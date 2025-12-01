На экскурсии мы увидим атмосферу праздничной Казани. Полюбуемся храмами, мечетями и старинными особняками. Вы пройдете по украшенным огнями улицам и площадям и увидите, как Казань живет в праздничном ритме. Мы пройдем по территории Казанского Кремля и по пешеходной улице Баумана.
Описание экскурсииВ праздничные дни Казань преображается, наполняясь особой, почти сказочной атмосферой. Приглашаем вас на незабываемую прогулку по ключевым локациям, которые в этот период сияют по-настоящему волшебно. Мы увидим величественный Казанский Кремль — сердце и визитную карточку города. Его древние стены и башни, подсвеченные тысячами огней, выглядят потрясающе. Вы полюбуетесь гармоничным соседством православных храмов и мусульманских мечетей, а также изящными старинными особняками в праздничном убранстве. Далее нас ждет шумная и нарядная улица Баумана — главная пешая артерия города. Здесь царит неповторимая оживленная энергетика: переливаются гирлянды, звучит музыка, а в воздухе витает аромат согревающих напитков. Мы окунемся в этот бурлящий поток и почувствуем, как живет Казань в праздничном ритме. Важная информация: Одевайтесь теплее, так как прогулка пешеходная. По желанию гостей мы сможем посетить кафе, в котором согреемся чаем с местной выпечкой.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Казанский кремль
- Улица Баумана
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты в Казанский Кремль: взрослый - 150 руб., льготный - 140 руб.
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Казанский кремль
Завершение: Улица Баумана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Одевайтесь теплее, так как прогулка пешеходная
- По желанию гостей мы сможем посетить кафе, в котором согреемся чаем с местной выпечкой
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
