На прогулке по Старо-Татарской слободе Казани вы окунётесь в жизнь татарского народа.
Увидите сквер имени Габдуллы Тукая, озеро Кабан и канал Булак, посетите театр имени Камала и первую каменную мечеть. Узнаете,
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Уникальная атмосфера Старо-Татарской слободы
- 🎭 Посещение театра имени Камала
- 🏞 Прогулка вдоль озера Кабан
- 🎨 Участие в мастер-классе по коже
- 📚 Узнаете об истории и традициях татар
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Сквер имени Габдуллы Тукая
- Озеро Кабан
- Канал Булак
- Театр имени Камала
- Первая каменная мечеть Казани
Описание экскурсии
Приглашаю на экскурсию по Старо-Татарской слободе — историческому району Казани, который был культурным и экономическим центром татарского народа.
В нашей программе:
- Сквер имени Габдуллы Тукая, где установлен памятник татарскому Пушкину и героями его произведений
- Озеро Кабан и канал Булак — природные и исторические границы Казани, которые раньше разделяли город на русскую и татарскую части
- Театр имени Камала — академический театр, постановки которого идут на двух языках
- Первая каменная мечеть Казани и медресе, где работал учёный и просветитель Шигабутдин Марджани
- Улицы с яркими татарскими усадьбами и деревянными воротами — здесь раньше жили баи
Вы услышите:
- Какие тайны скрывает легендарное озеро Кабан
- Какими качествами надо обладать, чтобы обмануть татарского лешего, известного как Шурале
- Где жил и творил местный Пушкин
- Как устроен татарский дом и кто в нём главный
- Чему обучали в татарских школах
- Каким ремеслом прославились предки татар
Семейный мастер-класс по созданию изделий из кожи
Мастер-класс будет проходить в ремесленной мастерской после окончания экскурсии. Под руководством опытного мастера вы сделаете брелки или браслеты, которые заберёте с собой.
Организационные детали
- Участие в мастер-классе оплачивается отдельно: до 5 участников — 1000 ₽ за чел., 5–6 участников — 800 ₽ за чел.
- Мастер-класс предназначен для детей или для всей семьи — напишите, пожалуйста, заранее, какой вариант вам подходит
- Длительность экскурсии — 1 час 20 мин. (1 час 30 мин.), длительность мастер-класса — около 40 мин. в зависимости от сложности выбранного изделия
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Площадь Тукая»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваш гид в Казани
Провела экскурсии для 130 туристов
Привет, искатели новых впечатлений! Я культуролог не только по образованию, но и по призванию. Я не просто изучаю историю родной Казани — я живу ею, погружаясь в каждую деталь иЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Т
Татьяна
6 ноя 2025
Знакомились со Старо-Татарской слободой под руководством Ксении еще в июле. Только сейчас дошли руки написать отзыв, но и спустя 3 месяца теплые впечатления от прекрасной прогулки греют душу. И все
Ольга
24 окт 2025
Экскурсия оказалась отличным способом погрузиться в историю и современный мир Казани. Гид Ксения не только рассказала нам много интересного, но и ответила на все наши вопросы - а их по
Д
Дмитрий
12 окт 2025
Очень приятная гид Ксения, провела нас в историю быта татарского народа. Очень понравилось. особенно ребёнку восьми лет
Светлана
31 авг 2025
Были на экскурсии втроем, двое взрослых и подросток. С Ксенией было легко и непринужденно, познавательно и интересно. Благодаря Ксении у нас есть очень теплые воспоминания о Казани.
Валитова
22 авг 2025
Ксении спасибо огромное, всё интересно, структурировано понятно
В конце ребёнок сам сделал сувенир, был крайне доволен
И
Ирина
20 авг 2025
Ходили сегодня с сыном 12 лет на экскурсию по Старо-Татарской слободе с Ксенией - прекрасная харизматичная молодая девушка, обладающая большим багажом знаний, умеющая заинтересовать и доступно донести информацию до детей.
О
Ольга
19 авг 2025
Уверенно могу рекомендовать Ксению, как прекрасного гида! Очень импонировали её интерес и знания в истории, легкая подача, фото материалы и просто обаяние) Она нашла слова и подход к нашей разновозрастной
Екатерина
10 авг 2025
Душевная и интересная прогулка получилась! Ксения отличный рассказчик - отлично владеет темой, захватывающе рассказывает, общается и вовлекает своих подопечных (с нами были дети 11 лет). Они по ходу выполняли интересные задания, поэтому не заскучали. Очень разноплановая и содержательная экскурсия, все прошло на одном дыхании. Самые лучшие рекомендации!
Елена
23 июл 2025
Ксения, не перегружала нас историческими датами, за что особенное спасибо! Получилась приятная экскурсия. Рада, что опираясь на отзывы обратилась именно к Ксении. Экскурсию брала для своих гостей, в следующий раз обязательно воспользуюсь также услугами Ксении.
М
Михаил
11 июл 2025
Были с семьей (дочка 9 лет) на обзорной экскурсии с Ксенией.
Очень заметно что Ксения старается, немного где-то волнуется - как для начинающего экскурсовода это отличные качества, экскурсия для неё не является каким-то рутинным процессом и это заметно. Нам очень понравилось содержание - задеты основные аспекты, для первой экскурсии по Казани - отлично!
Анна
17 июн 2025
Ксения - прекрасный экскурсовод! Очень интересно, увлекательно, ярко провела экскурсию для нашей семьи с двумя детьми (5 и 10 лет). Рассказ сопровождался заданиями, творческими задачами, что всегда привлекает детей)
Получилась чудесная прогулка с замечательным экскурсоводом. Спасибо!!!
Андрей
31 мая 2025
И так, экскурсия у нас была семейная, у нас трое детей и мы решили, что нам незачем лишние люди. Ксения отличный гид, который умеет работать не только со взрослой публикой,
Елена
26 мая 2025
Рекомендуем данную экскурсию для семей с детьми! Ксения активно вовлекает детей в ход экскурсии разными заданиями. Несмотря на плохую погоду, все увлечённо слушали и участвовали в прогулке. Ну а после прогулки дети с удовольствием отправились на интересный мастер-класс, а родители смогли посидеть и отдохнуть в чайной.
Е
Елена
15 апр 2025
Ксения!
Большое спасибо за экскурсию по Старо-Татарской слободе (10.04.25)! Вы провели её так живо и увлекательно, что было интересно и взрослым, и детям. Истории о купцах и ремесленниках, загадки, весёлые задания – все очень понравилось!
Спасибо за энергию, юмор и умение удерживать внимание всех!
С удовольствием вернёмся и порекомендуем Вас друзьям!
С уважением,
Елена и группа из Москвы
И
ИльназГалиев
20 фев 2025
Ксения, спасибо вам за чудесную экскурсию.
Провели очень хорошо время.
Все информативно, доступно, содержательно.
Дети были в восторге от проведенного время. Ни грамма усталости. Готовы были и дальше идти, слушать, впитывать)) Экскурсия прошла на одном дыхании!
Входит в следующие категории Казани
