На высоком берегу Волги, в 30 км от впадения в неё Камы, возвышаются силуэты белокаменных строений.
Так история сохранила для нас воспоминания о древнем городе Болгаре, который получил название от предков современных татар.
Мы покажем вам главные места старинного поселения и расскажем об исчезнувшем государстве — Волжской Булгарии.
Так история сохранила для нас воспоминания о древнем городе Болгаре, который получил название от предков современных татар.
Мы покажем вам главные места старинного поселения и расскажем об исчезнувшем государстве — Волжской Булгарии.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Музей булгарской цивилизации — экспозицию с 1600 экспонатами, которые рассказывают об одной из величайших в мире цивилизаций.
- музейно-выставочный комплекс «Памятный знак в честь принятия ислама волжскими булгарами в 922 году».
- соборную мечеть 13 века — главное здание средневекового Болгара, где совершали намаз, религиозные обряды и произносили азан.
- Большой минарет, восстановленный в 2000 году.
- Северный мавзолей — усыпальницу и памятник 14 века, расположенный напротив главного входа Соборной мечети.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида, входные билеты и трансфер на туристическом автобусе Yutong, King Long, Higer или другой аналогичной модели.
- Дополнительно оплачивается обед по желанию — 500 ₽ на человека.
- Дорога из Казани до Болгар займёт 3 часа.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
в понедельник в 09:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3900 ₽
|Дети 8-12 лет
|3600 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|3600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе улицы Баумана
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Айрат — Организатор в Казани
Провёл экскурсии для 67 туристов
Наша компания имеет огромный опыт в области внутреннего туризма, организации и реализации круизного турпродукта, проведении разнообразных мероприятий и экскурсий по республике Татарстан. Мы покажем вам самые красивые места Казани, погрузим в историю православия и мусульманства на острове-граде Свияжске, в Раифском монастыре, Великом Болгаре, окунём в ауру купечества в Елабуге и подарим ещё множество впечатлений.Задать вопрос
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