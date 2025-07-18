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Восхождение на гору Шалбуздаг

Восхождение на гору Шалбуздаг - это не просто путешествие, это погружение в мир древних традиций и неповторимой природы
Представьте себе место, где небо касается земли, а воздух наполнен чистотой и свежестью - это гора Шалбуздаг в Каспийске.

Ваше путешествие начнется с уютной гостиницы в селе Микрах, где вас ожидает
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комфортное проживание и трехразовое питание.

Восхождение на одну из высочайших вершин Дагестана обещает быть захватывающим: зубчатые вершины, высокогорное озеро у подножия красных гор и святые места, которые встретятся на вашем пути.

Среди них - святилище святого Сулеймана, Золотой эренлер - мечеть, где можно переночевать, и Зем-зем - озеро с целебной водой. Не менее интересна пещера, где, по легендам, может пройти только безгрешный. Вас ждет встреча с уникальной флорой и фауной, включая редкие виды животных.

Этот тур станет незабываемым приключением и позволит вам насладиться красотой и величием природы, познакомиться с древними традициями и испытать себя. Подарите себе воспоминания, которые останутся с вами на всю жизнь

Восхождение на гору Шалбуздаг
Восхождение на гору Шалбуздаг
Восхождение на гору Шалбуздаг
Ближайшие даты:
18
июл19
июл20
июл21
июл22
июл23
июл24
июл
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Описание тура

Что вас ждет Мы направимся на гору Шалбуздаг — одну из высочайших вершин южной части Дагестана. Вершина Шалбуздага видна с чрезвычайно большой территории. Ее характерной чертой являются зубчатые вершины, и расположенное у подножья красных гор высокогорное озеро. На протяжении столетий на вершину горы совершалось паломничество. Считается, что семь восхождений на гору Шалбуздаг равны одному паломничеству в Мекку. Поэтому к вершине в течение многих веков устремляются паломники и туристы. По мере восхождения вы увидите и другие святые места:
  • Святилище — место, где был похоронен святой Сулейман.
  • Золотой эренлер — мечеть, где каждый может переночевать.
  • Зем-зем — горное озеро с хрустально-чистой и ледяной водой, по преданиям которой она исцеляет от всех болезней, как духовных, так и физических.
  • Пещера — место, где только безгрешный сможет пройти сквозь расщелину. Здесь вы встретите исчезающие виды растений и животных, как бурый медведь и камышовый кот. Важно знать • Проживание в гостинице в с. Микрах, трехразовое питание уже включены в стоимость тура.

Ежедневно, по договоренности с клиентом

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Гора Шалбуздаг
  • Высокогорное озеро
  • Пещера, где только безгрешный сумеет пройти
  • Святилище, где похоронен святой Сулейман
Что включено
  • Проживание в гостинице в с. Микрах
  • Транспорт
  • Трёхразовое питание
Что не входит в цену
  • Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Махачкала
Завершение: С. Микрах
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности с клиентом
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Экскурсия длится 2 дня
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Каспийска

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