Если вам не хочется слушать рассказы экскурсовода и придерживаться определенного маршрута, тогда наш квест — то, что вам нужно. Он познакомит вас с историей 📖 города, с его самыми красивыми 🤩 уголками и даже с местными жителями, но в необычной, игровой форме.

Программа

Данная квест-экскурсия пройдет по одной из старейших улиц Казани — улице Баумана, которая, как и московский Арбат, является пешеходной. С этой улицей связано много интересных и загадочных фактов.

Мы встретим вас на старте, зарядим хорошим настроением и расскажем об условиях прохождения квеста. От нас вы получите стартовый пакет с различными предметами, которые пригодятся вам на квесте. Разгадывая головоломки, шифры, загадки, вы узнаете столько, сколько не расскажет вам ни один экскурсовод, сможете погрузиться в атмосферу многонационального города с тысячелетней историей и неповторимым колоритом.

Во время экскурсии-приключения вы узнаете, что сегодня потомки казанских котов делают в Эрмитаже, откуда было украдено 100 ящиков золота, почему жители Казани до сих пор называют Екатерину Великую Аби-паша (Бабушка-царица), почему царский экипаж оставлен посреди улицы, что за змей летает над Казанью и многое другое.

Организационные детали

Вам понадобится телефон с выходом в интернет (достаточно одного на всю группу).

С собой возьмите фотоаппарат (можно телефон с хорошей камерой), деньги на сувениры 🎁 и татарские вкусности, немного сообразительности и азарта, а также хорошее настроение.