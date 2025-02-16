Спортивная Казань: экскурсия по стадиону «Ак Барс Арена» + трансфер из отеля

Побывать за кулисами футбольных матчей и познакомиться с архитектурой комплекса
Вы осмотрите первый стадион России, построенный для ЧМ-2018 по футболу.

И не со зрительских трибун! Посетите центральный холл, раздевалки, микст-зону, поле, зал для пресс-конференций. Узнаете об особой технологии строительства Ак Барс Арены. Услышите любопытные факты и истории из футбольного мира.

А по дороге из отеля вас ждёт небольшая путевая экскурсия по Казани на спортивную или историческую тему — как пожелаете.
5
2 отзыва
Спортивная Казань: экскурсия по стадиону «Ак Барс Арена» + трансфер из отеля
Спортивная Казань: экскурсия по стадиону «Ак Барс Арена» + трансфер из отеля
Спортивная Казань: экскурсия по стадиону «Ак Барс Арена» + трансфер из отеля
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание трансфер

Я заберу вас из отеля и по пути расскажу главное о местах на маршруте — это будет исторический центр или современные районы Казани в зависимости от места вашего проживания.

Специально для нас на стадионе будут открыты все футбольные точки, отчего сложится ощущение, будто мы одни в этом огромном спортивном городе. На экскурсии по стадиону вы узнаете:

  • Интересные факты из мира футбола и почему это самый популярный вид спорта в мире
  • Как Казань стала спортивной столицей России
  • Как Россия готовилась к ЧМ-2018 по футболу
  • Об инженерном чуде, которое сотворили архитекторы Ак Барс Арены, сделав его «воздушным»
  • Связи казанского стадиона с лондонским «Уэмбли»
  • Функционировании комплекса во время матчей и его активной нефутбольной жизни
  • Почему Ак Барс Арена — это город в городе

В программу включён торжественный выход на поле, от которого даже у взрослых на глазах выступают слёзы!

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто любит открывать обычно закрытые двери и знакомиться с объектами изнутри. Несомненно, экскурсия будет интересна любителям футбола и спорта. Подросткам особенно понравятся интерактивные моменты.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер из вашего отеля и обратно, входные билеты на индивидуальную экскурсию по стадиону
  • Экскурсия по стадиону занимает 1 час, мы будем периодически находиться на улице (на поле, на трибунах), поэтому необходимо предусмотреть комфортную одежду по погоде
  • Важно: мы с вами будем знакомиться со стадионом не как обычные зрители, а двигаясь по пути футболистов, поэтому конкретное время посещения зависит от графика игр и загруженности стадиона. Перед бронированием обязательно напишите мне, чтобы я согласовала время экскурсии
Остались вопросы?

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
И
16 фев 2025
Были в Казани на Новогодних праздниках! Евгения превратила наш отдых просто в море положительных эмоций! Нас было 2 семьи, дети разного возраста, но программа была построена так, что каждому понравилось!
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Евгения профессионал высочайшего уровня, говорю так, так как сама была в профессии и вижу сразу уровень профессионализма! Безупречная речь, глубокое знание материала, организация, все на высшем уровне! Дети захотели мастер класс по чак Чаку, она сумела все организовать быстро, четко! Спасибо вам огромное за эмоции, за добросовестную работу! Обязательно приедем летом!

Е
12 янв 2025
Евгения прекрасный гид с хорошо поставленной речью и приятным голосом. Экскурсия была лучшей из всех, которые я посетила. Интересные рассказы и спортивные факты, и самое приятное то, что мы все время были в диалоге. В общем, я порекомендовала всем знакомым Евгению и посещение Ак-Барс арены. Сильная по эмоциям экскурсия, даже для тех, кто не имеет отношения к спорту!

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