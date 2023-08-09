Описание тура
Приглашаем в поездку по сказочной Казани! В этом туре вас ждет поездка в Елабугу, посещение музея «Дом памяти М. И. Цветаевой», речная экскурсия в Свияжск, Казанский Кремль и мечеть Кул Шариф. А еще вы попробуете вкусную национальную кухню и прогуляетесь по столице Татарстана в свободное от экскурсий время.
С программой тура на:
- 4 дня вы можете ознакомиться по ссылке https://bolshayastrana.com/tatarstan/letnij-tatarstan-na-100-sokrashchennaya-programma-179159">https://bolshayastrana.com/tatarstan/letnij-tatarstan-na-100-sokrashchennaya-programma-179159;
- 7 дней вы можете ознакомиться по ссылке https://bolshayastrana.com/tatarstan/letnij-tatarstan-na-100-procentov-162993">https://bolshayastrana.com/tatarstan/letnij-tatarstan-na-100-procentov-162993.
Программа тура по дням
Прибытие в Казань. Свободный день
Самостоятельное прибытие в гостиницу.
Трансфер до гостиницы бронируется заранее и предоставляется за дополнительную плату.
Индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 1000/1700 рублей за легковой автомобиль до 3 человек).
Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.
Свои вещи вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.
Свободный день.
Обзорная экскурсия "Легенды и тайны тысячелетней Казани". Вечерняя экскурсия "Огни Казани"
Завтрак в отеле.
Выезд на экскурсионную программу по маршруту:
- 12:45 из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А);
- 13:00 из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А);
- туристы, проживающие в отеле «Давыдов ИНН», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Корстон» (ул. Ершова д. 1А);
- 13:20 из гостиницы «IT Park» (ул. Петербургская д. 52);
- туристы, проживающие в отелях «Биляр Палас», «Парк Отель», «Гранд Отель», «Сулейман Палас», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «IT Park» (ул. Петербургская д. 52);
- 13:35 из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б);
- туристы, проживающие в отелях «Ибис», «Татарстан», «Шаляпин», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б);
- 13:45 из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8);
- туристы, проживающие в отеле «Мираж», а также прибывающие на ж/д вокзал «Казань Пассажирская» и опаздывающие на встречу в свой отель, встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8);
- 14:00 из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1);
- туристы, проживающие в отеле «Релита», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).
В случае опоздания туристов к выезду на экскурсионную программу, просим срочно связаться по телефону экстренной связи для согласования места встречи с группой.
Продажа дополнительных экскурсий, которые вы можете приобрести по желанию.
14:15 Обед в кафе или ресторане города.
Интерактивная программа «Якын дуслар» погрузит вас в мир древней культуры татарского народа. Каждый народ мира уникален, и неповторима его душа, сокрытая в духовном творчестве – фольклоре.
15:30 Обзорная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани».
Насладиться самобытной красотой Казани, увидеть своими глазами яркие краски ее улиц и площадей, узнать, где хранятся несметные сокровища Казанских ханов, и где закипел без огня котел, можно отправившись на обзорную экскурсию.
Достопримечательности тысячелетнего города соединили в себе культуру Запада и традиции Востока: Старо-Татарская слобода, где проживало с XVI века татарское население, Суконная слобода – промышленные преобразования Петра I, площадь фонтанов, озеро Кабан – его тайны и легенды, стилизованная деревенька «Туган авылым («Родная деревня»), новый Театр Кукол, Казанский университет, площадь Свободы – культурный и административный центр Казани.
Старейшая мечеть Марджани и Богородицкий монастырь, в котором хранится один из старейших списков Казанской иконы Божьей Матери.
18:30 Трансфер в гостиницу.
Свободное время.
20:00 Вечерняя экскурсия «Огни Казани».
Экскурсия «Елабуга купеческая». Дом памяти Марины Цветаевой. Дом-музей И.И. Шишкина
С 07:00 Завтрак в гостинице.
Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Выезд на экскурсионную программу в г. Елабуга (209 км.)
Выезд на экскурсионную программу по маршруту:
- 08:15 из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А);
- 08:25 из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А);
- 08:35 из гостиницы «IT Park» (ул. Петербургская д. 52);
- 08:45 из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б);
- 08:50 из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8);
- 09:00из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).
12:00 Прибытие в Елабугу.
Экскурсия «Елабуга купеческая».
Елабуга – второй по значимости город в Республике Татарстан, обладающий уникальным историко-культурным наследием.
Вы познакомитесь с основными достопримечательностями города: Шишкинские пруды, «Чертово» городище, площадь Тысячелетия Елабуги, проедете по старинным улочкам города.
Обед в кафе или ресторане Елабуги.
В программу экскурсии входит посещение музея дом Памяти М. И. Цветаевой и дом-музей И. И. Шишкина.
Экскурсия в музей «Дом памяти Марины Цветаевой».
Мемориальная экспозиция Дома памяти М. И. Цветаевой воспроизводит обстановку дома елабужской семьи начала 1940-х гг.
Документальная экспозиция рассказывает о 10 последних днях пребывании в Елабуге, эвакуированной из Москвы, Марины Цветаевой: списки эвакуированных литераторов, тексты предсмертных записок, запись акта о смерти Цветаевой, отрывки из дневников и писем ее сына – Георгия Эфрона, письма сестры и дочери, первый посмертный сборник стихов Марины Цветаевой (1961), записная книжка, принадлежавшая Цветаевой.
Экскурсия в мемориальный дом-музей И. И. Шишкина.
Дом был построен отцом знаменитого художника Иваном Шишкиным в 1835 году. Здесь прошли детские и юношеские годы будущего пейзажиста Ивана Ивановича Шишкина (1832–1898).
Здесь он начал рисовать, с детства проявляя незаурядные способности, сюда приезжал в зрелые годы, черпая вдохновение в прикамских лесах и просторах.
Экспозиция занимает два этажа особняка Шишкиных. В музее 16 экспозиционных залов.
Первый этаж восстановлен таким, каким был при жизни семьи, здесь находятся большая и малая гостиные, кабинет отца, дорожная комната, буфетная и столовая.
На втором этаже комната сестёр художника, а также спальня и мастерская Ивана Ивановича. В залах графики и живописи экспонируются подлинные офорты и картины Шишкина.
Являясь памятником истории и культуры федерального значения, Елабужский музей художника является единственным в мире домом-музеем И. И. Шишкина и экспонирует только подлинные предметы декоративно-прикладного искусства, графики и живописи XIX века.
17:00 Выезд в Казань.
20:00 Прибытие в Казань.
Свободное время в центре города.
Экскурсия «Белокаменная крепость». Отправление на теплоходе в Свияжск. Дополнительная интерактивная программа
С 07:00 Завтрак в гостинице.
Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Выезд на экскурсионную программу по маршруту:
- 09:05 из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А);
- 09:15 из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А);
- 09:25 из гостиницы «IT Park» (ул. Петербургская д. 52);
- 09:35 из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б);
- 09:40 из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8);
- 09:50 из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).
10:00 Экскурсия «Белокаменная крепость».
Казанский Кремль – главная достопримечательность города, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО.
Это официальная резиденция Президента Республики Татарстан и государственный музей-заповедник, который ежегодно посещают тысячи туристов.
Белокаменный Кремль – сердце древнего города, воплотившее в себе культуру запада и востока. Здесь взметнулись ввысь минареты главной мечети города Кул Шариф (посещение) и сверкают золотом купола старейшего православного Благовещенского собора.
На территории крепости находится один из символов Казани – знаменитая «падающая» башня ханши Сююмбике.
11:45 Причал «Казан». Посадка на теплоход.
12:00 Отправление т/х на речную экскурсию в Свияжск.
В случае невозможности проведения теплоходной экскурсии: Автобусная экскурсия на остров-град Свияжск.
Экскурсия «Цитадель завоевателя» – остров-град Свияжск.
Свияжск – древняя крепость, построенная в правление Ивана Грозного, служила военным форпостом в Поволжье и местом подготовки военных частей для похода на неприступную крепость Казань.
Крепость построили в Угличе, затем разобрали, сплавили вниз по Волге и собрали уже на острове.
В маршрут экскурсии в Свияжске входят уникальные исторические памятники: Собор Богоматери «Всех Скорбящих Радость», один из старейших деревянных храмов России – церковь Святой Троицы, действующий Успенский монастырь с архитектурным ансамблем 16-17 вв., Конный двор и ремесленные мастерские, Рождественская площадь – откуда открывается вид на водные просторы и Услонские горы.
В ходе экскурсии предусмотрено свободное время (самостоятельно музеи, сувенирные лавки, обед)
17:00 Отправление т/х в Казань.
19:00 Прибытие т/х на причал «Казан».
Свободное время.
Дополнительно (за доп. плату):
С 20:15 до 21:45 Авторская интерактивная программа «Гостеприимный дом Бая».
Всех гостей Казани непременно приглашаем в гости, в главный дом татарского села – дом Бая.
Состоятельные хозяева дома – Эбика и Бабай раскроют множество секретов из уклада жизни, обычаев и традиций татарского народа.
За столом, за сытным обедом из национальных блюд (азу, треугольник, кыстыбый, кош теле, чак-чак) дорогим гостям Эбика и Бабай расскажут о любимых блюдах татарского народа через сказания и легенды.
Увлекательные рассказ в музыкальном сопровождении раскроет интересные элементы национальных праздников летнего и зимнего солнцестояния – Навруз, Нардуган, Сабантуй и других праздников.
Самым сокровенным и интересным в завершении вечера станет знакомство через игру актеров с национальными традициями и обычаями татарского народа.
Вас ждут знакомства с понятиями Су юлы, Аулок Ой, Никах, Бэби Туе, а также интересные застольные игры.
Стоимость программы: взрослый – 2300 руб., детский до 14 лет – 2100 руб., дети до 6 лет – 1000 руб. (интерактив состоится при наборе минимум 15 человек).
Экскурсия в "Храм всех религий". Загородная экскурсия "Овеянная легендами земля". Отъезд
С 07:00 Завтрак в гостинице.
Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы (с вещами).
Выезд на экскурсионную программу по маршруту:
- 08:00 из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А);
- 08:15 из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А);
- 08:30 из гостиницы «IT Park» (ул. Петербургская д. 52);
- 08:40 из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б);
- 08:45 из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8);
- 09:00из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1)
09:30 Экскурсия в «Храм всех религий» на старом Московском тракте.
Комплекс представляет собой необычное архитектурное смешивание разных культур и мировых верований – церкви, мечети, синагоги, пагоды, индуистские храмы, а также верования исчезнувших цивилизаций.
Вселенский храм – это не место для богослужений, а музей и архитектурный памятник и символический симбиоз религий, цивилизаций и культур.
Внутри храм всех религий имеет несколько красиво декорированных залов, посвященных различным верованиям: зал Будды, Египетский зал, Католический зал, зал Иисуса Христа; есть также Театральный зал, картинная галерея, где проходят выставки художников, чайная комната.
11:15 Загородная экскурсия «Овеянная легендами земля» в Раифский Богородицкий мужской монастырь, расположенный в 30 км. от Казани, в заповедном лесу, на берегу дивной красоты озера.
Монастырь основан в 17 веке.
Его архитектурный ансамбль – один из самых величественных в среднем Поволжье складывался в течение столетий.
Основной святыней монастыря является чудотворный Грузинский образ пресвятой Богородицы (XVII в).
На территории монастыря расположен освященный патриархом святой источник.
14:30 Свободное время в центре города.
Экскурсия «Цветущая Боратынка». Отъезд домой
С 07:00 Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Выезд на экскурсионную программу по маршруту:
- 09:05 из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А);
- 09:15 из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А);
- 09:25 из гостиницы «IT Park» (ул. Петербургская д. 52);
- 09:35 из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б);
- 09:45 из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8);
- 10:00 из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).
10:15 Экскурсия «Цветущая Боратынка».
Посещение музея поэта Е. Боратынского.
Е. А. Боратынский – выдающийся русский поэт, друг А. С. Пушкина. Придя в музей, посетитель окажется в реальном жилом доме одной из дворянских семей дореволюционной Казани, увидит, как жили его обитатели, чем занимались в часы досуга.
Экскурсия продолжается в усадебном саде, благоухавшем в дворянском гнезде 100 лет назад с чаепитием на чайной веранде.
12:00 Автобусно-пешеходная экскурсия «Казань в парках».
Парки и скверы Казани. Как и все большие города, Казань немыслима без зелёных насаждений, обилия парков и скверов.
Они богемные и демократичные. История казанских парков – двухсотлетняя. До этого, в XVII веке в России вообще не было понятия «парк».
То есть, были парки, но царские, боярские. Первый общественный парк, который возник в Казани в начале XIX века – Чёрное озеро.
14:30 Окончание программы тура.
Трансфер на ж/д вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения в обычные даты (период действия цены 16.05.2024-02.10.2024, руб:
|Гостиница, категория
|Взрослый ½ DBL
|Ребенок (до 7/14 лет)
|Третий в номере
|Одноместный номер
|Доп. ночь с человека DBL/SGL
|Тур без проживания период действия цены с 25.04.2024-02.10.2024
|22630
|21630/22130
|«Татарстан» 3*
(эконом TWIN/DBL)
|30630
|21630/30130
|30630
|39480
|2300/4070
|«Амакс Сафар Отель» 3* (эконом-стандарт TWIN/DBL/TRPL)
|35130
|21630/34630
|35130
|40130
|3200/4200
|«Давыдов Инн» 2*
(стандарт TWIN или DBL)
|32880
|21630/32380
|32880
|39130
|2750/4000
|«Кристалл» 3*
(стандарт TWIN/DBL)
|35130
|21630/34630
|35130
|40630
|3200/4300
|«Давыдов» 3*
(стандарт TWIN/DBL)
|35130
|21630/34630
|35130
|41630
|3200/4500
|«Парк Отель Центр» 3*
(стандарт TWIN/DBL)
|36130
|21630/35630
|–
|45030
|3400/5180
|«IT Парк Отель» 3*
(стандарт TWIN/DBL возможен полуцокольный этаж)
|37480
|21630/36980
|37480
|47380
|3670/5650
|«Биляр Палас отель» 4*
(стандарт TWIN/DBL)
|36130
|21630/35630
|36130
|46630
|3400/5500
|«Сулейман Палас Отель» 4*
(стандарт TWIN/DBL)
|36130
|21630/35630
|36130
|43130
|3400/4800
|«Отель Ибис» 3*
(стандарт TWIN/DBL)
|36130
|21630/35630
|36130
|45130
|3400/5200
|«Отель Релита» 4*
(стандарт TWIN/DBL)
|38130
|21630/37630
|38130
|46630
|3800/5500
|«Гранд Отель Казань» 4*
(стандарт TWIN/DBL)
|40880
|21630/40380
|40880
|50130
|4350/6200
|«Ногай» 4*
(стандарт TWIN/DBL)
|42880
|21630/42380
|42880
|56630
|4750/7500
|«Шаляпин Палас Отель»
(стандарт TWIN/DBL)
|44130
|21630/43630
|44130
|56130
|5000/7400
|Отель «Корстон Tower» 4*
(номер категории Superior TWIN/DBL)
|40630
|21630/40130
|40630
|49130
|4300/6000
|Отель «Корстон Royal» 5*
(номер DELUXE TWIN/DBL)
|47630
|21630/47130
|-
|56630
|5700/7500
|«Отель Мираж» 5*
(номер категории DELUXE Twin/DBL)
|61630
|21630/61130
|91630
|91630
|8500/14500
Тариф «Ребёнок до 7 лет» без предоставления отдельного спального места (завтрак включен). При необходимости спального места нужно бронировать по тарифу «Школьник 8-14 лет».
Размещение: SGL – одноместное, DBL – двухместное – 1 большая кровать, TWIN – двухместное 2 раздельные кровати, TRPL – трехместное, ExB – доп. место.
При выборе размещения в гостинице завтраки – шведский стол.
Подселение отсутствует. За одноместное размещение — доплата (если турист едет один).
Варианты проживания
Мини-гостиница «Давыдов Инн»
Мини-гостиница «Давыдов Инн» удобно расположена в центральном районе Казани, в 100 метрах от площади Свободы, менее чем в 1 км от Казанского федерального университета и в 17 минутах ходьбы от Благовещенского собора. Расстояние до Петропавловского собора составляет 1,5 км, до храма Воздвижения Святого Креста – 1,8 км, а до мечети аль-Марджани – 2,1 км. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, трансфер от/до аэропорта, камера хранения багажа и бесплатный Wi-Fi.
В номерах есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Кроме того, в каждом номере установлен шкаф для одежды.
Отель «AMAKS Safar»
Отель AMAKS Safar расположен в высотном здании, в 2 км от центра города и Кремля. К услугам гостей ночной клуб и сауна.
Просторные номера отеля AMAKS Safar оснащены телевизором с кабельными каналами, в номерах установлен рабочий стол.
В ресторане отеля гости могут заказать традиционные блюда Татарстана и классические интернациональные блюда. В баре, открытом до позднего вечера, подают разнообразные безалкогольные и алкогольные напитки, в том числе местного производства.
Отель «Кристалл»
Отель расположен всего в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала города Казани. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и частная парковка.
Номера отеля «Кристалл» оформлены в классическом стиле и располагают холодильником, телевизором с плоским экраном и кондиционером.
В ресторане отеля «Кристалл» можно попробовать блюда европейской кухни, а в баре подают различные коктейли.
Казанский кремль находится в 1,3 км от отеля "Кристалл", а пешеходная улица Баумана с магазинами и кафе – в 10 минутах ходьбы. Поездка на экспрессе до аэропорта Казани от железнодорожного вокзала занимает 20 минут.
Отель «Давыдов»
Отель "Давыдов" находится в Казани и расположен всего в 700 метрах от выставочного центра Казанская ярмарка. Отель выполнен в современном стиле и располагает круглосуточной стойкой регистрации. К услугам гостей бесплатный WiFi и бесплатная частная автомобильная парковка.
Светлые номера оборудованы кондиционером, в них имеется телевизор с плоским экраном и холодильник. В ванной комнате гостям предоставлена возможность воспользоваться бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и феном.
В ресторане отеля подают различные блюда русской, европейской и татарской кухни. Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол», а в баре гости могут заказать напитки и закуски.
Отель «Давыдов» расположен в 950 метрах от Казанского зооботанического сада и в 3 км от оживленной улицы Карла Маркса. Расстояние до Казанского кремля составляет 4,5 км.
Отель «Парк Отель Центр»
Трехзвездочный отель «Парк» расположен в Казани, недалеко от храма Воздвижения Святого Креста и Казанского государственного университета.
Транспортная доступность: В 25 км от аэропорта г. Казани, в 2,1 км от ж/д вокзала «Казань-Пассажирский».
В номере: макс. 2+1 чел., телевизор, душ, фен, холодильник, рабочий стол, 1-спальные/ 2-спальная кровать.
Отель «Ибис Казань Центр»
Отель «Ибис Казань Центр» находится в самом центре города, в 5 минутах ходьбы от Казанского кремля. Гостям предлагается размещение в современных номерах с бесплатным Wi-Fi, рабочим столом и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы.
В ресторане отеля «Ибис Казань Центр» готовят фирменные блюда Татарстана и блюда интернациональной кухни. К услугам гостей также бар Rendez-Vous, где в неформальной обстановке подают самые разнообразные алкогольные и безалкогольные напитки.
Отель «Биляр Палас»
Отель «Биляр Палас» расположен в Казани. К услугам гостей ресторан, бар, общий лаундж и фитнес-центр. Комплекса «Туган Авылым» находится менее чем в 1 км, а площадь Свободы – в 1,4 км. Прогулка пешком до Петропавловского собора занимает 15 минут. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Во всем здании доступен бесплатный Wi-Fi. Желающие могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер.
В распоряжении гостей собственная ванная комната с феном. Из некоторых номеров открывается вид на озеро. Все номера оснащены кондиционером, сейфом и телевизором с плоским экраном.
По утрам гостям предлагают завтрак «шведский стол».
Гостям предлагается целый спектр оздоровительных услуг. В отеле установлена гидромассажная ванна и оборудована сауна.
Гостиница «Гранд Отель Казань»
Четырехзвездочный отель Grand Hotel Kazan, открывшийся в начале 2009 года, занимает современное здание.
К услугам гостей 17-этажного отеля 215 номеров с панорамным видом на город. Все просторные номера с собственной ванной комнатой оформлены в элегантном стиле.
Гостиница «Сулейман Палас Отель»
Сулейман Палас Отель - современная комфортабельная гостиница. Находится в 10 минутах езды от железнодорожного вокзала, в 25 км от международного аэропорта Казань, в 10 минутах от речного порта; в 100 метрах от гостиницы находится ближайшая станция метро – «Площадь Тукая».
Каждое утро для гостей отеля подается завтрак по системе «шведский стол». На первом этаже гостиницы расположен бизнес-бар, где предлагается разнообразие сортов чая, видов кофе и богатый выбор элитных спиртных напитков.
Отель «Ногай»
Отель «Ногай» расположен в Казани, в 300 метрах от Петропавловского собора и в 4,4 км от стадиона «Казань Арена». К услугам гостей детская игровая площадка и ресторан. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Из окон открывается вид на город.
Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В числе удобств – чайник, фен и собственная ванная комната с ванной или душем.
Отель «Relita-Kazan»
Отель «Relita-Kazan» предлагает гостям широкий выбор услуг и удобств для обеспечения максимального комфорта: обслуживание номеров 24/7, бесплатный Wi-Fi в номерах, услуги такси, регистрация 24/7. В некоторых номера есть телевизор с плоским экраном, зеркало и полотенца. В распоряжении гостей фитнес-центр, сауна, бассейн (в помещении).
Каждый номер отеля оснащен: тапочками, чайником или термокружкой, сейфом для хранения ценных вещей, IP-ТВ, кондиционером, чайным набором. В ванной комнате: косметическое зеркало, фен, душевая кабина, туалетные принадлежности.
Отель «Корстон Tower»
Проживающие в гостинице «Корстон Tower» размещаются в ультрасовременной 25-этажной башне на 213 номеров различного уровня комфорта. Основу номерного фонда «Корстон Tower» составляют 1-2-местные номера категории Стандарт с одной двуспальной (DBL) или двумя раздельными (TWIN) кроватями. В каждом номере имеется ванная комната (душ, туалет, халаты и тапочки), спутниковое и кабельное телевидение, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi-интернет.
В отеле «Корстон Tower» к вашим услугам: несколько ресторанов, включая панорамный Extra Lounge на 25-ом этаже отеля, венское кафе, пиццерия и бары; СПА-салон с турецкой и финской сауной, тренажерным залом и массажной комнатой; для проживающих в гостиничном комплексе доступны: бассейн, бильярд, боулинг, кинотеатр, дискотека и детский парк; услуги прачечной, глажки и химчистки, заказ экскурсий по городу, организация трансферов, подземный паркинг, а также бесплатный Wi-Fi.
Отель «Korston Royal»
Отельный комплекс «Korston Royal» находится в центре столицы Татарстана. До автостанции города 6,5 км, добраться можно за 15 минут. До железнодорожного вокзала – 4,7 км, путь на общественном транспорте или авто займет 10 минут. Аэропорт в 26 км, поездка на машине займет 25 минут. Ресторан «Le Buffet» приглашает гостей на завтрак, который организован по системе «шведский стол». В ресторане «Ju-Ju Bar» можно заказать блюда по меню. Фитнес-центр отеля дает возможность туристам посещать соляную пещеру, тренажерный зал и бассейн.
Отель «Шаляпин Палас»
Четырехзвездочный отель «Шаляпин Палас» находится в центре Казани, рядом с пешеходной зоной на улице Баумана.
К услугам гостей 123 уютных и благоустроенных номера в классическом стиле.
По утрам в ресторане отеля сервируют богатый завтрак «шведский стол». В ресторане «Капелла» подают вкусные блюда татарской и русской кухни, а также разнообразные блюда европейской кухни. Бар с живой фортепианной музыкой Piano Bar отеля «Шаляпин» работает круглосуточно.
Все гости отеля «Шаляпин Палас» могут бесплатно посещать фитнес-центр с крытым бассейном, тренажерным залом и сауной.
Отель «Мираж»
Пятизвездочный отель с видом на Казанский кремль, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, удобно расположен рядом со многими достопримечательностями Казани. К услугам гостей отеля с фанатическим местоположением роскошные номера и истинное гостеприимство.
В распоряжении гостей отеля Mirage номера различных категорий с кондиционером, где царит атмосфера чистоты и уюта. Из большинства номеров открывается панорамный вид на город. Все номера оформлены в современном стиле и оснащены мини-баром и телевизором с международными каналами. Также предоставляются халаты и тапочки.
Гостиница «IT Park»
Доступный отель «IT Park» расположен в 1 км от центра города. Посетителей ждет ресторан, где подаются различные блюда. На территории отеля предоставляется доступ в интернет. В отеле имеется фитнес-центр. В вашем распоряжении находится автомобильная парковка.
Отель «Татарстан»
Этот 3-звездочный отель расположен в историческом и культурном центре Казани, в 15 минутах ходьбы от мечети Кул-Шариф и Казанского Кремля. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная парковка.
Номера гостиничного комплекса «Татарстан» красочно оформлены с использованием высококачественных тканей. Все номера оснащены спутниковым телевидением, креслом и отдельной ванной комнатой.
Каждое утро для гостей накрывается завтрак. В элегантном ресторане «Татарстан» подают блюда европейской и татарской кухни.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в выбранной гостинице, при выборе тарифа с проживанием
- Питание по программе (завтраки только при выборе тарифа с проживанием)
- Автобусное обслуживание по программе
- Экскурсии по программе, услуги гида, экскурсовода
- Входные билеты в объекты показа по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Казань и обратно
- Индивидуальный трансфер с вокзала/аэропорта - от 1000/1700 рублей за легковой автомобиль до 3 человек (бронируется заранее)
- Питание, не указанное в программе + завтраки (при выборе тарифа без проживания)
- Размещение в гостинице, при выборе тарифа без проживания
- Дополнительная экскурсия в «Гостеприимный дом Бая»:2300 рублей взрослый2100 рублей детский до 14 лет1000 рублей дети до 6 лет
- 2300 рублей взрослый
- 2100 рублей детский до 14 лет
- 1000 рублей дети до 6 лет
- Аренда наушников для экскурсий по желанию - радиогиды - стоимость 150 рублей за сутки экскурсионного обслуживания
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
График выезда на экскурсионную программу из отелей
2 день:
- 12:45 из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А);
- 13:00 из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А);
- туристы, проживающие в отеле «Давыдов ИНН», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Корстон» (ул. Ершова д. 1А);
- 13:20 из гостиницы «IT Park» (ул. Петербургская д. 52);
- туристы, проживающие в отелях «Биляр Палас», «Парк Отель», «Гранд Отель», «Сулейман Палас», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «IT Park» (ул. Петербургская д. 52);
- 13:35 из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б);
- туристы, проживающие в отелях «Ибис», «Татарстан», «Шаляпин», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б);
- 13:45 из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8);
- туристы, проживающие в отеле «Мираж», а также прибывающие на ж/д вокзал «Казань Пассажирская» и опаздывающие на встречу в свой отель, встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8);
- 14:00 из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1);
- туристы, проживающие в отеле «Релита», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).
3 день:
- 08:15 из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А);
- 08:25 из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А);
- 08:35 из гостиницы «IT Park» (ул. Петербургская д. 52);
- 08:45 из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б);
- 08:50 из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8);
- 09:00из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).
4 день:
- 09:05 из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А);
- 09:15 из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А);
- 09:25 из гостиницы «IT Park» (ул. Петербургская д. 52);
- 09:35 из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б);
- 09:40 из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8);
- 09:50 из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).
5 день:
- 08:00 из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А);
- 08:15 из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А);
- 08:30 из гостиницы «IT Park» (ул. Петербургская д. 52);
- 08:40 из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б);
- 08:45 из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8);
- 09:00 из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).
6 день:
- 09:05 из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А);
- 09:15 из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А);
- 09:25 из гостиницы «IT Park» (ул. Петербургская д. 52);
- 09:35 из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б);
- 09:45 из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8);
- 10:00 из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).
В случае опоздания туристов к выезду на экскурсионную программу, просим срочно связаться по телефону экстренной связи для согласования места встречи с группой.
Как работает радиооборудование для экскурсий?
Каждому туристу выдается маленький радиоприемник, настроенный на передатчик гида и удобный наушник, после этого каждый турист в диапазоне действия передатчика радиогида (до 50-100м) слышит все объяснения гида через наушник.
Радиуса действия передатчика радиогида вполне достаточно, чтобы участники экскурсионной группы могли свободно и непринужденно расположиться поблизости от экскурсовода, внимательно разглядывать заинтересовавшие их объекты, фотографироваться, не пропуская при этом ни слова.