1 чел.
По популярности
Групповая
1.5 часа
Тайны Казанского кремля: путешествие в прошлое с фонарщиком Фаролеро
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Казанскому кремлю в компании загадочного фонарщика Фаролеро
Начало: У Дворца Земледельцев
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Казань: Мифы и легенды с гидом-историком
Исследуйте удивительный мир казанских сказок и легенд, открывая тайны древнего Татарстана в компании знающего гида
Начало: Возле озера Кабан
Сегодня в 10:00
Завтра в 14:00
3 400₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1.5 часа
Тайны Старо-Татарской слободы с Фаролеро
Отправьтесь в магическое путешествие по Старо-Татарской слободе с Фаролеро. Узнайте истории, легенды и получите волшебный подарок
Начало: На УЛ.К. Насыри
Сегодня в 20:00
Завтра в 21:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Мистическая Казань
Увидеть самое пунктуальное привидение и узнать, по каким улицам бродит дух в кальсонах
Начало: У Спасской башни Казанского Кремля
8 июля в 09:00
15 июля в 09:00
от 5 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайная жизнь Казани 18+
Прогуляться по центру, узнать, что скрывают здания, и побывать на дегустации в питейном доме
Начало: на улице Пушкина
15 июня в 12:30
22 июня в 12:30
5 500₽ за всё до 20 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена5 июня 2024Очень понравилась экскурсия и экскурсовод. Рекомендую.
- ЛЛюбовь2 июня 2024Нам все очень понравилось
- ЕЕвгения2 июня 2024Хочу выразить свою благодарность чудесной экскурсоводу Азалии! Так увлекательно, дружелюбно и познавательно прошло знакомство с Казанью. Хороший маршрут, оптимальная продолжительность, много интересных фактов. Очень рекомендую!
- ЕЕкатерина26 мая 2024Бронировала именно такую экскурсию в первую очередь из-за ребенка, потому что монотонная экскурсия, перенасыщенная датами и сухими сведениями, однозначно её
- ИИрина11 мая 2024Интересный и запоминающийся опыт, скорее назвала бы театрализованным представлением на улицах Казани, а не экскурсией. Позволяет заглянуть внутрь себя и выйти из рутины.
- ВВадим11 мая 2024Отличная экскурсия, прекрасный гид! Восхитительная Казань, очень красивые локации, интересные истории! Информация подана в идеальном объеме: интересно и не скучно! Всем советуем! Был жуткий ветере, но даже это нисколько не помешало! Спасибо))
- ААнна11 мая 2024Мне и детям понравилось, интересно, волшебно, местами даже трогательно. Рекомендую!
- ИИрина11 мая 2024Потрясающая иммерсивная экскурсия для детей и взрослых. Мы погрузилась в волшебный мир Казани и отключились от городской суеты! Читаю отзывы и
- ННаталья9 мая 2024Ну так… Вроде бы и нормально, как вариант развлекательно-познавательного мероприятия, но мысль о 3000 руб. за чел. не давала покоя) Дорого. Нет в этой экскурсии ничего, что бы оправдывало такую стоимость.
- ИИрина8 мая 2024Посещая разные города, мы никогда не берём стандартные (обзорные) экскурсии, а ищем что-то необычное и интересное. Вот и в этот
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Мистические»
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