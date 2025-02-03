4 дня
Тур «Море, горы» (на 4 дня)
Начало: Г. Каспийск, ул. Дахадаева 76, возле школы №3
Расписание: С понедельника по четверг в 08:00.
3 фев в 08:00
4 фев в 08:00
27 900₽ за человека
3 дня
Перезагрузка в горах Дагестана (на 3 дня)
Начало: По договорённости
4 фев в 07:30
5 фев в 07:30
27 000₽ за человека
5 дней
Тур «Сокровища Дагестана» (на 5 дней)
Начало: Г. Каспийск, ул. Ленина 50, справа от Магнита
Расписание: По понедельникам с 08:00.
3 фев в 08:00
10 фев в 08:00
35 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Выездные»
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