В 19 веке жизнь в Старо-Татарской слободе била ключом: разгадывая ребусы и выполняя задания, ребята узнают, чем занимались местные жители, каким был их быт и почему они были известны всему восточному миру. Например, мы разберемся:
Деревянные домики слободы рассыпаны вокруг легендарного озера Кабан — о нем я обязательно расскажу ребятам! Мы найдем нарядные усадьбы с интересными историями: дом богатейших купцов Юнусовых-Апанаевых, неоготический дом Шамилей, усадьбы Валибая, Муллина и Сабитова. А также увидим две старейшие мечети в городе, которые возвели еще в 18 веке с разрешения императрицы Екатериной II.
Программа рассчитана на детей 6-9 лет и взрослых, которые иногда готовы забыть о том, что они взрослые.