Найдено 3 тура в категории « Обзорные » в Каспийске, цены от 27 900 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году

1 чел. По популярности На автобусе 4 дня Тур «Море, горы» (на 4 дня) Начало: Г. Каспийск, ул. Дахадаева 76, возле школы №3 «В нашем путешествии вы познакомитесь с культурой, историей и национальной кухней» Расписание: С понедельника по четверг в 08:00. 27 900 ₽ за человека 3.5 дня Влюбиться в Дагестан за 4 дня Начало: Выезжаем из вашего отеля «- вы познакомитесь с нашей национальной кухней - жилье в самых живописных местах с видом на горы, реки» 38 000 ₽ за человека На автобусе 5 дней Тур «Сокровища Дагестана» (на 5 дней) Начало: Г. Каспийск, ул. Ленина 50, справа от Магнита «Дербентская крепость – главная достопримечательность города» Расписание: По понедельникам с 08:00. 35 000 ₽ за человека Все туры Каспийска

Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Обзорные»

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