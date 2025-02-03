4 дня
Тур «Море, горы» (на 4 дня)
Начало: Г. Каспийск, ул. Дахадаева 76, возле школы №3
«В нашем путешествии вы познакомитесь с культурой, историей и национальной кухней»
Расписание: С понедельника по четверг в 08:00.
3 фев в 08:00
4 фев в 08:00
27 900₽ за человека
3.5 дня
Влюбиться в Дагестан за 4 дня
Начало: Выезжаем из вашего отеля
«- вы познакомитесь с нашей национальной кухней - жилье в самых живописных местах с видом на горы, реки»
3 фев в 08:00
4 фев в 09:00
38 000₽ за человека
5 дней
Тур «Сокровища Дагестана» (на 5 дней)
Начало: Г. Каспийск, ул. Ленина 50, справа от Магнита
«Дербентская крепость – главная достопримечательность города»
Расписание: По понедельникам с 08:00.
3 фев в 08:00
10 фев в 08:00
35 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Обзорные»
Самые популярные туры этой рубрики в Каспийске
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Каспийске
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит тур в Каспийске в феврале 2025
Сейчас в Каспийске в категории "Обзорные" можно забронировать 3 тура от 27 900 до 38 000.
Изучение достопримечательностей города Каспийска нужно начинать с обзорной туры, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Каспийске много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель 2025