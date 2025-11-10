Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаем на мастер-класс по игре на кубызе! Узнаете об истории инструмента, освоите базовые приемы игры под руководством опытного мастера. Вас научат правильной постановке рук, звукоизвлечению, игре в ансамбле. Закончим татарским чаепитием с чак-чаком. Почувствуйте инструмент, создайте свою музыку и погрузитесь в мир традиций!

Описание билета История и секреты Окунитесь в мир древней музыки на мастер-классе по игре на кубызе! Этот уникальный инструмент с богатой историей и мистическими легендами ждет вас, чтобы раскрыть свои секреты. На мастер-классе вы не только познакомитесь с историей кубыза, но и освоите базовые приемы игры. Под руководством опытного мастера вы научитесь правильно держать инструмент, извлекать первые звуки и даже играть простые мелодии. Практика и душевное чаепитие Мы уделим внимание постановке рук и звукоизвлечению, чтобы каждый участник смог почувствовать инструмент и создать свою собственную музыку. Кульминацией станет игра в ансамбле, где вы сможете ощутить гармонию коллективного творчества. И, конечно же, какой же мастер-класс без душевного чаепития! После занятия мы насладимся ароматным татарским чаем с чак-чаком, поделимся впечатлениями и обсудим дальнейшие шаги в освоении этого удивительного инструмента. Погрузитесь в мир традиций и музыки вместе с нами! Важная информация: Обращаем Ваше внимание, что на локации ограниченная посадка зрителей, и мы заранее формируем список гостей. Для успешного проведения программы мы заранее покупаем продукты, просчитываем количество блюд для наших гостей В связи с этим просим предварительно оплачивать стоимость билетов по реквизитам 4276620026414312 либо по номеру 89033050991 (Сбербанк), получатель Жайнакова МН.

Ответы на вопросы Что включено Рассказы и легенды о древнем инструменте

Базовые приемы игры, игра в ансамбле

Что не входит в цену Личные расходы Место начала и завершения? Казань, ул. Каюма Насыри, 7 Когда и как рано покупать? Когда: Выберите удобную дату из расписания Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Важная информация Обращаем Ваше внимание, что на локации ограниченная посадка зрителей, и мы заранее формируем список гостей. Для успешного проведения программы мы заранее покупаем продукты, просчитываем количество блюд для наших гостей

В связи с этим просим предварительно оплачивать стоимость билетов по реквизитам 4276620026414312 либо по номеру 89033050991 (Сбербанк), получатель Жайнакова МН