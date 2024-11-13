Автопешеходная обзорная экскурсия «Творческая Казань»

Познакомиться с Казанью культурной, артистичной и самобытной
На нашей экскурсии Казань заиграет новыми красками.

А история города раскроется через творчество и искусство знаменитых людей, потрясающую архитектуру старой и новой Казани, а также впечатляющие виды исторического центра.

Мы познакомим вас с главными творческими площадками и топовыми местами Казани, расскажем о знаменитых артистах, театрах и многом другом.
Автопешеходная обзорная экскурсия «Творческая Казань»
Автопешеходная обзорная экскурсия «Творческая Казань»
Автопешеходная обзорная экскурсия «Творческая Казань»
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы покажем вам:

  • Бывшую Театральную площадь — сейчас площадь Свободы.
  • Казанскую ратушу — дворец в стиле итальянского палаццо, бывшее дворянское собрание.
  • Консерваторию имени Назиба Жиганова и большой концертный зал имени Салиха Сайдашева.
  • Здание Союза композиторов Республики Татарстан — один из красивейших особняков Казани 1906 года постройки с интересной судьбой.
  • Национальную библиотеку Республики Татарстан — уникальное место, не имеющее аналогов в России.
  • Панорамную площадку с видом на правобережье Казанки и «казанский Версаль».
  • Театр драмы и комедии имени Карима Тинчурина.
  • Музей Фёдора Шаляпина и Максима Горького в здании пекарни, где и трудился Горький.
  • Самую старинную сохранившуюся деревянную усадьбу Баратынских.
  • Театр кукол «Экият».
  • Филармонию имени Габдуллы Тукая.
  • Набережную озера Кабан в Старо-Татарской слободе.
  • Татарский академический театр имени Галиаскара Камала и клуб «Шарык» — место первых татарских театральных постановок.

О чём поговорим:

  • Об этапах развития Казани как культурной и творческой столицы Поволжья.
  • Знаменитых поэтах, музыкантах и артистах различных жанров:.
Габдулле Тукае, Габдулле Кариеве, Кариме Тинчурине, Мусе Джалиле, Салихе Сайдашеве, Фариде Яруллине и многих других
  • Истории театров Казани и судьбе первого театра города
  • Культуре татарского народа как неотъемлемом атрибуте развития самобытности нации

    • Организационные детали

    В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на автомобиле Ssang.
    Yong Actyon II, Toyota Corolla Axio, Chevrolet Orlando или аналогичной модели
  • Рекомендуем экскурсию для участников не моложе 16 лет
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

    • Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    В месте вашего проживания
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 3 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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