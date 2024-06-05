Мистические экскурсии в Казани

Найдено 5 экскурсий в категории «Мистические» в Казани, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тайны Казанского кремля: прогулка с фонарщиком Фаролеро
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
91 отзыв
Тайны Казанского кремля: путешествие в прошлое с фонарщиком Фаролеро
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Казанскому кремлю в компании загадочного фонарщика Фаролеро
Начало: У Дворца Земледельцев
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
2 500 за человека
Сказки, мифы и легенды Татарстана: прогулка по Казани с филологом
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
92 отзыва
Казань: Мифы и легенды с гидом-историком
Исследуйте удивительный мир казанских сказок и легенд, открывая тайны древнего Татарстана в компании знающего гида
Начало: Возле озера Кабан
Сегодня в 10:00
Завтра в 14:00
3 400 за всё до 4 чел.
Тайны Старо-Татарской слободы с Фаролеро
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
60 отзывов
Тайны Старо-Татарской слободы с Фаролеро
Отправьтесь в магическое путешествие по Старо-Татарской слободе с Фаролеро. Узнайте истории, легенды и получите волшебный подарок
Начало: На УЛ.К. Насыри
Сегодня в 20:00
Завтра в 21:00
2 500 за человека
Мистическая Казань
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Мистическая Казань
Увидеть самое пунктуальное привидение и узнать, по каким улицам бродит дух в кальсонах
Начало: У Спасской башни Казанского Кремля
8 июля в 09:00
15 июля в 09:00
от 5 800 за всё до 10 чел.
Тайная жизнь Казани 18+
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Тайная жизнь Казани 18+
Прогуляться по центру, узнать, что скрывают здания, и побывать на дегустации в питейном доме
Начало: на улице Пушкина
15 июня в 12:30
22 июня в 12:30
5 500 за всё до 20 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Сказки, мифы и легенды Татарстана: прогулка по Казани с филологом
    Очень понравилась экскурсия и экскурсовод. Рекомендую.
  • Л
    Любовь
    2 июня 2024
    Сказки, мифы и легенды Татарстана: прогулка по Казани с филологом
    Нам все очень понравилось
  • Е
    Евгения
    2 июня 2024
    Сказки, мифы и легенды Татарстана: прогулка по Казани с филологом
    Хочу выразить свою благодарность чудесной экскурсоводу Азалии! Так увлекательно, дружелюбно и познавательно прошло знакомство с Казанью. Хороший маршрут, оптимальная продолжительность, много интересных фактов. Очень рекомендую!
    Хочу выразить свою благодарность чудесной экскурсоводу Азалии! Так увлекательно, дружелюбно и познавательно прошло знакомство с Казанью
  • Е
    Екатерина
    26 мая 2024
    Тайны Казанского кремля: прогулка с фонарщиком Фаролеро
    Бронировала именно такую экскурсию в первую очередь из-за ребенка, потому что монотонная экскурсия, перенасыщенная датами и сухими сведениями, однозначно её
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    бы не заинтересовала. Но мы, взрослые, пришли в не меньший восторг! Всё загадочно и таинственно, мы вызвали интерес у всех, кто оказался рядом 😁 Большое спасибо за незабываемые впечатления!

  • И
    Ирина
    11 мая 2024
    Тайны Старо-Татарской слободы с Фаролеро
    Интересный и запоминающийся опыт, скорее назвала бы театрализованным представлением на улицах Казани, а не экскурсией. Позволяет заглянуть внутрь себя и выйти из рутины.
  • В
    Вадим
    11 мая 2024
    Мистическая Казань
    Отличная экскурсия, прекрасный гид! Восхитительная Казань, очень красивые локации, интересные истории! Информация подана в идеальном объеме: интересно и не скучно! Всем советуем! Был жуткий ветере, но даже это нисколько не помешало! Спасибо))
  • А
    Анна
    11 мая 2024
    Тайны Казанского кремля: прогулка с фонарщиком Фаролеро
    Мне и детям понравилось, интересно, волшебно, местами даже трогательно. Рекомендую!
    Мне и детям понравилось, интересно, волшебно, местами даже трогательно. Рекомендую!Мне и детям понравилось, интересно, волшебно, местами даже трогательно. Рекомендую!Мне и детям понравилось, интересно, волшебно, местами даже трогательно. Рекомендую!Мне и детям понравилось, интересно, волшебно, местами даже трогательно. Рекомендую!Мне и детям понравилось, интересно, волшебно, местами даже трогательно. Рекомендую!Мне и детям понравилось, интересно, волшебно, местами даже трогательно. Рекомендую!Мне и детям понравилось, интересно, волшебно, местами даже трогательно. Рекомендую!
  • И
    Ирина
    11 мая 2024
    Тайны Казанского кремля: прогулка с фонарщиком Фаролеро
    Потрясающая иммерсивная экскурсия для детей и взрослых. Мы погрузилась в волшебный мир Казани и отключились от городской суеты! Читаю отзывы и
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    в отрицательных многие пишут, что дорого. Так вот хочется сказать: если вы изначально берете эту экскурсию с мыслями о том, что это очень дорого, то лучше не брать, т. к. будете ожидать во время экскурсии оправдания своей оплаты и не сможете отключиться и насладиться волшебством, которое вас окружает. Спасибо организаторам/актёрам за сказку и обращение к мечте!

  • Н
    Наталья
    9 мая 2024
    Тайны Старо-Татарской слободы с Фаролеро
    Ну так… Вроде бы и нормально, как вариант развлекательно-познавательного мероприятия, но мысль о 3000 руб. за чел. не давала покоя) Дорого. Нет в этой экскурсии ничего, что бы оправдывало такую стоимость.
  • И
    Ирина
    8 мая 2024
    Мистическая Казань
    Посещая разные города, мы никогда не берём стандартные (обзорные) экскурсии, а ищем что-то необычное и интересное. Вот и в этот
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    раз угадали с выбором. Казань для нас открылась совсем с другой, мистической и необыконовенной стороны и все благодаря потрясающему гиду Камиле. Маршрут и незабываемые истории, рассказанные Камилой, погрузили нас в сказочный, но и при этом исторический дух Казани. А ещё оказалось, что мы жили недалеко от Камилы, и она любезно предложила и подвезла нас до дома;) Камила - Вы настоящий профессионал своего дела (обожаю таких гидов, про которых можно сказать:: рассказывает так, как-будто был свидетелем всех событий))))!!! Очень рекомендую экскурсию и гид Камилу!

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Мистические»

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  4. Мистическая Казань
  5. Тайная жизнь Казани 18+
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "Мистические" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 2 500 до 5 800. Туристы уже оставили гидам 250 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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