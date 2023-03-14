Летний Татарстан на 100%. Сокращенная программа

Экскурсионный тур «Летний Татарстан на 100%. Сокращенная программа» на 4 дня

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В этом туре вас ждет короткое, но насыщенное путешествие по Татарстану. Вы погрузитесь в мир древней культуры татарского народа, узнаете легенды и тайны Казани, съездите в Елабугу, сходите на экскурсию в мемориальный дом-музей И. И. Шишкина, отправитесь на теплоходе в Свияжск.
Летний Татарстан на 100%. Сокращенная программа
Летний Татарстан на 100%. Сокращенная программа
Летний Татарстан на 100%. Сокращенная программа
Летний Татарстан на 100%. Сокращенная программа
Летний Татарстан на 100%. Сокращенная программа
Летний Татарстан на 100%. Сокращенная программа
Летний Татарстан на 100%. Сокращенная программа
Летний Татарстан на 100%. Сокращенная программа
Летний Татарстан на 100%. Сокращенная программа
Летний Татарстан на 100%. Сокращенная программа
Летний Татарстан на 100%. Сокращенная программа
Летний Татарстан на 100%. Сокращенная программа
Летний Татарстан на 100%. Сокращенная программа
Летний Татарстан на 100%. Сокращенная программа
Летний Татарстан на 100%. Сокращенная программа
Летний Татарстан на 100%. Сокращенная программа
Летний Татарстан на 100%. Сокращенная программа
Летний Татарстан на 100%. Сокращенная программа
Летний Татарстан на 100%. Сокращенная программа
Летний Татарстан на 100%. Сокращенная программа
Летний Татарстан на 100%. Сокращенная программа
Летний Татарстан на 100%. Сокращенная программа
Летний Татарстан на 100%. Сокращенная программа
Летний Татарстан на 100%. Сокращенная программа
Летний Татарстан на 100%. Сокращенная программа
Летний Татарстан на 100%. Сокращенная программа
Летний Татарстан на 100%. Сокращенная программа
Летний Татарстан на 100%. Сокращенная программа
Летний Татарстан на 100%. Сокращенная программа
Летний Татарстан на 100%. Сокращенная программа
Летний Татарстан на 100%. Сокращенная программа
Летний Татарстан на 100%. Сокращенная программа
Летний Татарстан на 100%. Сокращенная программа
Летний Татарстан на 100%. Сокращенная программа
Летний Татарстан на 100%. Сокращенная программа
Летний Татарстан на 100%. Сокращенная программа
Летний Татарстан на 100%. Сокращенная программа
Летний Татарстан на 100%. Сокращенная программа
Летний Татарстан на 100%. Сокращенная программа
Летний Татарстан на 100%. Сокращенная программа
Летний Татарстан на 100%. Сокращенная программа
Летний Татарстан на 100%. Сокращенная программа
Летний Татарстан на 100%. Сокращенная программа
Летний Татарстан на 100%. Сокращенная программа
Летний Татарстан на 100%. Сокращенная программа
Летний Татарстан на 100%. Сокращенная программа
Летний Татарстан на 100%. Сокращенная программа
Летний Татарстан на 100%. Сокращенная программа
Летний Татарстан на 100%. Сокращенная программа
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Эчпочмаки, кыстыбый и чак-чак
Эчпочмаки, кыстыбый и чак-чак
Попробуете сочные национальные татарские блюда, а еще сможете привезти домой гостинцы из поездки
Путешествие по реке
Путешествие по реке
Отправитесь на теплоходе в Свияжск, древнюю крепость, построенную в правление Ивана Грозного
Храм всех религий
Храм всех религий
Посетите вселенский храм, который объединяет в себе церкви, мечети, синагоги, пагоды, индуистские храмы, а также верования исчезнувших цивилизаций

Описание

В этом туре вас ждет короткое, но насыщенное путешествие по Татарстану. Вы погрузитесь в мир древней культуры татарского народа, узнаете легенды и тайны Казани, съездите в Елабугу, сходите на экскурсию в мемориальный дом-музей И. И. Шишкина, отправитесь на теплоходе в Свияжск.

С программой тура на:

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия "Легенды и тайны тысячелетней Казани". Вечерняя экскурсия "Огни Казани"

Самостоятельное прибытие в гостиницу.

Трансфер до гостиницы бронируется заранее и предоставляется за дополнительную плату:

Индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 800/1300 рублей за легковой автомобиль до 3 человек)

Время выезда на программу из отеля фиксированное. Гарантированное размещение в гостинице после 15:00. Свои вещи вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.

Выезд на экскурсионную программу по маршруту:

  • 12:45 из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А);
  • 13:00 из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А);
    • туристы, проживающие в отеле «Давыдов ИНН», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Корстон» (ул. Ершова д. 1А);
  • 13:20 из гостиницы «IT Park» (ул. Петербургская д. 52);
    • туристы, проживающие в отелях «Биляр Палас», «Парк Отель», «Гранд Отель», «Сулейман Палас», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «IT Park» (ул. Петербургская д. 52);
  • 13:35 из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б);
    • туристы, проживающие в отелях «Ибис», «Татарстан», «Шаляпин», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б);
  • 13:45 из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8);
    • туристы, проживающие в отеле «Мираж», а также прибывающие на ж/д вокзал «Казань Пассажирская» и опаздывающие на встречу в свой отель, встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8);
  • 14:00 из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1);
    • туристы, проживающие в отеле «Релита», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).

В случае опоздания туристов к выезду на экскурсионную программу, просим срочно связаться по телефону экстренной связи для согласования места встречи с группой.

14:10 Встреча туристов с поздним прибытием (поезд из Санкт-Петербурга) с табличкой на ж/д вокзале.

Продажа дополнительных экскурсий, которые вы можете приобрести по желанию.

14:15 Обед в кафе или ресторане города.

Интерактивная программа «Якын дуслар» погрузит вас в мир древней культуры татарского народа. Каждый народ мира уникален, и неповторима его душа, сокрытая в духовном творчестве – фольклоре.

Все туристы имеют возможность с первых минут пребывания в Казани прикоснуться к вековой культуре татарского народа.

15:30 Обзорная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани».

Достопримечательности тысячелетнего города соединили в себе культуру Запада и традиции Востока: Старо-Татарская слобода, где проживало с XVI века татарское население, Суконная слобода – промышленные преобразования Петра I, площадь фонтанов, озеро Кабан – его тайны и легенды, стилизованная деревенька «Туган авылым («Родная деревня»), новый Театр Кукол, Казанский университет, площадь Свободы – культурный и административный центр Казани.

Старейшая мечеть Марджани и Богородицкий монастырь, в котором хранится один из старейших списков Казанской иконы Божьей Матери.

18:30 Трансфер в гостиницу.

Свободное время.

20:00 Вечерняя экскурсия «Огни Казани».

Обзорная экскурсия "Легенды и тайны тысячелетней Казани". Вечерняя экскурсия "Огни Казани"Обзорная экскурсия "Легенды и тайны тысячелетней Казани". Вечерняя экскурсия "Огни Казани"Обзорная экскурсия "Легенды и тайны тысячелетней Казани". Вечерняя экскурсия "Огни Казани"Обзорная экскурсия "Легенды и тайны тысячелетней Казани". Вечерняя экскурсия "Огни Казани"Обзорная экскурсия "Легенды и тайны тысячелетней Казани". Вечерняя экскурсия "Огни Казани"Обзорная экскурсия "Легенды и тайны тысячелетней Казани". Вечерняя экскурсия "Огни Казани"
2 день

Экскурсия «Елабуга купеческая». Дом памяти Марины Цветаевой. Дом-музей И.И. Шишкина

С 07:00 Завтрак в гостинице.

Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Выезд на экскурсионную программу в г. Елабуга (209 км.)

Выезд на экскурсионную программу по маршруту:

  • 08:15 из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А);
  • 08:25 из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А);
  • 08:35 из гостиницы «IT Park» (ул. Петербургская д. 52);
  • 08:45 из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б);
  • 08:50 из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8);
  • 09:00из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).

12:00 Прибытие в Елабугу.

Экскурсия «Елабуга купеческая».

Елабуга – второй по значимости город в Республике Татарстан, обладающий уникальным историко-культурным наследием.

Вы познакомитесь с основными достопримечательностями города: Шишкинские пруды, «Чертово» городище, площадь Тысячелетия Елабуги, проедете по старинным улочкам города.

Обед в кафе или ресторане Елабуги.

В программу экскурсии входит посещение музея дом Памяти М. И. Цветаевой и дом-музей И. И. Шишкина.

Экскурсия в музей «Дом памяти Марины Цветаевой».

Мемориальная экспозиция Дома памяти М. И. Цветаевой воспроизводит обстановку дома елабужской семьи начала 1940-х гг.

Документальная экспозиция рассказывает о 10 последних днях пребывании в Елабуге, эвакуированной из Москвы, Марины Цветаевой: списки эвакуированных литераторов, тексты предсмертных записок, запись акта о смерти Цветаевой, отрывки из дневников и писем ее сына – Георгия Эфрона, письма сестры и дочери, первый посмертный сборник стихов Марины Цветаевой (1961), записная книжка, принадлежавшая Цветаевой.

Экскурсия в мемориальный дом-музей И. И. Шишкина.

Дом был построен отцом знаменитого художника Иваном Шишкиным в 1835 году. Здесь прошли детские и юношеские годы будущего пейзажиста Ивана Ивановича Шишкина (1832–1898).

Здесь он начал рисовать, с детства проявляя незаурядные способности, сюда приезжал в зрелые годы, черпая вдохновение в прикамских лесах и просторах.

Являясь памятником истории и культуры федерального значения, Елабужский музей художника является единственным в мире домом-музеем И. И. Шишкина и экспонирует только подлинные предметы декоративно-прикладного искусства, графики и живописи XIX века.

17:00 Выезд в Казань.

20:00 Прибытие в Казань.

Свободное время в центре города.

Экскурсия «Елабуга купеческая». Дом памяти Марины Цветаевой. Дом-музей И.И. ШишкинаЭкскурсия «Елабуга купеческая». Дом памяти Марины Цветаевой. Дом-музей И.И. ШишкинаЭкскурсия «Елабуга купеческая». Дом памяти Марины Цветаевой. Дом-музей И.И. ШишкинаЭкскурсия «Елабуга купеческая». Дом памяти Марины Цветаевой. Дом-музей И.И. ШишкинаЭкскурсия «Елабуга купеческая». Дом памяти Марины Цветаевой. Дом-музей И.И. Шишкина
3 день

Экскурсия «Белокаменная крепость». Отправление на теплоходе в Свияжск. Дополнительная интерактивная программа

С 07:00 Завтрак в гостинице.

Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Выезд на экскурсионную программу по маршруту:

  • 09:05 из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А);
  • 09:15 из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А);
  • 09:25 из гостиницы «IT Park» (ул. Петербургская д. 52);
  • 09:35 из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б);
  • 09:40 из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8);
  • 09:50из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).

10:00Экскурсия «Белокаменная крепость».

Казанский Кремль – главная достопримечательность города, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО.

Это официальная резиденция Президента Республики Татарстан и государственный музей-заповедник, который ежегодно посещают тысячи туристов.

Белокаменный Кремль – сердце древнего города, воплотившее в себе культуру запада и востока. Здесь взметнулись ввысь минареты главной мечети города Кул Шариф (посещение) и сверкают золотом купола старейшего православного Благовещенского собора.

На территории крепости находится один из символов Казани – знаменитая «падающая» башня ханши Сююмбике.

11:45 Причал «Казан». Посадка на теплоход.

12:00 Отправление т/х на речную экскурсию в Свияжск.

В случае невозможности проведения теплоходной экскурсии: Автобусная экскурсия на остров-град Свияжск.

Экскурсия «Цитадель завоевателя» – остров-град Свияжск.

Свияжск – древняя крепость, построенная в правление Ивана Грозного, служила военным форпостом в Поволжье и местом подготовки военных частей для похода на неприступную крепость Казань.

Крепость построили в Угличе, затем разобрали, сплавили вниз по Волге и собрали уже на острове.

В маршрут экскурсии в Свияжске входят уникальные исторические памятники: Собор Богоматери «Всех Скорбящих Радость», один из старейших деревянных храмов России – церковь Святой Троицы, действующий Успенский монастырь с архитектурным ансамблем 16-17 вв., Конный двор и ремесленные мастерские, Рождественская площадь – откуда открывается вид на водные просторы и Услонские горы.

В ходе экскурсии предусмотрено свободное время (самостоятельно музеи, сувенирные лавки, обед)

17:00 Отправление т/х в Казань.

19:00 Прибытие т/х на причал «Казан».

Свободное время.

Дополнительно (за доп. плату):

с 20:15 до 21:45 Авторская интерактивная программа «Гостеприимный дом Бая».

Всех гостей Казани непременно приглашаем в гости, в главный дом татарского села – дом Бая.

Состоятельные хозяева дома – Эбика и Бабай раскроют множество секретов из уклада жизни, обычаев и традиций татарского народа.

За столом, за сытным обедом из национальных блюд (азу, треугольник, кыстыбый, кош теле, чак-чак) дорогим гостям Эбика и Бабай расскажут о любимых блюдах татарского народа через сказания и легенды.

Увлекательные рассказ в музыкальном сопровождении раскроет интересные элементы национальных праздников летнего и зимнего солнцестояния – Навруз, Нардуган, Сабантуй и других праздников.

Самым сокровенным и интересным в завершении вечера станет знакомство через игру актеров с национальными традициями и обычаями татарского народа.

Стоимость программы: взрослый – 1 950 руб., детский до 14 лет – 1 800 руб., дети до 6 лет – 800 руб. (интерактив состоится при наборе минимум 15 человек).

Экскурсия «Белокаменная крепость». Отправление на теплоходе в Свияжск. Дополнительная интерактивная программаЭкскурсия «Белокаменная крепость». Отправление на теплоходе в Свияжск. Дополнительная интерактивная программаЭкскурсия «Белокаменная крепость». Отправление на теплоходе в Свияжск. Дополнительная интерактивная программаЭкскурсия «Белокаменная крепость». Отправление на теплоходе в Свияжск. Дополнительная интерактивная программаЭкскурсия «Белокаменная крепость». Отправление на теплоходе в Свияжск. Дополнительная интерактивная программаЭкскурсия «Белокаменная крепость». Отправление на теплоходе в Свияжск. Дополнительная интерактивная программаЭкскурсия «Белокаменная крепость». Отправление на теплоходе в Свияжск. Дополнительная интерактивная программаЭкскурсия «Белокаменная крепость». Отправление на теплоходе в Свияжск. Дополнительная интерактивная программаЭкскурсия «Белокаменная крепость». Отправление на теплоходе в Свияжск. Дополнительная интерактивная программаЭкскурсия «Белокаменная крепость». Отправление на теплоходе в Свияжск. Дополнительная интерактивная программаЭкскурсия «Белокаменная крепость». Отправление на теплоходе в Свияжск. Дополнительная интерактивная программа
4 день

Экскурсия в "Храм всех религий". Загородная экскурсия "Овеянная легендами земля". Отъезд

С 07:00 Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы (с вещами).

Выезд на экскурсионную программу по маршруту:

  • 08:00 из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А);
  • 08:15 из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А);
  • 08:30 из гостиницы «IT Park» (ул. Петербургская д. 52);
  • 08:40 из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б);
  • 08:45 из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8);
  • 09:00из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1)

09:30 Экскурсия в «Храм всех религий» на старом Московском тракте.

Комплекс представляет собой необычное архитектурное смешивание разных культур и мировых верований – церкви, мечети, синагоги, пагоды, индуистские храмы, а также верования исчезнувших цивилизаций.

Вселенский храм – это не место для богослужений, а музей и архитектурный памятник и символический симбиоз религий, цивилизаций и культур.

Внутри храм всех религий имеет несколько красиво декорированных залов, посвященных различным верованиям: зал Будды, Египетский зал, Католический зал, зал Иисуса Христа; есть также Театральный зал, картинная галерея, где проходят выставки художников, чайная комната.

11:15 Загородная экскурсия «Овеянная легендами земля» в Раифский Богородицкий мужской монастырь, расположенный в 30 км. от Казани, в заповедном лесу, на берегу дивной красоты озера.

Монастырь основан в 17 веке.

Его архитектурный ансамбль – один из самых величественных в среднем Поволжье складывался в течение столетий.

Основной святыней монастыря является чудотворный Грузинский образ пресвятой Богородицы (XVII в).

На территории монастыря расположен освященный патриархом святой источник.

14:30 Окончание программы.

Трансфер на ж/д вокзал или свободное время в центре города.

Экскурсия в "Храм всех религий". Загородная экскурсия "Овеянная легендами земля". ОтъездЭкскурсия в "Храм всех религий". Загородная экскурсия "Овеянная легендами земля". ОтъездЭкскурсия в "Храм всех религий". Загородная экскурсия "Овеянная легендами земля". ОтъездЭкскурсия в "Храм всех религий". Загородная экскурсия "Овеянная легендами земля". Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения в обычные даты (периоды действия цены 12.05.2023-08.06.2023, 16.06.2023-04.10.2023), руб:

Гостиница, категорияВзрослый ½ DBLРебенок (до 7/14 лет)Третий в номереОдноместный номерДоп. ночь с человека DBL/SGL
«Татарстан» 3*
(эконом TWIN/DBL) 		1979014840/1949019790223402150/3000
«Амакс Сафар Отель» 3* (эконом TWIN/DBL/TRPL)2024014840/1994020240232402300/3300
«Давыдов Инн» 2*
(стандарт TWIN или DBL)		2024014840/1994020240223402300/3000
«Амакс Сафар Отель» 3*
(стандарт TWIN/DBL)		2084014840/2054020840238402500/3500
«Кристалл» 3*
(стандарт TWIN/DBL)		2084014840/2054020840250402500/3900
«Давыдов» 3*
(стандарт TWIN/DBL)		2084014840/2054020840238402500/3500
«Парк Отель Центр» 3*
(стандарт TWIN/DBL)		2114014840/20840 262402600/4300
«IT Парк Отель» 3*
(стандарт TWIN/DBL)		2114014840/2084021140262402600/4300
«Биляр Палас отель» 4*
(стандарт TWIN/DBL)		2174014840/2144021740271402800/4600
«Сулейман Палас Отель» 4*
(стандарт TWIN/DBL)		2174014840/2144021740274402800/4700
«Отель Ибис» 3*
(стандарт TWIN/DBL) 		2228014840/2198022280263902980/4350
«Отель Релита» 4*
(стандарт TWIN/DBL)		2234014840/2204022340262403000/4300
«Гранд Отель Казань» 4*
(стандарт TWIN/DBL)		2234014840/2204022340262403000/4300
«Ногай» 3*
(стандарт TWIN/DBL)		2294014840/2264022940283403200/5000
«Шаляпин Палас Отель»
(стандарт TWIN/DBL)		2384014840/2354023840286403500/5100
Отель «Корстон Tower» 4*
(номер категории Superior TWIN/DBL)		2399014840/2369023990286403550/5100
Отель «Корстон Royal» 5*
(номер DELUXE TWIN/DBL)		2549014840/2519025490316404050/6100
«Отель Мираж» 5*
(номер категории DELUXE Twin/DBL) 		2564014840/2534025640332004100/6620

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения в праздничные даты заезда (периоды действия цены 27.04.2023-11.05.2023, 09.06.2023-15.06.2023), руб:

Гостиница, категорияВзрослый ½ DBLРебенок (до 7/14 лет)Третий в номереОдноместный номерДоп. ночь с человека DBL/SGL
«Татарстан» 3*
(эконом TWIN/DBL) 		2084014840/2054020840241402500/3600
«Амакс Сафар Отель» 3* (эконом TWIN/DBL/TRPL)2159014840/2129021590253402750/4000
«Давыдов Инн» 2*
(стандарт TWIN или DBL)		2141014840/2111021410242302690/3630
«Амакс Сафар Отель» 3*
(стандарт TWIN/DBL)		2234014840/2204022340260903000/4250
«Кристалл» 3*
(стандарт TWIN/DBL)		2234014840/2204022340275903000/4750
«Давыдов» 3*
(стандарт TWIN/DBL)		2234014840/2204022340260903000/4250
«Парк Отель Центр» 3*
(стандарт TWIN/DBL)		2384014840/23540 310403500/5900
«IT Парк Отель» 3*
(стандарт TWIN/DBL)		2384014840/2354023840283403500/5000
«Биляр Палас отель» 4*
(стандарт TWIN/DBL)		2459014840/2429024590310403750/5900
«Сулейман Палас Отель» 4*
(стандарт TWIN/DBL)		2459014840/2429024590343403750/7000
«Отель Ибис» 3*
(стандарт TWIN/DBL) 		2498014840/2468024980305903880/5750
«Отель Релита» 4*
(стандарт TWIN/DBL)		2609014840/2579026090328404250/6500
«Гранд Отель Казань» 4*
(стандарт TWIN/DBL)		2459014840/2429024590290903750/5250
«Ногай» 3*
(стандарт TWIN/DBL)		2474014840/2444024740316403800/6100
«Шаляпин Палас Отель»
(стандарт TWIN/DBL)		2609014840/2579026090319104250/6190
Отель «Корстон Tower» 4*
(номер категории Superior TWIN/DBL)		2609014840/2579026090319104250/6190
Отель «Корстон Royal» 5*
(номер DELUXE TWIN/DBL)		2873014840/2843028730369805130/7880
«Отель Мираж» 5*
(номер категории DELUXE Twin/DBL) 		3284014840/3254032840448406500/10500

Тариф «Ребёнок до 7 лет» без предоставления отдельного спального места (завтрак включен). При необходимости спального места нужно бронировать по тарифу «Школьник 8-14 лет».

Стоимость тура на 1 человека «без проживания»:

  • Взрослый – 15 440 руб.;
  • Ребенок до 7 лет – 14 840 руб.;
  • Ребенок до 14 лет – 15 140 руб.

Размещение: SGL – одноместное, DBL – двухместное – 1 большая кровать, TWIN – двухместное 2 раздельные кровати, TRPL – трехместное, ExB – доп. место.

При выборе размещения в гостинице завтраки – шведский стол.

Варианты проживания

Мини-гостиница «Давыдов Инн»

3 ночи

Мини-гостиница «Давыдов Инн» удобно расположена в центральном районе Казани, в 100 метрах от площади Свободы, менее чем в 1 км от Казанского федерального университета и в 17 минутах ходьбы от Благовещенского собора. Расстояние до Петропавловского собора составляет 1,5 км, до храма Воздвижения Святого Креста — 1,8 км, а до мечети аль-Марджани — 2,1 км. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, трансфер от/до аэропорта, камера хранения багажа и бесплатный Wi-Fi.

В номерах есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Кроме того, в каждом номере установлен шкаф для одежды.

Мини-гостиница «Давыдов Инн»Мини-гостиница «Давыдов Инн»Мини-гостиница «Давыдов Инн»Мини-гостиница «Давыдов Инн»

Отель «AMAKS Safar»

3 ночи

Отель AMAKS Safar расположен в высотном здании, в 2 км от центра города и Кремля. К услугам гостей ночной клуб и сауна.

Просторные номера отеля AMAKS Safar оснащены телевизором с кабельными каналами, в номерах установлен рабочий стол.

В ресторане отеля гости могут заказать традиционные блюда Татарстана и классические интернациональные блюда. В баре, открытом до позднего вечера, подают разнообразные безалкогольные и алкогольные напитки, в том числе местного производства.

Отель «AMAKS Safar»Отель «AMAKS Safar»Отель «AMAKS Safar»Отель «AMAKS Safar»Отель «AMAKS Safar»Отель «AMAKS Safar»Отель «AMAKS Safar»Отель «AMAKS Safar»

Отель «Кристалл»

3 ночи

Отель расположен всего в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала города Казани. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и частная парковка.

Номера отеля "Кристалл" оформлены в классическом стиле и располагают холодильником, телевизором с плоским экраном и кондиционером.

В ресторане отеля "Кристалл" можно попробовать блюда европейской кухни, а в баре подают различные коктейли.

Казанский кремль находится в 1,3 км от отеля "Кристалл", а пешеходная улица Баумана с магазинами и кафе - в 10 минутах ходьбы. Поездка на экспрессе до аэропорта Казани от железнодорожного вокзала занимает 20 минут.

Отель «Кристалл»Отель «Кристалл»Отель «Кристалл»Отель «Кристалл»

Отель «Давыдов»

3 ночи

Отель "Давыдов" находится в Казани и расположен всего в 700 метрах от выставочного центра Казанская ярмарка. Отель выполнен в современном стиле и располагает круглосуточной стойкой регистрации. К услугам гостей бесплатный WiFi и бесплатная частная автомобильная парковка.

Светлые номера оборудованы кондиционером, в них имеется телевизор с плоским экраном и холодильник. В ванной комнате гостям предоставлена возможность воспользоваться бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и феном.

В ресторане отеля подают различные блюда русской, европейской и татарской кухни. Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол», а в баре гости могут заказать напитки и закуски.

Отель «Давыдов» расположен в 950 метрах от Казанского зооботанического сада и в 3 км от оживленной улицы Карла Маркса. Расстояние до Казанского кремля составляет 4,5 км.

Отель «Давыдов»Отель «Давыдов»Отель «Давыдов»Отель «Давыдов»

Отель «Парк Отель Центр»

3 ночи

Трехзвездочный отель «Парк» расположен в Казани, недалеко от храма Воздвижения Святого Креста и Казанского государственного университета.

Транспортная доступность: В 25 км от аэропорта г. Казани, в 2,1 км от ж/д вокзала «Казань-Пассажирский».

В номере: макс. 2+1 чел., телевизор, душ, фен, холодильник, рабочий стол, 1-спальные/ 2-спальная кровать.

Отель «Парк Отель Центр»Отель «Парк Отель Центр»Отель «Парк Отель Центр»Отель «Парк Отель Центр»

Отель «Ибис Казань Центр»

3 ночи

Отель «Ибис Казань Центр» находится в самом центре города, в 5 минутах ходьбы от Казанского кремля. Гостям предлагается размещение в современных номерах с бесплатным Wi-Fi, рабочим столом и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы.

В ресторане отеля «Ибис Казань Центр» готовят фирменные блюда Татарстана и блюда интернациональной кухни. К услугам гостей также бар Rendez-Vous, где в неформальной обстановке подают самые разнообразные алкогольные и безалкогольные напитки.

Отель «Ибис Казань Центр»Отель «Ибис Казань Центр»Отель «Ибис Казань Центр»Отель «Ибис Казань Центр»

Отель «Биляр Палас»

3 ночи

Отель «Биляр Палас» расположен в Казани. К услугам гостей ресторан, бар, общий лаундж и фитнес-центр. Комплекса «Туган Авылым» находится менее чем в 1 км, а площадь Свободы — в 1,4 км. Прогулка пешком до Петропавловского собора занимает 15 минут. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Во всем здании доступен бесплатный Wi-Fi. Желающие могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер.

В распоряжении гостей собственная ванная комната с феном. Из некоторых номеров открывается вид на озеро. Все номера оснащены кондиционером, сейфом и телевизором с плоским экраном.

По утрам гостям предлагают завтрак «шведский стол».

Гостям предлагается целый спектр оздоровительных услуг. В отеле установлена гидромассажная ванна и оборудована сауна.

Отель «Биляр Палас»Отель «Биляр Палас»Отель «Биляр Палас»Отель «Биляр Палас»

Гостиница «Гранд Отель Казань»

3 ночи

Четырехзвездочный отель Grand Hotel Kazan, открывшийся в начале 2009 года, занимает современное здание.

К услугам гостей 17-этажного отеля 215 номеров с панорамным видом на город. Все просторные номера с собственной ванной комнатой оформлены в элегантном стиле.

Гостиница «Гранд Отель Казань»Гостиница «Гранд Отель Казань»Гостиница «Гранд Отель Казань»Гостиница «Гранд Отель Казань»

Гостиница «Сулейман Палас Отель»

3 ночи

Сулейман Палас Отель - современная комфортабельная гостиница. Находится в 10 минутах езды от железнодорожного вокзала, в 25 км от международного аэропорта Казань, в 10 минутах от речного порта; в 100 метрах от гостиницы находится ближайшая станция метро -"Площадь Тукая".

Каждое утро для гостей отеля подается завтрак по системе "шведский стол". На первом этаже гостиницы расположен бизнес-бар, где предлагается разнообразие сортов чая, видов кофе и богатый выбор элитных спиртных напитков.

Гостиница «Сулейман Палас Отель»Гостиница «Сулейман Палас Отель»Гостиница «Сулейман Палас Отель»Гостиница «Сулейман Палас Отель»

Отель «Ногай»

3 ночи

Отель «Ногай» расположен в Казани, в 300 метрах от Петропавловского собора и в 4,4 км от стадиона «Казань Арена». К услугам гостей детская игровая площадка и ресторан. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Из окон открывается вид на город.

Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В числе удобств — чайник, фен и собственная ванная комната с ванной или душем.

Отель «Ногай»Отель «Ногай»Отель «Ногай»Отель «Ногай»

Отель «Relita-Kazan»

3 ночи

Отель «Relita-Kazan» предлагает гостям широкий выбор услуг и удобств для обеспечения максимального комфорта: обслуживание номеров 24/7, бесплатный Wi-Fi в номерах, услуги такси, регистрация 24/7. В некоторых номера есть телевизор с плоским экраном, зеркало и полотенца. В распоряжении гостей фитнес-центр, сауна, бассейн (в помещении).

Каждый номер отеля оснащен: тапочками, чайником или термокружкой, сейфом для хранения ценных вещей, IP-ТВ, кондиционером, чайным набором. В ванной комнате: косметическое зеркало, фен, душевая кабина, туалетные принадлежности.

Отель «Relita-Kazan»Отель «Relita-Kazan»Отель «Relita-Kazan»Отель «Relita-Kazan»

Отель «Корстон Tower»

3 ночи

Проживающие в гостинице «Корстон Tower» размещаются в ультрасовременной 25-этажной башне на 213 номеров различного уровня комфорта. Основу номерного фонда «Корстон Tower» составляют 1-2-местные номера категории Стандарт с одной двуспальной (DBL) или двумя раздельными (TWIN) кроватями. В каждом номере имеется ванная комната (душ, туалет, халаты и тапочки), спутниковое и кабельное телевидение, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi-интернет.

В отеле «Корстон Tower» к вашим услугам: несколько ресторанов, включая панорамный Extra Lounge на 25-ом этаже отеля, венское кафе, пиццерия и бары; СПА-салон с турецкой и финской сауной, тренажерным залом и массажной комнатой; для проживающих в гостиничном комплексе доступны: бассейн, бильярд, боулинг, кинотеатр, дискотека и детский парк; услуги прачечной, глажки и химчистки, заказ экскурсий по городу, организация трансферов, подземный паркинг, а также бесплатный Wi-Fi.

Отель «Корстон Tower»Отель «Корстон Tower»Отель «Корстон Tower»Отель «Корстон Tower»

Отель «Korston Royal»

3 ночи

Отельный комплекс «Korston Royal» находится в центре столицы Татарстана. До автостанции города 6,5 км, добраться можно за 15 минут. До железнодорожного вокзала - 4,7 км, путь на общественном транспорте или авто займет 10 минут. Аэропорт в 26 км, поездка на машине займет 25 минут. Ресторан «Le Buffet» приглашает гостей на завтрак, который организован по системе «шведский стол». В ресторане «Ju-Ju Bar» можно заказать блюда по меню. Фитнес-центр отеля дает возможность туристам посещать соляную пещеру, тренажерный зал и бассейн.

Отель «Korston Royal»Отель «Korston Royal»Отель «Korston Royal»Отель «Korston Royal»

Отель «Шаляпин Палас»

3 ночи

Четырехзвездочный отель «Шаляпин Палас» находится в центре Казани, рядом с пешеходной зоной на улице Баумана.

К услугам гостей 123 уютных и благоустроенных номера в классическом стиле.

По утрам в ресторане отеля сервируют богатый завтрак «шведский стол». В ресторане «Капелла» подают вкусные блюда татарской и русской кухни, а также разнообразные блюда европейской кухни. Бар с живой фортепианной музыкой Piano Bar отеля «Шаляпин» работает круглосуточно.

Все гости отеля «Шаляпин Палас» могут бесплатно посещать фитнес-центр с крытым бассейном, тренажерным залом и сауной.

Отель «Шаляпин Палас»Отель «Шаляпин Палас»Отель «Шаляпин Палас»Отель «Шаляпин Палас»

Отель «Мираж»

3 ночи

Пятизвездочный отель с видом на Казанский кремль, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, удобно расположен рядом со многими достопримечательностями Казани. К услугам гостей отеля с фанатическим местоположением роскошные номера и истинное гостеприимство.

В распоряжении гостей отеля Mirage номера различных категорий с кондиционером, где царит атмосфера чистоты и уюта. Из большинства номеров открывается панорамный вид на город. Все номера оформлены в современном стиле и оснащены мини-баром и телевизором с международными каналами. Также предоставляются халаты и тапочки.

Отель «Мираж»Отель «Мираж»Отель «Мираж»Отель «Мираж»

Гостиница «IT Park»

3 ночи

Доступный отель «IT Park» расположен в 1 км от центра города. Посетителей ждет ресторан, где подаются различные блюда. На территории отеля предоставляется доступ в интернет. В отеле имеется фитнес-центр. В вашем распоряжении находится автомобильная парковка.

Гостиница «IT Park»Гостиница «IT Park»Гостиница «IT Park»Гостиница «IT Park»

Отель «Татарстан»

3 ночи

Этот 3-звездочный отель расположен в историческом и культурном центре Казани, в 15 минутах ходьбы от мечети Кул-Шариф и Казанского Кремля. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная парковка.

Номера гостиничного комплекса "Татарстан" красочно оформлены с использованием высококачественных тканей. Все номера оснащены спутниковым телевидением, креслом и отдельной ванной комнатой.

Каждое утро для гостей накрывается завтрак. В элегантном ресторане "Татарстан" подают блюда европейской и татарской кухни.

Отель «Татарстан»Отель «Татарстан»Отель «Татарстан»Отель «Татарстан»Отель «Татарстан»Отель «Татарстан»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в выбранной гостиниц, при выборе тарифа с проживанием
  • Питание по программе (завтраки только при выборе тарифа с проживанием)
  • Автобусное обслуживание по программе
  • Экскурсии по программе, услуги гида, экскурсовода
  • Входные билеты в объекты показа по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Казань и обратно
  • Индивидуальный трансфер с вокзала/аэропорта – от 800/1300 рублей за легковой автомобиль до 3 человек (бронируется заранее), ночной трансфер – 1950 руб. за машину
  • Питание, не указанное в программе + завтраки (при выборе тарифа без проживания)
  • Размещение в гостинице, при выборе тарифа без проживания
  • Дополнительная экскурсия в «Гостеприимный дом Бая»:1 950 рублей взрослый1 800 рублей детский до 14 лет800 рублей дети до 6 лет
  • 1 950 рублей взрослый
  • 1 800 рублей детский до 14 лет
  • 800 рублей дети до 6 лет
  • Аренда наушников для экскурсий по желанию – радиогиды – стоимость 100 рублей за сутки экскурсионного обслуживания
Место начала и завершения?
Татарстан, Казань
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

График выезда на экскурсионную программу из отелей

1 день:

  • 12:45 из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А);
  • 13:00 из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А);
    • туристы, проживающие в отеле «Давыдов ИНН», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Корстон» (ул. Ершова д. 1А);
  • 13:20 из гостиницы «IT Park» (ул. Петербургская д. 52);
    • туристы, проживающие в отелях «Биляр Палас», «Парк Отель», «Гранд Отель», «Сулейман Палас», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «IT Park» (ул. Петербургская д. 52);
  • 13:35 из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б);
    • туристы, проживающие в отелях «Ибис», «Татарстан», «Шаляпин», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б);
  • 13:45 из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8);
    • туристы, проживающие в отеле «Мираж», а также прибывающие на ж/д вокзал «Казань Пассажирская» и опаздывающие на встречу в свой отель, встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8);
  • 14:00 из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1);
    • туристы, проживающие в отеле «Релита», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).

2 день:

  • 08:15 из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А);
  • 08:25 из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А);
  • 08:35 из гостиницы «IT Park» (ул. Петербургская д. 52);
  • 08:45 из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б);
  • 08:50 из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8);
  • 09:00из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).

3 день:

  • 09:05 из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А);
  • 09:15 из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А);
  • 09:25 из гостиницы «IT Park» (ул. Петербургская д. 52);
  • 09:35 из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б);
  • 09:40 из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8);
  • 09:50из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).

4 день:

  • 08:00 из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А);
  • 08:15 из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А);
  • 08:30 из гостиницы «IT Park» (ул. Петербургская д. 52);
  • 08:40 из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б);
  • 08:45 из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8);
  • 09:00из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).

В случае опоздания туристов к выезду на экскурсионную программу, просим срочно связаться по телефону экстренной связи для согласования места встречи с группой.

Как работает радиооборудование для экскурсий?

Каждому туристу выдается маленький радиоприемник, настроенный на передатчик гида и удобный наушник, после этого каждый турист в диапазоне действия передатчика радиогида (до 50-100м) слышит все объяснения гида через наушник.

Радиуса действия передатчика радиогида вполне достаточно, чтобы участники экскурсионной группы могли свободно и непринужденно расположиться поблизости от экскурсовода, внимательно разглядывать заинтересовавшие их объекты, фотографироваться, не пропуская при этом ни слова.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
14 мар 2023
Тур понравился. Насыщенная, интересная программа, которую я определённо посоветую своим друзьям.
Е
27 фев 2023
Нам все понравилось. Хороший гид Нажия, очень интересно и познавательно провела все экскурсии. Отель супер.
Ч
27 фев 2023
Хорошая организация тура. Все понравилось, замечательный гид, отличная экскурсионная программа, замечательный отель.

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