2 дня 20 часов
Трёхдневное путешествие по горному Дагестану: от бархана до аулов
Погрузитесь в атмосферу настоящего Дагестана: от песчаных барханов до горных аулов и водопадов. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: по договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
30 000₽ за человека
3 дня
Перезагрузка в горах Дагестана (на 3 дня)
Начало: По договорённости
Завтра в 07:30
30 янв в 07:30
27 000₽ за человека
5 дней
Тур «Сокровища Дагестана» (на 5 дней)
Начало: Г. Каспийск, ул. Ленина 50, справа от Магнита
Расписание: По понедельникам с 08:00.
3 фев в 08:00
10 фев в 08:00
35 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Популярные места»
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