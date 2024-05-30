Туры на новогодние праздники 2024 в Казани

Найдено 8 туров в категории «Новогодние туры 2024» в Казани, цены от 8 120 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В Новый год к татарскому Деду Морозу. Расширенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
В Новый год к татарскому Деду Морозу. Расширенная программа
Начало: Татарстан, Казань
«Вы проедете по новогодней Казани и узнаете об истории новогодних праздников, сколько в мире дедов Морозов, и конечно, что такое Новый год по-татарски»
29 дек в 10:00
от 18 220 за человека
Новогодние каникулы в Казани
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогодние каникулы в Казани
Начало: Татарстан, Казань
«Вы проедете по новогодней Казани и узнаете об истории новогодних праздников, сколько в мире дедов Морозов, и конечно, что такое Новый год по-татарски»
1 янв в 10:00
3 янв в 10:00
от 11 820 за человека
Новогодние каникулы в Казани. Расширенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодние каникулы в Казани. Расширенная программа
Начало: Татарстан, Казань
«Вы проедете по новогодней Казани и узнаете об истории новогодних праздников, сколько в мире дедов Морозов, и конечно, что такое Новый год по-татарски»
1 янв в 10:00
от 15 860 за человека
Волшебство Рождества в Казани
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Волшебство Рождества в Казани
Начало: Татарстан, Казань
«14:40 Автобусная обзорная экскурсия по городу “Новогодняя столица”»
3 янв в 10:00
от 12 570 за человека
Новогодняя сказка в Казани. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогодняя сказка в Казани. Сокращенная программа
Начало: Татарстан, Казань
«Тур для тех, кто хочет успеть все и сразу всего за три дня: и Казань посмотреть, и Новый год весело отметить»
29 дек в 10:00
от 12 300 за человека
Новогодняя сказка в Казани
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодняя сказка в Казани
Начало: Татарстан, Казань
«Вы проедете по новогодней Казани и узнаете об истории новогодних праздников, сколько в мире дедов Морозов, и конечно, что такое Новый год по-татарски»
29 дек в 10:00
от 16 130 за человека
Новогодняя мозаика. Тур-конструктор в Казань
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодняя мозаика. Тур-конструктор в Казань
Начало: Татарстан, Казань
«Новогодняя мозаика — это экономичный тур в Казань, который Вы можете собрать сами»
28 дек в 10:00
от 8 120 за человека
Новогодние жемчужины Татарстана
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодние жемчужины Татарстана
Начало: Татарстан, Казань
«Вы проедете по новогодней Казани и узнаете об истории новогодних праздников, сколько в мире дедов Морозов, и конечно, что такое Новый год по-татарски»
4 янв в 10:00
от 19 130 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Виктор
    30 мая 2024
    Новогодняя мозаика. Тур-конструктор в Казань
    Второй раз отдыхаю с Большой Страной, все вполне на достойном уровне и сама организация и информация и отношение, благодарю!
  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    Новогодняя мозаика. Тур-конструктор в Казань
    Теперь если познавать страну, только с вами. Спасибо за всё.
  • Т
    Татьяна
    21 мая 2024
    Новогодняя мозаика. Тур-конструктор в Казань
    Отправляли маму отдохнуть в Казань на выходные. Все было классно. Автобусы хорошие,комфортные Гид👍крутой,умничка,молодец Еда очень вкусная Гостиница чистая, уютная Спасибо большое Рекомендуем всем путешествовать с БОЛЬШОЙ СТРАНОЙ
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  • Е
    Елена
    19 марта 2024
    Новогодние жемчужины Татарстана
    Очень хорошая организация тура! Выезд на экскурсии без опозданий, всё по графику, указанному в памятке по туру.
  • А
    АйгюлЬ
    17 марта 2024
    Новогодние жемчужины Татарстана
    Дарья, добрый день, огромное спасибо Вашей организации за не забываемый отдых в г. Казань. Путешествие очень понравилось. Организация на высшем
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    уровне, все четко, понятно, за 5 дней узнали очень много за этот прекрасный город и не только, на столько все продумано, приятно, удобно, комфортно. Все на "5". Очень приятные, приветливые экскурсоводы и водители, автобус всегда подавался чистым, теплым, комфортабельным. Желаю Вам и Вашей организации процветания и благодарных клиентов.

  • А
    Айгюль
    15 марта 2024
    Новогодние жемчужины Татарстана
    Огромное спасибо за прекрасный тур, все понравилось, организация на высшем уровне, у нас был прекрасный экскурсовод Елена отдельное спасибо, все
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    четко согласно графика, автобусы подавали хорошие комфортабельные и всегда чистые!!! Сотрудники приветливые. Тур настолько емкий, просто класс за 5 дней столько посмотрели!!! Для Казани 5 дней маловато, но благодаря насыщенному графику очень много посмотрели. Все понравилось, огромное спасибо!!!

  • Т
    Татьяна
    25 февраля 2024
    Волшебство Рождества в Казани
    Отличные экскурсии, особенно экскурсовод. Очень интересно рассказывала, внимательная. Транспорт удобный, чистый.
  • Л
    Любовь
    24 января 2024
    Новогодние каникулы в Казани
    Выбранный нами тур понравился. Особенно понравился отель Korston Tower 4* ул. Николая Ершова, 1А и отдельное спасибо нашему гиду Гейн Юлии. Юлия, как говорится на своем месте, отличный экскурсовод и просто хороший человек. При возможности обязательно воспользуемся услугами Вашего турагентства.
    Выбранный нами тур понравился. Особенно понравился отель Korston Tower 4* ул. Николая Ершова, 1А и отдельноеВыбранный нами тур понравился. Особенно понравился отель Korston Tower 4* ул. Николая Ершова, 1А и отдельноеВыбранный нами тур понравился. Особенно понравился отель Korston Tower 4* ул. Николая Ершова, 1А и отдельноеВыбранный нами тур понравился. Особенно понравился отель Korston Tower 4* ул. Николая Ершова, 1А и отдельное
  • М
    Мария
    23 января 2024
    Новогодние каникулы в Казани
    Добрый день! Хочу поделиться впечатлениями от рождественской поездки в Казань, понравилось, все, не смотря на холодную погоду, особенно отель Ногай,
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    мечеть, архитектура города, милые сувенирчики, но самая вкусная еда в заведении Тюбитей, остальные ресторанчики, порадовать нас местным колоритом не смогли, не все успели продегустировать на экскурсии, т. к. было много других экскурсионных групп, в целом отличный город, рекомендую к посещению.

    Добрый день! Хочу поделиться впечатлениями от рождественской поездки в Казань, понравилось, все, не смотря на холодную
  • М
    Марина
    17 января 2024
    Новогодняя сказка в Казани
    Тур очень понравился, Казань зимняя-это действительно сказка. Очень интересные экскурсии, несмотря на мороз экскурсии были превосходны. Очень понравился экскурсовод Елена
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    от принимающей стороны. Помимо интереснейших экскурсий, Елена, рассказала куда ещё можно сходить вечером, что ещё можно самим посмотреть, и, что осенняя Казань это тоже сказка. Обязательно приедем ещё осенью, хочется посмотреть на Казань в цветах. Все организационные мероприятия тоже были на высшем уровне. Несмотря, что автобусы не выдерживали холодов, замена происходила очень быстро, без всяких задержек. Новый год встречали у главной Ёлки с песнями и танцами. Большое спасибо за прекрасно проведенное время.

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Новогодние туры 2024»

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7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Кул-Шариф
  3. Храм Всех Религий
  4. Башня Сююмбике
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Старо-татарская слобода
Сколько стоит тур в Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "Новогодние туры 2024" можно забронировать 8 авторских туров от 8 120 до 19 130. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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