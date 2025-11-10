Приглашаем на мастер-класс по игре на кубызе! Узнаете об истории инструмента, освоите базовые приемы игры под руководством опытного мастера. Вас научат правильной постановке рук, звукоизвлечению, игре в ансамбле. Закончим татарским чаепитием с чак-чаком. Почувствуйте инструмент, создайте свою музыку и погрузитесь в мир традиций!
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание билетаИстория и секреты Окунитесь в мир древней музыки на мастер-классе по игре на кубызе! Этот уникальный инструмент с богатой историей и мистическими легендами ждет вас, чтобы раскрыть свои секреты. На мастер-классе вы не только познакомитесь с историей кубыза, но и освоите базовые приемы игры. Под руководством опытного мастера вы научитесь правильно держать инструмент, извлекать первые звуки и даже играть простые мелодии. Практика и душевное чаепитие Мы уделим внимание постановке рук и звукоизвлечению, чтобы каждый участник смог почувствовать инструмент и создать свою собственную музыку. Кульминацией станет игра в ансамбле, где вы сможете ощутить гармонию коллективного творчества. И, конечно же, какой же мастер-класс без душевного чаепития! После занятия мы насладимся ароматным татарским чаем с чак-чаком, поделимся впечатлениями и обсудим дальнейшие шаги в освоении этого удивительного инструмента. Погрузитесь в мир традиций и музыки вместе с нами! Важная информация: Обращаем Ваше внимание, что на локации ограниченная посадка зрителей, и мы заранее формируем список гостей. Для успешного проведения программы мы заранее покупаем продукты, просчитываем количество блюд для наших гостей В связи с этим просим предварительно оплачивать стоимость билетов по реквизитам 4276620026414312 либо по номеру 89033050991 (Сбербанк), получатель Жайнакова МН.
Ответы на вопросы
Что включено
- Рассказы и легенды о древнем инструменте
- Базовые приемы игры, игра в ансамбле
- Чаепитие с татарским чаем и чак-чаком
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Казань, ул. Каюма Насыри, 7
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Обращаем Ваше внимание, что на локации ограниченная посадка зрителей, и мы заранее формируем список гостей. Для успешного проведения программы мы заранее покупаем продукты, просчитываем количество блюд для наших гостей
- В связи с этим просим предварительно оплачивать стоимость билетов по реквизитам 4276620026414312 либо по номеру 89033050991 (Сбербанк), получатель Жайнакова МН
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
