Здесь взметнулись ввысь минареты великолепной мечети Кул Шариф и сверкают золотом купола старейшего православного Благовещенского собора.
Тур позволит вам по максимуму узнать этот красивый и необычный город, его национальную культуру и главные достопримечательности.
Программа тура по дням
Прибытие в Казань. Экскурсия "Белокаменная крепость" и "Прогулка по Казани разных эпох"
Самостоятельное прибытие в гостиницу.
Трансфер бронируется за отдельную плату.
Время выезда на программу из отеля фиксированное. Гарантированное размещение в гостинице после 15:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.
Выезд на экскурсионную программу (график выезда из разных отелей см. ниже в разделе Важно знать).
13:15 Обед в кафе или ресторане города.
Интерактивная программа «Якын дуслар» погрузит вас в мир древней культуры татарского народа.
Все туристы имеют возможность с первых минут пребывания в Казани прикоснуться к вековой культуре татарского народа.
14:10 Встреча туристов с поздним прибытием (поезд из Санкт-Петербурга) с табличкой «Третья Столица» на ж/д вокзале. Групповой трансфер. Присоединение к экскурсионной программе.
14:40 Экскурсия «Белокаменная крепость».
Казанский Кремль – главная достопримечательность города, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО.
Это — официальная резиденция Президента Республики Татарстан и государственный музей-заповедник, который ежегодно посещают тысячи туристов.
Белокаменный Кремль – сердце древнего города, воплотившее в себе культуру запада и востока.
Здесь взметнулись ввысь минареты главной мечети города Кул Шариф (посещение) и сверкают золотом купола старейшего православного Благовещенского собора.
На территории крепости находится один из символов Казани — знаменитая «падающая» башня ханши Сююмбике.
16:15 Экскурсия «Прогулка по Казани разных эпох».
Посещение выставочно-зрелищного комплекса «Городская Панорама».
Вас ждут экспозиции, посвященные Казани, ее архитектуре, истории и этапам развития.
Вы совершите путешествие по лабиринтам улиц Старо-татарской слободы, на круговой видеопанораме в 360 градусов оживут старинные фотографии из жизни Казани.
Вы можете почувствовать себя пассажиром старинного трамвая начала 20 века, посмотреть на город с высоты птичьего полета.
На уникальных макетах предстанет Казань 16 в., Казань эпохи императоров и современная Казань.
Каждое строение выполнено по отдельному проекту с индивидуальным чертежом фасада.
Все макеты домов являются точной копией своих оригиналов.
17:25 Казанская Святыня.
Посещение Казанского Богородицкого мужского монастыря, история которого неразрывно связана с обретением, прославлением и почитанием в России чудотворной Казанской иконы Божией Матери.
После 1579 года – Казань святое место Руси, где сама Матерь Божия вдруг явила величайшую милость.
Казанская икона… Кто же не знал ее в России?
Эта икона является одной из наиболее почитаемых в Русской Церкви.
Ей молятся, к ней обращаются с просьбами.
При этом мало кто задается вопросом, какой путь проделала чудотворная икона и откуда она к нам пришла?
Почти сто лет назад, в 1932 году, Казань потеряла один из своих главных объектов – Собор Казанской иконы Божией Матери.
Но теперь спустя годы собор возведен на месте обретения чудотворного образа, «вернулся» на свое историческое место, в своем прежнем облике.
И трудно переоценить духовное значение такого воссоздания.
18:00 Трансфер в гостиницу.
Свободное время.
20:30 За доп. плату: Автобусная вечерняя экскурсия по городу «Огни Казани» (1300 рублей, экскурсия состоится при наборе минимум 10 человек).
«Легенды и тайны тысячелетней Казани». Экскурсии за доп. плату
07:00 завтрак в гостинице.
Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы (график выезда из разных отелей см. ниже в разделе Важно знать).
Обзорная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани».
Вы насладитесь самобытной красотой Казани, увидите своими глазами яркие краски ее улиц и площадей, узнаете, где хранятся несметные сокровища Казанских ханов, и где закипел без огня котел.
Достопримечательности тысячелетнего города соединили в себе культуру Запада и традиции Востока: Старо-Татарская слобода, где проживало с XVI века татарское население, Суконная слобода — промышленные преобразования Петра I, площадь фонтанов, озеро Кабан — его тайны и легенды, стилизованная деревенька «Туган авылым», новый театр кукол, Казанский университет, площадь Свободы — культурный и административный центр Казани.
12:00 Окончание программы тура.
Свободное время в центре города или дополнительные экскурсии (за доп. плату).
- Речная экскурсия на остров-град Свияжск (экскурсия за доп. плату 2700 руб.).
12:15 Причал «Казан», посадка на теплоход.
12:30 Отправление т/х на речную экскурсию в Свияжск.
14:30 Прибытие т/х в Свияжск.
Экскурсия «Цитадель завоевателя» – остров-град Свияжск.
Свияжск – древняя крепость, построенная в правление Ивана Грозного, служила военным форпостом в Поволжье и местом подготовки военных частей для похода на неприступную крепость Казань.
В маршрут экскурсии в Свияжске входят уникальные исторические памятники: Собор Богоматери «Всех Скорбящих Радость», один из старейших деревянных храмов России — церковь Святой Троицы, действующий Успенский монастырь с архитектурным ансамблем 16-17 вв., Конный двор и ремесленные мастерские, Рождественская площадь — откуда открывается вид на водные просторы и Услонские горы.
В ходе экскурсии предусмотрено свободное время (самостоятельно: музеи, сувенирные лавки, обед).
В случае невозможности проведения теплоходной экскурсии: автобусная экскурсия на остров-град Свияжск.
17:30 Отправление т/х в Казань.
19:30 Прибытие т/х на причал «Казан». Свободное время.
С 20:15 до 21:45. За доп. плату: Авторская интерактивная программа «Гостеприимный дом Бая».
Всех гостей Казани непременно приглашаем в гости, в главный дом татарского села — дом Бая.
Состоятельные хозяева дома — Эбика и Бабай раскроют множество секретов из уклада жизни, обычаев и традиций татарского народа.
За столом, за сытным обедом из национальных блюд (азу, треугольник, кыстыбый, кош теле, чак-чак) дорогим гостям Эбика и Бабай расскажут о любимых блюдах татарского народа через сказания и легенды.
Увлекательные рассказ в музыкальном сопровождении раскроет интересные элементы национальных праздников летнего и зимнего солнцестояния — Навруз, Нардуган, Сабантуй и других праздников.
Самым сокровенным и интересным в завершении вечера станет знакомство через игру актеров с национальными традициями и обычаями татарского народа.
Вас ждут знакомства с понятиями Су юлы, Аулок Ой, Никах, Бэби Туе, а также интересные застольные игры.
(Интерактив состоится при наборе минимум 15 человек).
Завершение программы. Экскурсия «Сказаньем встает Иске Казан» и мастер-классы
С 07:00 завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы, с вещами (график выезда из разных отелей см. ниже в разделе Важно знать).
09:40 Экскурсия «Сказаньем встает Иске Казан».
В 45 км. от современной Казани, на священном во всем Заказанье месте, располагается целый комплекс археологических и природных объектов, входящих в охранную зону Иске-Казанского государственного музея-заповедника.
На территории музея построен историко-культурный и ремесленный комплекс периода Казанского ханства.
Изюминкой крепости являются старинные орудия, при помощи которых обороняли древний город — катапульты, скорпионы, гастрафетесы и балисты.
Поднявшись на стены крепости, вы почувствуете себя жителем древнего города.
А экспозиция этнографического музея раскроет взаимосвязь между современной Казанью и Иске Казан (Старая Казань).
Соревнования по стрельбе из лука на звание «Лучший лучник Иске Казан».
Участие в мастер-классах по вышивке бисером «Казанская тюбетейка».
Фольклорная программа «Нурлы Казан».
Выступление татарского ансамбля, состоящего из бабушек, исполнение национальных песен.
11:40 Отъезд в Казань.
12:40 Окончание программы для туристов с ранним выездом.
Трансфер на ж/д вокзал (поезда раннего отправления из Казани).
13:00 Национальный обед."Кулинарное путешествие".
Презентация технологии приготовления татарского национального блюда от шеф-повара.
Окончание программы.
Трансфер на ж/д вокзал или свободное время в центре города.
14:15 – 18:15 За доп. плату: загородная экскурсия «Овеянная легендами земля» в Раифский Богородицкий мужской монастырь, расположенный в 30 км. от Казани, в заповедном лесу, на берегу дивной красоты озера.
Монастырь основан в 17 веке.
Его архитектурный ансамбль — один из самых величественных в среднем Поволжье складывался в течение столетий.
Основной святыней монастыря является чудотворный Грузинский образ пресвятой Богородицы (XVII в). Экскурсия состоится при наборе минимум 10 человек.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Казань на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения в обычные даты (16.05.2024 – 02.10.2024), руб:
|Гостиница, категория
|Взрослый ½ DBL
|Ребенок (до 7/14 лет)
|Третий в номере
|Одноместный номер
|Доп. ночь с человека DBL/SGL
|Тип завтрака в туре
|«Тур без проживания» (действие цены с 25.04.24-02.10.24)
|13490
|13090/13290
|«Татарстан» 3* Эконом-Центр (номер «эконом») TWIN/DBL
|16690
|13090/16490
|16690
|20230
|2300/4070
|Шведский стол
|«Амакс Сафар Отель» 3* (эконом-стандарт TWIN/DBL)
|18490
|13090/18290
|18490
|20490
|3200/4200
|Шведский стол
|«Давыдов Инн» 2* стандартный номер TWIN или DBL
|17590
|13090/17390
|17590
|20090
|2750/4000
|Шведский стол
|«Кристалл» 3* (стандартный номер TWIN/DBL)
|18490
|13090/18290
|18490
|20690
|3200/4300
|Шведский стол
|«Отель "Давыдов» 3* (стандартный TWIN/DBL)
|18490
|13090/18290
|18490
|21090
|3200/4500
|Шведский стол
|«Парк Отель Центр» 3* (стандартный номер TWIN/DBL)
|18890
|13090/18690
|–
|22450
|3400/5180
|Шведский стол
|«IT Парк» 3* (стандартный номер возможен полуцокольный этаж TWIN/DBL)
|19430
|13090/19230
|19430
|23390
|3670/5650
|Шведский стол
|«Биляр Палас отель» 4* (стандартный номер TWIN/DBL)
|18890
|13090/18690
|18890
|23090
|3400 / 5500
|Шведский стол
|«Сулейман Палас Отель» 4* (стандартный номер TWIN/DBL)
|18890
|13090/18690
|18890
|21690
|3400 / 4800
|Шведский стол
|«Отель Ибис» 3* (стандартный номер TWIN/DBL)
|18890
|13090/18690
|18890
|22490
|3400/5200
|Шведский стол
|«Отель Релита» 4* (стандартный номер TWIN/DBL)
|19690
|13090/19490
|19690
|23090
|3800/5500
|Шведский стол
|«Гранд Отель Казань» 4 * (стандартный TWIN/DBL)
|20790
|13090/20590
|20790
|24490
|4350/6200
|Шведский стол
|«Ногай» 4* (стандартный номер TWIN/DBL)
|21590
|13090/21390
|21590
|27090
|4750/7500
|Шведский стол
|«Шаляпин Палас Отель» (стандартный номер TWIN/DBL)
|22090
|13090/21890
|–
|26890
|5000/7400
|Шведский стол
|«Отель Корстон Tower» 4* (номер категории Superior TWIN/DBL)
|20690
|13090/20490
|20690
|24090
|4300/6000
|Шведский стол
|Отель «Корстон Royal» 5* (номер DELUXE TWIN/DBL)
|23490
|13090/23290
|23490
|27090
|5700/7500
|Шведский стол
|«Отель Мираж» 5* (номер категории DELUXE Twin/DBL)
|29090
|13090/18890
|29090
|41090
|8500/14500
|Шведский стол
Тариф «Ребёнок до 7 лет» без предоставления отдельного спального места (завтрак включен). При необходимости спального места нужно бронировать по тарифу «Ребенок до 14 лет».
Размещение: SGL – одноместное, DBL – двухместное – 1 большая кровать, TWIN – двухместное 2 раздельные кровати, TRPL – трехместное, ExB – доп. место.
Примечание: ½ DBL — стоимость на одного человека при двухместном размещении.
При выборе размещения в гостинице завтраки – шведский стол.
Варианты проживания
Мини-гостиница «Давыдов Инн» 2
Мини-гостиница «Давыдов Инн» удобно расположена в центральном районе Казани, в 100 метрах от площади Свободы, менее чем в 1 км от Казанского федерального университета и в 17 минутах ходьбы от Благовещенского собора. Расстояние до Петропавловского собора составляет 1,5 км, до храма Воздвижения Святого Креста — 1,8 км, а до мечети аль-Марджани — 2,1 км. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, трансфер от/до аэропорта, камера хранения багажа и бесплатный Wi-Fi.
В номерах есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Кроме того, в каждом номере установлен шкаф для одежды.
Отель «AMAKS Safar» 3
Отель AMAKS Safar расположен в высотном здании, в 2 км от центра города и Кремля. К услугам гостей ночной клуб и сауна.
Просторные номера отеля AMAKS Safar оснащены телевизором с кабельными каналами, в номерах установлен рабочий стол.
В ресторане отеля гости могут заказать традиционные блюда Татарстана и классические интернациональные блюда. В баре, открытом до позднего вечера, подают разнообразные безалкогольные и алкогольные напитки, в том числе местного производства.
Отель «Кристалл» 3
Отель расположен всего в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала города Казани. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и частная парковка.
Номера отеля "Кристалл" оформлены в классическом стиле и располагают холодильником, телевизором с плоским экраном и кондиционером.
В ресторане отеля "Кристалл" можно попробовать блюда европейской кухни, а в баре подают различные коктейли.
Казанский кремль находится в 1,3 км от отеля "Кристалл", а пешеходная улица Баумана с магазинами и кафе - в 10 минутах ходьбы. Поездка на экспрессе до аэропорта Казани от железнодорожного вокзала занимает 20 минут.
Отель «Давыдов» 3
Отель "Давыдов" находится в Казани и расположен всего в 700 метрах от выставочного центра Казанская ярмарка. Отель выполнен в современном стиле и располагает круглосуточной стойкой регистрации. К услугам гостей бесплатный WiFi и бесплатная частная автомобильная парковка.
Светлые номера оборудованы кондиционером, в них имеется телевизор с плоским экраном и холодильник. В ванной комнате гостям предоставлена возможность воспользоваться бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и феном.
В ресторане отеля подают различные блюда русской, европейской и татарской кухни. Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол», а в баре гости могут заказать напитки и закуски.
Отель «Парк Отель Центр» 3
Отель «Парк-отель» находится в Казани. На территории работают бар и ресторан. Гости могут прогуляться по саду, воспользоваться общей кухней и заказать доставку еды и напитков в номер. В числе удобств общий лаундж, камера хранения багажа и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Стойка регистрации открыта круглосуточно.
По утрам в отеле накрывают завтрак «шведский стол».
Номера гостиницы «Парк-отель» укомплектованы шкафом, кондиционером, письменным столом и телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната.
Отель «Ибис» 3
Отель «Ибис Казань Центр» находится в самом центре города, в 5 минутах ходьбы от Казанского кремля. Гостям предлагается размещение в современных номерах с бесплатным Wi-Fi, рабочим столом и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы.
В ресторане отеля «Ибис Казань Центр» готовят фирменные блюда Татарстана и блюда интернациональной кухни. К услугам гостей также бар Rendez-Vous, где в неформальной обстановке подают самые разнообразные алкогольные и безалкогольные напитки.
Отель «Биляр Палас» 4
Отель «Биляр Палас» расположен в Казани. К услугам гостей ресторан, бар, общий лаундж и фитнес-центр. Комплекса «Туган Авылым» находится менее чем в 1 км, а площадь Свободы — в 1,4 км. Прогулка пешком до Петропавловского собора занимает 15 минут. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Во всем здании доступен бесплатный Wi-Fi. Желающие могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер.
В распоряжении гостей собственная ванная комната с феном. Из некоторых номеров открывается вид на озеро. Все номера оснащены кондиционером, сейфом и телевизором с плоским экраном.
По утрам гостям предлагают завтрак «шведский стол».
Гостям предлагается целый спектр оздоровительных услуг. В отеле установлена гидромассажная ванна и оборудована сауна.
Гостиница «Гранд Отель Казань» 4
Четырехзвездочный отель Grand Hotel Kazan, открывшийся в начале 2009 года, занимает современное здание.
К услугам гостей 17-этажного отеля 215 номеров с панорамным видом на город. Все просторные номера с собственной ванной комнатой оформлены в элегантном стиле.
Гостиница «Сулейман Палас Отель» 4
Сулейман Палас Отель - современная комфортабельная гостиница. Находится в 10 минутах езды от железнодорожного вокзала, в 25 км от международного аэропорта Казань, в 10 минутах от речного порта; в 100 метрах от гостиницы находится ближайшая станция метро -"Площадь Тукая".
Каждое утро для гостей отеля подается завтрак по системе "шведский стол". На первом этаже гостиницы расположен бизнес-бар, где предлагается разнообразие сортов чая, видов кофе и богатый выбор элитных спиртных напитков.
Отель «Ногай» 4
Отель «Ногай» расположен в Казани, в 300 метрах от Петропавловского собора и в 4,4 км от стадиона «Казань Арена». К услугам гостей детская игровая площадка и ресторан. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Из окон открывается вид на город.
Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В числе удобств — чайник, фен и собственная ванная комната с ванной или душем.
Стойка регистрации открыта круглосуточно.
«Отель Релита» 4
Отель «Relita-Kazan» предлагает гостям широкий выбор услуг и удобств для обеспечения максимального комфорта: обслуживание номеров 24/7, бесплатный Wi-Fi в номерах, услуги такси, регистрация 24/7. В некоторых номера есть телевизор с плоским экраном, зеркало и полотенца. В распоряжении гостей фитнес-центр, сауна, бассейн (в помещении).
Каждый номер отеля оснащен: тапочками, чайником или термокружкой, сейфом для хранения ценных вещей, IP-ТВ, кондиционером, чайным набором. В ванной комнате: косметическое зеркало, фен, душевая кабина, туалетные принадлежности.
Отель «Корстон Tower» 4
Проживающие в гостинице «Корстон Tower» размещаются в ультрасовременной 25-этажной башне на 213 номеров различного уровня комфорта. Основу номерного фонда «Корстон Tower» составляют 1-2-местные номера категории Стандарт с одной двуспальной (DBL) или двумя раздельными (TWIN) кроватями. В каждом номере имеется ванная комната (душ, туалет, халаты и тапочки), спутниковое и кабельное телевидение, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi-интернет.
В отеле «Корстон Tower» к вашим услугам: несколько ресторанов, включая панорамный Extra Lounge на 25-ом этаже отеля, венское кафе, пиццерия и бары; СПА-салон с турецкой и финской сауной, тренажерным залом и массажной комнатой; для проживающих в гостиничном комплексе доступны: бассейн, бильярд, боулинг, кинотеатр, дискотека и детский парк; услуги прачечной, глажки и химчистки, заказ экскурсий по городу, организация трансферов, подземный паркинг, а также бесплатный Wi-Fi.
Отель «Корстон Royal» 5
Отельный комплекс «Korston Royal» находится в центре столицы Татарстана. До автостанции города 6,5 км, добраться можно за 15 минут. До железнодорожного вокзала - 4,7 км, путь на общественном транспорте или авто займет 10 минут. Аэропорт в 26 км, поездка на машине займет 25 минут. Ресторан «Le Buffet» приглашает гостей на завтрак, который организован по системе «шведский стол». В ресторане «Ju-Ju Bar» можно заказать блюда по меню. Фитнес-центр отеля дает возможность туристам посещать соляную пещеру, тренажерный зал и бассейн.
Отель «Шаляпин Палас» 4
Четырехзвездочный отель «Шаляпин Палас» находится в центре Казани, рядом с пешеходной зоной на улице Баумана.
К услугам гостей 123 уютных и благоустроенных номера в классическом стиле.
По утрам в ресторане отеля сервируют богатый завтрак «шведский стол». В ресторане «Капелла» подают вкусные блюда татарской и русской кухни, а также разнообразные блюда европейской кухни. Бар с живой фортепианной музыкой Piano Bar отеля «Шаляпин» работает круглосуточно.
Все гости отеля «Шаляпин Палас» могут бесплатно посещать фитнес-центр с крытым бассейном, тренажерным залом и сауной.
Отель «Мираж» 5
Пятизвездочный отель с видом на Казанский кремль, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, удобно расположен рядом со многими достопримечательностями Казани. К услугам гостей отеля с фанатическим местоположением роскошные номера и истинное гостеприимство.
В распоряжении гостей отеля Mirage номера различных категорий с кондиционером, где царит атмосфера чистоты и уюта. Из большинства номеров открывается панорамный вид на город. Все номера оформлены в современном стиле и оснащены мини-баром и телевизором с международными каналами. Также предоставляются халаты и тапочки.
Гостиница «IT Парк Отель - Центр города»
Этот отель расположен в здании XVIII века в центре Казани, всего в 5 минутах ходьбы от станции метро «Площадь Тукая». К услугам гостей современные номера с хорошо оборудованной мини-кухней и бесплатным Wi-Fi. До парковки — 200 метров.
Номера казанского бизнес-отеля «ИТ-Парк» оформлены в индивидуальном стиле и оснащены рабочим столом и телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В каждом номере обустроена собственная ванная комната с феном и тапочками.
В стильном ресторане отеля подаются блюда традиционной татарской кухни, а также европейской и итальянской кухни. По утрам сервируют легкий завтрак.
Отель «Татарстан» 3
Этот 3-звездочный отель расположен в историческом и культурном центре Казани, в 15 минутах ходьбы от мечети Кул-Шариф и Казанского Кремля. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная парковка.
Номера гостиничного комплекса "Татарстан" красочно оформлены с использованием высококачественных тканей. Все номера оснащены спутниковым телевидением, креслом и отдельной ванной комнатой.
Каждое утро для гостей накрывается завтрак. В элегантном ресторане "Татарстан" подают блюда европейской и татарской кухни.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в выбранной гостинице, при выборе тарифа с проживанием
- Питание по программе (завтраки только при выборе тарифа с проживанием)
- Автобусное обслуживание по программе
- Экскурсии по программе, услуги гида, экскурсовода
- Входные билеты в объекты показа по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Казань и обратно
- Индивидуальный трансфер с вокзала/аэропорта - от 1000/1700 рублей за легковой автомобиль до 3 человек (бронируется заранее)
- Питание, не указанное в программе + завтраки (при выборе тарифа без проживания)
- Размещение в гостинице, при выборе тарифа без проживания
- Дополнительная экскурсия «Огни Казани» - 1300 руб. /чел
- Дополнительная экскурсия «Цитадель завоевателя» - остров-град Свияжск - 2700 руб. /чел. или автобусная экскурсия на остров-град Свияжск - 2300 руб. /чел
- Дополнительная экскурсия в «Дом Бая»:2300 рублей взрослый2100 рублей детский до 14 лет1000 рублей дети до 6 лет
- 2300 рублей взрослый
- 2100 рублей детский до 14 лет
- 1000 рублей дети до 6 лет
- Дополнительная экскурсия «Овеянная легендами земля» - 1600 руб. /чел
- Аренда наушников для экскурсий по желанию - радиогиды - стоимость 150 рублей за сутки экскурсионного обслуживания
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
График выезда на экскурсионную программу из отелей
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
Время выезда на программу из отеля фиксированное. Гарантированное размещение в гостинице после 15:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.
11:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А).
12:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А).
Туристы, проживающие в отеле «Давыдов ИНН», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Корстон» (ул. Ершова д. 1А).
12:20 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «IT Park» (ул. Петербургская д. 52).
Туристы, проживающие в отелях «Биляр Палас», «Парк Отель», «Гранд Отель», «Сулейман Палас», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «IT Park» (ул. Петербургская д. 52).
12:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б).
Туристы, проживающие в отелях «Ибис», «Татарстан», «Шаляпин», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б).
12:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8).
Туристы, проживающие в отеле «Мираж», а также прибывающие на ж/д вокзал "Казань Пассажирская" и опаздывающие на встречу в свой отель, встречаются с экскурсоводом в холле отеля "Кристалл" (ул. Р. Яхина д. 8).
13:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).
Туристы, проживающие в отеле «Релита», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).
14:10 Встреча туристов с поздним прибытием (поезд из Санкт-Петербурга) с табличкой «Третья Столица» на ж/д вокзале. Групповой трансфер. Присоединение к экскурсионной программе.
ВТОРОЙ ДЕНЬ
09:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А).
09:10 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова, д. 1А).
09:20 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Петербургская д. 52).
09:30 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б).
09:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина, д. 8).
09:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки, д. 1).
ТРЕТИЙ ДЕНЬ
08:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А).
08:10 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова, д. 1А).
08:20 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Петербургская д. 52).
08:25 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б).
08:30 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина, д. 8).
08:40 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки, д. 1).
В случае опоздания туристов к выезду на экскурсионную программу, просим срочно связаться по телефону экстренной связи для согласования места встречи с группой.
Дополнительная программа
- Автобусная вечерняя экскурсия по городу «Огни Казани». Стоимость экскурсии 1300 рублей с туриста (экскурсия состоится при наборе минимум 10 человек).
- Речная экскурсия на остров-град Свияжск. Экскурсия «Цитадель завоевателя» - остров-град Свияжск. Свияжск – древняя крепость, построенная в правление Ивана Грозного, служила военным форпостом в Поволжье и местом подготовки военных частей для похода на неприступную крепость Казань. Крепость построили в Угличе, затем разобрали, сплавили вниз по Волге и собрали уже на острове. В маршрут экскурсии в Свияжске входят уникальные исторические памятники: Собор Богоматери «Всех Скорбящих Радость», один из старейших деревянных храмов России — церковь Святой Троицы, действующий Успенский монастырь с архитектурным ансамблем 16-17 вв., Конный двор и ремесленные мастерские, Рождественская площадь — откуда открывается вид на водные просторы и Услонские горы. В ходе экскурсии предусмотрено свободное время (самостоятельно: музеи, сувенирные лавки, обед). Стоимость экскурсии 2700 рублей с туриста (экскурсия состоится при наборе группы). В случае невозможности проведения теплоходной экскурсии: Автобусная экскурсия на остров-град Свияжск. Стоимость экскурсии 2300 рублей с туриста.
- Авторская интерактивная программа «Гостеприимный дом Бая» Всех гостей Казани непременно приглашаем в гости, в главный дом татарского села — дом Бая. Состоятельные хозяева дома — Эбика и Бабай раскроют множество секретов из уклада жизни, обычаев и традиций татарского народа. За столом, за сытным обедом из национальных блюд (азу, треугольник, кыстыбый, кош теле, чак-чак) дорогим гостям Эбика и Бабай расскажут о любимых блюдах татарского народа через сказания и легенды. Увлекательные рассказ в музыкальном сопровождении раскроет интересные элементы национальных праздников летнего и зимнего солнцестояния — Навруз, Нардуган, Сабантуй и других праздников. Самым сокровенным и интересным в завершении вечера станет знакомство через игру актеров с национальными традициями и обычаями татарского народа. Вас ждут знакомства с понятиями Су юлы, Аулок Ой, Никах, Бэби Туе, а также интересные застольные игры. Стоимость программы: 2300 рублей взрослый, 2100 рублей детский до 14 лет, 1000 рублей дети до 6 лет. (Интерактив состоится при наборе минимум 15 человек).
- Загородная экскурсия «Овеянная легендами земля» в Раифский Богородицкий мужской монастырь, расположенный в 30 км. от Казани, в заповедном лесу, на берегу дивной красоты озера. Монастырь основан в 17 веке. Его архитектурный ансамбль — один из самых величественных в среднем Поволжье складывался в течение столетий. Основной святыней монастыря является чудотворный Грузинский образ пресвятой Богородицы (XVII в). Стоимость экскурсии 1600 рублей с туриста (экскурсия состоится при наборе минимум 10 человек).
Как работает радиооборудование для экскурсий?
Каждому туристу выдается маленький радиоприемник, настроенный на передатчик гида и удобный наушник, после этого каждый турист в диапазоне действия передатчика радиогида (до 50-100м) слышит все объяснения гида через наушник.
Радиуса действия передатчика радиогида вполне достаточно, чтобы участники экскурсионной группы могли свободно и непринужденно расположиться поблизости от экскурсовода, внимательно разглядывать заинтересовавшие их объекты, фотографироваться, не пропуская при этом ни слова.