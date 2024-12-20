Погрузитесь с Древнетюркский мир через все органы чувств! В сердце этой захватывающей истории главный герой Ашина предстаёт перед лицом зла, олицетворенного Аждахой – символом современной эпохи и утраченных корней. Ашина спасает свою возлюбленную Алтынай. Звуки кубыза, таш – сыбызгы, дингера и кыл – кубыза станут мостом, связывающим прошлое с настоящим. Чудесное сочетание сказки и музыки наполнит сцену магия и вдохновением, оставляя неизгладимый след в сердцах зрителей. Экскурсия в древнюю тюрко-татарскую юрту! Приглашаем Вас погрузиться в разные эпохи истории татарского народа через все органы чувств с древнетюркского периода! Во время экскурсии в древнюю тюрко-татарскую юрту за чашечкой чая с чак-чаком:

откроете философию огранизации жилища древнего мира – узнаете строение юрты и название всех ее элементов – сможете «прочитать» тюрко-татарский орнамент – прикоснетесь к оружию и таким предметам быта, как камчы и чыбыркы – услышите как звучат древние тюркские музыкальные инструменты И все это за чашечкой горячего чая! Важная информация: Программа проводится при наборе группы от 22 человек!