Уникальная экскурсия по Дербенту: крепость Нарын-кала и дом-музей Петра первого
Самый древний город на территории России уже ждёт вас! Мы отправимся в путешествие в комфортном для вас темпе, чтобы осмотреть крепость Нарын-кала, прогуляться по набережной, увидеть экраноплан «Лунь» и другие главные достопримечательности Дербента.
Мы отправимся в один из самых древних городов России, где вас ждут удивительные открытия и насыщенные впечатления. Здесь, среди старинных улочек и величественных мечетей, вы сможете вновь ощутить дух истории.
Уникальная Крепость Нарын-кала
Наша экскурсия начнется с посещения крепости Нарын-кала — это настоящий музей под открытым небом, который включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот величественный памятник архитектуры расскажет вам о многих событиях прошлого и подарит великолепные виды на окрестности.
Старый Дербент и Современная Набережная
Далее мы прогуляемся по старому Дербенту, где сохранились удивительные здания и традиции. Не упустите возможность насладиться атмосферой этого города, а также посетить его современную набережную, где можно отдохнуть и насладиться свежим воздухом.
Уникальный Экраноплан «Лунь»
Важной частью нашего путешествия станет знакомство с уникальным экранопланом «Лунь». Это техника, способная удивить своей конструкцией и функциональностью. Не забудьте сделать фотографии на память!
Дом-музей Петра Первого
И завершим нашу экскурсию в доме-музее Петра Первого, где вы узнаете о жизни и деятельности одного из самых известных русских царей. Здесь вы сможете погрузиться в атмосферу той эпохи и узнать много нового.
Путешествие по этому древнему городу оставит у вас незабываемые впечатления, полные исторического наследия и культурного богатства.
Ежедневно в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Крепость Нарын-кала
Город Дербент
Экраноплан «Лунь»
Дом музей Петра I
Что включено
Экскурсия по крепости
Экскурсия по старому городу
Транспорт Туда обратно
Гид по крепости
Что не входит в цену
Личные расходы
Вход в музей
Вход в крепость
Вход в армянский храм
Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: По желанию туриста
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 25 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Коннова
Брали индивидуальный тур из Каспийска в Дербент. Сначала приехали в парк Патриот где находится экраноплан Лунь. Есть возможность заглянуть внутрь, пройти все отсеки и посидеть за штурвалом. Затем посетили крепость читать дальшеуменьшить
Нарын-кала, которую осмотрели с гидом и получили много интересной информации. Потом было предоставлено свободное время для осмотра достопримечательностей крепости и окрестностей Дербента, посещения выставок и музея. Со смотровых площадок и стен крепости открываются прекрасные виды. Далее посетили колоритные улочки старого города, улицу Счастливых людей, набережную. Выражаем искреннюю благодарность экскурсоводу Абдулле, который рассказал много интересного о посещаемых локациях, традициях и истории республики. Обязательно вернемся и рекомендуем всем.
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А
Анастасия
Магомед, большое спасибо за экскурсию! С Вами было очень интересно не только посмотреть Дербент но и послушать Ваш рассказ об истории Дагестана, обычаях и традициях народа, это очень ценно для нас!
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А
Александр
Всё отлично, гид очень гибкий и готов помочь выбрать главное/подсказать что можно посмотреть вместо или ещё. Очень понравилось
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Т
Татьяна
Хотелось бы отметить работу нашего гида, Магомеда! Поездка прошла комфортно и легко. По дороге увидели много красивых мест, одна из таких как гора с профилем А. С. Пушкина, проехали по читать дальшеуменьшить
старым улочкам Дербента, посетили Лунь, Крепость, набережную. На обед заезжали в хорошее кафе, порции большие, цены низкие👍🏻 Магомед угостил нас местным блюдом чуду. Вообщем было полное погружение))) хотелось бы отметить как профессионализм, так и душевные качества, а какие видео со снимками делает для нас туристов🔥
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Т
Татьяна
Хотелось бы отметить работу нашего гида, Магомеда! Поездка прошла комфортно и легко. По дороге увидели много красивых мест, одна из таких как гора с профилем А. С. Пушкина, проехали по читать дальшеуменьшить
старым улочкам Дербента, посетили Лунь, Крепость, набережную. На обед заезжали в хорошее кафе, порции большие, цены низкие👍🏻 Магомед угостил нас местным блюдом чуду. Вообщем было полное погружение))) хотелось бы отметить как профессионализм, так и душевные качества, а какие видео со снимками делает для нас туристов🔥
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И
Ирина
Нам очень понравилось путешествие по Дербенту. С нами были пожилые люди, гид подстраивался по них и их пожелания. Несмотря на то, что дедушка медленно ходил мы посмотрели крепость, Лунь, видели читать дальшеуменьшить
дом Петра 1, покатались по самому городу. По набережной мы сами не захотели гулять, потому что погода была очень ветренной. Дети тоже набегались и насмотрелись. Обедали в столовой Зам-Зам. Все остались очень довольны. Благодарим компанию и лично гида Магомеда- Алисултана за доставленное удовольствие.
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