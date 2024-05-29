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Вашему желанию можно попробовать и др национальные блюда, дают на это время. Не пошли на продолжение экскурсии по ул. Баумана, т к сейчас она перекопана. Будьте готовы, что экскурссия сборная, основная часть группы приезжает с обзорной на автобусе, могут опоздать.