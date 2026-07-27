Пестрые домики, колоритные орнаменты и дух Казани 19 века - нет места лучше, чтобы познакомиться с татарской культурой, чем Старо-Татарская слобода! Дети и взрослые познакомятся со старинными усадьбами и мечетями,

узнают, откуда в местной кухне взялась картошка, как в городе играли свадьбы и как развлекались 200 лет назад. И всё это - в формате увлекательного квеста. Программа рассчитана на детей 6-9 лет и взрослых, которые иногда готовы забыть о том, что они взрослые

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, идеально подходят для детской экскурсии-приключения по Старо-Татарской слободе. В это время года дети могут насладиться прогулками по историческим улицам, исследуя яркие деревянные домики и усадьбы. Летний период позволяет проводить больше времени на свежем воздухе, что делает квест более увлекательным и запоминающимся. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, экскурсия также будет интересной. В это время дети смогут окунуться в атмосферу прошлого, узнавая о культуре и традициях, без отвлекающих факторов. Эти месяцы обеспечивают комфортные условия для изучения истории и участия в интерактивных заданиях.

Сейчас август — это идеальное время.