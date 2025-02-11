Если кремль считают сердцем Казани, то Старо-Татарская слобода — её душа. Цель моей экскурсии — раскрыть перед вами душу города. Вы посетите музей Габдуллы Тукая и узнаете, как жил и творил почитаемый татарами поэт. Пройдёте по старинной площади Юнусова и центральной улице слободы, взглянете на озеро Кабан, овеянное старинными легендами, и обязательно попробуете национальную выпечку.

Описание экскурсии

Музей Габдуллы Тукая

Мы посетим, пожалуй, самый красивый особняк Старо-Татарской слободы. Здание музея связано с именами известных казанских купцов Ибрагима Апакова и Валиуллы Ибрагимова, а также генерала Мухаммадшафига Шамиля. Вы узнаете о жизни и творчестве Тукая, увидите мемориальные вещи поэта и его соратников. Также познакомитесь с эпохой татарского возрождения 19–20 веков. Дети заглянут в игровую комнату со сказочными персонажами, а ещё услышат татарские сказки на языке оригинала и их перевод на русский.

Прогулка по старинным улочкам Старо-Татарской слободы

Вы побываете в действующей мечети 19 века, пройдёте по самой богатой и аристократической улице слободы — улице Каюма Насыри, попробуете национальную выпечку с ароматным татарским чаем и полюбуетесь видами древнего озера Кабан.

Организационные детали