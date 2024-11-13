На нашей экскурсии Казань заиграет новыми красками.
А история города раскроется через творчество и искусство знаменитых людей, потрясающую архитектуру старой и новой Казани, а также впечатляющие виды исторического центра.
Мы познакомим вас с главными творческими площадками и топовыми местами Казани, расскажем о знаменитых артистах, театрах и многом другом.
А история города раскроется через творчество и искусство знаменитых людей, потрясающую архитектуру старой и новой Казани, а также впечатляющие виды исторического центра.
Мы познакомим вас с главными творческими площадками и топовыми местами Казани, расскажем о знаменитых артистах, театрах и многом другом.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы покажем вам:
- Бывшую Театральную площадь — сейчас площадь Свободы.
- Казанскую ратушу — дворец в стиле итальянского палаццо, бывшее дворянское собрание.
- Консерваторию имени Назиба Жиганова и большой концертный зал имени Салиха Сайдашева.
- Здание Союза композиторов Республики Татарстан — один из красивейших особняков Казани 1906 года постройки с интересной судьбой.
- Национальную библиотеку Республики Татарстан — уникальное место, не имеющее аналогов в России.
- Панорамную площадку с видом на правобережье Казанки и «казанский Версаль».
- Театр драмы и комедии имени Карима Тинчурина.
- Музей Фёдора Шаляпина и Максима Горького в здании пекарни, где и трудился Горький.
- Самую старинную сохранившуюся деревянную усадьбу Баратынских.
- Театр кукол «Экият».
- Филармонию имени Габдуллы Тукая.
- Набережную озера Кабан в Старо-Татарской слободе.
- Татарский академический театр имени Галиаскара Камала и клуб «Шарык» — место первых татарских театральных постановок.
О чём поговорим:
- Об этапах развития Казани как культурной и творческой столицы Поволжья.
- Знаменитых поэтах, музыкантах и артистах различных жанров:.
Габдулле Тукае, Габдулле Кариеве, Кариме Тинчурине, Мусе Джалиле, Салихе Сайдашеве, Фариде Яруллине и многих других
Истории театров Казани и судьбе первого театра города Культуре татарского народа как неотъемлемом атрибуте развития самобытности нации
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на автомобиле Ssang.
Yong Actyon II, Toyota Corolla Axio, Chevrolet Orlando или аналогичной модели
Рекомендуем экскурсию для участников не моложе 16 лет Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В месте вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльмира — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 541 туриста
Меня зовут Эльмира Мира. Я тревел-блогер, аккредитованный гид-экскурсовод, турагент, автор многих туристических программ по Казани, России и за границей. В туризме более 6 лет. Моя любовь к нетипичным экскурсиям вызванаЗадать вопрос
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