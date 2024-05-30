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Авторский тур
4 дня
Индивидуальный тур по Казани и окрестностям: архитектура, шопинг и мастер-классы
Погулять по заповедному «Казанскому Кремлю», побывать в этнодеревне и посмотреть на страусов
Начало: Казань, ул. Кремлёвская, 2. Слева от входа в Нацио...
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
2000018 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Жемчужины Татарстана
Начало: Республика Татарстан, Казань
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 17 150₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Летний Татарстан на 100%. Сокращенная программа
Экскурсионный тур «Летний Татарстан на 100%. Сокращенная программа» на 4 дня
Начало: Татарстан, Казань
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 19 330₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Добро пожаловать в Казань
Начало: Татарстан, Казань
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 13 490₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Вкусно едем в Казань. Гастрономический тур
Начало: Россия, Москва
11 июля в 10:00
15 авг в 10:00
от 38 210₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Новогодние каникулы в Казани
Начало: Татарстан, Казань
1 янв в 10:00
3 янв в 10:00
от 11 820₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодняя сказка в Казани
Начало: Татарстан, Казань
29 дек в 10:00
от 16 130₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Тур-погружение в историю Казани: татарская кухня, мастер-класс и главные достопримечательности
Попробовать самый вкусный чак-чак, научиться готовить татарскую выпечку и увидеть город с высоты
Начало: Аэропорт Казани, утро
26 июня в 12:00
17 июля в 12:00
65 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
65 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Татарстан: погружение в культуру и традиции республики
Пройтись по следам татарских ханов, погрузиться в быт и историю края
Начало: Казань, отель, около 13:00-13:15
4 окт в 13:00
18 окт в 13:00
24 080₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Татарстан и Марий Эл в одном путешествии
Увидеть татарский Тадж-Махал, узнать о народных традициях и подержать за лапу Йошкиного кота
Начало: Казань, отель, около 13:00-13:15
11 окт в 13:00
25 окт в 13:00
30 620₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Тур-знакомство: Казань, Елабуга и Свияжск
Увидеть главные достопримечательности городов, прокатиться на теплоходе и узнать о традициях татар
Начало: Казань, с 12:45 до 14:00 в зависимости от выбранно...
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
31 480₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Выходные в Татарстане: сердце Казани и остров-град Свияжск
Изучить знаковые точки третьей столицы и островные святыни и узнать, как в регионе жили 4 века назад
Начало: Казань, отель, утро
5 окт в 11:00
12 окт в 11:00
9 120₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Первые шаги по Казани: исторический центр, кремль и «Городская панорама»
Познакомиться со столицей Татарстана, увидеть её в миниатюре и услышать легенду о ханских сокровищах
Начало: Казань, отель, 14:45
4 окт в 14:45
11 окт в 14:45
9 110₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВиктор30 мая 2024Второй раз отдыхаю с Большой Страной, все вполне на достойном уровне и сама организация и информация и отношение, благодарю!
- ММайя21 мая 2024Тур полностью оправдывает свое название)) нам было ооочень вкусно и интересно! Все понравилось: организация, гид, экскурсии, сопровождение. За вкусный подарок отдельное спасибо:)
- ЛЛюбовь24 января 2024Выбранный нами тур понравился. Особенно понравился отель Korston Tower 4* ул. Николая Ершова, 1А и отдельное спасибо нашему гиду Гейн Юлии. Юлия, как говорится на своем месте, отличный экскурсовод и просто хороший человек. При возможности обязательно воспользуемся услугами Вашего турагентства.
- ММария23 января 2024Добрый день! Хочу поделиться впечатлениями от рождественской поездки в Казань, понравилось, все, не смотря на холодную погоду, особенно отель Ногай,
- ММарина17 января 2024Тур очень понравился, Казань зимняя-это действительно сказка. Очень интересные экскурсии, несмотря на мороз экскурсии были превосходны. Очень понравился экскурсовод Елена
- ААнастасия17 января 2024Тур понравился, по знаковым местам провели, гид советовала дополнительные места, куда можно сходить. А ещё отвечала на все вопросы о достопримечательностях.
- ЕЕлена3 октября 202322-25.09.2023. Всё понравилось! Спасибо большое экскурсоводам Эмме Булатовне, Макаровой Елене, Яхьяевой Елене и Нине Ильиничне за интересные экскурсии! Спасибо водителям
- ЕЕлена3 октября 2023Здравствуйте! Тур "Летний Татарстан на 100%. Сокращенная программа" 22-25.09.2023. Всё понравилось! Спасибо большое экскурсоводам Эмме Булатовне, Макаровой Елене, Яхьяевой Елене
- ИИгнатова24 сентября 2023Большое спасибо за замечательный тур! Перепробовали столько татарских вкусностей и получили столько впечатлений, что хватит надолго! Спасибо, что учли мои
- ООльга12 сентября 2023Всё было прекрасно! Волшебный город! Интересная программа.
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