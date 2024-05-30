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и Нине Ильиничне за интересные экскурсии! Спасибо водителям за безопасную и аккуратную езду! Автобусы комфортабельные! Амакс Сафар отель понравился - в тихом районе, рядом станция метро Козья слобода и автобусная остановка, администраторы отеля ответили на все вопросы, очень неожиданно и приятно было что дали 2х местный стандарт, вместо 1местного эконома! Номер на 12 этаже, хороший, из окна было видно дом семьи Казан. Завтраки в гостинице очень понравились - всё вкусно, всего хватало, официанты и повара большие молодцы! Организация хорошая. Порадовали 2 обеда в 1-2 день тура, включенные в стоимость! В 1-2 день по окончании экскурсий развозили по отелям, в 3-4 день добирались сами, но гиды для каждого отеля подсказывали на чем можно добраться!