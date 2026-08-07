Самый древний город на территории России уже ждёт вас! Мы отправимся в путешествие в комфортном для вас темпе, чтобы осмотреть крепость Нарын-кала, прогуляться по набережной, увидеть экраноплан «Лунь» и другие главные достопримечательности Дербента.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Путешествие в Древний Город России

Мы отправимся в один из самых древних городов России, где вас ждут удивительные открытия и насыщенные впечатления. Здесь, среди старинных улочек и величественных мечетей, вы сможете вновь ощутить дух истории.

Уникальная Крепость Нарын-кала

Наша экскурсия начнется с посещения крепости Нарын-кала — это настоящий музей под открытым небом, который включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот величественный памятник архитектуры расскажет вам о многих событиях прошлого и подарит великолепные виды на окрестности.

Старый Дербент и Современная Набережная

Далее мы прогуляемся по старому Дербенту, где сохранились удивительные здания и традиции. Не упустите возможность насладиться атмосферой этого города, а также посетить его современную набережную, где можно отдохнуть и насладиться свежим воздухом.

Уникальный Экраноплан «Лунь»

Важной частью нашего путешествия станет знакомство с уникальным экранопланом «Лунь». Это техника, способная удивить своей конструкцией и функциональностью. Не забудьте сделать фотографии на память!

Дом-музей Петра Первого

И завершим нашу экскурсию в доме-музее Петра Первого, где вы узнаете о жизни и деятельности одного из самых известных русских царей. Здесь вы сможете погрузиться в атмосферу той эпохи и узнать много нового.

Путешествие по этому древнему городу оставит у вас незабываемые впечатления, полные исторического наследия и культурного богатства.