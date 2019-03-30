Хотите побывать в роли экскурсовода? Вы сами разрабатываете маршрут и создаете свою историю, договорились? Обязательно приводите с собой друзей, родственников, всех-всех-всех и попробуйте наш квест по старейшей улице столица Татарстана — улице Баумана.
Вы познакомитесь с самыми примечательными местами Казани, почувствуете ее атмосферу, узнаете о казанских памятниках, городских традициях, даже с жителями познакомитесь. И все это в форме веселой игры.
Вы познакомитесь с самыми примечательными местами Казани, почувствуете ее атмосферу, узнаете о казанских памятниках, городских традициях, даже с жителями познакомитесь. И все это в форме веселой игры.
Описание квестаЕсли вам не хочется слушать рассказы экскурсовода и придерживаться определенного маршрута, тогда наш квест — то, что вам нужно. Он познакомит вас с историей города, с его самыми красивыми уголками и даже с местными жителями, но в необычной, игровой форме. Программа Данная квест-экскурсия пройдет по одной из старейших улиц Казани — улице Баумана, которая, как и московский Арбат, является пешеходной. С этой улицей связано много интересных и загадочных фактов. Мы встретим вас на старте, зарядим хорошим настроением и расскажем об условиях прохождения квеста. От нас вы получите стартовый пакет с различными предметами, которые пригодятся вам на квесте. Разгадывая головоломки, шифры, загадки, вы узнаете столько, сколько не расскажет вам ни один экскурсовод, сможете погрузиться в атмосферу многонационального города с тысячелетней историей и неповторимым колоритом. Во время экскурсии-приключения вы узнаете, что сегодня потомки казанских котов делают в Эрмитаже, откуда было украдено 100 ящиков золота, почему жители Казани до сих пор называют Екатерину Великую Аби-паша (Бабушка-царица), почему царский экипаж оставлен посреди улицы, что за змей летает над Казанью и многое другое. Организационные детали Вам понадобится телефон с выходом в интернет (достаточно одного на всю группу). С собой возьмите фотоаппарат (можно телефон с хорошей камерой), деньги на сувениры и татарские вкусности, немного сообразительности и азарта, а также хорошее настроение. Важная информация:
- Нужен будет телефон с подключенным интернетом — одного на всех участников достаточно.
- Также вам понадобятся: фотоаппарат, денежные средства на сувениры и всевозможные национальные вкусняшки, чуть-чуть находчивости и азарта. И непременно возьмите с собой отличное настроение. Вперед — навстречу приключениям!
- Минимальная стоимость экскурсии — 7500 рублей. Экскурсия проводится для любого количества человек. Для группы от 1 до 6 человек стоимость составит 7500 человек. Каждый дополнительный билет на экскурсию — 1250 рублей.
Любое время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тукаевские часы (часы влюбленных)
- Аптека Бренинга
- Памятник Шаляпину
- Богоявленская колокольня и собор
- Фонтаны - су-анасы, голуби, лягушки
- Национальный банк
- Нулевой меридиан
- Дом печати
- Карета Екатерины II
- Памятник Казанскому коту
- Гостиница Казань
Что включено
- Услуги гида
- Сладкий национальный сувенир
- Реквизит для квеста
Что не входит в цену
- Личные расходы (сувениры, питание)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро площадь Тукая, часы влюбленных
Завершение: Ул. Баумана, гостиница Казань
Когда и сколько длится?
Когда: Любое время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Нужен будет телефон с подключенным интернетом - одного на всех участников достаточно
- Также вам понадобятся: фотоаппарат, денежные средства на сувениры и всевозможные национальные вкусняшки, чуть-чуть находчивости и азарта. И непременно возьмите с собой отличное настроение. Вперед - навстречу приключениям
- Минимальная стоимость экскурсии - 7500 рублей. Экскурсия проводится для любого количества человек. Для группы от 1 до 6 человек стоимость составит 7500 человек. Каждый дополнительный билет на экскурсию - 1250 рублей
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Остались очень довольны!! Гид Елена очень коммуникабельная и приятная в общении девушка!! Интересно рассказывала, не смотря на плохую погоду, мы остались довольны. Спасибо большое
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Г
Остались очень довольны!! Гид Елена очень коммуникабельная и приятная в общении девушка!! Интересно рассказывала, не смотря на плохую погоду, мы остались довольны. Спасибо большое
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