Представьте себе место, где тропический лес встречается с бескрайними водами Каспийского моря.
Этот тур в Каспийск откроет вам двери в удивительный мир Самурского леса - единственного лианового леса в России, который
Этот тур в Каспийск откроет вам двери в удивительный мир Самурского леса - единственного лианового леса в России, который
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание тура
Что вас ждет Чтобы прогуляться по тропическому лесу не надо выезжать за пределы России, достаточно просто приехать в Дагестан. Эта поездка познакомит вас с единственным лиановым лесом в России. Он расположен на южной стороне Дагестана и подходит прямо к песчаному берегу Каспийского моря. Здесь вы встретите такие разнообразие растений, многие виды из которых находятся в Красной книге. В лесу обитают разные звери и около 50 редких и исчезающих видов птиц. А самое интересное место — плантация орхидей. Лес расположен вдоль реки Самур, благодаря чему и носит название — Самурский лес. Река богата рыбой, а на берегу есть отличные места для отдыха. В густом лесу есть сеть небольших целебных озер, которые соседствуют с Каспийским морем. Огромное разнообразие деревьев, теплый морской бриз, чистая родниковая вода и отдых на берегу моря оставят у вас только хорошие впечатления. Здесь есть прекрасные места для отдыха, которые оставят только хорошие впечатления. А также увидите сеть Важно знать:
Для путешествия выбирайте удобную обувь.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Самурский лес
- Целебные озера
- Река Самур
- Каспийское море
Что включено
- Услуги гида
- Транфер
- Питание
Что не входит в цену
- Сувениры
- Личные расходы туриста
- Авиабилеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Махачкала
Завершение: Махачкала
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
- Для путешествия выбирайте удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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