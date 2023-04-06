Дербент, Нарын-Кала и Лунь - Экраноплан

Трансфер в Каспийск: групповые, ночные, гастрономические и другие туры

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Ответы на вопросы
Дербент самый южный, старинный и самый тёплый город. На улицах Дербента чувствуешь себя как дома.

Дербент отличается от множеств городов страны — это маленькая, отдельная, каменная страна не оставит равнодушных.

Прогуляемся по набережной Дербента, увидим крепость Нарын-Кала, Магалы (старый город), Джума-Мечеть и многое другое.
Дербент, Нарын-Кала и Лунь - Экраноплан
Дербент, Нарын-Кала и Лунь - Экраноплан
Дербент, Нарын-Кала и Лунь - Экраноплан
Дербент, Нарын-Кала и Лунь - Экраноплан
Дербент, Нарын-Кала и Лунь - Экраноплан
Дербент, Нарын-Кала и Лунь - Экраноплан
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Крепость Нарын-Кала
  • Магалы (старый город)
  • Джума-Мечеть
  • Девичьи бани
  • Армянская церковь
  • Дом Петра I
  • Набережная Дербента
  • Свето-музыкальный фонтан
  • Лунь Экраноплан
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Путешествие по самому южному городу — Дербенту

По улочкам старого Дербента ножки идут сами, тут царит покой и тишина, тут слышишь себя, свои шаги. Одним словом — Атмосферно!
Прогуляемся по набережной Дербента, увидим множество живописных и интересных мест!

Ежедневно, 7:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Гид
  • Входные билеты в Нарын-Калу
  • Входные билеты в Девичьи бани
  • Обед
Что не входит
  • Личные расходы
  • Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Ленина, д. 35
Завершение: ул. Ленина, д. 39а
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, 7:30
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • Мы заберём каждого с места проживания
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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