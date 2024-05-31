1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Дербент и экраноплан Лунь: путешествие из Каспийска в историю и обратно
Погрузитесь в атмосферу древнего Дербента и удивительного экраноплана Лунь, исследуя сокровища Дагестана
Начало: У вашего отеля
17 июня в 08:30
23 июня в 08:30
10 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Каспийска
Побывать в колоритных местах Южного Дагестана и исследовать древнейший город России
Начало: 7.30
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
16 999₽ за всё до 4 чел.
Групповая
11 часов
Дербент и «Каспийский монстр»: путешествие сквозь века и современность
Загляните в прошлое и настоящее Дербента, встретьтесь с легендарным «Лунем» на набережной, украшенной Покрасом Лампасом
Начало: Г. Каспийск, ул. Халилова 3
Расписание: Еженедельно 4 раза
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
3 400₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Знакомство с древним Дербентом: история, культура и архитектура
Погрузитесь в уникальную атмосферу Дербента, одного из самых древних городов России, исследуя его знаменитые достопримечательности
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности с клиентом
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Исторический Дербент и экраноплан «Лунь»: путешествие из Каспийска
Погрузитесь в многовековую историю Дербента и взгляните на уникальный экраноплан «Лунь», совершив путешествие, которое запомнится навсегда
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в удобное для Вас время
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 15 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
12 часов
«Лунь», Самурский лиановый лес и Живые озера: Путешествие по Дагестану
Погрузитесь в атмосферу таинственного Самурского лианового леса, встретьтесь с историей экраноплана «Лунь» и откройте для себя Живые озера
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: В любой день в удобное для Вас время с 8 утра до 10ч
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 18 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиталий31 мая 2024Шамсудин великолепный гид, который очень любит свою работу и обладает колоссальными знаниями о Дагестане и помогает найти решение в нестандартных ситуациях, спасибо!
- ТТамара31 мая 2024Прекрасная экскурсия, отличный водитель. Хотелось бы более осведомленного гида в плане информации и выполнения обещаний. Но в целом понравилось
- ННадежда26 мая 2024Были на экскурсии в Дербенте с Зауром. Всё понравилось. Вождение машины отличное. Отвечал на все наши вопросы, рассказывал много историй
- ППолина17 мая 2024Прекрасная экскурсия, хотя немного утомительная, если проходит из Каспийска - пробки. Несмотря на это, первая остановка у экраноплана сразу сняла
- ААнна18 апреля 2024Все супер! Очень комфортно, очень интересно и познавательно! Гид внимательный и эрудированный. Рекомендуем от души!
- ССветлана8 апреля 2024Отличная и познавательная экскурсия по Дагестану. На экскурскии полюбовались красотами горной местности и окунулись в историю края. Гид Идрис интерно
- ЕЕкатерина20 марта 2024Очень понравилась экскурсия в самый древний город России! Интересная история,необычная цитадель,прекрасные виды! Как всегда высокий профессионализм гида Магомеда! Заехали вкусно поесть! Несмотря на дождь,экскурсия удалась,но плохая погода - лишний повод вернуться! Спасибо!
- ООльга12 октября 2023Идрис прекрасно знает историю своего края, подача информации доступна и интересна. Вождение комфортное. В наш день экскурсии был холодный дождь и сильный ветер, но это не испортило впечатление от экскурсии. Водопад - прелестен. Дербент - чудесный город."Лунь" впечатлил габаритами. Спасибо.
- ЕЕвгения1 августа 2023Прекрасная экскурсия! Прекрасный Дагестан! Замечательный гид Идрис, эрудированный, спокойный, внимательный! Человек, любящий свое дело и родные места - и это
- ЛЛариса28 сентября 2022Нам все очень понравилось только мы хотели ещё на фонтаны мы забыли сказать и нас не завезли
Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Экраноплан «Лунь»»
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