читать дальше

от принимающей стороны. Помимо интереснейших экскурсий, Елена, рассказала куда ещё можно сходить вечером, что ещё можно самим посмотреть, и, что осенняя Казань это тоже сказка. Обязательно приедем ещё осенью, хочется посмотреть на Казань в цветах. Все организационные мероприятия тоже были на высшем уровне. Несмотря, что автобусы не выдерживали холодов, замена происходила очень быстро, без всяких задержек. Новый год встречали у главной Ёлки с песнями и танцами. Большое спасибо за прекрасно проведенное время.