Персональная прогулка с гидом по Казани

Пешеходная

Индивидуальная
Пешеходная.

Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид.

На выбор предлагаются 2 маршрута - "Синий" и "Красный" (карты маршрутов экскурсии вы найдете по ссылкам в разделе "Дополнительная информация").

Сообщите гиду при встрече по какому маршруту вы желаете пройти.
Персональная прогулка с гидом по Казани
Персональная прогулка с гидом по Казани
Персональная прогулка с гидом по Казани
Персональная прогулка с гидом по Казани

Что вас ожидает 🤩

  • Казанский кремль
  • Городские часы
  • Памятник Шаляпину
  • Дом Ушковой
  • Высотки университета
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию "Персональная прогулка с гидом" по Казани. "Персональная прогулка" - это новый экономичный формат проведения индивидуальной экскурсии, который который идеально подойдет для компании друзей или для семьи. Цена является фиксированной для группы до 4 человек. При размере группы более, чем 4 человека, взымается небольшая доплата за дополнительных туристов. Более низкая цена, чем на традиционные индивидуальные экскурсии, определяется тем, что встреча с гидом происходит в фиксированном месте, а экскурсия проходит только по одному из двух предложенных на ваш выбор маршрутов.

Так как показать все самое важное в Казани за два часа очень сложно, мы предлагаем вам на выбор 2 маршрута - "Синий" и "Красный" (карты маршрутов экскурсии вы найдете по ссылкам в разделе "Дополнительная информация"). Сообщите гиду при встрече по какому маршруту вы желаете пройти.

Красный маршрут проходит через самые популярные городские достопримечательности: от Городских часов на площади Тукая мы пройдем по пешеходной улице Баумана – аналогу московского Арбата, увидим фонтан Су Анасы, аптеку Бренинга, колокольню Богоявленского собора, памятник Федору Шаляпину, поднимаемся к знаменитому Казанскому университету, пройдем по улице Кремлевской, где полюбуемся городскими пассажами конца XIX века, загадаем желание у памятника «Кот казанский», посмотрим на арку влюблённых, Петропавловский собор и выйдем к Казанскому Кремлю.

Синий маршрут также начинается от Городских часов. Далее мы спустимся вниз улице Пушкина мимо сквера Габдуллы Тукая, где стоит его скульптурное изображение, увидим Ак Барса – символ Республики Татарстан, выполненного в виде цветочной композиции, познакомимся с героем татарских сказок Шурале и с афишей театра им. Галиаскара Камала, полюбуемся зеркалом озера Нижний Кабан и прекрасными видами города, которые открываются с его берегов. Закончится экскурсия в Старо-Татарской слободе, где вы увидите не только одну из старейших мечетей в Европе, но и проникнитесь духом национального гостеприимства.

Наиболее полное представление о городе Вы получите, если забронируете две пешеходные экскурсии - по "Синему" и по "Красному" маршрутам.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 11:00

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