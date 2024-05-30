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Авторский тур
3 дня
Новогодние каникулы в Казани
Начало: Татарстан, Казань
«Успейте насладиться красотой праздничной столицы Татарстана, яркими огнями разноцветных гирлянд и великолепием новогодней иллюминации»
1 янв в 10:00
3 янв в 10:00
от 11 820₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодние каникулы в Казани. Расширенная программа
Начало: Татарстан, Казань
«Посмотрите, как выглядит новогодняя Казань»
1 янв в 10:00
от 15 860₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Волшебство Рождества в Казани
Начало: Татарстан, Казань
«14:40 Автобусная обзорная экскурсия по городу “Новогодняя столица”»
3 янв в 10:00
от 12 570₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Новогодняя сказка в Казани. Сокращенная программа
Начало: Татарстан, Казань
«14:00 Автобусная обзорная экскурсия по городу «Новогодняя столица»»
29 дек в 10:00
от 12 300₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодняя сказка в Казани
Начало: Татарстан, Казань
«Насыщенный новогодний тур, в котором вы увидите все значимые достопримечательности Казани: от Кремля до озера Кабан, которое обросло тайнами и легендами»
29 дек в 10:00
от 16 130₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодняя мозаика. Тур-конструктор в Казань
Начало: Татарстан, Казань
«Новогодняя мозаика — это экономичный тур в Казань, который Вы можете собрать сами»
28 дек в 10:00
от 8 120₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодние жемчужины Татарстана
Начало: Татарстан, Казань
«Новогодняя иллюминация города и ярмарочные гуляния на его улицах сделают Ваши новогодние каникулы полными волшебства и ожидания чудес»
4 янв в 10:00
от 19 130₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Татарстан: погружение в культуру и традиции республики
Пройтись по следам татарских ханов, погрузиться в быт и историю края
Начало: Казань, отель, около 13:00-13:15
«С Рождественской площади полюбуетесь панорамой водных просторов и Услонских гор»
4 окт в 13:00
18 окт в 13:00
24 080₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Татарстан и Марий Эл в одном путешествии
Увидеть татарский Тадж-Махал, узнать о народных традициях и подержать за лапу Йошкиного кота
Начало: Казань, отель, около 13:00-13:15
«Вы увидите значимые исторические памятники: Собор Богоматери «Всех скорбящих радость», деревянную Троицкую церковь, Успенский монастырь, конный двор и Рождественскую площадь с видом на водные просторы и Услонские горы»
11 окт в 13:00
25 окт в 13:00
30 620₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Выходные в Татарстане: сердце Казани и остров-град Свияжск
Изучить знаковые точки третьей столицы и островные святыни и узнать, как в регионе жили 4 века назад
Начало: Казань, отель, утро
«Пройдёмся по Рождественской площади, откуда открывается великолепная панорама водных просторов и Услонских гор»
5 окт в 11:00
12 окт в 11:00
9 120₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВиктор30 мая 2024Второй раз отдыхаю с Большой Страной, все вполне на достойном уровне и сама организация и информация и отношение, благодарю!
- ЕЕлена29 мая 2024Теперь если познавать страну, только с вами. Спасибо за всё.
- ТТатьяна21 мая 2024Отправляли маму отдохнуть в Казань на выходные. Все было классно. Автобусы хорошие,комфортные Гид👍крутой,умничка,молодец Еда очень вкусная Гостиница чистая, уютная Спасибо большое Рекомендуем всем путешествовать с БОЛЬШОЙ СТРАНОЙ
- ЕЕлена19 марта 2024Очень хорошая организация тура! Выезд на экскурсии без опозданий, всё по графику, указанному в памятке по туру.
- ААйгюлЬ17 марта 2024Дарья, добрый день, огромное спасибо Вашей организации за не забываемый отдых в г. Казань. Путешествие очень понравилось. Организация на высшем
- ААйгюль15 марта 2024Огромное спасибо за прекрасный тур, все понравилось, организация на высшем уровне, у нас был прекрасный экскурсовод Елена отдельное спасибо, все
- ТТатьяна25 февраля 2024Отличные экскурсии, особенно экскурсовод. Очень интересно рассказывала, внимательная. Транспорт удобный, чистый.
- ЛЛюбовь24 января 2024Выбранный нами тур понравился. Особенно понравился отель Korston Tower 4* ул. Николая Ершова, 1А и отдельное спасибо нашему гиду Гейн Юлии. Юлия, как говорится на своем месте, отличный экскурсовод и просто хороший человек. При возможности обязательно воспользуемся услугами Вашего турагентства.
- ММария23 января 2024Добрый день! Хочу поделиться впечатлениями от рождественской поездки в Казань, понравилось, все, не смотря на холодную погоду, особенно отель Ногай,
- ММарина17 января 2024Тур очень понравился, Казань зимняя-это действительно сказка. Очень интересные экскурсии, несмотря на мороз экскурсии были превосходны. Очень понравился экскурсовод Елена
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Зимние»
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