Билеты онлайн без очередей в Казани

Найдено 3 экскурсии в категории «Билеты» в Казани, цены от 800 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Билет в галерею Зайцева
скидка
15%
Билеты
1 час
11 отзывов
Билет в галерею-мастерскую Славы Зайцева
Исследуйте необычное искусство Казани с билетом в галерею Зайцева, где каждый экспонат рассказывает свою историю
Начало: В галерее-мастерской Зайцева
«С этим билетом вы побываете в галерее Зайцева без экскурсии»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1000850 за билет
Кремль, чаепитие с татарскими сладостями и Арбат
🚶 Пешая
Билеты
3 часа
5 отзывов
Кремль, чаепитие с татарскими сладостями и Арбат
Начало: Около центрального входа в Кремль
Расписание: Ежедневно с 13.30-16.30 и с 16.30-18.30
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
1 200 за билет
Казанский Кремль: Белокаменное сердце города
🚶 Пешая
Билеты
1.5 часа
1 отзыв
Казанский Кремль: Белокаменное сердце города
Начало: Возле памятника Мусе Джалилю на площади 1 Мая
Расписание: Ежедневно с 13.30 и 16.30
Завтра в 13:30
10 июня в 13:30
800 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    29 мая 2024
    Билет в галерею Зайцева
    Прекрасное атмосферное место! Уютная мастерская! Впечатляет творчество! Приятным бонусом идет автограф художника на сувенирной продукции) зайти точно стоит 👌
    Прекрасное атмосферное место! Уютная мастерская! Впечатляет творчество! Приятным бонусом идет автограф художника на сувенирной продукции) зайтиПрекрасное атмосферное место! Уютная мастерская! Впечатляет творчество! Приятным бонусом идет автограф художника на сувенирной продукции) зайтиПрекрасное атмосферное место! Уютная мастерская! Впечатляет творчество! Приятным бонусом идет автограф художника на сувенирной продукции) зайти
  • А
    Алла
    10 мая 2024
    Кремль, чаепитие с татарскими сладостями и Арбат
    Интересная экскурсия,замечательный гид Екатерина!!!
  • Д
    Диана
    26 апреля 2024
    Кремль, чаепитие с татарскими сладостями и Арбат
    Неплохая организация, есть наушники, за счет чего гида слышно лучше. Показали все основные достопримечательности Кремля. Понравилась дегустация, по мимо сладостей пот
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    Вашему желанию можно попробовать и др национальные блюда, дают на это время. Не пошли на продолжение экскурсии по ул. Баумана, т к сейчас она перекопана. Будьте готовы, что экскурссия сборная, основная часть группы приезжает с обзорной на автобусе, могут опоздать.

  • С
    Светлана
    4 февраля 2024
    Билет в галерею Зайцева
    Уютно и красиво
  • О
    Ольга
    9 января 2024
    Билет в галерею Зайцева
    Очень интересное пространство. Творческое. Большая часть работ Славы Зайцева. Живопись из глянцевых журналов и не только. Эдакий их upcycling. Гвозди,
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    скобы, штампы… Не просто - оригинально, а действительно - живописно. Интересно всё рассматривать. Можно посидеть. И даже на качелях покачатся)) Еще замечательная графика Kirill.Plutt. За окном мороз-25, а здесь музыка с виниловых пластинок, теплая атмосфера мастерской… Жаль, не застали самих мастеров))

    Очень интересное пространство. Творческое. Большая часть работ Славы Зайцева. Живопись из глянцевых журналов и не толькоОчень интересное пространство. Творческое. Большая часть работ Славы Зайцева. Живопись из глянцевых журналов и не толькоОчень интересное пространство. Творческое. Большая часть работ Славы Зайцева. Живопись из глянцевых журналов и не толькоОчень интересное пространство. Творческое. Большая часть работ Славы Зайцева. Живопись из глянцевых журналов и не только
  • О
    Олеся
    12 августа 2023
    Выставка «Мир Гарри Поттера»
    Всё понравилось. Экскурсоводы рассказывают интересно, на любой вопрос или фразу отвечают не задумываясь. Мастер классы интересные, сотрудники приветливые. Дети очень довольны.
  • М
    Макарова
    10 августа 2023
    Выставка «Мир Гарри Поттера»
    Детям очень понравилось, мастер классы тоже.

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Билеты»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Билет в галерею Зайцева
  2. Кремль, чаепитие с татарскими сладостями и Арбат
  3. Казанский Кремль: Белокаменное сердце города
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  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "Билеты" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 1 200 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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