Экраноплан «Лунь» – экскурсии в Каспийске

Найдено 6 экскурсий в категории «Экраноплан «Лунь»» в Каспийске, цены от 3 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дербент и экраноплан Лунь из Каспийска
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
30 отзывов
Дербент и экраноплан Лунь: путешествие из Каспийска в историю и обратно
Погрузитесь в атмосферу древнего Дербента и удивительного экраноплана Лунь, исследуя сокровища Дагестана
Начало: У вашего отеля
17 июня в 08:30
23 июня в 08:30
10 400 за всё до 4 чел.
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Каспийска
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
10 отзывов
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Каспийска
Побывать в колоритных местах Южного Дагестана и исследовать древнейший город России
Начало: 7.30
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
16 999 за всё до 4 чел.
Дербент и Каспийский Монстр «Лунь» и Музыкальный Фонтан
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
43 отзыва
Дербент и «Каспийский монстр»: путешествие сквозь века и современность
Загляните в прошлое и настоящее Дербента, встретьтесь с легендарным «Лунем» на набережной, украшенной Покрасом Лампасом
Начало: Г. Каспийск, ул. Халилова 3
Расписание: Еженедельно 4 раза
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
3 400 за человека
Знакомство с достопримечательностями города Дербент
Индивидуальная
12 часов
6 отзывов
Знакомство с древним Дербентом: история, культура и архитектура
Погрузитесь в уникальную атмосферу Дербента, одного из самых древних городов России, исследуя его знаменитые достопримечательности
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности с клиентом
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 11 000 за всё до 4 чел.
Исторический Дербент и монстр «Лунь» из Каспийска
Индивидуальная
11 часов
5 отзывов
Исторический Дербент и экраноплан «Лунь»: путешествие из Каспийска
Погрузитесь в многовековую историю Дербента и взгляните на уникальный экраноплан «Лунь», совершив путешествие, которое запомнится навсегда
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в удобное для Вас время
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 15 000 за всё до 2 чел.
В Самурские Лиановые джунгли из Каспийска
Индивидуальная
12 часов
«Лунь», Самурский лиановый лес и Живые озера: Путешествие по Дагестану
Погрузитесь в атмосферу таинственного Самурского лианового леса, встретьтесь с историей экраноплана «Лунь» и откройте для себя Живые озера
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: В любой день в удобное для Вас время с 8 утра до 10ч
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 18 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виталий
    31 мая 2024
    Дербент и экраноплан Лунь из Каспийска
    Шамсудин великолепный гид, который очень любит свою работу и обладает колоссальными знаниями о Дагестане и помогает найти решение в нестандартных ситуациях, спасибо!
  • Т
    Тамара
    31 мая 2024
    Дербент и Каспийский Монстр «Лунь» и Музыкальный Фонтан
    Прекрасная экскурсия, отличный водитель. Хотелось бы более осведомленного гида в плане информации и выполнения обещаний. Но в целом понравилось
  • Н
    Надежда
    26 мая 2024
    Дербент и экраноплан Лунь из Каспийска
    Были на экскурсии в Дербенте с Зауром. Всё понравилось. Вождение машины отличное. Отвечал на все наши вопросы, рассказывал много историй
    читать дальше

    из жизни. Нигде нас не торопил, везде прошлись, всё посмотрели. Пообедали в очень уютной Хинкальной, прогулялись по набережной. По времени даже вышло больше, чем была запланирована экскурсия. Спасибо Зауру.

    Были на экскурсии в Дербенте с Зауром. Всё понравилось. Вождение машины отличное. Отвечал на все нашиБыли на экскурсии в Дербенте с Зауром. Всё понравилось. Вождение машины отличное. Отвечал на все нашиБыли на экскурсии в Дербенте с Зауром. Всё понравилось. Вождение машины отличное. Отвечал на все нашиБыли на экскурсии в Дербенте с Зауром. Всё понравилось. Вождение машины отличное. Отвечал на все нашиБыли на экскурсии в Дербенте с Зауром. Всё понравилось. Вождение машины отличное. Отвечал на все нашиБыли на экскурсии в Дербенте с Зауром. Всё понравилось. Вождение машины отличное. Отвечал на все наши
  • П
    Полина
    17 мая 2024
    Знакомство с достопримечательностями города Дербент
    Прекрасная экскурсия, хотя немного утомительная, если проходит из Каспийска - пробки. Несмотря на это, первая остановка у экраноплана сразу сняла
    читать дальше

    всю усталость от дороги. Потом крепость в Дербенте: очень красивая, хорошо сохраненная, очень интересный рассказ гида по территории. Отдельное спасибо нашему сопровождавшему Магомеду: за долгую дорогу он успел нам рассказать и про обычаи, и про религию, и про историю Дагестана и про многое другое. Очень внимательный, отзывчивый. Накормил нас вкусным обедом. Пошел нам на встречу и отошел от маршрута. Несмотря на это, мы все, что хотели, посмотрели и вовремя вернулись. Еще раз спасибо!!!

  • А
    Анна
    18 апреля 2024
    Дербент и экраноплан Лунь из Каспийска
    Все супер! Очень комфортно, очень интересно и познавательно! Гид внимательный и эрудированный. Рекомендуем от души!
  • С
    Светлана
    8 апреля 2024
    Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Каспийска
    Отличная и познавательная экскурсия по Дагестану. На экскурскии полюбовались красотами горной местности и окунулись в историю края. Гид Идрис интерно
    читать дальше

    доносит информацию об историчесих фактах и современной жизни Дагестана. Отдельное спасибо Идрису за комфортное вождение, отзывчивость. Экскурсия прошла в комфортном темпе, все успели посмотреть, при этом не устали.

    Отличная и познавательная экскурсия по Дагестану. На экскурскии полюбовались красотами горной местности и окунулись в историюОтличная и познавательная экскурсия по Дагестану. На экскурскии полюбовались красотами горной местности и окунулись в историюОтличная и познавательная экскурсия по Дагестану. На экскурскии полюбовались красотами горной местности и окунулись в историюОтличная и познавательная экскурсия по Дагестану. На экскурскии полюбовались красотами горной местности и окунулись в историюОтличная и познавательная экскурсия по Дагестану. На экскурскии полюбовались красотами горной местности и окунулись в историюОтличная и познавательная экскурсия по Дагестану. На экскурскии полюбовались красотами горной местности и окунулись в историюОтличная и познавательная экскурсия по Дагестану. На экскурскии полюбовались красотами горной местности и окунулись в историюОтличная и познавательная экскурсия по Дагестану. На экскурскии полюбовались красотами горной местности и окунулись в историюОтличная и познавательная экскурсия по Дагестану. На экскурскии полюбовались красотами горной местности и окунулись в историю
  • Е
    Екатерина
    20 марта 2024
    Знакомство с достопримечательностями города Дербент
    Очень понравилась экскурсия в самый древний город России! Интересная история,необычная цитадель,прекрасные виды! Как всегда высокий профессионализм гида Магомеда! Заехали вкусно поесть! Несмотря на дождь,экскурсия удалась,но плохая погода - лишний повод вернуться! Спасибо!
  • О
    Ольга
    12 октября 2023
    Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Каспийска
    Идрис прекрасно знает историю своего края, подача информации доступна и интересна. Вождение комфортное. В наш день экскурсии был холодный дождь и сильный ветер, но это не испортило впечатление от экскурсии. Водопад - прелестен. Дербент - чудесный город."Лунь" впечатлил габаритами. Спасибо.
    Идрис прекрасно знает историю своего края, подача информации доступна и интересна. Вождение комфортное. В наш деньИдрис прекрасно знает историю своего края, подача информации доступна и интересна. Вождение комфортное. В наш деньИдрис прекрасно знает историю своего края, подача информации доступна и интересна. Вождение комфортное. В наш день
  • Е
    Евгения
    1 августа 2023
    Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Каспийска
    Прекрасная экскурсия! Прекрасный Дагестан! Замечательный гид Идрис, эрудированный, спокойный, внимательный! Человек, любящий свое дело и родные места - и это
    читать дальше

    невозможно не заметить! Экскурсия прошла в комфортном темпе, в сопровождении интересной информации об истории посещаемых мест. Отдохнули душой, набрались отличных впечатлений. Спасибо огромное!

  • Л
    Лариса
    28 сентября 2022
    Исторический Дербент и монстр «Лунь» из Каспийска
    Нам все очень понравилось только мы хотели ещё на фонтаны мы забыли сказать и нас не завезли

Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Экраноплан «Лунь»»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каспийске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Дербент и экраноплан Лунь из Каспийска
  2. Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Каспийска
  3. Дербент и Каспийский Монстр «Лунь» и Музыкальный Фонтан
  4. Знакомство с достопримечательностями города Дербент
  5. Исторический Дербент и монстр «Лунь» из Каспийска
Какие места ещё посмотреть в Каспийске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Бархан Сарыкум
  2. Сулакский каньон
  3. Самое главное
  4. Экраноплан «Лунь»
  5. Ирганайское водохранилище
  6. Форелевое хозяйство
  7. Гимринский тоннель
  8. Водопад Тобот
  9. Язык Тролля
  10. Крепость Нарын-Кала
Сколько стоит экскурсия по Каспийску в июне 2024
Сейчас в Каспийске в категории "Экраноплан «Лунь»" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 3 400 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 94 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Каспийске на 2024 год по теме «Экраноплан «Лунь»», 94 ⭐ отзыва, цены от 3400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам