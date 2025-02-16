Спортивная Казань: экскурсия по стадиону «Ак Барс Арена» + трансфер из отеля

Вы осмотрите первый стадион России, построенный для ЧМ-2018 по футболу. И не со зрительских трибун! Посетите центральный холл, раздевалки, микст-зону, поле, зал для пресс-конференций. Узнаете об особой технологии строительства Ак Барс Арены. Услышите любопытные факты и истории из футбольного мира. А по дороге из отеля вас ждёт небольшая путевая экскурсия по Казани на спортивную или историческую тему — как пожелаете.

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Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание трансфер

Я заберу вас из отеля и по пути расскажу главное о местах на маршруте — это будет исторический центр или современные районы Казани в зависимости от места вашего проживания.

Специально для нас на стадионе будут открыты все футбольные точки, отчего сложится ощущение, будто мы одни в этом огромном спортивном городе. На экскурсии по стадиону вы узнаете:

Интересные факты из мира футбола и почему это самый популярный вид спорта в мире

Как Казань стала спортивной столицей России

Как Россия готовилась к ЧМ-2018 по футболу

Об инженерном чуде, которое сотворили архитекторы Ак Барс Арены, сделав его «воздушным»

Связи казанского стадиона с лондонским «Уэмбли»

Функционировании комплекса во время матчей и его активной нефутбольной жизни

Почему Ак Барс Арена — это город в городе

В программу включён торжественный выход на поле, от которого даже у взрослых на глазах выступают слёзы!

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто любит открывать обычно закрытые двери и знакомиться с объектами изнутри. Несомненно, экскурсия будет интересна любителям футбола и спорта. Подросткам особенно понравятся интерактивные моменты.

Организационные детали