1 день

Обзорная экскурсия по городу. Рождественский визит в усадьбу Боратынских. Вечерняя экскурсия по желанию

С 8:00 до 12:00 Встреча туристов с представителем туроператора на ж/д вокзале для получения уточненного графика тура и схемы проезда на общественном транспорте до выбранной гостиницы (подробнее см. в разделе Важно знать).

Трансфер до гостиницы возможно заказать за отдельную плату.

С 12:00 до 13:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы (точное время и место встречи будет указано накануне тура).

Выезд на экскурсионную программу.

13:30 Обед в кафе или ресторане города.

Интерактивная программа «Якын дуслар» погрузит вас в мир древней культуры татарского народа.

Народные песни и старинные музыкальные инструменты очаровывают национальным колоритом и самобытностью.

14:30 Автобусная обзорная экскурсия по городу «Новогодняя столица».

Достопримечательности тысячелетнего города соединили в себе культуру Запада и традиции Востока: Старо-Татарская слобода, где проживало с XVI века татарское население, Суконная слобода – промышленные преобразования Петра I, площадь фонтанов, озеро Кабан – его тайны и легенды, стилизованная деревенька «Туган авылым» («Родная деревня»), новый Театр Кукол, Казанский университет, площадь Свободы – культурный и административный центр Казани.

Старейшая мечеть Марджани и Богородицкий монастырь, в котором хранится один из старейших списков Казанской иконы Божьей Матери.

17:00 «Рождественский визит» – визит (экскурсия) в празднично украшенный дом Боратынских.

В историческом центре Казани находится единственный в России музей Е. А. Баратынского.

Он расположен в бывшей городской усадьбе, принадлежавшей некогда поэту.

«Рождественский визит» – это театрализованное путешествие по празднично украшенному дому Боратынских, во время которого гости узнают о традициях встречи Рождества и Нового года в дореволюционной России, споют песни под елочкой вместе с Дедом Морозом, продегустируют традиционный зимний безалкогольный напиток – глинтвейн и погрузятся в атмосферу сказочного волшебства старинной усадьбы дворянского рода Боратынских.

18:30 Трансфер в гостиницу. Свободное время.

20:00 Дополнительная вечерняя автобусная экскурсия «Огни новогодней Казани!» (по желанию, оплачивается отдельно, состоится при наборе 10 человек).

Вы проедете по новогодней Казани и узнаете об истории новогодних праздников, сколько в мире дедов Морозов, и конечно, что такое Новый год по-татарски!