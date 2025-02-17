Из Казани - в великий Болгар

Посетить столицу средневековой Волжской Булгарии и увидеть самый большой Коран в мире
На высоком берегу Волги, в 30 км от впадения в неё Камы, возвышаются силуэты белокаменных строений.

Так история сохранила для нас воспоминания о древнем городе Болгаре, который получил название от предков современных татар.

Мы покажем вам главные места старинного поселения и расскажем об исчезнувшем государстве — Волжской Булгарии.
Из Казани - в великий Болгар
Из Казани - в великий Болгар
Из Казани - в великий Болгар
Ближайшие даты:
17
фев24
фев3
мар10
мар17
мар24
мар31
мар
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Музей булгарской цивилизации — экспозицию с 1600 экспонатами, которые рассказывают об одной из величайших в мире цивилизаций.
  • музейно-выставочный комплекс «Памятный знак в честь принятия ислама волжскими булгарами в 922 году».
  • соборную мечеть 13 века — главное здание средневекового Болгара, где совершали намаз, религиозные обряды и произносили азан.
  • Большой минарет, восстановленный в 2000 году.
  • Северный мавзолей — усыпальницу и памятник 14 века, расположенный напротив главного входа Соборной мечети.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида, входные билеты и трансфер на туристическом автобусе Yutong, King Long, Higer или другой аналогичной модели.
  • Дополнительно оплачивается обед по желанию — 500 ₽ на человека.
  • Дорога из Казани до Болгар займёт 3 часа.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

в понедельник в 09:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный3900 ₽
Дети 8-12 лет3600 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Пенсионеры3600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе улицы Баумана
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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