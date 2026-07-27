Пестрые домики, колоритные орнаменты и дух Казани 19 века - нет места лучше, чтобы познакомиться с татарской культурой, чем Старо-Татарская слобода! Дети и взрослые познакомятся со старинными усадьбами и мечетями,
5 причин купить этот квест
- 🌟 Увлекательный формат квеста
- 🏡 Пестрые домики и старинные усадьбы
- 🕌 Две старейшие мечети Казани
- 🍲 Интересные факты о татарской кухне
- 🎭 Игры и загадки для детей
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, идеально подходят для детской экскурсии-приключения по Старо-Татарской слободе. В это время года дети могут насладиться прогулками по историческим улицам, исследуя яркие деревянные домики и усадьбы. Летний период позволяет проводить больше времени на свежем воздухе, что делает квест более увлекательным и запоминающимся. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, экскурсия также будет интересной. В это время дети смогут окунуться в атмосферу прошлого, узнавая о культуре и традициях, без отвлекающих факторов. Эти месяцы обеспечивают комфортные условия для изучения истории и участия в интерактивных заданиях.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Дом Юнусовых-Апанаевых
- Дом Шамилей
- Усадьбы Валибая
- Усадьбы Муллина
- Усадьбы Сабитова
- Озеро Кабан
- Мечети 18 века
Описание квеста
О культуре татар — через игры и загадки
В 19 веке жизнь в Старо-Татарской слободе била ключом: разгадывая ребусы и выполняя задания, ребята узнают, чем занимались местные жители, каким был их быт и почему они были известны всему восточному миру. Например, мы разберемся:
- Что готовили к столу жители слободы в 19 века, как проходили предсвадебные пиршества. И почему в татарской кухне много блюд из картофеля, хотя исторически татары картошку не ели.
- Зачем до середины 19 века богатые жительницы слободы чернили не только ресницы и брови, но и зубы. Какие наряды они носили и чем еще себя украшали.
- Откуда взялась традиция слободы красить дома в разные цвета: посмотрим на пестрые домики, выясним, что такое розетка и каким бывает татарский орнамент.
Красоты и памятники Старо-Татарской слободы
Деревянные домики слободы рассыпаны вокруг легендарного озера Кабан — о нём я обязательно расскажу ребятам! Мы найдем нарядные усадьбы с интересными историями: дом богатейших купцов Юнусовых-Апанаевых, неоготический дом Шамилей, усадьбы Валибая, Муллина и Сабитова. А также увидим две старейшие мечети в городе, которые возвели ещё в 18 веке с разрешения императрицы Екатериной II.
Кому подойдёт квест
Программа рассчитана на детей 6-12 лет и взрослых, которые иногда готовы забыть о том, что они взрослые.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Старо-Татарской слободе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гульназ — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 4851 туриста
Здравствуйте, дорогие путешественники. Наша дружная команда гидов проводит семейные экскурсии и помогает изучить Казань весело и увлекательно. С нетерпением ждем встречи с вами!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 96 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Спасибо огромное Альфие за прекрасную экскурсию. Детям и родителям очень понравилось. Узнали много нового об истории Казани,о религии, об особенностях домов в Старо-татарской слободе. Все было очень познавательно. Отдельное спасибо за подарки для детей. Это останется на долгую память🥰
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К
Хотим поблагодарить за интересную экскурсию экскурсовода Альфию. Экскурсий остались довольны и дети, и родители! Спасибо!
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К
Мы гуляли на экскурсии с экскурсоводом Альфией. Это замечательная девушка.
Нас было 2 взрослых и 3 детей (12 лет). Альфия знала, что к ней на экскурсию мы пришли после предыдущей экскурсии
Нас было 2 взрослых и 3 детей (12 лет). Альфия знала, что к ней на экскурсию мы пришли после предыдущей экскурсии
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A
Альфия прекрасно вовлекала в экскурсию и держала внимание как детей, так и взрослых. Интересны как материал, так и подача. спасибо 👍
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М
Отличная экскурсия, позволяющая познакомиться с татарской культурой и бытом. Очень приятная, добрая, открытая экскурсовод, все продуманно и очень живо и интересно).
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А
Это лучшая экскурсия, на которой мы побывали. Гид Зарина выше всяких похвал! Очаровывает с первых минут, вся экскурсия проходит интересно и динамично, информация дается доступно для детей, но с тонкими
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