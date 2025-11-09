Это не просто экскурсия, а интерактивное погружение в традиции и жизнь нашего края. Гид в татарском костюме откроет вам мир, где навыки мастеров и знания предков бережно охраняются. Вы увидите старинный «железный» район, места Державина, побываете на ткацкой фабрике. В Чистополе попробуете местное пиво, а в этнокомплексе пообщаетесь с животными.
Описание экскурсии
- Лаишевский район — родина железа 18 столетия (проездом)
- Места Державина, часовня, в которой крестили поэта в детстве (проездом)
- 16-километровый мост
- Алексеевский район, где до сих пор ткут на обычных станках. Посетим ткацкую фабрику
- Город Чистополь. Визит на завод «Белый Кремль» с дегустацией пивной продукции
- Этнографический комплекс «Татарские Сарсазы»: встреча со зверюшками, мастер-класс и вкусный обед
Особенности этого путешествия
- На время экскурсии у вас будет возможность преобразиться: надеть костюм того или иного персонажа. Особым успехом пользуется облачение татарского дед мороза (Кыш Бабай). В холодную погоду эти костюмы ещё и согревают!
- Мы учитываем возраст участников и адаптируем рассказ об истории края, об интересных событиях, о легендах, традициях и обычаях
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
во вторник и четверг в 09:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Тукая
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диляра — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 642 туристов
Я в профессии с 2013 года. В моей команде около 200 человек — это гиды, работающие по городу Казань и Республике Татарстан. Все они с высшим образованием, любят свой родной край и с большим желанием расскажут о нём. У всех есть аккредитация по объектам ЮНЕСКО и стаж работы от 5 лет и более.Задать вопрос
Входит в следующие категории Казани
Похожие экскурсии из Казани
Аудиогид
Аудиоэкскурсия «Казань купеческая и промышленная»
Старинные мечети, действующие фабрики и заводы, столетние деревянные дома и атмосферные заброшки
Начало: На улице Cайдашева
Сегодня в 22:30
Завтра в 00:00
700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Вся современная Казань за 3 часа
Открыть архитектурное разнообразие современной Казани на автомобильной экскурсии
Начало: В Старо-Татарской слободе
Завтра в 09:30
11 ноя в 09:30
7334 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Казани: история, религия и современность
Откройте для себя сокровища Казани: от древнего Свияжска до инновационного Иннополиса в одной поездке
20 ноя в 08:00
21 ноя в 08:00
18 000 ₽ за всё до 4 чел.