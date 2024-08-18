Групповая экскурсия «Интеллигентная Казань»

Узнать, как в Казани жили поэты и актёры, художники и писатели, врачи и учителя
Я расскажу о той Казани, что находится вне Старо-Татарской слободы, улицы Баумана и кремля.

Первая гора, Горшечные улицы, Лядская — район, где сохранились деревянная и каменная застройки, а каждый дом —
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история.

Здесь жил Ленин, квартировали иностранцы, по Латинскому кварталу шастали студенты, а в Марусовку было опасно заходить даже днём.

Вы увидите настоящую Казань, какой она была до революции — образованную и грубую, степенную и стремительную.

5
1 отзыв
Групповая экскурсия «Интеллигентная Казань»
Групповая экскурсия «Интеллигентная Казань»
Групповая экскурсия «Интеллигентная Казань»
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Лядской сад, названный в честь генерала, в чьём доме останавливался император Павел I.
  • Писательский дом — последний адрес Мусы Джалиля.
  • Дом Марко — географический центр Казани, где раньше жил основатель яхт-клуба, а теперь играет оркестр.
  • Александро-Чемесовская богадельня — теперь здесь учатся на актёров.
  • Дом актёра — образец функционализма и оплот свободомыслия.
  • Музей Баки Урманче — сам мастер здесь не жил, но выбрал именно это здание. Оно даст вам представление о таланте первого профессионального татарского художника.
  • Дом Оконишникова — здание с выдающейся чебаксинской ковкой, за которой теперь сидят писатели, а раньше жили старообрядцы.
  • Усадьба Лихачёвых — здесь жил коллекционер, чьи собрания стали основой национального музея республики.
  • Миндзрав — там, где сейчас сидят чиновники, а раньше работали банкиры.
  • Женское епархиальное училище — ныне статусная школа, а некогда — заведение, готовящее учительниц сельских школ.
  • Дом-музей Ленина — образец городской усадьбы 19 века.
  • Усадьба Сухановых — явочная квартира и место сбора татар-субботян, живших в русской части города.
  • Дом Печникова — первый дом казанского фестиваля «Том Сойер фест».

Вы узнаете:

  • Почему некогда главный памятник Лядского сада называли «гнилым апельсином».
  • Как вышло, что у театрального училища появилась своя церковь (как минимум — её здание).
  • Как выглядит кованая ограда ручной работы, выполненная без сварки или других ухищрений.

в воскресенье в 10:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет700 ₽
Дети до 12 лет350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе улицы Горького
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Динара
18 авг 2024
Радиф классно миксует исторические факты с современностью, формируя таким образом полную картину о жизни зданий и мест Казани. Это позволяет осознать значимость каждого поколения. Живу в Казани 15 лет, за эти полтора часа открыла для себя много нового. Рекомендую!
Радиф классно миксует исторические факты с современностью, формируя таким образом полную картину о жизни зданий иРадиф классно миксует исторические факты с современностью, формируя таким образом полную картину о жизни зданий иРадиф классно миксует исторические факты с современностью, формируя таким образом полную картину о жизни зданий иРадиф классно миксует исторические факты с современностью, формируя таким образом полную картину о жизни зданий и

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