Если кремль считают сердцем Казани, то Старо-Татарская слобода — её душа. Цель моей экскурсии — раскрыть перед вами душу города. Вы посетите музей Габдуллы Тукая и узнаете, как жил и творил почитаемый татарами поэт.
Пройдёте по старинной площади Юнусова и центральной улице слободы, взглянете на озеро Кабан, овеянное старинными легендами, и обязательно попробуете национальную выпечку.
Пройдёте по старинной площади Юнусова и центральной улице слободы, взглянете на озеро Кабан, овеянное старинными легендами, и обязательно попробуете национальную выпечку.
Описание экскурсии
Музей Габдуллы Тукая
Мы посетим, пожалуй, самый красивый особняк Старо-Татарской слободы. Здание музея связано с именами известных казанских купцов Ибрагима Апакова и Валиуллы Ибрагимова, а также генерала Мухаммадшафига Шамиля. Вы узнаете о жизни и творчестве Тукая, увидите мемориальные вещи поэта и его соратников. Также познакомитесь с эпохой татарского возрождения 19–20 веков. Дети заглянут в игровую комнату со сказочными персонажами, а ещё услышат татарские сказки на языке оригинала и их перевод на русский.
Прогулка по старинным улочкам Старо-Татарской слободы
Вы побываете в действующей мечети 19 века, пройдёте по самой богатой и аристократической улице слободы — улице Каюма Насыри, попробуете национальную выпечку с ароматным татарским чаем и полюбуетесь видами древнего озера Кабан.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются билеты в музей — 200 ₽ за взрослого, бесплатно для детей до 18 лет, выпечка и напитки в кафе — по желанию
- Могу организовать экскурсию для школьных групп. Подробности обсудим в переписке
ежедневно в 09:30, 12:30 и 15:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1400 ₽
|Дети до 16 лет
|1300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Юнусовской площади
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30, 12:30 и 15:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рамиль — ваш гид в Казани
Провёл экскурсии для 1209 туристов
Добрый день! По образованию я историк, специализируюсь на истории Татарстана, по профессии — маркетолог и журналист. А также любитель интересных мест и старины, страстный путешественник. С удовольствием поделюсь с вамиЗадать вопрос
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