за всё до 4 чел.

10 400 ₽ за всё до 4 чел.

Погрузитесь в атмосферу древнего Дербента и удивительного экраноплана Лунь, исследуя сокровища Дагестана

за всё до 4 чел.

16 999 ₽ за всё до 4 чел.

Побывать в колоритных местах Южного Дагестана и исследовать древнейший город России

Загляните в прошлое и настоящее Дербента, встретьтесь с легендарным «Лунем» на набережной, украшенной Покрасом Лампасом

за всё до 4 чел.

от 11 000 ₽ за всё до 4 чел.

Расписание: Ежедневно, по договоренности с клиентом

Начало: По договоренности с гидом

Погрузитесь в уникальную атмосферу Дербента, одного из самых древних городов России, исследуя его знаменитые достопримечательности

за всё до 2 чел.

от 15 000 ₽ за всё до 2 чел.

Расписание: Ежедневно в удобное для Вас время

Начало: По договоренности с туристом

Погрузитесь в многовековую историю Дербента и взгляните на уникальный экраноплан «Лунь», совершив путешествие, которое запомнится навсегда

Индивидуальная

12 часов

«Лунь», Самурский лиановый лес и Живые озера: Путешествие по Дагестану Погрузитесь в атмосферу таинственного Самурского лианового леса, встретьтесь с историей экраноплана «Лунь» и откройте для себя Живые озера Начало: По договоренности с туристом

Расписание: В любой день в удобное для Вас время с 8 утра до 10ч