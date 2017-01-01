Кукмор - татарский город с историей длиною в 700 лет

Кукмор - один из самых молодых городов России, хотя история этих мест насчитывает более 700 лет

Эта экскурсия сейчас не проводится 🙁
К сожалению, экскурсия на данный момент не проводится, организатор закрыл даты и не принимает заказы. Обратите внимание на другие открытые экскурсии, мы уверены, что вы найдёте подходящий вариант.
Рассмотрите похожие актуальные предложения в Казани:
Вся Казань и чаепитие с татарскими сладостями
5 часов
Групповая
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
317 отзывов
Вся Казань и чаепитие с татарскими сладостями
Максимально насыщенная обзорная экскурсия для тех, кто любит всё и сразу
в холле отеля Ибис
Завтра
16 мар
17 мар
18 мар
16001 440 за человека
Старо-Татарская слобода - душа Казани
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Алена
Алена
18 отзывов
Старо-Татарская слобода - душа Казани
Погулять по древнейшей части города и расшифровать татарские традиции
в районе театра Камала
Завтра
16 мар
17 мар
18 мар
36003 240 за всё до 10 чел.
Казань религиозная: люди и мечети Старо-Татарской слободы
2 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
Организатор экскурсии Айназ
Айназ
Нет отзывов
Казань религиозная: люди и мечети Старо-Татарской слободы
Понять, как в городе исторически уживаются разные конфессии, и узнать о жизни мусульман изнутри
на улице Татарстан
18 мар
19 мар
25 мар
26 мар
650 за человека
У нас ещё много экскурсий в Казани. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Казани
Далее идёт описание экскурсии, но забронировать её не получится, используйте эту информацию просто для ознакомления.
Кукмор — один из самых молодых городов России, хотя история этих мест насчитывает более 700 лет.

В старину Кукмор был центром кустарных промыслов, особенно славились здесь мастера по обработке шерсти, дерева и металла. Старание и умение мастеров Кукморского района известны и ныне.
Кукмор - татарский город с историей длиною в 700 лет
Кукмор - татарский город с историей длиною в 700 лет
Кукмор - татарский город с историей длиною в 700 лет
Кукмор - татарский город с историей длиною в 700 лет
Кукмор - татарский город с историей длиною в 700 лет
Кукмор - татарский город с историей длиною в 700 лет

Что вас ожидает 🤩

  • Медресе, построенное на рубеже 19-20 веков
  • Кукморский завод современной металлопосуды
  • Кукморский краеведческий музей
  • Фирменные магазины комбинатов
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Кукмор — город экономического чудаКукмор — один из самых молодых городов России. Городской статус он получил в 2017 году. Однако, история этих мест насчитывает уже более 7 веков. В старину Кукмор был центром кустарных промыслов, особенно славились здесь мастера по обработке шерсти, дерева и металла. Старание и умение мастеров Кукморского района известны и ныне.
Кукморские эксклюзивные валенки давно стали визитной карточкой района, город даже называют российской столицей валенок. Однако, это только часть местного экономического чуда. Литая алюминиевая посуда собственного производства с различными современными покрытиями, товары для туризма популярны как в России, так и за рубежом.
Медресе-музейПо пути в Кукмор мы проедем мимо татарского села Сатышево, где находится старинное здание медресе, облик которого по стилю ближе постройкам 18 века, нежели рубежа 19-20 веков. В этом крупном богословском учебном заведении училось более 300 студентов-шакирдов.
В старинном здании сегодня работает, единственный в своем роде музей медресе. Экспозиция включает редкие подлинные экспонаты – портфель и тетради шакирдов, молитвы-обереги, книги. Музей оснащен современным интерактивным оборудованием.
Организационные деталиПолную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Подробная информация при бронировании.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд на автобусе
  • Экскурсионное обслуживание профессиональными гидами
  • Входной билет в Кукморский краеведческий музей
  • Входной билет в Кукморский завод металлопосуды
  • Горячий обед
Что не входит
  • Личные расходы
  • Аудиогид для лучшей слышимости — 100 руб/чел
Место начала и завершения?
ул. Баумана, 19, отель Ногай
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
  • Оплата заранее, не позднее, чем за сутки до экскурсии, в офисе продаж или онлайн
  • На экскурсию надевайте удобную обувь и одежду по погоде
  • Возможны пробки и задержки транспорта на обратном пути из Кукмора, заложите достаточное количество времени, если у вас планируется перелет или поезд после экскурсии

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Казани

Групповые
На автобусе
Выездные
На весь день
У нас ещё много экскурсий в Казани. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Казани
ХОРОШО
🧭
ТАМ