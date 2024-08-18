Радиф — ваш гид в Казани

Провёл экскурсии для 745 туристов

Меня зовут Радиф, мне 37 лет. Я журналист, социальный активист, музыкант, любитель краеведения и Казани. Мне нравится рассказывать о Казани татарской и современной. Эти темы действительно меня волнуют, поэтому я постоянно дополняю тексты экскурсий и, в том числе, делюсь актуальными новостями о городе. Надеюсь на скорую встречу!