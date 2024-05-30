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Авторский тур
4 дня
Летний Татарстан на 100%. Сокращенная программа
Экскурсионный тур «Летний Татарстан на 100%. Сокращенная программа» на 4 дня
Начало: Татарстан, Казань
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 19 330₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Новогодние каникулы в Казани
Начало: Татарстан, Казань
1 янв в 10:00
3 янв в 10:00
от 11 820₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодняя сказка в Казани
Начало: Татарстан, Казань
29 дек в 10:00
от 16 130₽ за человека
Авторский тур
5 дней
65 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВиктор30 мая 2024Второй раз отдыхаю с Большой Страной, все вполне на достойном уровне и сама организация и информация и отношение, благодарю!
- ЛЛюбовь24 января 2024Выбранный нами тур понравился. Особенно понравился отель Korston Tower 4* ул. Николая Ершова, 1А и отдельное спасибо нашему гиду Гейн Юлии. Юлия, как говорится на своем месте, отличный экскурсовод и просто хороший человек. При возможности обязательно воспользуемся услугами Вашего турагентства.
- ММария23 января 2024Добрый день! Хочу поделиться впечатлениями от рождественской поездки в Казань, понравилось, все, не смотря на холодную погоду, особенно отель Ногай,
- ММарина17 января 2024Тур очень понравился, Казань зимняя-это действительно сказка. Очень интересные экскурсии, несмотря на мороз экскурсии были превосходны. Очень понравился экскурсовод Елена
- ААнастасия17 января 2024Тур понравился, по знаковым местам провели, гид советовала дополнительные места, куда можно сходить. А ещё отвечала на все вопросы о достопримечательностях.
- ЕЕлена3 октября 202322-25.09.2023. Всё понравилось! Спасибо большое экскурсоводам Эмме Булатовне, Макаровой Елене, Яхьяевой Елене и Нине Ильиничне за интересные экскурсии! Спасибо водителям
- ЕЕлена3 октября 2023Здравствуйте! Тур "Летний Татарстан на 100%. Сокращенная программа" 22-25.09.2023. Всё понравилось! Спасибо большое экскурсоводам Эмме Булатовне, Макаровой Елене, Яхьяевой Елене
- ООльга12 сентября 2023Всё было прекрасно! Волшебный город! Интересная программа.
- ННаталья5 января 2023Было очень интересно, программа насыщенная.
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Храм Всех Религий»
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