Туры в Храм Всех Религий

Найдено 4 тура в категории «Храм Всех Религий» в Казани, цены от 11 820 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Летний Татарстан на 100%. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Летний Татарстан на 100%. Сокращенная программа
Экскурсионный тур «Летний Татарстан на 100%. Сокращенная программа» на 4 дня
Начало: Татарстан, Казань
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 19 330 за человека
Новогодние каникулы в Казани
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогодние каникулы в Казани
Начало: Татарстан, Казань
1 янв в 10:00
3 янв в 10:00
от 11 820 за человека
Новогодняя сказка в Казани
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодняя сказка в Казани
Начало: Татарстан, Казань
29 дек в 10:00
от 16 130 за человека
Лучшее в Казани от настоящей татарки. Обзорный тур
🚶 Пешая
Авторский тур
5 дней
Лучшее в Казани от настоящей татарки. Обзорный тур
65 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Виктор
    30 мая 2024
    Новогодняя сказка в Казани
    Второй раз отдыхаю с Большой Страной, все вполне на достойном уровне и сама организация и информация и отношение, благодарю!
  • Л
    Любовь
    24 января 2024
    Новогодние каникулы в Казани
    Выбранный нами тур понравился. Особенно понравился отель Korston Tower 4* ул. Николая Ершова, 1А и отдельное спасибо нашему гиду Гейн Юлии. Юлия, как говорится на своем месте, отличный экскурсовод и просто хороший человек. При возможности обязательно воспользуемся услугами Вашего турагентства.
    Выбранный нами тур понравился. Особенно понравился отель Korston Tower 4* ул. Николая Ершова, 1А и отдельноеВыбранный нами тур понравился. Особенно понравился отель Korston Tower 4* ул. Николая Ершова, 1А и отдельноеВыбранный нами тур понравился. Особенно понравился отель Korston Tower 4* ул. Николая Ершова, 1А и отдельноеВыбранный нами тур понравился. Особенно понравился отель Korston Tower 4* ул. Николая Ершова, 1А и отдельное
  • М
    Мария
    23 января 2024
    Новогодние каникулы в Казани
    Добрый день! Хочу поделиться впечатлениями от рождественской поездки в Казань, понравилось, все, не смотря на холодную погоду, особенно отель Ногай,
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    мечеть, архитектура города, милые сувенирчики, но самая вкусная еда в заведении Тюбитей, остальные ресторанчики, порадовать нас местным колоритом не смогли, не все успели продегустировать на экскурсии, т. к. было много других экскурсионных групп, в целом отличный город, рекомендую к посещению.

    Добрый день! Хочу поделиться впечатлениями от рождественской поездки в Казань, понравилось, все, не смотря на холодную
  • М
    Марина
    17 января 2024
    Новогодняя сказка в Казани
    Тур очень понравился, Казань зимняя-это действительно сказка. Очень интересные экскурсии, несмотря на мороз экскурсии были превосходны. Очень понравился экскурсовод Елена
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    от принимающей стороны. Помимо интереснейших экскурсий, Елена, рассказала куда ещё можно сходить вечером, что ещё можно самим посмотреть, и, что осенняя Казань это тоже сказка. Обязательно приедем ещё осенью, хочется посмотреть на Казань в цветах. Все организационные мероприятия тоже были на высшем уровне. Несмотря, что автобусы не выдерживали холодов, замена происходила очень быстро, без всяких задержек. Новый год встречали у главной Ёлки с песнями и танцами. Большое спасибо за прекрасно проведенное время.

  • А
    Анастасия
    17 января 2024
    Новогодние каникулы в Казани
    Тур понравился, по знаковым местам провели, гид советовала дополнительные места, куда можно сходить. А ещё отвечала на все вопросы о достопримечательностях.
  • Е
    Елена
    3 октября 2023
    Летний Татарстан на 100%. Сокращенная программа
    22-25.09.2023. Всё понравилось! Спасибо большое экскурсоводам Эмме Булатовне, Макаровой Елене, Яхьяевой Елене и Нине Ильиничне за интересные экскурсии! Спасибо водителям
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    за безопасную и аккуратную езду! Автобусы комфортабельные! Амакс Сафар отель понравился - в тихом районе, рядом станция метро Козья слобода и автобусная остановка, администраторы отеля ответили на все вопросы, очень неожиданно и приятно было что дали 2х местный стандарт, вместо 1местного эконома! Номер на 12 этаже, хороший, из окна было видно дом семьи Казан. Завтраки в гостинице очень понравились - всё вкусно, всего хватало, официанты и повара большие молодцы! Организация хорошая. Порадовали 2 обеда в 1-2 день тура, включенные в стоимость! В 1-2 день по окончании экскурсий развозили по отелям, в 3-4 день добирались сами, но гиды для каждого отеля подсказывали на чем можно добраться!

    22-25.09.2023. Всё понравилось! Спасибо большое экскурсоводам Эмме Булатовне, Макаровой Елене, Яхьяевой Елене и Нине Ильиничне за22-25.09.2023. Всё понравилось! Спасибо большое экскурсоводам Эмме Булатовне, Макаровой Елене, Яхьяевой Елене и Нине Ильиничне за22-25.09.2023. Всё понравилось! Спасибо большое экскурсоводам Эмме Булатовне, Макаровой Елене, Яхьяевой Елене и Нине Ильиничне за22-25.09.2023. Всё понравилось! Спасибо большое экскурсоводам Эмме Булатовне, Макаровой Елене, Яхьяевой Елене и Нине Ильиничне за22-25.09.2023. Всё понравилось! Спасибо большое экскурсоводам Эмме Булатовне, Макаровой Елене, Яхьяевой Елене и Нине Ильиничне за22-25.09.2023. Всё понравилось! Спасибо большое экскурсоводам Эмме Булатовне, Макаровой Елене, Яхьяевой Елене и Нине Ильиничне за22-25.09.2023. Всё понравилось! Спасибо большое экскурсоводам Эмме Булатовне, Макаровой Елене, Яхьяевой Елене и Нине Ильиничне за22-25.09.2023. Всё понравилось! Спасибо большое экскурсоводам Эмме Булатовне, Макаровой Елене, Яхьяевой Елене и Нине Ильиничне за22-25.09.2023. Всё понравилось! Спасибо большое экскурсоводам Эмме Булатовне, Макаровой Елене, Яхьяевой Елене и Нине Ильиничне за22-25.09.2023. Всё понравилось! Спасибо большое экскурсоводам Эмме Булатовне, Макаровой Елене, Яхьяевой Елене и Нине Ильиничне за
  • Е
    Елена
    3 октября 2023
    Летний Татарстан на 100%. Сокращенная программа
    Здравствуйте! Тур "Летний Татарстан на 100%. Сокращенная программа" 22-25.09.2023. Всё понравилось! Спасибо большое экскурсоводам Эмме Булатовне, Макаровой Елене, Яхьяевой Елене
    читать дальше

    и Нине Ильиничне за интересные экскурсии! Спасибо водителям за безопасную и аккуратную езду! Автобусы комфортабельные! Амакс Сафар отель понравился - в тихом районе, рядом станция метро Козья слобода и автобусная остановка, администраторы отеля ответили на все вопросы, очень неожиданно и приятно было что дали 2х местный стандарт, вместо 1местного эконома! Номер на 12 этаже, хороший, из окна было видно дом семьи Казан. Завтраки в гостинице очень понравились - всё вкусно, всего хватало, официанты и повара большие молодцы! Организация хорошая. Порадовали 2 обеда в 1-2 день тура, включенные в стоимость! В 1-2 день по окончании экскурсий развозили по отелям, в 3-4 день добирались сами, но гиды для каждого отеля подсказывали на чем можно добраться!

  • О
    Ольга
    12 сентября 2023
    Летний Татарстан на 100%. Сокращенная программа
    Всё было прекрасно! Волшебный город! Интересная программа.
  • Н
    Наталья
    5 января 2023
    Новогодняя сказка в Казани
    Было очень интересно, программа насыщенная.

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Храм Всех Религий»

Самые популярные туры этой рубрики в Казани
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Летний Татарстан на 100%. Сокращенная программа
  2. Новогодние каникулы в Казани
  3. Новогодняя сказка в Казани
  4. Лучшее в Казани от настоящей татарки. Обзорный тур
Какие места ещё посмотреть в Казани
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Казанский кремль
  2. Кул-Шариф
  3. Храм Всех Религий
  4. Башня Сююмбике
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Старо-татарская слобода
Сколько стоит тур в Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "Храм Всех Религий" можно забронировать 4 тура от 11 820 до 65 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Забронируйте тур в Казани на 2024 год по теме «Храм Всех Религий», 9 ⭐ отзывов, цены от 11820₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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