В сердце этой захватывающей истории главный герой Ашина предстаёт перед лицом зла, олицетворенного Аждахой – символом современной эпохи и утраченных корней. Ашина спасает свою возлюбленную Алтынай. Звуки кубыза, таш – сыбызгы, дингера и кыл – кубыза станут мостом, связывающим прошлое с настоящим.
Чудесное сочетание сказки и музыки наполнит сцену магия и вдохновением, оставляя неизгладимый след в сердцах зрителей.
Чудесное сочетание сказки и музыки наполнит сцену магия и вдохновением, оставляя неизгладимый след в сердцах зрителей.
Описание экскурсии
Погрузитесь с Древнетюркский мир через все органы чувств! В сердце этой захватывающей истории главный герой Ашина предстаёт перед лицом зла, олицетворенного Аждахой – символом современной эпохи и утраченных корней. Ашина спасает свою возлюбленную Алтынай. Звуки кубыза, таш – сыбызгы, дингера и кыл – кубыза станут мостом, связывающим прошлое с настоящим. Чудесное сочетание сказки и музыки наполнит сцену магия и вдохновением, оставляя неизгладимый след в сердцах зрителей. Экскурсия в древнюю тюрко-татарскую юрту! Приглашаем Вас погрузиться в разные эпохи истории татарского народа через все органы чувств с древнетюркского периода! Во время экскурсии в древнюю тюрко-татарскую юрту за чашечкой чая с чак-чаком:
откроете философию огранизации жилища древнего мира – узнаете строение юрты и название всех ее элементов – сможете «прочитать» тюрко-татарский орнамент – прикоснетесь к оружию и таким предметам быта, как камчы и чыбыркы – услышите как звучат древние тюркские музыкальные инструменты И все это за чашечкой горячего чая! Важная информация: Программа проводится при наборе группы от 22 человек!
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые
|2000 ₽
|Дети 7-14 лет
|2000 ₽
|Пенсионеры
|2000 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
- Спектакль
- Кумыс и казылык
- Приветственный татарский чай с молоком
- Экскурсия с демонстрацией древних тюркских музыкальных инструментов
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ул. Каюма Насыри, д. 7
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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