Эта экскурсия поможет погрузиться в прошлое, попробовать его на вкус, послушать и потрогать своими руками — через знакомство с древним оружием, музыкальными инструментами и предметами быта.
Она будет интересна местным жителям и гостям города, которые хотят понять истоки нашей национальной культуры.
Она будет интересна местным жителям и гостям города, которые хотят понять истоки нашей национальной культуры.
Описание экскурсии
- Вам откроется философия организации древнего жилища — вы познакомитесь со строением юрты и названием всех её элементов.
- Сможете «прочитать» тюрко-татарский орнамент и сделаете атмосферные фото.
- Прикоснётесь к старинному оружию и таким предметам быта, как камчы и чыбыркы.
- Услышите, как звучат древнетюркские музыкальные инструменты, — и всё это за чашкой ароматного татарского чая с чак-чаком!
Организационные детали
- Программу рекомендуем взрослым и детям от 6 лет.
- Дополнительных расходов нет.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов из нашей команды.
в субботу и воскресенье в 10:30 и 15:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе улицы Каюма Насыри
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 10:30 и 15:00
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 42 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Медиана — Организатор в Казани
Провела экскурсии для 1230 туристов
Мы представляем команду гидов. Это профессиональные, аккредитованные экскурсоводы, среди которых можно встретить историков и краеведов, преподавателей и просто знатоков своей любимой темы. Каждый из нас поделится с вами во время экскурсии, интерактива или мастер-класса интересными и увлекательными рассказами. Мы любим свой город и его окрестности. И этим хотим поделиться с вами на своих экскурсиях. Приглашаем вас в Казань:))Задать вопрос
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