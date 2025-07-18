Представьте себе место, где небо касается земли, а воздух наполнен чистотой и свежестью - это гора Шалбуздаг в Каспийске.
Ваше путешествие начнется с уютной гостиницы в селе Микрах, где вас ожидает
Ваше путешествие начнется с уютной гостиницы в селе Микрах, где вас ожидает
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание тураЧто вас ждет Мы направимся на гору Шалбуздаг — одну из высочайших вершин южной части Дагестана. Вершина Шалбуздага видна с чрезвычайно большой территории. Ее характерной чертой являются зубчатые вершины, и расположенное у подножья красных гор высокогорное озеро. На протяжении столетий на вершину горы совершалось паломничество. Считается, что семь восхождений на гору Шалбуздаг равны одному паломничеству в Мекку. Поэтому к вершине в течение многих веков устремляются паломники и туристы. По мере восхождения вы увидите и другие святые места:
- Святилище — место, где был похоронен святой Сулейман.
- Золотой эренлер — мечеть, где каждый может переночевать.
- Зем-зем — горное озеро с хрустально-чистой и ледяной водой, по преданиям которой она исцеляет от всех болезней, как духовных, так и физических.
- Пещера — место, где только безгрешный сможет пройти сквозь расщелину. Здесь вы встретите исчезающие виды растений и животных, как бурый медведь и камышовый кот. Важно знать • Проживание в гостинице в с. Микрах, трехразовое питание уже включены в стоимость тура.
Ежедневно, по договоренности с клиентом
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гора Шалбуздаг
- Высокогорное озеро
- Пещера, где только безгрешный сумеет пройти
- Святилище, где похоронен святой Сулейман
Что включено
- Проживание в гостинице в с. Микрах
- Транспорт
- Трёхразовое питание
Что не входит в цену
- Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Махачкала
Завершение: С. Микрах
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности с клиентом
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
- Экскурсия длится 2 дня
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Каспийска
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