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Квест-экскурсия «Тайны казанского Арбата»

5
11 отзывов
Юлия Е.
Юлия Е. – Гид из Казани
Хотите побывать в роли экскурсовода? Вы сами разрабатываете маршрут и создаете свою историю 📖, договорились? Обязательно приводите с собой друзей, родственников, всех-всех-всех и попробуйте наш квест по старейшей улице столица ⭐️ Татарстана — улице Баумана.

Вы познакомитесь с самыми примечательными местами Казани, почувствуете ее атмосферу, узнаете о казанских памятниках, городских традициях, даже с жителями познакомитесь.

И все это в форме веселой игры.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🧒Подходит для детей
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-24 человек

  • 4 800 ₽ за экскурсию

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Квест-экскурсия «Тайны казанского Арбата»
Квест-экскурсия «Тайны казанского Арбата»

Что вы увидите

  • Тукаевские часы (часы влюбленных)
  • аптека Бренинга
  • памятник Шаляпину
  • Богоявленская колокольня и собор
  • фонтаны - су-анасы
  • голуби
  • лягушки
  • Национальный банк
  • Нулевой меридиан
  • карета Екатерины II
  • памятник Казанскому коту
  • гостиница Казань.
Если вам не хочется слушать рассказы экскурсовода и придерживаться определенного маршрута, тогда наш квест — то, что вам нужно. Он познакомит вас с историей 📖 города, с его самыми красивыми 🤩 уголками и даже с местными жителями, но в необычной, игровой форме.
Программа
Данная квест-экскурсия пройдет по одной из старейших улиц Казани — улице Баумана, которая, как и московский Арбат, является пешеходной. С этой улицей связано много интересных и загадочных фактов.
Мы встретим вас на старте, зарядим хорошим настроением и расскажем об условиях прохождения квеста. От нас вы получите стартовый пакет с различными предметами, которые пригодятся вам на квесте. Разгадывая головоломки, шифры, загадки, вы узнаете столько, сколько не расскажет вам ни один экскурсовод, сможете погрузиться в атмосферу многонационального города с тысячелетней историей и неповторимым колоритом.
Во время экскурсии-приключения вы узнаете, что сегодня потомки казанских котов делают в Эрмитаже, откуда было украдено 100 ящиков золота, почему жители Казани до сих пор называют Екатерину Великую Аби-паша (Бабушка-царица), почему царский экипаж оставлен посреди улицы, что за змей летает над Казанью и многое другое.
Организационные детали
Вам понадобится телефон с выходом в интернет (достаточно одного на всю группу).
С собой возьмите фотоаппарат (можно телефон с хорошей камерой), деньги на сувениры 🎁 и татарские вкусности, немного сообразительности и азарта, а также хорошее настроение.
Что входит
  • Услуги гида
  • сладкий национальный сувенир
  • реквизит для квеста
Что не входит
  • Сувениры
  • питание
Начало
🚩 Ул. Баумана, площадь Тукая, часы влюбленных
Место завершения
🏁 Ул. Баумана, гостиница Казань
Квест-экскурсия «Тайны казанского Арбата»
Квест-экскурсия «Тайны казанского Арбата»
Квест-экскурсия «Тайны казанского Арбата»
Квест-экскурсия «Тайны казанского Арбата»
Квест-экскурсия «Тайны казанского Арбата»
Квест-экскурсия «Тайны казанского Арбата»

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Юлия Е.
Юлия Е.
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11 отзывов оставили туристы

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