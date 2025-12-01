Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы На экскурсии мы увидим атмосферу праздничной Казани. Полюбуемся храмами, мечетями и старинными особняками. Вы пройдете по украшенным огнями улицам и площадям и увидите, как Казань живет в праздничном ритме. Мы пройдем по территории Казанского Кремля и по пешеходной улице Баумана. Промокод на 10% 🔥 HOROSHOTAM Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно). Условия: скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте sputnik8

Лариса Ваш гид в Казани Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 3 часа Размер группы 1-6 человек Как проходит Пешком Можно с детьми Да 4500 ₽ за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии В праздничные дни Казань преображается, наполняясь особой, почти сказочной атмосферой. Приглашаем вас на незабываемую прогулку по ключевым локациям, которые в этот период сияют по-настоящему волшебно. Мы увидим величественный Казанский Кремль — сердце и визитную карточку города. Его древние стены и башни, подсвеченные тысячами огней, выглядят потрясающе. Вы полюбуетесь гармоничным соседством православных храмов и мусульманских мечетей, а также изящными старинными особняками в праздничном убранстве. Далее нас ждет шумная и нарядная улица Баумана — главная пешая артерия города. Здесь царит неповторимая оживленная энергетика: переливаются гирлянды, звучит музыка, а в воздухе витает аромат согревающих напитков. Мы окунемся в этот бурлящий поток и почувствуем, как живет Казань в праздничном ритме. Важная информация: Одевайтесь теплее, так как прогулка пешеходная. По желанию гостей мы сможем посетить кафе, в котором согреемся чаем с местной выпечкой.

