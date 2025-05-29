Что вас ждет Чтобы прогуляться по тропическому лесу не надо выезжать за пределы России, достаточно просто приехать в Дагестан. Эта поездка познакомит вас с единственным лиановым лесом в России. Он расположен на южной стороне Дагестана и подходит прямо к песчаному берегу Каспийского моря. Здесь вы встретите такие разнообразие растений, многие виды из которых находятся в Красной книге. В лесу обитают разные звери и около 50 редких и исчезающих видов птиц. А самое интересное место — плантация орхидей. Лес расположен вдоль реки Самур, благодаря чему и носит название — Самурский лес. Река богата рыбой, а на берегу есть отличные места для отдыха. В густом лесу есть сеть небольших целебных озер, которые соседствуют с Каспийским морем. Огромное разнообразие деревьев, теплый морской бриз, чистая родниковая вода и отдых на берегу моря оставят у вас только хорошие впечатления. Здесь есть прекрасные места для отдыха, которые оставят только хорошие впечатления. А также увидите сеть Важно знать:

Для путешествия выбирайте удобную обувь.