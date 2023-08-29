Добро пожаловать в Казань

Добро пожаловать в город с многовековой историей – величественную Казань! Древний город, воплотивший в себе культуру запада и востока.

Здесь взметнулись ввысь минареты великолепной мечети Кул Шариф и сверкают золотом купола старейшего православного Благовещенского собора.

Тур позволит вам по максимуму узнать этот красивый и необычный город, его национальную культуру и главные достопримечательности.
5
3 отзыва
Добро пожаловать в Казань
Добро пожаловать в Казань
Добро пожаловать в Казань
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Казань. Экскурсия "Белокаменная крепость" и "Прогулка по Казани разных эпох"

Самостоятельное прибытие в гостиницу.

Трансфер бронируется за отдельную плату.

Время выезда на программу из отеля фиксированное. Гарантированное размещение в гостинице после 15:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.

Выезд на экскурсионную программу (график выезда из разных отелей см. ниже в разделе Важно знать).

13:15 Обед в кафе или ресторане города.

Интерактивная программа «Якын дуслар» погрузит вас в мир древней культуры татарского народа.

Все туристы имеют возможность с первых минут пребывания в Казани прикоснуться к вековой культуре татарского народа.

14:10 Встреча туристов с поздним прибытием (поезд из Санкт-Петербурга) с табличкой «Третья Столица» на ж/д вокзале. Групповой трансфер. Присоединение к экскурсионной программе.

14:40 Экскурсия «Белокаменная крепость».

Казанский Кремль – главная достопримечательность города, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО.

Это — официальная резиденция Президента Республики Татарстан и государственный музей-заповедник, который ежегодно посещают тысячи туристов.

Белокаменный Кремль – сердце древнего города, воплотившее в себе культуру запада и востока.

Здесь взметнулись ввысь минареты главной мечети города Кул Шариф (посещение) и сверкают золотом купола старейшего православного Благовещенского собора.

На территории крепости находится один из символов Казани — знаменитая «падающая» башня ханши Сююмбике.

16:15 Экскурсия «Прогулка по Казани разных эпох».

Посещение выставочно-зрелищного комплекса «Городская Панорама».

Вас ждут экспозиции, посвященные Казани, ее архитектуре, истории и этапам развития.

Вы совершите путешествие по лабиринтам улиц Старо-татарской слободы, на круговой видеопанораме в 360 градусов оживут старинные фотографии из жизни Казани.

Вы можете почувствовать себя пассажиром старинного трамвая начала 20 века, посмотреть на город с высоты птичьего полета.

На уникальных макетах предстанет Казань 16 в., Казань эпохи императоров и современная Казань.

Каждое строение выполнено по отдельному проекту с индивидуальным чертежом фасада.

Все макеты домов являются точной копией своих оригиналов.

17:25 Казанская Святыня.

Посещение Казанского Богородицкого мужского монастыря, история которого неразрывно связана с обретением, прославлением и почитанием в России чудотворной Казанской иконы Божией Матери.

После 1579 года – Казань святое место Руси, где сама Матерь Божия вдруг явила величайшую милость.

Казанская икона… Кто же не знал ее в России?

Эта икона является одной из наиболее почитаемых в Русской Церкви.

Ей молятся, к ней обращаются с просьбами.

При этом мало кто задается вопросом, какой путь проделала чудотворная икона и откуда она к нам пришла?

Почти сто лет назад, в 1932 году, Казань потеряла один из своих главных объектов – Собор Казанской иконы Божией Матери.

Но теперь спустя годы собор возведен на месте обретения чудотворного образа, «вернулся» на свое историческое место, в своем прежнем облике.

И трудно переоценить духовное значение такого воссоздания.

18:00 Трансфер в гостиницу.

Свободное время.

20:30 За доп. плату: Автобусная вечерняя экскурсия по городу «Огни Казани» (1300 рублей, экскурсия состоится при наборе минимум 10 человек).

Прибытие в Казань. Экскурсия "Белокаменная крепость" и "Прогулка по Казани разных эпох"Прибытие в Казань. Экскурсия "Белокаменная крепость" и "Прогулка по Казани разных эпох"Прибытие в Казань. Экскурсия "Белокаменная крепость" и "Прогулка по Казани разных эпох"Прибытие в Казань. Экскурсия "Белокаменная крепость" и "Прогулка по Казани разных эпох"Прибытие в Казань. Экскурсия "Белокаменная крепость" и "Прогулка по Казани разных эпох"Прибытие в Казань. Экскурсия "Белокаменная крепость" и "Прогулка по Казани разных эпох"
2 день

«Легенды и тайны тысячелетней Казани». Экскурсии за доп. плату

07:00 завтрак в гостинице.

Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы (график выезда из разных отелей см. ниже в разделе Важно знать).

Обзорная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани».

Вы насладитесь самобытной красотой Казани, увидите своими глазами яркие краски ее улиц и площадей, узнаете, где хранятся несметные сокровища Казанских ханов, и где закипел без огня котел.

Достопримечательности тысячелетнего города соединили в себе культуру Запада и традиции Востока: Старо-Татарская слобода, где проживало с XVI века татарское население, Суконная слобода — промышленные преобразования Петра I, площадь фонтанов, озеро Кабан — его тайны и легенды, стилизованная деревенька «Туган авылым», новый театр кукол, Казанский университет, площадь Свободы — культурный и административный центр Казани.

12:00 Окончание программы тура.

Свободное время в центре города или дополнительные экскурсии (за доп. плату).

  • Речная экскурсия на остров-град Свияжск (экскурсия за доп. плату 2700 руб.).

12:15 Причал «Казан», посадка на теплоход.

12:30 Отправление т/х на речную экскурсию в Свияжск.

14:30 Прибытие т/х в Свияжск.

Экскурсия «Цитадель завоевателя» – остров-град Свияжск.

Свияжск – древняя крепость, построенная в правление Ивана Грозного, служила военным форпостом в Поволжье и местом подготовки военных частей для похода на неприступную крепость Казань.

В маршрут экскурсии в Свияжске входят уникальные исторические памятники: Собор Богоматери «Всех Скорбящих Радость», один из старейших деревянных храмов России — церковь Святой Троицы, действующий Успенский монастырь с архитектурным ансамблем 16-17 вв., Конный двор и ремесленные мастерские, Рождественская площадь — откуда открывается вид на водные просторы и Услонские горы.

В ходе экскурсии предусмотрено свободное время (самостоятельно: музеи, сувенирные лавки, обед).

В случае невозможности проведения теплоходной экскурсии: автобусная экскурсия на остров-град Свияжск.

17:30 Отправление т/х в Казань.

19:30 Прибытие т/х на причал «Казан». Свободное время.

С 20:15 до 21:45. За доп. плату: Авторская интерактивная программа «Гостеприимный дом Бая».

Всех гостей Казани непременно приглашаем в гости, в главный дом татарского села — дом Бая.

Состоятельные хозяева дома — Эбика и Бабай раскроют множество секретов из уклада жизни, обычаев и традиций татарского народа.

За столом, за сытным обедом из национальных блюд (азу, треугольник, кыстыбый, кош теле, чак-чак) дорогим гостям Эбика и Бабай расскажут о любимых блюдах татарского народа через сказания и легенды.

Увлекательные рассказ в музыкальном сопровождении раскроет интересные элементы национальных праздников летнего и зимнего солнцестояния — Навруз, Нардуган, Сабантуй и других праздников.

Самым сокровенным и интересным в завершении вечера станет знакомство через игру актеров с национальными традициями и обычаями татарского народа.

Вас ждут знакомства с понятиями Су юлы, Аулок Ой, Никах, Бэби Туе, а также интересные застольные игры.

(Интерактив состоится при наборе минимум 15 человек).

«Легенды и тайны тысячелетней Казани». Экскурсии за доп. плату«Легенды и тайны тысячелетней Казани». Экскурсии за доп. плату«Легенды и тайны тысячелетней Казани». Экскурсии за доп. плату«Легенды и тайны тысячелетней Казани». Экскурсии за доп. плату«Легенды и тайны тысячелетней Казани». Экскурсии за доп. плату«Легенды и тайны тысячелетней Казани». Экскурсии за доп. плату«Легенды и тайны тысячелетней Казани». Экскурсии за доп. плату
3 день

Завершение программы. Экскурсия «Сказаньем встает Иске Казан» и мастер-классы

С 07:00 завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы, с вещами (график выезда из разных отелей см. ниже в разделе Важно знать).

09:40 Экскурсия «Сказаньем встает Иске Казан».

В 45 км. от современной Казани, на священном во всем Заказанье месте, располагается целый комплекс археологических и природных объектов, входящих в охранную зону Иске-Казанского государственного музея-заповедника.

На территории музея построен историко-культурный и ремесленный комплекс периода Казанского ханства.

Изюминкой крепости являются старинные орудия, при помощи которых обороняли древний город — катапульты, скорпионы, гастрафетесы и балисты.

Поднявшись на стены крепости, вы почувствуете себя жителем древнего города.

А экспозиция этнографического музея раскроет взаимосвязь между современной Казанью и Иске Казан (Старая Казань).

Соревнования по стрельбе из лука на звание «Лучший лучник Иске Казан».

Участие в мастер-классах по вышивке бисером «Казанская тюбетейка».

Фольклорная программа «Нурлы Казан».

Выступление татарского ансамбля, состоящего из бабушек, исполнение национальных песен.

11:40 Отъезд в Казань.

12:40 Окончание программы для туристов с ранним выездом.

Трансфер на ж/д вокзал (поезда раннего отправления из Казани).

13:00 Национальный обед."Кулинарное путешествие".

Презентация технологии приготовления татарского национального блюда от шеф-повара.

Окончание программы.

Трансфер на ж/д вокзал или свободное время в центре города.

14:15 – 18:15 За доп. плату: загородная экскурсия «Овеянная легендами земля» в Раифский Богородицкий мужской монастырь, расположенный в 30 км. от Казани, в заповедном лесу, на берегу дивной красоты озера.

Монастырь основан в 17 веке.

Его архитектурный ансамбль — один из самых величественных в среднем Поволжье складывался в течение столетий.

Основной святыней монастыря является чудотворный Грузинский образ пресвятой Богородицы (XVII в). Экскурсия состоится при наборе минимум 10 человек.

Завершение программы. Экскурсия «Сказаньем встает Иске Казан» и мастер-классыЗавершение программы. Экскурсия «Сказаньем встает Иске Казан» и мастер-классыЗавершение программы. Экскурсия «Сказаньем встает Иске Казан» и мастер-классыЗавершение программы. Экскурсия «Сказаньем встает Иске Казан» и мастер-классы

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Казань на выбор.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения в обычные даты (16.05.2024 – 02.10.2024), руб:

Гостиница, категорияВзрослый ½ DBLРебенок (до 7/14 лет)Третий в номереОдноместный номерДоп. ночь с человека DBL/SGLТип завтрака в туре
«Тур без проживания» (действие цены с 25.04.24-02.10.24)1349013090/13290
«Татарстан» 3* Эконом-Центр (номер «эконом») TWIN/DBL1669013090/1649016690202302300/4070Шведский стол
«Амакс Сафар Отель» 3* (эконом-стандарт TWIN/DBL)1849013090/1829018490204903200/4200Шведский стол
«Давыдов Инн» 2* стандартный номер TWIN или DBL1759013090/1739017590200902750/4000Шведский стол
«Кристалл» 3* (стандартный номер TWIN/DBL)1849013090/1829018490206903200/4300Шведский стол
«Отель "Давыдов» 3* (стандартный TWIN/DBL)1849013090/1829018490210903200/4500Шведский стол
«Парк Отель Центр» 3* (стандартный номер TWIN/DBL)1889013090/18690224503400/5180Шведский стол
«IT Парк» 3* (стандартный номер возможен полуцокольный этаж TWIN/DBL)1943013090/1923019430233903670/5650Шведский стол
«Биляр Палас отель» 4* (стандартный номер TWIN/DBL)1889013090/1869018890230903400 / 5500Шведский стол
«Сулейман Палас Отель» 4* (стандартный номер TWIN/DBL)1889013090/1869018890216903400 / 4800Шведский стол
«Отель Ибис» 3* (стандартный номер TWIN/DBL)1889013090/1869018890224903400/5200Шведский стол
«Отель Релита» 4* (стандартный номер TWIN/DBL)1969013090/1949019690230903800/5500Шведский стол
«Гранд Отель Казань» 4 * (стандартный TWIN/DBL)2079013090/2059020790244904350/6200Шведский стол
«Ногай» 4* (стандартный номер TWIN/DBL)2159013090/2139021590270904750/7500Шведский стол
«Шаляпин Палас Отель» (стандартный номер TWIN/DBL)2209013090/21890268905000/7400Шведский стол
«Отель Корстон Tower» 4* (номер категории Superior TWIN/DBL)2069013090/2049020690240904300/6000Шведский стол
Отель «Корстон Royal» 5* (номер DELUXE TWIN/DBL)2349013090/2329023490270905700/7500Шведский стол
«Отель Мираж» 5* (номер категории DELUXE Twin/DBL)2909013090/1889029090410908500/14500Шведский стол

Тариф «Ребёнок до 7 лет» без предоставления отдельного спального места (завтрак включен). При необходимости спального места нужно бронировать по тарифу «Ребенок до 14 лет».

Размещение: SGL – одноместное, DBL – двухместное – 1 большая кровать, TWIN – двухместное 2 раздельные кровати, TRPL – трехместное, ExB – доп. место.

Примечание: ½ DBLстоимость на одного человека при двухместном размещении.

При выборе размещения в гостинице завтраки – шведский стол.

Варианты проживания

Мини-гостиница «Давыдов Инн» 2

2 ночи

Мини-гостиница «Давыдов Инн» удобно расположена в центральном районе Казани, в 100 метрах от площади Свободы, менее чем в 1 км от Казанского федерального университета и в 17 минутах ходьбы от Благовещенского собора. Расстояние до Петропавловского собора составляет 1,5 км, до храма Воздвижения Святого Креста — 1,8 км, а до мечети аль-Марджани — 2,1 км. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, трансфер от/до аэропорта, камера хранения багажа и бесплатный Wi-Fi.

В номерах есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Кроме того, в каждом номере установлен шкаф для одежды.

Мини-гостиница «Давыдов Инн» 2Мини-гостиница «Давыдов Инн» 2Мини-гостиница «Давыдов Инн» 2Мини-гостиница «Давыдов Инн» 2Мини-гостиница «Давыдов Инн» 2

Отель «AMAKS Safar» 3

2 ночи

Отель AMAKS Safar расположен в высотном здании, в 2 км от центра города и Кремля. К услугам гостей ночной клуб и сауна.

Просторные номера отеля AMAKS Safar оснащены телевизором с кабельными каналами, в номерах установлен рабочий стол.

В ресторане отеля гости могут заказать традиционные блюда Татарстана и классические интернациональные блюда. В баре, открытом до позднего вечера, подают разнообразные безалкогольные и алкогольные напитки, в том числе местного производства.

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Отель «Кристалл» 3

2 ночи

Отель расположен всего в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала города Казани. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и частная парковка.

Номера отеля "Кристалл" оформлены в классическом стиле и располагают холодильником, телевизором с плоским экраном и кондиционером.

В ресторане отеля "Кристалл" можно попробовать блюда европейской кухни, а в баре подают различные коктейли.

Казанский кремль находится в 1,3 км от отеля "Кристалл", а пешеходная улица Баумана с магазинами и кафе - в 10 минутах ходьбы. Поездка на экспрессе до аэропорта Казани от железнодорожного вокзала занимает 20 минут.

Отель «Кристалл» 3Отель «Кристалл» 3Отель «Кристалл» 3Отель «Кристалл» 3Отель «Кристалл» 3

Отель «Давыдов» 3

2 ночи

Отель "Давыдов" находится в Казани и расположен всего в 700 метрах от выставочного центра Казанская ярмарка. Отель выполнен в современном стиле и располагает круглосуточной стойкой регистрации. К услугам гостей бесплатный WiFi и бесплатная частная автомобильная парковка.

Светлые номера оборудованы кондиционером, в них имеется телевизор с плоским экраном и холодильник. В ванной комнате гостям предоставлена возможность воспользоваться бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и феном.

В ресторане отеля подают различные блюда русской, европейской и татарской кухни. Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол», а в баре гости могут заказать напитки и закуски.

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Отель «Парк Отель Центр» 3

2 ночи

Отель «Парк-отель» находится в Казани. На территории работают бар и ресторан. Гости могут прогуляться по саду, воспользоваться общей кухней и заказать доставку еды и напитков в номер. В числе удобств общий лаундж, камера хранения багажа и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Стойка регистрации открыта круглосуточно.
По утрам в отеле накрывают завтрак «шведский стол».

Номера гостиницы «Парк-отель» укомплектованы шкафом, кондиционером, письменным столом и телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната.

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Отель «Ибис» 3

2 ночи

Отель «Ибис Казань Центр» находится в самом центре города, в 5 минутах ходьбы от Казанского кремля. Гостям предлагается размещение в современных номерах с бесплатным Wi-Fi, рабочим столом и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы.

В ресторане отеля «Ибис Казань Центр» готовят фирменные блюда Татарстана и блюда интернациональной кухни. К услугам гостей также бар Rendez-Vous, где в неформальной обстановке подают самые разнообразные алкогольные и безалкогольные напитки.

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Отель «Биляр Палас» 4

2 ночи

Отель «Биляр Палас» расположен в Казани. К услугам гостей ресторан, бар, общий лаундж и фитнес-центр. Комплекса «Туган Авылым» находится менее чем в 1 км, а площадь Свободы — в 1,4 км. Прогулка пешком до Петропавловского собора занимает 15 минут. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Во всем здании доступен бесплатный Wi-Fi. Желающие могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер.

В распоряжении гостей собственная ванная комната с феном. Из некоторых номеров открывается вид на озеро. Все номера оснащены кондиционером, сейфом и телевизором с плоским экраном.

По утрам гостям предлагают завтрак «шведский стол».

Гостям предлагается целый спектр оздоровительных услуг. В отеле установлена гидромассажная ванна и оборудована сауна.

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Гостиница «Гранд Отель Казань» 4

2 ночи

Четырехзвездочный отель Grand Hotel Kazan, открывшийся в начале 2009 года, занимает современное здание.

К услугам гостей 17-этажного отеля 215 номеров с панорамным видом на город. Все просторные номера с собственной ванной комнатой оформлены в элегантном стиле.

Гостиница «Гранд Отель Казань» 4Гостиница «Гранд Отель Казань» 4Гостиница «Гранд Отель Казань» 4Гостиница «Гранд Отель Казань» 4Гостиница «Гранд Отель Казань» 4Гостиница «Гранд Отель Казань» 4Гостиница «Гранд Отель Казань» 4

Гостиница «Сулейман Палас Отель» 4

2 ночи

Сулейман Палас Отель - современная комфортабельная гостиница. Находится в 10 минутах езды от железнодорожного вокзала, в 25 км от международного аэропорта Казань, в 10 минутах от речного порта; в 100 метрах от гостиницы находится ближайшая станция метро -"Площадь Тукая".

Каждое утро для гостей отеля подается завтрак по системе "шведский стол". На первом этаже гостиницы расположен бизнес-бар, где предлагается разнообразие сортов чая, видов кофе и богатый выбор элитных спиртных напитков.

Гостиница «Сулейман Палас Отель» 4Гостиница «Сулейман Палас Отель» 4Гостиница «Сулейман Палас Отель» 4Гостиница «Сулейман Палас Отель» 4Гостиница «Сулейман Палас Отель» 4Гостиница «Сулейман Палас Отель» 4

Отель «Ногай» 4

2 ночи

Отель «Ногай» расположен в Казани, в 300 метрах от Петропавловского собора и в 4,4 км от стадиона «Казань Арена». К услугам гостей детская игровая площадка и ресторан. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Из окон открывается вид на город.

Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В числе удобств — чайник, фен и собственная ванная комната с ванной или душем.

Стойка регистрации открыта круглосуточно.

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«Отель Релита» 4

2 ночи

Отель «Relita-Kazan» предлагает гостям широкий выбор услуг и удобств для обеспечения максимального комфорта: обслуживание номеров 24/7, бесплатный Wi-Fi в номерах, услуги такси, регистрация 24/7. В некоторых номера есть телевизор с плоским экраном, зеркало и полотенца. В распоряжении гостей фитнес-центр, сауна, бассейн (в помещении).

Каждый номер отеля оснащен: тапочками, чайником или термокружкой, сейфом для хранения ценных вещей, IP-ТВ, кондиционером, чайным набором. В ванной комнате: косметическое зеркало, фен, душевая кабина, туалетные принадлежности.

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Отель «Корстон Tower» 4

2 ночи

Проживающие в гостинице «Корстон Tower» размещаются в ультрасовременной 25-этажной башне на 213 номеров различного уровня комфорта. Основу номерного фонда «Корстон Tower» составляют 1-2-местные номера категории Стандарт с одной двуспальной (DBL) или двумя раздельными (TWIN) кроватями. В каждом номере имеется ванная комната (душ, туалет, халаты и тапочки), спутниковое и кабельное телевидение, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi-интернет.

В отеле «Корстон Tower» к вашим услугам: несколько ресторанов, включая панорамный Extra Lounge на 25-ом этаже отеля, венское кафе, пиццерия и бары; СПА-салон с турецкой и финской сауной, тренажерным залом и массажной комнатой; для проживающих в гостиничном комплексе доступны: бассейн, бильярд, боулинг, кинотеатр, дискотека и детский парк; услуги прачечной, глажки и химчистки, заказ экскурсий по городу, организация трансферов, подземный паркинг, а также бесплатный Wi-Fi.

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Отель «Корстон Royal» 5

2 ночи

Отельный комплекс «Korston Royal» находится в центре столицы Татарстана. До автостанции города 6,5 км, добраться можно за 15 минут. До железнодорожного вокзала - 4,7 км, путь на общественном транспорте или авто займет 10 минут. Аэропорт в 26 км, поездка на машине займет 25 минут. Ресторан «Le Buffet» приглашает гостей на завтрак, который организован по системе «шведский стол». В ресторане «Ju-Ju Bar» можно заказать блюда по меню. Фитнес-центр отеля дает возможность туристам посещать соляную пещеру, тренажерный зал и бассейн.

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Отель «Шаляпин Палас» 4

2 ночи

Четырехзвездочный отель «Шаляпин Палас» находится в центре Казани, рядом с пешеходной зоной на улице Баумана.

К услугам гостей 123 уютных и благоустроенных номера в классическом стиле.

По утрам в ресторане отеля сервируют богатый завтрак «шведский стол». В ресторане «Капелла» подают вкусные блюда татарской и русской кухни, а также разнообразные блюда европейской кухни. Бар с живой фортепианной музыкой Piano Bar отеля «Шаляпин» работает круглосуточно.

Все гости отеля «Шаляпин Палас» могут бесплатно посещать фитнес-центр с крытым бассейном, тренажерным залом и сауной.

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Отель «Мираж» 5

2 ночи

Пятизвездочный отель с видом на Казанский кремль, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, удобно расположен рядом со многими достопримечательностями Казани. К услугам гостей отеля с фанатическим местоположением роскошные номера и истинное гостеприимство.

В распоряжении гостей отеля Mirage номера различных категорий с кондиционером, где царит атмосфера чистоты и уюта. Из большинства номеров открывается панорамный вид на город. Все номера оформлены в современном стиле и оснащены мини-баром и телевизором с международными каналами. Также предоставляются халаты и тапочки.

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Гостиница «IT Парк Отель - Центр города»

2 ночи

Этот отель расположен в здании XVIII века в центре Казани, всего в 5 минутах ходьбы от станции метро «Площадь Тукая». К услугам гостей современные номера с хорошо оборудованной мини-кухней и бесплатным Wi-Fi. До парковки — 200 метров.

Номера казанского бизнес-отеля «ИТ-Парк» оформлены в индивидуальном стиле и оснащены рабочим столом и телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В каждом номере обустроена собственная ванная комната с феном и тапочками.

В стильном ресторане отеля подаются блюда традиционной татарской кухни, а также европейской и итальянской кухни. По утрам сервируют легкий завтрак.

Гостиница «IT Парк Отель - Центр города»Гостиница «IT Парк Отель - Центр города»Гостиница «IT Парк Отель - Центр города»Гостиница «IT Парк Отель - Центр города»Гостиница «IT Парк Отель - Центр города»

Отель «Татарстан» 3

2 ночи

Этот 3-звездочный отель расположен в историческом и культурном центре Казани, в 15 минутах ходьбы от мечети Кул-Шариф и Казанского Кремля. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная парковка.

Номера гостиничного комплекса "Татарстан" красочно оформлены с использованием высококачественных тканей. Все номера оснащены спутниковым телевидением, креслом и отдельной ванной комнатой.

Каждое утро для гостей накрывается завтрак. В элегантном ресторане "Татарстан" подают блюда европейской и татарской кухни.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в выбранной гостинице, при выборе тарифа с проживанием
  • Питание по программе (завтраки только при выборе тарифа с проживанием)
  • Автобусное обслуживание по программе
  • Экскурсии по программе, услуги гида, экскурсовода
  • Входные билеты в объекты показа по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Казань и обратно
  • Индивидуальный трансфер с вокзала/аэропорта - от 1000/1700 рублей за легковой автомобиль до 3 человек (бронируется заранее)
  • Питание, не указанное в программе + завтраки (при выборе тарифа без проживания)
  • Размещение в гостинице, при выборе тарифа без проживания
  • Дополнительная экскурсия «Огни Казани» - 1300 руб. /чел
  • Дополнительная экскурсия «Цитадель завоевателя» - остров-град Свияжск - 2700 руб. /чел. или автобусная экскурсия на остров-град Свияжск - 2300 руб. /чел
  • Дополнительная экскурсия в «Дом Бая»:2300 рублей взрослый2100 рублей детский до 14 лет1000 рублей дети до 6 лет
  • 2300 рублей взрослый
  • 2100 рублей детский до 14 лет
  • 1000 рублей дети до 6 лет
  • Дополнительная экскурсия «Овеянная легендами земля» - 1600 руб. /чел
  • Аренда наушников для экскурсий по желанию - радиогиды - стоимость 150 рублей за сутки экскурсионного обслуживания
Место начала и завершения?
Татарстан, Казань
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

График выезда на экскурсионную программу из отелей

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

Время выезда на программу из отеля фиксированное. Гарантированное размещение в гостинице после 15:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.

11:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А).

12:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А).

Туристы, проживающие в отеле «Давыдов ИНН», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Корстон» (ул. Ершова д. 1А).

12:20 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «IT Park» (ул. Петербургская д. 52).

Туристы, проживающие в отелях «Биляр Палас», «Парк Отель», «Гранд Отель», «Сулейман Палас», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «IT Park» (ул. Петербургская д. 52).

12:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б).

Туристы, проживающие в отелях «Ибис», «Татарстан», «Шаляпин», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б).

12:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8).

Туристы, проживающие в отеле «Мираж», а также прибывающие на ж/д вокзал "Казань Пассажирская" и опаздывающие на встречу в свой отель, встречаются с экскурсоводом в холле отеля "Кристалл" (ул. Р. Яхина д. 8).

13:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).

Туристы, проживающие в отеле «Релита», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).

14:10 Встреча туристов с поздним прибытием (поезд из Санкт-Петербурга) с табличкой «Третья Столица» на ж/д вокзале. Групповой трансфер. Присоединение к экскурсионной программе.

ВТОРОЙ ДЕНЬ

09:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А).

09:10 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова, д. 1А).

09:20 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Петербургская д. 52).

09:30 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б).

09:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина, д. 8).

09:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки, д. 1).

ТРЕТИЙ ДЕНЬ

08:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А).

08:10 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова, д. 1А).

08:20 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Петербургская д. 52).

08:25 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б).

08:30 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина, д. 8).

08:40 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки, д. 1).

В случае опоздания туристов к выезду на экскурсионную программу, просим срочно связаться по телефону экстренной связи для согласования места встречи с группой.

Дополнительная программа
  1. Автобусная вечерняя экскурсия по городу «Огни Казани». Стоимость экскурсии 1300 рублей с туриста (экскурсия состоится при наборе минимум 10 человек).
  2. Речная экскурсия на остров-град Свияжск. Экскурсия «Цитадель завоевателя» - остров-град Свияжск. Свияжск – древняя крепость, построенная в правление Ивана Грозного, служила военным форпостом в Поволжье и местом подготовки военных частей для похода на неприступную крепость Казань. Крепость построили в Угличе, затем разобрали, сплавили вниз по Волге и собрали уже на острове. В маршрут экскурсии в Свияжске входят уникальные исторические памятники: Собор Богоматери «Всех Скорбящих Радость», один из старейших деревянных храмов России — церковь Святой Троицы, действующий Успенский монастырь с архитектурным ансамблем 16-17 вв., Конный двор и ремесленные мастерские, Рождественская площадь — откуда открывается вид на водные просторы и Услонские горы. В ходе экскурсии предусмотрено свободное время (самостоятельно: музеи, сувенирные лавки, обед). Стоимость экскурсии 2700 рублей с туриста (экскурсия состоится при наборе группы). В случае невозможности проведения теплоходной экскурсии: Автобусная экскурсия на остров-град Свияжск. Стоимость экскурсии 2300 рублей с туриста.
  3. Авторская интерактивная программа «Гостеприимный дом Бая» Всех гостей Казани непременно приглашаем в гости, в главный дом татарского села — дом Бая. Состоятельные хозяева дома — Эбика и Бабай раскроют множество секретов из уклада жизни, обычаев и традиций татарского народа. За столом, за сытным обедом из национальных блюд (азу, треугольник, кыстыбый, кош теле, чак-чак) дорогим гостям Эбика и Бабай расскажут о любимых блюдах татарского народа через сказания и легенды. Увлекательные рассказ в музыкальном сопровождении раскроет интересные элементы национальных праздников летнего и зимнего солнцестояния — Навруз, Нардуган, Сабантуй и других праздников. Самым сокровенным и интересным в завершении вечера станет знакомство через игру актеров с национальными традициями и обычаями татарского народа. Вас ждут знакомства с понятиями Су юлы, Аулок Ой, Никах, Бэби Туе, а также интересные застольные игры. Стоимость программы: 2300 рублей взрослый, 2100 рублей детский до 14 лет, 1000 рублей дети до 6 лет. (Интерактив состоится при наборе минимум 15 человек).
  4. Загородная экскурсия «Овеянная легендами земля» в Раифский Богородицкий мужской монастырь, расположенный в 30 км. от Казани, в заповедном лесу, на берегу дивной красоты озера. Монастырь основан в 17 веке. Его архитектурный ансамбль — один из самых величественных в среднем Поволжье складывался в течение столетий. Основной святыней монастыря является чудотворный Грузинский образ пресвятой Богородицы (XVII в). Стоимость экскурсии 1600 рублей с туриста (экскурсия состоится при наборе минимум 10 человек).
Как работает радиооборудование для экскурсий?

Каждому туристу выдается маленький радиоприемник, настроенный на передатчик гида и удобный наушник, после этого каждый турист в диапазоне действия передатчика радиогида (до 50-100м) слышит все объяснения гида через наушник.

Радиуса действия передатчика радиогида вполне достаточно, чтобы участники экскурсионной группы могли свободно и непринужденно расположиться поблизости от экскурсовода, внимательно разглядывать заинтересовавшие их объекты, фотографироваться, не пропуская при этом ни слова.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
29 авг 2023
Безумно понравилось! Организация на высшем уровне. Очень душевно!
Н
1 июл 2023
Нам очень понравилась поездка в Казань с Большой Страной. Мы ездили с дочкой 10 лет. Оформление поездки было быстро, все необходимые документы получили вовремя, в удобном формате. Экскурсии четко спланированы
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и организованы. Замечательный экскурсовод Марина Анатольевна, рассказывала все очень интересно и доступно. Получили замечательные впечатления от первого Знакомства с Казанью. Очень красивый и гостеприимный город. Как оказалось, мы выбрали очень удачный отель It-парк в Суконной слободе, просторные номера, отличное кафе с доступными ценами. Рядом красивая церковь, Туган Авылым, там отлично провели время до экскурсий в первый день и вечером можно поужинать в ресторанчике. В пешей доступности театр Акият, удивительной красоты снаружи и изнутри, очень рекомендую спектакль «ночь перед Рождеством», просто шикарный. Метро рядом. Спасибо большое Большой Стране за такое мини путешествие, прекрасно отдохнули и узнали много нового.

Нам очень понравилась поездка в Казань с Большой Страной. Мы ездили с дочкой 10 лет. Оформление
О
13 июн 2023
Поездкой довольна

Тур входит в следующие категории Казани

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