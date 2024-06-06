🚶 Пешая 15% скидка Фотопрогулка 1 час 153 отзыва Парадная Казань: незабываемая прогулка с фотографом Откройте волшебство Казани во время фото-прогулки с личным гидом-фотографом. Вас ждут культовые места и профессиональные фото Начало: В центре города 4600 3 910 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 238 отзывов Обзорная прогулка по историческому центру Казани с личным гидом Погрузитесь в атмосферу Казани: от кремлевских стен до улицы Баумана. Откройте для себя уникальное сочетание культур и историй Начало: У памятника Мусе Джалилю 3 900 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 139 отзывов Ежедневная прогулка по Казани: красный и синий маршруты Тысячелетняя Казань обладает невероятным шармом. Присоединяйтесь к экскурсии и проникнитесь духом татарской столицы, узнавая её историю и достопримечательности Начало: У часов на площади Тукая Расписание: ежедневно в 15:15 1 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 37 отзывов Пешеходный центр Казани - в домах и лицах На улицах Казани каждый дом - архитектурное сокровище. Узнайте, кто жил и работал на Баумана и Кремлёвской, и какие тайны скрывают эти места Начало: Возле станции метро «Тукая» 670 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 26 отзывов Душа Казани: национальная кухня и секреты города Прогулка по улице Баумана, посещение кремля и дегустация традиционных татарских блюд. Узнайте историю Казани и попробуйте лучшие местные деликатесы Начало: На площади Тукая 3 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 92 отзыва Казань: Мифы и легенды с гидом-историком Исследуйте удивительный мир казанских сказок и легенд, открывая тайны древнего Татарстана в компании знающего гида Начало: Возле озера Кабан 3 400 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 30 минут 36 отзывов Экспресс-прогулка по улице Баумана: история, культура и традиции Казани Погрузитесь в атмосферу Казани с экскурсией по улице Баумана. Исторические здания, уникальные музеи и традиционные угощения ждут вас Начало: Площадь Г. Тукая 550 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 86 отзывов Казанское котопутешествие: история и легенды в одной экскурсии Встречайте уникальное «Казанское котопутешествие»: погрузитесь в мир тайн и легенд вместе с гидом и его котом Начало: На улице Баумана 4 200 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 146 отзывов Популярное предложение Легенды и загадки Казани - индивидуальная экскурсия Погружение в историю Казани через её главные достопримечательности. Узнайте тайны кремля, посетите мечеть Кул Шариф и Петропавловский собор Начало: Спасская башня Казанского Кремля 6 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 33 отзыва Секреты и красота исторического центра Казани Погулять по Татарской слободе и пешеходным улицам Кремлевская и Баумана и раскрыть местные тайны Начало: На площади 1 Мая 6 670 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 52 отзыва Индивидуальная экскурсия по Казани: история, культура и гастрономия Погрузитесь в атмосферу настоящей Казани, вместе с местным жителем исследуя её историю и культуру Начало: В Старо-Татарской слободе 9 999 ₽ за всё до 5 чел.

🚌 На автобусе 10% скидка Групповая 4 часа 68 отзывов Казань: на автобусе по городу и пешком по кремлю Познакомиться с третьей столицей и ощутить ее контрасты на групповой экскурсии Начало: Ул. Баумана, дом 78 у памятника Шаляпину Расписание: ежедневно в 11:00 и 13:30 1200 1 080 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 3 часа 13 отзывов 3 в 1: Кремль, Казанский Арбат и чаепитие с татарскими сладостями Увидеть главные достопримечательности города и попробовать местные сладости Начало: У центрального входа в Кремль Расписание: ежедневно в 13:30, 15:00 и 16:30 1 200 ₽ за человека

🚶 Пешая Аудиогид 2 часа 219 отзывов Иммерсивная прогулка по Казани с Ловцом времени Увлекательная экскурсия с угощениями, легендами и невыдуманными историями Начало: На улице Баумана 1 200 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Аудиогид 2 часа 9 отзывов Слушай Казань: иммерсивный групповой спектакль-променад Неклассический формат на стыке истории, эмоций и необычных впечатлений Начало: В парке Тысячелетия Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00 и 14:00, в воскресенье в 14:00 1600 1 440 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 100 отзывов Казань: первая встреча - путешествие по историческим местам Откройте для себя сердце Казани: Казанский кремль, святыни и уникальные улицы города в индивидуальной экскурсии Начало: в районе ст. метро Кремлёвская 8 700 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 18 отзывов Казань для детей: прогулка по центру города Увидеть главного казанского кота, узнать, где спрятано сокровище, и познакомиться с татарским ханом Начало: Рядом с домом 33 по улице Баумана, возле скульптур... 6 650 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 24 отзыва По Казани - с очками виртуальной реальности «Окно в прошлое» на прогулке по Старому городу в компании гида Начало: На площади Тукая 7 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Групповая 1.5 часа 19 отзывов Андеграунд Казани Узнать о творческом подполье города от джаза и хип-хопа до самиздата Начало: у дома Татарской Кулинарии 750 675 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 2 часа 51 отзыв Познавательный квест «Тайны казанского Арбата» Познакомиться с историей города и его самыми красивыми уголками в развлекательно-игровой форме Начало: Метро площадь Тукая от 6 360 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1.5 часа 13 отзывов Фотопрогулка по колоритной Казани Познакомиться с историческим центром города и сохранить на память фотографии 6 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 1 час 2 отзыва Джазовая Казань Узнать о непростой судьбе джаза в СССР и увидеть места, связанные с самыми яркими джазменами города Начало: У памятника Казанскому Коту 1 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 48 отзывов Сказки Старой Казани: уникальное путешествие для детей Откройте мир сказок и легенд Казани в увлекательной экскурсии для детей. Познавательно и весело для юных исследователей Начало: На площади Тукая 5 990 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Квест 1.5 часа 2 отзыва Квест-игра «В гостях у Казанского дракона» Весёлое путешествие с Зилантом по Казани и её истории Начало: Напротив Национального музея 5000 4 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 30% скидка Индивидуальная 3 часа 24 отзыва Казань глазами местного жителя: город, еда и самогон Известные и нетуристические места, антиалкогольный музей, ужин из блюд татарской кухни Начало: В районе метро Суконная Слобода 7000 4 900 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 25 отзывов В поисках Бога: прогулка по Казани Заглянуть в храмы разных конфессий и увидеть, что их объединяет от 6 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 15 отзывов Улица Баумана - Казанский Арбат. Пересечение прошлого и настоящего Начало: Ул. Баумана, 51 Расписание: по договоренности 2 600 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 2 отзыва Самостоятельная квест-экскурсия Прогулка по улицам Казани Начало: Дворец Земледельцев, ул. Федосеевская 36, у входа Расписание: В любое время, в любой день 890 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа Гарри Поттер и знакомство с Казанью: экскурсия + магический музей Познакомиться с историей древнего города и посетить «казанский филиал Хогвартса» 4 600 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Кот Казанский: в гости к пушистому хозяину города Пройти по следам легендарного кота Алабрыса и отыскать его друзей всех видов и мастей Начало: у Казанского федерального университета от 7 810 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Стоп, снято! Знакомство с Казанью через кино Пройти по местам съёмок фильмов и увидеть, где мчалась скорая из «Неотложки» и проезжала Зулейха Начало: На площади 1 Мая 6 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа «Слушай Казань» - иммерсивный спектакль-променад (в наушниках) Начало: Парк Тысячелетия у фонтана Казан, ул. Островского Расписание: с понедельника по субботу в 10:00 и в 14:00 1 600 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа Прогулка по казанскому «Арбату» с дегустацией татарских настоек и закусок Окунуться в историю самой известной улицы города и познакомиться с национальной кухней в мини-группе Начало: На улице Баумана Расписание: ежедневно в 10:00 и 20:00 5 600 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Модерн Казани: русский и татарский Рассмотреть богатство разностилевого декора и узнать его историю 6 500 ₽ за всё до 10 чел.