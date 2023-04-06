Трансфер в Каспийск: групповые, ночные, гастрономические и другие туры
Дербент самый южный, старинный и самый тёплый город. На улицах Дербента чувствуешь себя как дома.
Дербент отличается от множеств городов страны — это маленькая, отдельная, каменная страна не оставит равнодушных.
Прогуляемся по набережной Дербента, увидим крепость Нарын-Кала, Магалы (старый город), Джума-Мечеть и многое другое.
Дербент отличается от множеств городов страны — это маленькая, отдельная, каменная страна не оставит равнодушных.
Прогуляемся по набережной Дербента, увидим крепость Нарын-Кала, Магалы (старый город), Джума-Мечеть и многое другое.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Крепость Нарын-Кала
- Магалы (старый город)
- Джума-Мечеть
- Девичьи бани
- Армянская церковь
- Дом Петра I
- Набережная Дербента
- Свето-музыкальный фонтан
- Лунь Экраноплан
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Путешествие по самому южному городу — Дербенту
По улочкам старого Дербента ножки идут сами, тут царит покой и тишина, тут слышишь себя, свои шаги. Одним словом — Атмосферно!
Прогуляемся по набережной Дербента, увидим множество живописных и интересных мест!
Ежедневно, 7:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Гид
- Входные билеты в Нарын-Калу
- Входные билеты в Девичьи бани
- Обед
- Что не входит
- Личные расходы
- Сувениры
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ул. Ленина, д. 35Завершение: ул. Ленина, д. 39а
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно, 7:30Экскурсия длится около 12 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Важная информация
- Мы заберём каждого с места проживания
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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