Дербент и каспийский монстр «Лунь» из Каспийска (всё включено)

Прогулка по древнему Дербенту, посещение крепости Нарын-кала, Джума-мечети и экраноплана «Лунь». Включены трансфер, гид и обед
Путешествие в Дербент и к экраноплану "Лунь" из Каспийска - это уникальная возможность погрузиться в богатую историю и культуру Дагестана.

Вы прогуляетесь по древним улицам, увидите крепость Нарын-кала и старейшую мечеть, а также посетите набережную Каспийского моря. В завершение экскурсии вас ждёт знакомство с удивительным военным сооружением - экранопланом "Лунь". В стоимость включены трансфер, услуги гида и комплексный обед
5
2 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Древнейший город России
  2. 🏰 Величественная крепость Нарын-кала
  3. 🕌 Старейшая мечеть
  4. 🌊 Прогулка по набережной Каспийского моря
  5. 🚀 Уникальный экраноплан «Лунь»
  6. 🍽️ Включённый комплексный обед

Что можно увидеть

  • Древняя крепость Нарын-кала
  • Старый Дербент
  • Джума-мечеть
  • Девичьи бани
  • Набережная
  • Экраноплан «Лунь»
  • Музыкальный фонтан
Дербент и каспийский монстр «Лунь» из Каспийска (всё включено)
Дербент и каспийский монстр «Лунь» из Каспийска (всё включено)
Дербент и каспийский монстр «Лунь» из Каспийска (всё включено)
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Почувствуйте колорит и самобытность древнейшего города России. Мощёные улицы и каменные здания, рассыпанные по всему Дербенту, помогут вам проникнуться умиротворением, которая особенно свойственна исторической части поселения, где расположились величественная крепость и старейшая мечеть. Вы также прогуляетесь по набережной у Каспийского моря и узнаете историю уникального военного сооружения — экраноплана «Лунь», который иногда именуют «каспийским монстром».

В программе

  • Древняя крепость Нарын-кала (снаружи и изнутри)
  • Старый Дербент
  • Джума-мечеть
  • Девичьи бани
  • Набережная
  • Экраноплан «Лунь»
  • Музыкальный фонтан

Организационные детали

В стоимость включено:

  • Трансфер (туда и обратно)
  • Услуги гида
  • Комплексный обед с возможностью выбрать блюда
  • Вход в крепость и Джума-мечеть

во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 10:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3 500 ₽
Дети до 10 лет3 300 ₽
Пенсионеры3 350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ул. Халилова
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Мария
21 мая 2024
Здравствуйте! Мы приехали в гости из Санкт-Петербурга. Купили через эту компанию сразу 3 экскурсии (Дербент, Сулакский каньон и Грозный). Очень понравились экскурсии, даже не знаю какая лучше. У нас были
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замечательные, терпеливые и отзывчивые гиды. Водителям тоже большое спасибо. Мы остались очень довольны экскурсиями! Единственный минус - это маловато времени дают на локациях. Думаю это из-за насыщенной и большой программы. Спасибо большое за гостеприимство и наш отдых!

Р
23 апр 2024
Очень интересный маршрут
Очень интересный маршрут

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