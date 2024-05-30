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Авторский тур
4 дня
В Новый год к татарскому Деду Морозу. Расширенная программа
Начало: Татарстан, Казань
«Вы проедете по новогодней Казани и узнаете об истории новогодних праздников, сколько в мире дедов Морозов, и конечно, что такое Новый год по-татарски»
29 дек в 10:00
от 18 220₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Новогодние каникулы в Казани
Начало: Татарстан, Казань
«Вы проедете по новогодней Казани и узнаете об истории новогодних праздников, сколько в мире дедов Морозов, и конечно, что такое Новый год по-татарски»
1 янв в 10:00
3 янв в 10:00
от 11 820₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодние каникулы в Казани. Расширенная программа
Начало: Татарстан, Казань
«Вы проедете по новогодней Казани и узнаете об истории новогодних праздников, сколько в мире дедов Морозов, и конечно, что такое Новый год по-татарски»
1 янв в 10:00
от 15 860₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Волшебство Рождества в Казани
Начало: Татарстан, Казань
«14:40 Автобусная обзорная экскурсия по городу “Новогодняя столица”»
3 янв в 10:00
от 12 570₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Новогодняя сказка в Казани. Сокращенная программа
Начало: Татарстан, Казань
«Тур для тех, кто хочет успеть все и сразу всего за три дня: и Казань посмотреть, и Новый год весело отметить»
29 дек в 10:00
от 12 300₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодняя сказка в Казани
Начало: Татарстан, Казань
«Вы проедете по новогодней Казани и узнаете об истории новогодних праздников, сколько в мире дедов Морозов, и конечно, что такое Новый год по-татарски»
29 дек в 10:00
от 16 130₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодняя мозаика. Тур-конструктор в Казань
Начало: Татарстан, Казань
«Новогодняя мозаика — это экономичный тур в Казань, который Вы можете собрать сами»
28 дек в 10:00
от 8 120₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодние жемчужины Татарстана
Начало: Татарстан, Казань
«Вы проедете по новогодней Казани и узнаете об истории новогодних праздников, сколько в мире дедов Морозов, и конечно, что такое Новый год по-татарски»
4 янв в 10:00
от 19 130₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВиктор30 мая 2024Второй раз отдыхаю с Большой Страной, все вполне на достойном уровне и сама организация и информация и отношение, благодарю!
- ЕЕлена29 мая 2024Теперь если познавать страну, только с вами. Спасибо за всё.
- ТТатьяна21 мая 2024Отправляли маму отдохнуть в Казань на выходные. Все было классно. Автобусы хорошие,комфортные Гид👍крутой,умничка,молодец Еда очень вкусная Гостиница чистая, уютная Спасибо большое Рекомендуем всем путешествовать с БОЛЬШОЙ СТРАНОЙ
- ЕЕлена19 марта 2024Очень хорошая организация тура! Выезд на экскурсии без опозданий, всё по графику, указанному в памятке по туру.
- ААйгюлЬ17 марта 2024Дарья, добрый день, огромное спасибо Вашей организации за не забываемый отдых в г. Казань. Путешествие очень понравилось. Организация на высшем
- ААйгюль15 марта 2024Огромное спасибо за прекрасный тур, все понравилось, организация на высшем уровне, у нас был прекрасный экскурсовод Елена отдельное спасибо, все
- ТТатьяна25 февраля 2024Отличные экскурсии, особенно экскурсовод. Очень интересно рассказывала, внимательная. Транспорт удобный, чистый.
- ЛЛюбовь24 января 2024Выбранный нами тур понравился. Особенно понравился отель Korston Tower 4* ул. Николая Ершова, 1А и отдельное спасибо нашему гиду Гейн Юлии. Юлия, как говорится на своем месте, отличный экскурсовод и просто хороший человек. При возможности обязательно воспользуемся услугами Вашего турагентства.
- ММария23 января 2024Добрый день! Хочу поделиться впечатлениями от рождественской поездки в Казань, понравилось, все, не смотря на холодную погоду, особенно отель Ногай,
- ММарина17 января 2024Тур очень понравился, Казань зимняя-это действительно сказка. Очень интересные экскурсии, несмотря на мороз экскурсии были превосходны. Очень понравился экскурсовод Елена
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Новогодние 2024»
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Сколько стоит тур в Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "Новогодние 2024" можно забронировать 8 авторских туров от 8 120 до 19 130. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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