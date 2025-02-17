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На высоком берегу Волги, в 30 км от впадения в неё Камы, возвышаются силуэты белокаменных строений.



Так история сохранила для нас воспоминания о древнем городе Болгаре, который получил название от предков современных татар.



Мы покажем вам главные места старинного поселения и расскажем об исчезнувшем государстве — Волжской Булгарии.