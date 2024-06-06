1 чел.
По популярности
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
Парадная Казань: незабываемая прогулка с фотографом
Откройте волшебство Казани во время фото-прогулки с личным гидом-фотографом. Вас ждут культовые места и профессиональные фото
Начало: В центре города
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
46003 910₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная прогулка по историческому центру Казани с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу Казани: от кремлевских стен до улицы Баумана. Откройте для себя уникальное сочетание культур и историй
Начало: У памятника Мусе Джалилю
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
3 900₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
Ежедневная прогулка по Казани: красный и синий маршруты
Тысячелетняя Казань обладает невероятным шармом. Присоединяйтесь к экскурсии и проникнитесь духом татарской столицы, узнавая её историю и достопримечательности
Начало: У часов на площади Тукая
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
1 500₽ за человека
Групповая
2 часа
Пешеходный центр Казани - в домах и лицах
На улицах Казани каждый дом - архитектурное сокровище. Узнайте, кто жил и работал на Баумана и Кремлёвской, и какие тайны скрывают эти места
Начало: Возле станции метро «Тукая»
Сегодня в 17:00
11 июня в 13:00
670₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Душа Казани: национальная кухня и секреты города
Прогулка по улице Баумана, посещение кремля и дегустация традиционных татарских блюд. Узнайте историю Казани и попробуйте лучшие местные деликатесы
Начало: На площади Тукая
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Казань: Мифы и легенды с гидом-историком
Исследуйте удивительный мир казанских сказок и легенд, открывая тайны древнего Татарстана в компании знающего гида
Начало: Возле озера Кабан
Сегодня в 10:00
Завтра в 14:00
3 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
30 минут
Экспресс-прогулка по улице Баумана: история, культура и традиции Казани
Погрузитесь в атмосферу Казани с экскурсией по улице Баумана. Исторические здания, уникальные музеи и традиционные угощения ждут вас
Начало: Площадь Г. Тукая
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
550₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Казанское котопутешествие: история и легенды в одной экскурсии
Встречайте уникальное «Казанское котопутешествие»: погрузитесь в мир тайн и легенд вместе с гидом и его котом
Начало: На улице Баумана
Завтра в 17:00
10 июня в 13:00
4 200₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Легенды и загадки Казани - индивидуальная экскурсия
Погружение в историю Казани через её главные достопримечательности. Узнайте тайны кремля, посетите мечеть Кул Шариф и Петропавловский собор
Начало: Спасская башня Казанского Кремля
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
6 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Секреты и красота исторического центра Казани
Погулять по Татарской слободе и пешеходным улицам Кремлевская и Баумана и раскрыть местные тайны
Начало: На площади 1 Мая
11 июня в 09:00
15 июня в 09:00
6 670₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия по Казани: история, культура и гастрономия
Погрузитесь в атмосферу настоящей Казани, вместе с местным жителем исследуя её историю и культуру
Начало: В Старо-Татарской слободе
21 июня в 12:00
26 июня в 12:00
9 999₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Групповая
4 часа
Казань: на автобусе по городу и пешком по кремлю
Познакомиться с третьей столицей и ощутить ее контрасты на групповой экскурсии
Начало: Ул. Баумана, дом 78 у памятника Шаляпину
Расписание: ежедневно в 11:00 и 13:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
12001 080₽ за человека
Групповая
3 часа
3 в 1: Кремль, Казанский Арбат и чаепитие с татарскими сладостями
Увидеть главные достопримечательности города и попробовать местные сладости
Начало: У центрального входа в Кремль
Расписание: ежедневно в 13:30, 15:00 и 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 13:30
1 200₽ за человека
Аудиогид
2 часа
Иммерсивная прогулка по Казани с Ловцом времени
Увлекательная экскурсия с угощениями, легендами и невыдуманными историями
Начало: На улице Баумана
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
1 200₽ за человека
скидка
10%
Аудиогид
2 часа
Слушай Казань: иммерсивный групповой спектакль-променад
Неклассический формат на стыке истории, эмоций и необычных впечатлений
Начало: В парке Тысячелетия
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00 и 14:00, в воскресенье в 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 14:00
16001 440₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Казань: первая встреча - путешествие по историческим местам
Откройте для себя сердце Казани: Казанский кремль, святыни и уникальные улицы города в индивидуальной экскурсии
Начало: в районе ст. метро Кремлёвская
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
8 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Казань для детей: прогулка по центру города
Увидеть главного казанского кота, узнать, где спрятано сокровище, и познакомиться с татарским ханом
Начало: Рядом с домом 33 по улице Баумана, возле скульптур...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 650₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
По Казани - с очками виртуальной реальности
«Окно в прошлое» на прогулке по Старому городу в компании гида
Начало: На площади Тукая
Завтра в 09:00
10 июня в 09:30
7 500₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Групповая
1.5 часа
Андеграунд Казани
Узнать о творческом подполье города от джаза и хип-хопа до самиздата
Начало: у дома Татарской Кулинарии
Завтра в 10:30
23 июня в 10:30
750675₽ за человека
Квест
2 часа
Познавательный квест «Тайны казанского Арбата»
Познакомиться с историей города и его самыми красивыми уголками в развлекательно-игровой форме
Начало: Метро площадь Тукая
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 360₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка по колоритной Казани
Познакомиться с историческим центром города и сохранить на память фотографии
Завтра в 10:30
10 июня в 10:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
1 час
Джазовая Казань
Узнать о непростой судьбе джаза в СССР и увидеть места, связанные с самыми яркими джазменами города
Начало: У памятника Казанскому Коту
13 июня в 19:30
20 июня в 19:30
1 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Сказки Старой Казани: уникальное путешествие для детей
Откройте мир сказок и легенд Казани в увлекательной экскурсии для детей. Познавательно и весело для юных исследователей
Начало: На площади Тукая
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
5 990₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Квест
1.5 часа
Квест-игра «В гостях у Казанского дракона»
Весёлое путешествие с Зилантом по Казани и её истории
Начало: Напротив Национального музея
6 июля в 13:30
9 июля в 13:30
50004 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
3 часа
Казань глазами местного жителя: город, еда и самогон
Известные и нетуристические места, антиалкогольный музей, ужин из блюд татарской кухни
Начало: В районе метро Суконная Слобода
Завтра в 12:00
10 июня в 17:30
70004 900₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
В поисках Бога: прогулка по Казани
Заглянуть в храмы разных конфессий и увидеть, что их объединяет
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Улица Баумана - Казанский Арбат. Пересечение прошлого и настоящего
Начало: Ул. Баумана, 51
Расписание: по договоренности
9 июля в 09:00
10 июля в 09:00
2 600₽ за всё до 6 чел.
Квест
2 часа
Самостоятельная квест-экскурсия Прогулка по улицам Казани
Начало: Дворец Земледельцев, ул. Федосеевская 36, у входа
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
890₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Гарри Поттер и знакомство с Казанью: экскурсия + магический музей
Познакомиться с историей древнего города и посетить «казанский филиал Хогвартса»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Кот Казанский: в гости к пушистому хозяину города
Пройти по следам легендарного кота Алабрыса и отыскать его друзей всех видов и мастей
Начало: у Казанского федерального университета
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 7 810₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Стоп, снято! Знакомство с Казанью через кино
Пройти по местам съёмок фильмов и увидеть, где мчалась скорая из «Неотложки» и проезжала Зулейха
Начало: На площади 1 Мая
Сегодня в 18:00
Завтра в 14:00
6 500₽ за всё до 6 чел.
Групповая
2 часа
«Слушай Казань» - иммерсивный спектакль-променад (в наушниках)
Начало: Парк Тысячелетия у фонтана Казан, ул. Островского
Расписание: с понедельника по субботу в 10:00 и в 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 600₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Прогулка по казанскому «Арбату» с дегустацией татарских настоек и закусок
Окунуться в историю самой известной улицы города и познакомиться с национальной кухней в мини-группе
Начало: На улице Баумана
Расписание: ежедневно в 10:00 и 20:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5 600₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Модерн Казани: русский и татарский
Рассмотреть богатство разностилевого декора и узнать его историю
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
От Большой Проломной до Баумана
Нескучная история главной пешеходной улицы Казани
Начало: Рядом со СТ.М. «Кремлёвская»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей6 июня 2024Прекрасная фотопрогулка по Казани с кучей впечатлений и отличными фото
- ККристина6 июня 2024От всей души хочется поблагодарить Екатерину за 2 потрясающие экскурсии, которые она провела для нас!!! На протяжении всего маршрута было
- ИИрина6 июня 2024Без сомнения рекомендую обращаться к экскурсоводу Рамилю. Было интересно и детям (10, 13,15 лет), и взрослым. Очень украсили общение сюрпризы и вкусняшки. Спасибо большое!
- ЕЕкатерина5 июня 2024Очень интересно и познавательно! Рекомендую👍
- ММаргарита5 июня 2024Очень интересная экскурсия. Азалия постаралась нам рассказать истории о приготовлении и обычаях подачи еды в разные эпохи с секретиками…! Спасибо большое и удачи Вам!!!
- ННатали5 июня 2024Потрясающая прогулка-фотосессия от Лизы! Нам с сыном понравилось! Спасибо огромное за ценные кадры, за пойманные эмоции и фотки суперские! Всё прошло
- ЕЕвгения5 июня 2024Нам очень повезло с экскурсоводом, Наталья влюблена в свою профессию и очень живо и интересно рассказывает. Очень понравилась! Организация немного
- ЕЕвгения5 июня 2024Замечательный экскурсовод Диана, показала и рассказала много интересного за такое короткое время+ сделала кучу фоток, я думаю они будут отличные, эдем с нетерпением их.
- ЕЕлена5 июня 2024Очень понравилась экскурсия и экскурсовод. Рекомендую.
- ЕЕкатерина5 июня 2024Экскурсия интересная, при этом лёгкая в восприятии. Отлично для начала знакомства с Казанью. Екатерина - хорошая рассказчица и очень приятная
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Улица Баумана»
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