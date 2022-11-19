Детская квест-прогулка по Старо-Татарской слободе

Узнать самое интересное о домах, нарядах и кухне татар, разгадывая загадки и ребусы

Пестрые домики, колоритные орнаменты и дух Казани 19 века — нет места лучше, чтобы познакомиться с татарской культурой, чем Старо-Татарская слобода! Дети и взрослые познакомятся со старинными усадьбами и мечетями, узнают, откуда в местной кухне взялась картошка, как в городе играли свадьбы и как развлекались 200 лет назад. И всё это — в формате увлекательного квеста.
Детская квест-прогулка по Старо-Татарской слободе
Детская квест-прогулка по Старо-Татарской слободе
Детская квест-прогулка по Старо-Татарской слободе
Детская квест-прогулка по Старо-Татарской слободе
Детская квест-прогулка по Старо-Татарской слободе
Детская квест-прогулка по Старо-Татарской слободе
Детская квест-прогулка по Старо-Татарской слободе
Детская квест-прогулка по Старо-Татарской слободе
Детская квест-прогулка по Старо-Татарской слободе
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Описание

Что вас ожидает

О культуре татар — через игры и загадки

В 19 веке жизнь в Старо-Татарской слободе била ключом: разгадывая ребусы и выполняя задания, ребята узнают, чем занимались местные жители, каким был их быт и почему они были известны всему восточному миру. Например, мы разберемся:

  • Что готовили к столу жители слободы в 19 века, как проходили предсвадебные пиршества. И почему в татарской кухне много блюд из картофеля, хотя исторически татары картошку не ели.
  • Зачем до середины 19 века богатые жительницы слободы чернили не только ресницы и брови, но и зубы. Какие наряды они носили и чем еще себя украшали.
  • Откуда взялась традиция слободы красить дома в разные цвета: посмотрим на пестрые домики, выясним, что такое розетка и каким бывает татарский орнамент.

Красоты и памятники Старо-Татарской слободы

Деревянные домики слободы рассыпаны вокруг легендарного озера Кабан — о нем я обязательно расскажу ребятам! Мы найдем нарядные усадьбы с интересными историями: дом богатейших купцов Юнусовых-Апанаевых, неоготический дом Шамилей, усадьбы Валибая, Муллина и Сабитова. А также увидим две старейшие мечети в городе, которые возвели еще в 18 веке с разрешения императрицы Екатериной II.

Кому подойдет квест

Программа рассчитана на детей 6-9 лет и взрослых, которые иногда готовы забыть о том, что они взрослые.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Старо-Татарской слободе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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