Главные экскурсионные места в Казани

Найдено 14 туров в категории «Популярные места» в Казани, цены от 9 110 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Индивидуальный тур по Казани и окрестностям: архитектура, шопинг и мастер-классы
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Индивидуальный тур по Казани и окрестностям: архитектура, шопинг и мастер-классы
Погулять по заповедному «Казанскому Кремлю», побывать в этнодеревне и посмотреть на страусов
Начало: Казань, ул. Кремлёвская, 2. Слева от входа в Нацио...
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
2000018 000 за человека
Жемчужины Татарстана
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Жемчужины Татарстана
Начало: Республика Татарстан, Казань
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 17 150 за человека
Летний Татарстан на 100%. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Летний Татарстан на 100%. Сокращенная программа
Экскурсионный тур «Летний Татарстан на 100%. Сокращенная программа» на 4 дня
Начало: Татарстан, Казань
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 19 330 за человека
Добро пожаловать в Казань
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Добро пожаловать в Казань
Начало: Татарстан, Казань
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 13 490 за человека
Вкусно едем в Казань. Гастрономический тур
🚌 На автобусе
🚉 На поезде
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Вкусно едем в Казань. Гастрономический тур
Начало: Россия, Москва
11 июля в 10:00
15 авг в 10:00
от 38 210 за человека
Новогодние каникулы в Казани
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогодние каникулы в Казани
Начало: Татарстан, Казань
1 янв в 10:00
3 янв в 10:00
от 11 820 за человека
Новогодняя сказка в Казани
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодняя сказка в Казани
Начало: Татарстан, Казань
29 дек в 10:00
от 16 130 за человека
Тур-погружение в историю Казани: татарская кухня, мастер-класс и главные достопримечательности
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Тур-погружение в историю Казани: татарская кухня, мастер-класс и главные достопримечательности
Попробовать самый вкусный чак-чак, научиться готовить татарскую выпечку и увидеть город с высоты
Начало: Аэропорт Казани, утро
26 июня в 12:00
17 июля в 12:00
65 000 за человека
Лучшее в Казани от настоящей татарки. Обзорный тур
🚶 Пешая
Авторский тур
5 дней
Лучшее в Казани от настоящей татарки. Обзорный тур
65 000 за человека
Татарстан: погружение в культуру и традиции республики
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Татарстан: погружение в культуру и традиции республики
Пройтись по следам татарских ханов, погрузиться в быт и историю края
Начало: Казань, отель, около 13:00-13:15
4 окт в 13:00
18 окт в 13:00
24 080 за человека
Татарстан и Марий Эл в одном путешествии
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Татарстан и Марий Эл в одном путешествии
Увидеть татарский Тадж-Махал, узнать о народных традициях и подержать за лапу Йошкиного кота
Начало: Казань, отель, около 13:00-13:15
11 окт в 13:00
25 окт в 13:00
30 620 за человека
Тур-знакомство: Казань, Елабуга и Свияжск
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Авторский тур
4 дня
Тур-знакомство: Казань, Елабуга и Свияжск
Увидеть главные достопримечательности городов, прокатиться на теплоходе и узнать о традициях татар
Начало: Казань, с 12:45 до 14:00 в зависимости от выбранно...
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
31 480 за человека
Выходные в Татарстане: сердце Казани и остров-град Свияжск
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Выходные в Татарстане: сердце Казани и остров-град Свияжск
Изучить знаковые точки третьей столицы и островные святыни и узнать, как в регионе жили 4 века назад
Начало: Казань, отель, утро
5 окт в 11:00
12 окт в 11:00
9 120 за человека
Первые шаги по Казани: исторический центр, кремль и «Городская панорама»
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Первые шаги по Казани: исторический центр, кремль и «Городская панорама»
Познакомиться со столицей Татарстана, увидеть её в миниатюре и услышать легенду о ханских сокровищах
Начало: Казань, отель, 14:45
4 окт в 14:45
11 окт в 14:45
9 110 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Виктор
    30 мая 2024
    Новогодняя сказка в Казани
    Второй раз отдыхаю с Большой Страной, все вполне на достойном уровне и сама организация и информация и отношение, благодарю!
  • М
    Майя
    21 мая 2024
    Вкусно едем в Казань. Гастрономический тур
    Тур полностью оправдывает свое название)) нам было ооочень вкусно и интересно! Все понравилось: организация, гид, экскурсии, сопровождение. За вкусный подарок отдельное спасибо:)
  • Л
    Любовь
    24 января 2024
    Новогодние каникулы в Казани
    Выбранный нами тур понравился. Особенно понравился отель Korston Tower 4* ул. Николая Ершова, 1А и отдельное спасибо нашему гиду Гейн Юлии. Юлия, как говорится на своем месте, отличный экскурсовод и просто хороший человек. При возможности обязательно воспользуемся услугами Вашего турагентства.
    Выбранный нами тур понравился. Особенно понравился отель Korston Tower 4* ул. Николая Ершова, 1А и отдельноеВыбранный нами тур понравился. Особенно понравился отель Korston Tower 4* ул. Николая Ершова, 1А и отдельноеВыбранный нами тур понравился. Особенно понравился отель Korston Tower 4* ул. Николая Ершова, 1А и отдельноеВыбранный нами тур понравился. Особенно понравился отель Korston Tower 4* ул. Николая Ершова, 1А и отдельное
  • М
    Мария
    23 января 2024
    Новогодние каникулы в Казани
    Добрый день! Хочу поделиться впечатлениями от рождественской поездки в Казань, понравилось, все, не смотря на холодную погоду, особенно отель Ногай,
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    мечеть, архитектура города, милые сувенирчики, но самая вкусная еда в заведении Тюбитей, остальные ресторанчики, порадовать нас местным колоритом не смогли, не все успели продегустировать на экскурсии, т. к. было много других экскурсионных групп, в целом отличный город, рекомендую к посещению.

    Добрый день! Хочу поделиться впечатлениями от рождественской поездки в Казань, понравилось, все, не смотря на холодную
  • М
    Марина
    17 января 2024
    Новогодняя сказка в Казани
    Тур очень понравился, Казань зимняя-это действительно сказка. Очень интересные экскурсии, несмотря на мороз экскурсии были превосходны. Очень понравился экскурсовод Елена
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    от принимающей стороны. Помимо интереснейших экскурсий, Елена, рассказала куда ещё можно сходить вечером, что ещё можно самим посмотреть, и, что осенняя Казань это тоже сказка. Обязательно приедем ещё осенью, хочется посмотреть на Казань в цветах. Все организационные мероприятия тоже были на высшем уровне. Несмотря, что автобусы не выдерживали холодов, замена происходила очень быстро, без всяких задержек. Новый год встречали у главной Ёлки с песнями и танцами. Большое спасибо за прекрасно проведенное время.

  • А
    Анастасия
    17 января 2024
    Новогодние каникулы в Казани
    Тур понравился, по знаковым местам провели, гид советовала дополнительные места, куда можно сходить. А ещё отвечала на все вопросы о достопримечательностях.
  • Е
    Елена
    3 октября 2023
    Летний Татарстан на 100%. Сокращенная программа
    22-25.09.2023. Всё понравилось! Спасибо большое экскурсоводам Эмме Булатовне, Макаровой Елене, Яхьяевой Елене и Нине Ильиничне за интересные экскурсии! Спасибо водителям
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    за безопасную и аккуратную езду! Автобусы комфортабельные! Амакс Сафар отель понравился - в тихом районе, рядом станция метро Козья слобода и автобусная остановка, администраторы отеля ответили на все вопросы, очень неожиданно и приятно было что дали 2х местный стандарт, вместо 1местного эконома! Номер на 12 этаже, хороший, из окна было видно дом семьи Казан. Завтраки в гостинице очень понравились - всё вкусно, всего хватало, официанты и повара большие молодцы! Организация хорошая. Порадовали 2 обеда в 1-2 день тура, включенные в стоимость! В 1-2 день по окончании экскурсий развозили по отелям, в 3-4 день добирались сами, но гиды для каждого отеля подсказывали на чем можно добраться!

    22-25.09.2023. Всё понравилось! Спасибо большое экскурсоводам Эмме Булатовне, Макаровой Елене, Яхьяевой Елене и Нине Ильиничне за22-25.09.2023. Всё понравилось! Спасибо большое экскурсоводам Эмме Булатовне, Макаровой Елене, Яхьяевой Елене и Нине Ильиничне за22-25.09.2023. Всё понравилось! Спасибо большое экскурсоводам Эмме Булатовне, Макаровой Елене, Яхьяевой Елене и Нине Ильиничне за22-25.09.2023. Всё понравилось! Спасибо большое экскурсоводам Эмме Булатовне, Макаровой Елене, Яхьяевой Елене и Нине Ильиничне за22-25.09.2023. Всё понравилось! Спасибо большое экскурсоводам Эмме Булатовне, Макаровой Елене, Яхьяевой Елене и Нине Ильиничне за22-25.09.2023. Всё понравилось! Спасибо большое экскурсоводам Эмме Булатовне, Макаровой Елене, Яхьяевой Елене и Нине Ильиничне за22-25.09.2023. Всё понравилось! Спасибо большое экскурсоводам Эмме Булатовне, Макаровой Елене, Яхьяевой Елене и Нине Ильиничне за22-25.09.2023. Всё понравилось! Спасибо большое экскурсоводам Эмме Булатовне, Макаровой Елене, Яхьяевой Елене и Нине Ильиничне за22-25.09.2023. Всё понравилось! Спасибо большое экскурсоводам Эмме Булатовне, Макаровой Елене, Яхьяевой Елене и Нине Ильиничне за22-25.09.2023. Всё понравилось! Спасибо большое экскурсоводам Эмме Булатовне, Макаровой Елене, Яхьяевой Елене и Нине Ильиничне за
  • Е
    Елена
    3 октября 2023
    Летний Татарстан на 100%. Сокращенная программа
    Здравствуйте! Тур "Летний Татарстан на 100%. Сокращенная программа" 22-25.09.2023. Всё понравилось! Спасибо большое экскурсоводам Эмме Булатовне, Макаровой Елене, Яхьяевой Елене
    читать дальше

    и Нине Ильиничне за интересные экскурсии! Спасибо водителям за безопасную и аккуратную езду! Автобусы комфортабельные! Амакс Сафар отель понравился - в тихом районе, рядом станция метро Козья слобода и автобусная остановка, администраторы отеля ответили на все вопросы, очень неожиданно и приятно было что дали 2х местный стандарт, вместо 1местного эконома! Номер на 12 этаже, хороший, из окна было видно дом семьи Казан. Завтраки в гостинице очень понравились - всё вкусно, всего хватало, официанты и повара большие молодцы! Организация хорошая. Порадовали 2 обеда в 1-2 день тура, включенные в стоимость! В 1-2 день по окончании экскурсий развозили по отелям, в 3-4 день добирались сами, но гиды для каждого отеля подсказывали на чем можно добраться!

  • И
    Игнатова
    24 сентября 2023
    Вкусно едем в Казань. Гастрономический тур
    Большое спасибо за замечательный тур! Перепробовали столько татарских вкусностей и получили столько впечатлений, что хватит надолго! Спасибо, что учли мои
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    пожелания, и предоставили нижнее место в поезде. Жаль только, что не посетили Успенский собор в Свияжске. Очень хотелось своими глазами увидеть знаменитые фрески.

    Большое спасибо за замечательный тур! Перепробовали столько татарских вкусностей и получили столько впечатлений, что хватит надолго!Большое спасибо за замечательный тур! Перепробовали столько татарских вкусностей и получили столько впечатлений, что хватит надолго!Большое спасибо за замечательный тур! Перепробовали столько татарских вкусностей и получили столько впечатлений, что хватит надолго!Большое спасибо за замечательный тур! Перепробовали столько татарских вкусностей и получили столько впечатлений, что хватит надолго!Большое спасибо за замечательный тур! Перепробовали столько татарских вкусностей и получили столько впечатлений, что хватит надолго!Большое спасибо за замечательный тур! Перепробовали столько татарских вкусностей и получили столько впечатлений, что хватит надолго!
  • О
    Ольга
    12 сентября 2023
    Летний Татарстан на 100%. Сокращенная программа
    Всё было прекрасно! Волшебный город! Интересная программа.

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Популярные места»

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  1. Индивидуальный тур по Казани и окрестностям: архитектура, шопинг и мастер-классы
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  3. Летний Татарстан на 100%. Сокращенная программа
  4. Добро пожаловать в Казань
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Какие места ещё посмотреть в Казани
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Кул-Шариф
  3. Храм Всех Религий
  4. Башня Сююмбике
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Старо-татарская слобода
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