, Бархан Сарыкум, Пещера, Подвесной мост
    Всё прошло отлично! Автобус маленький, чистый. Гид водитель Абдулкадыр очень приятный человек, благодарим за экскурсию. Мы остались довольны.
  • А
    Альфия
    7 мая 2024
    Сулакский каньон, Бархан Сарыкум, Пещера, Подвесной мост
    Очень понравился гид Гаджи. Очень интересная и колоритная была экскурсия. Самые наилучшие рекомендации! Очень много интересных локаций,очень красивая природа
  • К
    Катерина
    5 мая 2024
    Таинственные Гамсутль и Чох - старинные аулы Дагестана из Каспийска
    Хотели попасть на экскурсию в Гамсутль, но погода подвела, были сильные дожди, пешую тропу развезло и месить грязь очень не
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    хотелось. В итоге поехали в Гуниб и на Салтинский водопад и не пожалели, оно того стоило. Отдельное спасибо менеджеру "Кочевника" - всегда на связи, держала нас в курсе всех изменений накануне экскурсии. А благодаря нашему гиду, Шамилу, мы очень душевно и интересно провели день.

  • И
    Ирина
    5 мая 2024
    Горный Хунзах и альпийские луга из Каспийска
    Были на экскурсии с Тимуром компанией 5 взрослых 29.04.2024. Остались очень довольны. Очень комфортный автомобиль. Интересный маршрут, потрясающе красивые места,
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    комфортная дорога. Тимур рассказал нам все про Дагестан, про современный быт, инфраструктуру. Ответил на все интересующие нас вопросы. По пути организовал нам обед в чудесном месте с очень вкусной национальной кухней. Вообщем полностью рекомендую данную экскурсию, организованную агентством Кочевник Тревел. Особенно в сопровождении гида Тимура.

  • О
    Ольга
    30 апреля 2024
    Сулакский каньон из Каспийска
    Поездка прошла на высшем уровне,гид очень много рассказывал,за что отдельное ему спасибо!!! На всех объектах было достаточно времени, даже успели прокатиться на катере по каньону. Обед вкусный в шикарном ресторане. Впечатления прекрасные от всей поездки.
  • К
    Катерина
    23 апреля 2024
    Самые-самые места Дагестана: Сулакский каньон, бархан Сарыкум и ущелье нартов
    Замечательный гид, прекрасный маршрут. Места ооочень красивые! Рекомендую!
  • А
    Алмаз
    12 января 2024
    Призрачные горы аула Гамсутль
    Добрый день всем!!! Хотим поблагодарить за организованную нам экскурсию, нам все очень очень понравилось, Магомед потрясающий эксюрсовод, все история Дагестана
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    рассказывал. я был семей, всем понравилось экскурсия Гамсутль. Поездка прошла так позитивно, все дорогу Магомед рассказывал нам, спасибо большое ещё раз Магомеда. Всем советую!!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Горы»

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  1. Самые-самые места Дагестана: Сулакский каньон, бархан Сарыкум и ущелье нартов
  2. Сулакский каньон из Каспийска
  3. Призрачные горы аула Гамсутль
  4. Исторический Дербент и монстр «Лунь» из Каспийска
  5. Горный Хунзах и альпийские луга из Каспийска
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Бархан Сарыкум
  2. Сулакский каньон
  3. Самое главное
  4. Экраноплан «Лунь»
  5. Ирганайское водохранилище
  6. Форелевое хозяйство
  7. Гимринский тоннель
  8. Водопад Тобот
  9. Язык Тролля
  10. Крепость Нарын-Кала
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