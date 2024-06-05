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раз угадали с выбором. Казань для нас открылась совсем с другой, мистической и необыконовенной стороны и все благодаря потрясающему гиду Камиле. Маршрут и незабываемые истории, рассказанные Камилой, погрузили нас в сказочный, но и при этом исторический дух Казани. А ещё оказалось, что мы жили недалеко от Камилы, и она любезно предложила и подвезла нас до дома;) Камила - Вы настоящий профессионал своего дела (обожаю таких гидов, про которых можно сказать:: рассказывает так, как-будто был свидетелем всех событий))))!!! Очень рекомендую экскурсию и гид Камилу!