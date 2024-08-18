Я расскажу о той Казани, что находится вне Старо-Татарской слободы, улицы Баумана и кремля.
Первая гора, Горшечные улицы, Лядская — район, где сохранились деревянная и каменная застройки, а каждый дом —
Первая гора, Горшечные улицы, Лядская — район, где сохранились деревянная и каменная застройки, а каждый дом —
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Лядской сад, названный в честь генерала, в чьём доме останавливался император Павел I.
- Писательский дом — последний адрес Мусы Джалиля.
- Дом Марко — географический центр Казани, где раньше жил основатель яхт-клуба, а теперь играет оркестр.
- Александро-Чемесовская богадельня — теперь здесь учатся на актёров.
- Дом актёра — образец функционализма и оплот свободомыслия.
- Музей Баки Урманче — сам мастер здесь не жил, но выбрал именно это здание. Оно даст вам представление о таланте первого профессионального татарского художника.
- Дом Оконишникова — здание с выдающейся чебаксинской ковкой, за которой теперь сидят писатели, а раньше жили старообрядцы.
- Усадьба Лихачёвых — здесь жил коллекционер, чьи собрания стали основой национального музея республики.
- Миндзрав — там, где сейчас сидят чиновники, а раньше работали банкиры.
- Женское епархиальное училище — ныне статусная школа, а некогда — заведение, готовящее учительниц сельских школ.
- Дом-музей Ленина — образец городской усадьбы 19 века.
- Усадьба Сухановых — явочная квартира и место сбора татар-субботян, живших в русской части города.
- Дом Печникова — первый дом казанского фестиваля «Том Сойер фест».
Вы узнаете:
- Почему некогда главный памятник Лядского сада называли «гнилым апельсином».
- Как вышло, что у театрального училища появилась своя церковь (как минимум — её здание).
- Как выглядит кованая ограда ручной работы, выполненная без сварки или других ухищрений.
в воскресенье в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|700 ₽
|Дети до 12 лет
|350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе улицы Горького
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Радиф — ваш гид в Казани
Провёл экскурсии для 745 туристов
Меня зовут Радиф, мне 37 лет. Я журналист, социальный активист, музыкант, любитель краеведения и Казани. Мне нравится рассказывать о Казани татарской и современной. Эти темы действительно меня волнуют, поэтому я постоянно дополняю тексты экскурсий и, в том числе, делюсь актуальными новостями о городе. Надеюсь на скорую встречу!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Динара
18 авг 2024
Радиф классно миксует исторические факты с современностью, формируя таким образом полную картину о жизни зданий и мест Казани. Это позволяет осознать значимость каждого поколения. Живу в Казани 15 лет, за эти полтора часа открыла для себя много нового. Рекомендую!
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