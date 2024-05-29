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Билеты
1 час
Билет в галерею-мастерскую Славы Зайцева
Исследуйте необычное искусство Казани с билетом в галерею Зайцева, где каждый экспонат рассказывает свою историю
Начало: В галерее-мастерской Зайцева
«С этим билетом вы побываете в галерее Зайцева без экскурсии»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1000850₽ за билет
Билеты
3 часа
Кремль, чаепитие с татарскими сладостями и Арбат
Начало: Около центрального входа в Кремль
Расписание: Ежедневно с 13.30-16.30 и с 16.30-18.30
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
1 200₽ за билет
Билеты
1.5 часа
Казанский Кремль: Белокаменное сердце города
Начало: Возле памятника Мусе Джалилю на площади 1 Мая
Расписание: Ежедневно с 13.30 и 16.30
Завтра в 13:30
10 июня в 13:30
800₽ за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия29 мая 2024Прекрасное атмосферное место! Уютная мастерская! Впечатляет творчество! Приятным бонусом идет автограф художника на сувенирной продукции) зайти точно стоит 👌
- ААлла10 мая 2024Интересная экскурсия,замечательный гид Екатерина!!!
- ДДиана26 апреля 2024Неплохая организация, есть наушники, за счет чего гида слышно лучше. Показали все основные достопримечательности Кремля. Понравилась дегустация, по мимо сладостей пот
- ССветлана4 февраля 2024Уютно и красиво
- ООльга9 января 2024Очень интересное пространство. Творческое. Большая часть работ Славы Зайцева. Живопись из глянцевых журналов и не только. Эдакий их upcycling. Гвозди,
- ООлеся12 августа 2023Выставка «Мир Гарри Поттера»Всё понравилось. Экскурсоводы рассказывают интересно, на любой вопрос или фразу отвечают не задумываясь. Мастер классы интересные, сотрудники приветливые. Дети очень довольны.
- ММакарова10 августа 2023Выставка «Мир Гарри Поттера»Детям очень понравилось, мастер классы тоже.
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Билеты»
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