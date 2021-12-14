Что вас ожидает

Казань в свете праздничных огней

На экскурсии вы осмотрите основные достопримечательности Казани, но принарядившиеся к Новому году и овеянные атмосферой праздника. Посетите Казанский кремль, полюбуетесь со смотровой площадки панорамой зимней Казани и зарядитесь весельем у главной елки города. В Старо-Татарской слободе заглянем во дворики и представим, как был устроен быт татарской зажиточной семьи. Также увидим Центр семьи и прогуляемся по уютным улочкам и набережной Марджани.

С интересом — об истории и культуре Татарстана

При рассказе я всегда ориентируюсь на интересы и предпочтения путешественников — уделим внимание тем темам, которые вам интересны. Поговорим о ключевых вехах в истории Казани, проведем «историческую реконструкцию» архитектурных построек — так вы сможете понять, как они выглядели в прошлом. Будут легенды и сказания — о царевне Сююмбике, змее Зиланте, о дважды потерянном золоте и другие. Обязательно вспомним татарского деда Мороза, Кыш Бабая, и его внучку Кар Кызы. А еще я расскажу о традициях и обычаях встречи Нового года у татар.

Каждому путешественнику в подарок — открытка с видом новогодней Казани!

Организационные детали