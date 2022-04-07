Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию "Персональная прогулка с гидом" по Казани. "Персональная прогулка" - это новый экономичный формат проведения индивидуальной экскурсии, который который идеально подойдет для компании друзей или для семьи. Цена является фиксированной для группы до 4 человек. При размере группы более, чем 4 человека, взымается небольшая доплата за дополнительных туристов. Более низкая цена, чем на традиционные индивидуальные экскурсии, определяется тем, что встреча с гидом происходит в фиксированном месте, а экскурсия проходит только по одному из двух предложенных на ваш выбор маршрутов.

Так как показать все самое важное в Казани за два часа очень сложно, мы предлагаем вам на выбор 2 маршрута - "Синий" и "Красный" (карты маршрутов экскурсии вы найдете по ссылкам в разделе "Дополнительная информация"). Сообщите гиду при встрече по какому маршруту вы желаете пройти.

Красный маршрут проходит через самые популярные городские достопримечательности: от Городских часов на площади Тукая мы пройдем по пешеходной улице Баумана – аналогу московского Арбата, увидим фонтан Су Анасы, аптеку Бренинга, колокольню Богоявленского собора, памятник Федору Шаляпину, поднимаемся к знаменитому Казанскому университету, пройдем по улице Кремлевской, где полюбуемся городскими пассажами конца XIX века, загадаем желание у памятника «Кот казанский», посмотрим на арку влюблённых, Петропавловский собор и выйдем к Казанскому Кремлю.

Синий маршрут также начинается от Городских часов. Далее мы спустимся вниз улице Пушкина мимо сквера Габдуллы Тукая, где стоит его скульптурное изображение, увидим Ак Барса – символ Республики Татарстан, выполненного в виде цветочной композиции, познакомимся с героем татарских сказок Шурале и с афишей театра им. Галиаскара Камала, полюбуемся зеркалом озера Нижний Кабан и прекрасными видами города, которые открываются с его берегов. Закончится экскурсия в Старо-Татарской слободе, где вы увидите не только одну из старейших мечетей в Европе, но и проникнитесь духом национального гостеприимства.

Наиболее полное представление о городе Вы получите, если забронируете две пешеходные экскурсии - по "Синему" и по "Красному" маршрутам.