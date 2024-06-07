🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 268 отзывов Популярное предложение Все дороги ведут в Казань: путешествие по столице Татарстана Познакомьтесь с уникальной культурой и историей Казани в увлекательной четырехчасовой экскурсии по ее самым живописным уголкам 9 340 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Фотопрогулка 1 час 153 отзыва Парадная Казань: незабываемая прогулка с фотографом Откройте волшебство Казани во время фото-прогулки с личным гидом-фотографом. Вас ждут культовые места и профессиональные фото Начало: В центре города 4600 3 910 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе 5% скидка Групповая 2.5 часа 682 отзыва Ночная Казань: колесо обозрения Вокруг Света и городские огни Путешествие по ночной Казани с восхождением на колесо обозрения Вокруг Света обещает незабываемые впечатления и захватывающие виды Начало: В холле отеля Ибис Расписание: ежедневно в 19:00, 20:00 и 21:00 1400 1 330 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе 10% скидка Групповая 8 часов 442 отзыва Культовые места Казани: история и архитектура в одной экскурсии Исследуйте духовное наследие Казани: от Свияжска до Раифы, завершая уникальным Храмом всех религий Начало: Недалеко от Казанского Кремля Расписание: ежедневно в 09:30 2400 2 160 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе 10% скидка Групповая 9 часов 85 отзывов Экскурсия в Йошкар-Олу на автобусе: культурное наследие Марий Эл Познайте уникальность Йошкар-Олы: от сказочного кремля до живописной набережной и богатства национального музея Начало: В районе СТ.М. «Кремлёвская» Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:45 2900 2 610 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 3.5 часа 240 отзывов Популярное предложение Большой обзорный тур по Казани на микроавтобусе в мини-группе Запланируйте незабываемое путешествие по Казани! Экскурсия на микроавтобусе покажет вам город с лучших ракурсов и расскажет его историю Начало: В районе кремля Расписание: ежедневно в 12:00 1 695 ₽ за человека

Индивидуальная 7 часов 111 отзывов Индивидуальная экскурсия по Свияжску, Иннополису и Храму всех религий Откройте для себя удивительные места Татарстана за один день. Погрузитесь в историю, футуризм и культурное многообразие 12 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 113 отзывов Центр Казани за 3 часа: индивидуальная экскурсия Кул-Шариф и чак-чак - Казань у гостей ассоциируется с этими символами. Углубите свои познания, узнайте историю города и его ключевые достопримечательности Начало: Спасская башня Казанского кремля 4 540 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 238 отзывов Обзорная прогулка по историческому центру Казани с личным гидом Погрузитесь в атмосферу Казани: от кремлевских стен до улицы Баумана. Откройте для себя уникальное сочетание культур и историй Начало: У памятника Мусе Джалилю 3 900 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 840 отзывов Казань: путешествие по третьей столице России Получите незабываемые впечатления от экскурсии по Казани, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю 6 990 ₽ за всё до 12 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 280 отзывов Иннополис: технологии и современная архитектура Погрузитесь в мир высоких технологий и современного дизайна, посетив Иннополис - уникальный город для IT-специалистов Начало: В Иннополисе от 4 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Фотопрогулка 1 час 248 отзывов В тренде Колоритная и секретная Казань: прогулка с фотографом Погрузитесь в атмосферу уникальной Казани вместе с гидом-фотографом. Откройте скрытые уголки и получите яркие воспоминания Начало: В центре Казани 3900 3 315 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 139 отзывов Ежедневная прогулка по Казани: красный и синий маршруты Тысячелетняя Казань обладает невероятным шармом. Присоединяйтесь к экскурсии и проникнитесь духом татарской столицы, узнавая её историю и достопримечательности Начало: У часов на площади Тукая Расписание: ежедневно в 15:15 1 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 37 отзывов Пешеходный центр Казани - в домах и лицах На улицах Казани каждый дом - архитектурное сокровище. Узнайте, кто жил и работал на Баумана и Кремлёвской, и какие тайны скрывают эти места Начало: Возле станции метро «Тукая» 670 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 26 отзывов Душа Казани: национальная кухня и секреты города Прогулка по улице Баумана, посещение кремля и дегустация традиционных татарских блюд. Узнайте историю Казани и попробуйте лучшие местные деликатесы Начало: На площади Тукая 3 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 91 отзыв Тайны Казанского кремля: путешествие в прошлое с фонарщиком Фаролеро Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Казанскому кремлю в компании загадочного фонарщика Фаролеро Начало: У Дворца Земледельцев 2 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 92 отзыва Казанский кремль: путешествие в сердце татарской истории Откройте для себя духовное наследие и архитектурные шедевры Казанского кремля в увлекательной индивидуальной экскурсии Начало: В районе Петропавловского собора 6 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Фотопрогулка 2 часа 39 отзывов Дружеская фотопрогулка в сердце Казани Погуляйте по историческим местам Казани и получите профессиональные фотографии на память. Маршрут включает знаковые достопримечательности и живописные виды Начало: Напротив входа в Казанский Кремль 3800 3 230 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 92 отзыва Казань: Мифы и легенды с гидом-историком Исследуйте удивительный мир казанских сказок и легенд, открывая тайны древнего Татарстана в компании знающего гида Начало: Возле озера Кабан 3 400 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 21 отзыв Казанский кремль для детей и их родителей - индивидуальная экскурсия Погрузитесь в историю Казанского кремля вместе с детьми! Узнайте тайны башни Сююмбике, мечети Кул-Шариф и других достопримечательностей. Подарки для детей Начало: У памятника Мусе Джалилю 4 100 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 62 отзыва Казанский кремль в вечерних огнях - индивидуальная экскурсия Город засыпает, и начинается магия! Казанский кремль в вечерних огнях особенно красив. Погрузитесь в атмосферу ночного города и узнайте его тайны Начало: На площади 1 Мая от 3 999 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 237 отзывов Квест-приключение по историческим местам Казани Погрузитесь в увлекательное путешествие по Казанскому кремлю, разгадывая исторические тайны Начало: В районе метро Кремлевская от 6 360 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 162 отзыва Загадочная Казань после заката: путешествие по вечернему городу Погрузитесь в атмосферу таинственной Казани, где каждый уголок хранит свои легенды. Вас ждут не только исторические рассказы, но и захватывающие виды Начало: У вашего отеля от 8 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 21 отзыв Болгар: поездка из Казани с историком Путешествие в Болгар из Казани с опытным историком. Узнайте тайны древнего города, посетите музеи и памятники, насладитесь живописными пейзажами 19 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 92 отзыва Голубые озёра из Казани: уникальное путешествие и незабываемые впечатления Приглашаем вас на экскурсию к Голубым озёрам - месту, где вы найдёте умиротворение и сможете насладиться красотой природы Начало: Из отеля оплачивается дополнительно +500₽ 6 700 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 30 минут 36 отзывов Экспресс-прогулка по улице Баумана: история, культура и традиции Казани Погрузитесь в атмосферу Казани с экскурсией по улице Баумана. Исторические здания, уникальные музеи и традиционные угощения ждут вас Начало: Площадь Г. Тукая 550 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 17 отзывов Казань - нескучная визитная карточка: история и легенды Узнайте историю Казани, прогуливаясь по её старинным улицам и наслаждаясь панорамными видами города Начало: Из отеля 7 900 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 210 отзывов Казанский кремль: путешествие в историю и архитектуру Загляните в душу Казани, посетив её историческое сердце - Казанский кремль. Познакомьтесь с его уникальными памятниками Начало: На площади 1 мая 3 750 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 54 отзыва Казань всеми органами чувств: путешествие и мастерство Откройте для себя Казань через историю, архитектуру, искусство и вкусы, уникальные для этого великолепного города Начало: По договоренности 8 340 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🏎 На кабриолете Индивидуальная 2 часа 53 отзыва Индивидуальная экскурсия по Казани на УАЗике-кабриолете Путешествие по Казани на жёлтом УАЗике-кабриолете подарит вам яркие впечатления. Вы увидите главные достопримечательности и узнаете интересные факты о городе Начало: В районе Казанского кремля от 4 400 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 86 отзывов Казанское котопутешествие: история и легенды в одной экскурсии Встречайте уникальное «Казанское котопутешествие»: погрузитесь в мир тайн и легенд вместе с гидом и его котом Начало: На улице Баумана 4 200 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 47 отзывов Казанский стрит-арт: граффити и уличное искусство Погрузитесь в мир уличного искусства Казани, где граффити и стрит-арт расскажут вам о культуре города Начало: У входа в отель «Кристалл» 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 203 отзыва Казанский кремль сквозь века: путешествие по историческим эпохам Погрузитесь в уникальную атмосферу Казанского кремля, где встречаются история и культура, христианство и ислам Начало: у Спасской башни кремля 5 350 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 102 отзыва Познавательный квест «Восточная шкатулка»: история Казани как игра Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее приключение по улицам Казани, где каждый уголок скрывает свою историю и загадку Начало: Метро площадь Тукая от 6 360 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 32 отзыва По Казани с широко открытыми глазами Какие секреты скрывает царица Казань? Узнайте, где ханы спрятали сокровища, услышите легенды о святынях и познакомьтесь с культурой и традициями республики Начало: Место встречи согласовывается предварительно с гос... 9 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 108 отзывов Секреты Казанского кремля: Индивидуальный тур с экспертом Откройте для себя уникальное сочетание культур в сердце Казани, исследуя древние мечети и храмы с экспертом Начало: В казанском кремле 3 600 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 64 отзыва Иннополис - будущее уже здесь: индивидуальная экскурсия Узнайте, почему Иннополис называют Силиконовой долиной России. Впечатляющие технологии, роботы и уникальные инновации ждут вас Начало: В городе Иннополис от 4 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 153 отзыва 3 в 1: Вселенский храм, Иннополис и Свияжск Оцените уникальный Вселенский храм, погрузитесь в историю Свияжска и откройте для себя мир высоких технологий в Иннополисе. Экскурсия не даст вам заскучать 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 1.5 часа 47 отзывов Старо-Татарская слобода: путешествие в сердце Казани Откройте для себя живописный уголок Казани, где каждый уголок хранит вековые традиции и истории татарского народа Начало: В районе театра Камала 4800 4 320 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 4 часа 35 отзывов Казань: симбиоз культур в одном городе Откройте для себя Казань, где встречаются история и культуры, в увлекательной индивидуальной экскурсии Начало: У места вашего проживания или по договоренности 9900 8 910 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 19 отзывов Путешествие-впечатление к Голубым озерам Лазурные воды, первозданный лес и целебная глина: отправляйтесь на индивидуальную экскурсию к Голубым озерам в Казани. Окунитесь в природу Татарстана Начало: Ваш отель от 8 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 2 часа 46 отзывов Обзорная экскурсия на авто по вечерней Казани С наступлением сумерек Казань преображается. Вас ждут могучие кремлевские стены, мечеть Кул-Шариф, набережная и дворец бракосочетания в виде гигантской чаши Начало: У Центрального стадиона 5 340 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 206 отзывов Вечерняя экскурсия по Казани: от исторических корней до современности Погрузитесь в атмосферу вечерней Казани, где история и современность переплетаются в уникальном путешествии Начало: По договоренности 6 670 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 212 отзывов Казанский кремль: путешествие в сердце татарской культуры Индивидуальная экскурсия по Казанскому кремлю: погрузитесь в тысячелетнюю историю города. Узнайте тайны мечети Кул-Шариф и башни Сююмбике Начало: На площади 1 Мая 4 000 ₽ за всё до 7 чел.