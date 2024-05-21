читать дальше замечательные, терпеливые и отзывчивые гиды. Водителям тоже большое спасибо. Мы остались очень довольны экскурсиями! Единственный минус - это маловато времени дают на локациях. Думаю это из-за насыщенной и большой программы. Спасибо большое за гостеприимство и наш отдых!

Здравствуйте! Мы приехали в гости из Санкт-Петербурга. Купили через эту компанию сразу 3 экскурсии (Дербент, Сулакский каньон и Грозный). Очень понравились экскурсии, даже не знаю какая лучше. У нас были