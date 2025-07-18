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комфортное проживание и трехразовое питание.



Восхождение на одну из высочайших вершин Дагестана обещает быть захватывающим: зубчатые вершины, высокогорное озеро у подножия красных гор и святые места, которые встретятся на вашем пути.



Среди них - святилище святого Сулеймана, Золотой эренлер - мечеть, где можно переночевать, и Зем-зем - озеро с целебной водой. Не менее интересна пещера, где, по легендам, может пройти только безгрешный. Вас ждет встреча с уникальной флорой и фауной, включая редкие виды животных.



Этот тур станет незабываемым приключением и позволит вам насладиться красотой и величием природы, познакомиться с древними традициями и испытать себя. Подарите себе воспоминания, которые останутся с вами на всю жизнь