Кукмор — город экономического чудаКукмор — один из самых молодых городов России. Городской статус он получил в 2017 году. Однако, история этих мест насчитывает уже более 7 веков. В старину Кукмор был центром кустарных промыслов, особенно славились здесь мастера по обработке шерсти, дерева и металла. Старание и умение мастеров Кукморского района известны и ныне.

Кукморские эксклюзивные валенки давно стали визитной карточкой района, город даже называют российской столицей валенок. Однако, это только часть местного экономического чуда. Литая алюминиевая посуда собственного производства с различными современными покрытиями, товары для туризма популярны как в России, так и за рубежом.

Медресе-музейПо пути в Кукмор мы проедем мимо татарского села Сатышево, где находится старинное здание медресе, облик которого по стилю ближе постройкам 18 века, нежели рубежа 19-20 веков. В этом крупном богословском учебном заведении училось более 300 студентов-шакирдов.

В старинном здании сегодня работает, единственный в своем роде музей медресе. Экспозиция включает редкие подлинные экспонаты – портфель и тетради шакирдов, молитвы-обереги, книги. Музей оснащен современным интерактивным оборудованием.

Организационные деталиПолную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Подробная информация при бронировании.