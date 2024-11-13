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в первую очередь тем, что у меня есть возможность создавать для вас посредством этого вау-эмоции. А эмоции — это главное, что вы увозите с собой после каждого путешествия! Наша команда — это профессионалы своего дела, любящие Казань и обожающие знакомить с её особенностями и изюминками гостей.