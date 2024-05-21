Путешествие в Дербент и к экраноплану "Лунь" из Каспийска - это уникальная возможность погрузиться в богатую историю и культуру Дагестана.
Вы прогуляетесь по древним улицам, увидите крепость Нарын-кала и старейшую мечеть, а также посетите набережную Каспийского моря. В завершение экскурсии вас ждёт знакомство с удивительным военным сооружением - экранопланом "Лунь". В стоимость включены трансфер, услуги гида и комплексный обед
Вы прогуляетесь по древним улицам, увидите крепость Нарын-кала и старейшую мечеть, а также посетите набережную Каспийского моря. В завершение экскурсии вас ждёт знакомство с удивительным военным сооружением - экранопланом "Лунь". В стоимость включены трансфер, услуги гида и комплексный обед
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Древнейший город России
- 🏰 Величественная крепость Нарын-кала
- 🕌 Старейшая мечеть
- 🌊 Прогулка по набережной Каспийского моря
- 🚀 Уникальный экраноплан «Лунь»
- 🍽️ Включённый комплексный обед
Что можно увидеть
- Древняя крепость Нарын-кала
- Старый Дербент
- Джума-мечеть
- Девичьи бани
- Набережная
- Экраноплан «Лунь»
- Музыкальный фонтан
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Почувствуйте колорит и самобытность древнейшего города России. Мощёные улицы и каменные здания, рассыпанные по всему Дербенту, помогут вам проникнуться умиротворением, которая особенно свойственна исторической части поселения, где расположились величественная крепость и старейшая мечеть. Вы также прогуляетесь по набережной у Каспийского моря и узнаете историю уникального военного сооружения — экраноплана «Лунь», который иногда именуют «каспийским монстром».
В программе
- Древняя крепость Нарын-кала (снаружи и изнутри)
- Старый Дербент
- Джума-мечеть
- Девичьи бани
- Набережная
- Экраноплан «Лунь»
- Музыкальный фонтан
Организационные детали
В стоимость включено:
- Трансфер (туда и обратно)
- Услуги гида
- Комплексный обед с возможностью выбрать блюда
- Вход в крепость и Джума-мечеть
во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 500 ₽
|Дети до 10 лет
|3 300 ₽
|Пенсионеры
|3 350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ул. Халилова
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Каспийске
Провёл экскурсии для 5643 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Михаил, я представляю туристическое агентство в Дагестане. У нас большой штат квалифицированных гидов, водителей и менеджеров. Совместно мы разработали множество маршрутов: от классических до экстремальных. С радостью покажем вам любимый Дагестан.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мария
21 мая 2024
Здравствуйте! Мы приехали в гости из Санкт-Петербурга. Купили через эту компанию сразу 3 экскурсии (Дербент, Сулакский каньон и Грозный). Очень понравились экскурсии, даже не знаю какая лучше. У нас были
Р
Регина
23 апр 2024
Очень интересный маршрут
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