Спортивная Казань: экскурсия по стадиону «Ак Барс Арена» + трансфер из отеля

Вы осмотрите первый стадион России, построенный для ЧМ-2018 по футболу.
И не со зрительских трибун! Посетите центральный холл, раздевалки, микст-зону, поле, зал для пресс-конференций. Узнаете об особой технологии строительства Ак Барс Арены. Услышите любопытные факты и истории из футбольного мира.
А по дороге из отеля вас ждёт небольшая путевая экскурсия по Казани на спортивную или историческую тему — как пожелаете.
И не со зрительских трибун! Посетите центральный холл, раздевалки, микст-зону, поле, зал для пресс-конференций. Узнаете об особой технологии строительства Ак Барс Арены. Услышите любопытные факты и истории из футбольного мира.
А по дороге из отеля вас ждёт небольшая путевая экскурсия по Казани на спортивную или историческую тему — как пожелаете.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание трансфер
Я заберу вас из отеля и по пути расскажу главное о местах на маршруте — это будет исторический центр или современные районы Казани в зависимости от места вашего проживания.
Специально для нас на стадионе будут открыты все футбольные точки, отчего сложится ощущение, будто мы одни в этом огромном спортивном городе. На экскурсии по стадиону вы узнаете:
- Интересные факты из мира футбола и почему это самый популярный вид спорта в мире
- Как Казань стала спортивной столицей России
- Как Россия готовилась к ЧМ-2018 по футболу
- Об инженерном чуде, которое сотворили архитекторы Ак Барс Арены, сделав его «воздушным»
- Связи казанского стадиона с лондонским «Уэмбли»
- Функционировании комплекса во время матчей и его активной нефутбольной жизни
- Почему Ак Барс Арена — это город в городе
В программу включён торжественный выход на поле, от которого даже у взрослых на глазах выступают слёзы!
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто любит открывать обычно закрытые двери и знакомиться с объектами изнутри. Несомненно, экскурсия будет интересна любителям футбола и спорта. Подросткам особенно понравятся интерактивные моменты.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер из вашего отеля и обратно, входные билеты на индивидуальную экскурсию по стадиону
- Экскурсия по стадиону занимает 1 час, мы будем периодически находиться на улице (на поле, на трибунах), поэтому необходимо предусмотреть комфортную одежду по погоде
- Важно: мы с вами будем знакомиться со стадионом не как обычные зрители, а двигаясь по пути футболистов, поэтому конкретное время посещения зависит от графика игр и загруженности стадиона. Перед бронированием обязательно напишите мне, чтобы я согласовала время экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Казани
Провела экскурсии для 117 туристов
Меня зовут Евгения, я аккредитованный экскурсовод по Казани и Казанскому Кремлю. Казань — мой родной город, и еще будучи ребенком в школьных анкетах, я писала, что мечтаю стать экскурсоводом, чтобыЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
16 фев 2025
Были в Казани на Новогодних праздниках! Евгения превратила наш отдых просто в море положительных эмоций! Нас было 2 семьи, дети разного возраста, но программа была построена так, что каждому понравилось!
Е
Елена
12 янв 2025
Евгения прекрасный гид с хорошо поставленной речью и приятным голосом. Экскурсия была лучшей из всех, которые я посетила. Интересные рассказы и спортивные факты, и самое приятное то, что мы все время были в диалоге. В общем, я порекомендовала всем знакомым Евгению и посещение Ак-Барс арены. Сильная по эмоциям экскурсия, даже для тех, кто не имеет отношения к спорту!
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