Т Татьяна читать дальше это благодаря Ксении! Она не просто гид, а настоящий энтузиаст и влюбленный в свое дело человек. Ее энергия, доброжелательность и чувство юмора сделали прогулку по-настоящему легкой и увлекательной как для взрослых, так и для ребёнка. Она сумела найти подход к каждому. Спасибо ей за это душевное гостеприимство и открытие для нас такого прекрасного квартала! Знакомились со Старо-Татарской слободой под руководством Ксении еще в июле. Только сейчас дошли руки написать отзыв, но и спустя 3 месяца теплые впечатления от прекрасной прогулки греют душу. И все

Ольга читать дальше мере прогулки возникало очень много. Формат экскурсии только для нашей маленькой группы - идеальный, если хочется более личного взаимодействия и шанса узнать что-то за рамками основной информации. Маршрут был удобный, закончился в приятном месте, а после Ксения дала нам рекомендации, куда мы еще могли бы сходить, чтобы отдохнуть. Рекомендую эту экскурсию для тех, кто уже посетил все обзорные экскурсии и думает, чем бы себя занять в центре Казани. Экскурсия оказалась отличным способом погрузиться в историю и современный мир Казани. Гид Ксения не только рассказала нам много интересного, но и ответила на все наши вопросы - а их по

Д Дмитрий Очень приятная гид Ксения, провела нас в историю быта татарского народа. Очень понравилось. особенно ребёнку восьми лет

Светлана Были на экскурсии втроем, двое взрослых и подросток. С Ксенией было легко и непринужденно, познавательно и интересно. Благодаря Ксении у нас есть очень теплые воспоминания о Казани.

Валитова Ксении спасибо огромное, всё интересно, структурировано понятно

В конце ребёнок сам сделал сувенир, был крайне доволен

И Ирина читать дальше Несмотря на достаточно прохладную погоду, ливень и ветер 🫣 мы прекрасно провели время, узнали много интересного о жизни татар. По ходу экскурсии ребенок разгадывал загадки и отвечал на тематические вопросы, а по окончанию отправился на мастер-класс по изготовлению именного браслета из кожи. Пока ждала ребенка, по рекомендации Ксении, я очень душевно провела время в татарской чайной. Ходили сегодня с сыном 12 лет на экскурсию по Старо-Татарской слободе с Ксенией - прекрасная харизматичная молодая девушка, обладающая большим багажом знаний, умеющая заинтересовать и доступно донести информацию до детей.

О Ольга читать дальше компании от 16 до 77 лет, и в итоге каждый остался абсолютно доволен. Мы узнали и про историю, и про современность, и где вкусно пообедать, и где погулять, и где сфотографироваться и тд.

Отдельно отмечу, что было неожиданно и приятно увидеть Ксению среди экскурсантов тем же вечером на другой экскурсии, посвященной современной андеграудной Казани)) Мне кажется, это отлично характеризует гида! Уверенно могу рекомендовать Ксению, как прекрасного гида! Очень импонировали её интерес и знания в истории, легкая подача, фото материалы и просто обаяние) Она нашла слова и подход к нашей разновозрастной

Екатерина Душевная и интересная прогулка получилась! Ксения отличный рассказчик - отлично владеет темой, захватывающе рассказывает, общается и вовлекает своих подопечных (с нами были дети 11 лет). Они по ходу выполняли интересные задания, поэтому не заскучали. Очень разноплановая и содержательная экскурсия, все прошло на одном дыхании. Самые лучшие рекомендации!

Елена Ксения, не перегружала нас историческими датами, за что особенное спасибо! Получилась приятная экскурсия. Рада, что опираясь на отзывы обратилась именно к Ксении. Экскурсию брала для своих гостей, в следующий раз обязательно воспользуюсь также услугами Ксении.

М Михаил Были с семьей (дочка 9 лет) на обзорной экскурсии с Ксенией.

Очень заметно что Ксения старается, немного где-то волнуется - как для начинающего экскурсовода это отличные качества, экскурсия для неё не является каким-то рутинным процессом и это заметно. Нам очень понравилось содержание - задеты основные аспекты, для первой экскурсии по Казани - отлично!

Анна Ксения - прекрасный экскурсовод! Очень интересно, увлекательно, ярко провела экскурсию для нашей семьи с двумя детьми (5 и 10 лет). Рассказ сопровождался заданиями, творческими задачами, что всегда привлекает детей)

Получилась чудесная прогулка с замечательным экскурсоводом. Спасибо!!!

Андрей читать дальше но и с детьми, а это намного сложнее. Рассказ был интересный и познавательный, со старыми фотографиями, загадками и ребусами. Мы, до этого, никогда не были в Казани и с помощью Ксении узнали много нового и интересного, детям очень понравились стихи и сказки Габдулы Тукая, именно благодаря интересным рассказам нашего гида.

В конце экскурсий детям вручили памятные подарки, ручной работы, это было очень классно.

Однозначно рекомендую Ксению, особенно для детской аудитории.

Спасибо. И так, экскурсия у нас была семейная, у нас трое детей и мы решили, что нам незачем лишние люди. Ксения отличный гид, который умеет работать не только со взрослой публикой,

Елена Рекомендуем данную экскурсию для семей с детьми! Ксения активно вовлекает детей в ход экскурсии разными заданиями. Несмотря на плохую погоду, все увлечённо слушали и участвовали в прогулке. Ну а после прогулки дети с удовольствием отправились на интересный мастер-класс, а родители смогли посидеть и отдохнуть в чайной.

Е Елена Ксения!

Большое спасибо за экскурсию по Старо-Татарской слободе (10.04.25)! Вы провели её так живо и увлекательно, что было интересно и взрослым, и детям. Истории о купцах и ремесленниках, загадки, весёлые задания – все очень понравилось!



Спасибо за энергию, юмор и умение удерживать внимание всех!



С удовольствием вернёмся и порекомендуем Вас друзьям!



С уважением,

Елена и группа из Москвы