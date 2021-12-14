Казань новогодняя

Прогуляться-проехаться по праздничному городу и познакомиться с его историей и татарской культурой

5
1 отзыв
Индивидуально
для 4 чел.
Говорят, иллюминация столицы Татарстана — одна из самых красочных в стране; вы сможете убедиться в этом сами! В программе: кремль, прогулка по набережной, улочки Старо-татарской слободы и другие архитектурные памятники города.

Дополнят увиденное сюжеты о прошлом, легенды, рассказы о традициях.

Маленький подарок каждому — открытка с видом новогодней Казани!
Казань новогодняя
Казань новогодняя
Казань новогодняя
Казань новогодняя
Казань новогодняя
Казань новогодняя
Казань новогодняя
Казань новогодняя
Казань новогодняя
Казань новогодняя
Казань новогодняя
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Что вас ожидает

Казань в свете праздничных огней

На экскурсии вы осмотрите основные достопримечательности Казани, но принарядившиеся к Новому году и овеянные атмосферой праздника. Посетите Казанский кремль, полюбуетесь со смотровой площадки панорамой зимней Казани и зарядитесь весельем у главной елки города. В Старо-Татарской слободе заглянем во дворики и представим, как был устроен быт татарской зажиточной семьи. Также увидим Центр семьи и прогуляемся по уютным улочкам и набережной Марджани.

С интересом — об истории и культуре Татарстана

При рассказе я всегда ориентируюсь на интересы и предпочтения путешественников — уделим внимание тем темам, которые вам интересны. Поговорим о ключевых вехах в истории Казани, проведем «историческую реконструкцию» архитектурных построек — так вы сможете понять, как они выглядели в прошлом. Будут легенды и сказания — о царевне Сююмбике, змее Зиланте, о дважды потерянном золоте и другие. Обязательно вспомним татарского деда Мороза, Кыш Бабая, и его внучку Кар Кызы. А еще я расскажу о традициях и обычаях встречи Нового года у татар.

Каждому путешественнику в подарок — открытка с видом новогодней Казани!

Организационные детали

  • Одевайтесь потеплее, на высоком Кремлевском холме всегда ветрено
  • Дополнительные расходы: входные билеты в Казанский кремль — 110 руб. взрослый и 90 руб. для детей и льготников

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Т
14 дек 2021
Нам очень понравился ваш гостеприимный город, очень интересная экскурсия! Рекомендую. )

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