Татарстан на 100 процентов. Летняя Казань

Экскурсионный тур «Татарстан на 100 процентов. Летняя Казань» на 6 дней
5
3 отзыва
Татарстан на 100 процентов. Летняя Казань
Татарстан на 100 процентов. Летняя Казань
Татарстан на 100 процентов. Летняя Казань
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Приглашаем в поездку по сказочной Казани! В этом туре вас ждет поездка в Елабугу, посещение музея «Дом памяти М. И. Цветаевой», речная экскурсия в Свияжск, Казанский Кремль и мечеть Кул Шариф. А еще вы попробуете вкусную национальную кухню и прогуляетесь по столице Татарстана в свободное от экскурсий время.

С программой тура на:

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Казань. Свободный день

Самостоятельное прибытие в гостиницу.

Трансфер до гостиницы бронируется заранее и предоставляется за дополнительную плату.

Индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 1000/1700 рублей за легковой автомобиль до 3 человек).

Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.

Свои вещи вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.

Свободный день.

Прибытие в Казань. Свободный деньПрибытие в Казань. Свободный деньПрибытие в Казань. Свободный деньПрибытие в Казань. Свободный деньПрибытие в Казань. Свободный деньПрибытие в Казань. Свободный день
2 день

Обзорная экскурсия "Легенды и тайны тысячелетней Казани". Вечерняя экскурсия "Огни Казани"

Завтрак в отеле.

Выезд на экскурсионную программу по маршруту:

  • 12:45 из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А);
  • 13:00 из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А);
    • туристы, проживающие в отеле «Давыдов ИНН», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Корстон» (ул. Ершова д. 1А);
  • 13:20 из гостиницы «IT Park» (ул. Петербургская д. 52);
    • туристы, проживающие в отелях «Биляр Палас», «Парк Отель», «Гранд Отель», «Сулейман Палас», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «IT Park» (ул. Петербургская д. 52);
  • 13:35 из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б);
    • туристы, проживающие в отелях «Ибис», «Татарстан», «Шаляпин», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б);
  • 13:45 из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8);
    • туристы, проживающие в отеле «Мираж», а также прибывающие на ж/д вокзал «Казань Пассажирская» и опаздывающие на встречу в свой отель, встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8);
  • 14:00 из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1);
    • туристы, проживающие в отеле «Релита», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).

В случае опоздания туристов к выезду на экскурсионную программу, просим срочно связаться по телефону экстренной связи для согласования места встречи с группой.

Продажа дополнительных экскурсий, которые вы можете приобрести по желанию.

14:15 Обед в кафе или ресторане города.

Интерактивная программа «Якын дуслар» погрузит вас в мир древней культуры татарского народа. Каждый народ мира уникален, и неповторима его душа, сокрытая в духовном творчестве – фольклоре.

15:30 Обзорная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани».

Насладиться самобытной красотой Казани, увидеть своими глазами яркие краски ее улиц и площадей, узнать, где хранятся несметные сокровища Казанских ханов, и где закипел без огня котел, можно отправившись на обзорную экскурсию.

Достопримечательности тысячелетнего города соединили в себе культуру Запада и традиции Востока: Старо-Татарская слобода, где проживало с XVI века татарское население, Суконная слобода – промышленные преобразования Петра I, площадь фонтанов, озеро Кабан – его тайны и легенды, стилизованная деревенька «Туган авылым («Родная деревня»), новый Театр Кукол, Казанский университет, площадь Свободы – культурный и административный центр Казани.

Старейшая мечеть Марджани и Богородицкий монастырь, в котором хранится один из старейших списков Казанской иконы Божьей Матери.

18:30 Трансфер в гостиницу.

Свободное время.

20:00 Вечерняя экскурсия «Огни Казани».

Обзорная экскурсия "Легенды и тайны тысячелетней Казани". Вечерняя экскурсия "Огни Казани"Обзорная экскурсия "Легенды и тайны тысячелетней Казани". Вечерняя экскурсия "Огни Казани"Обзорная экскурсия "Легенды и тайны тысячелетней Казани". Вечерняя экскурсия "Огни Казани"Обзорная экскурсия "Легенды и тайны тысячелетней Казани". Вечерняя экскурсия "Огни Казани"Обзорная экскурсия "Легенды и тайны тысячелетней Казани". Вечерняя экскурсия "Огни Казани"Обзорная экскурсия "Легенды и тайны тысячелетней Казани". Вечерняя экскурсия "Огни Казани"
3 день

Экскурсия «Елабуга купеческая». Дом памяти Марины Цветаевой. Дом-музей И.И. Шишкина

С 07:00 Завтрак в гостинице.

Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Выезд на экскурсионную программу в г. Елабуга (209 км.)

Выезд на экскурсионную программу по маршруту:

  • 08:15 из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А);
  • 08:25 из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А);
  • 08:35 из гостиницы «IT Park» (ул. Петербургская д. 52);
  • 08:45 из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б);
  • 08:50 из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8);
  • 09:00из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).

12:00 Прибытие в Елабугу.

Экскурсия «Елабуга купеческая».

Елабуга – второй по значимости город в Республике Татарстан, обладающий уникальным историко-культурным наследием.

Вы познакомитесь с основными достопримечательностями города: Шишкинские пруды, «Чертово» городище, площадь Тысячелетия Елабуги, проедете по старинным улочкам города.

Обед в кафе или ресторане Елабуги.

В программу экскурсии входит посещение музея дом Памяти М. И. Цветаевой и дом-музей И. И. Шишкина.

Экскурсия в музей «Дом памяти Марины Цветаевой».

Мемориальная экспозиция Дома памяти М. И. Цветаевой воспроизводит обстановку дома елабужской семьи начала 1940-х гг.

Документальная экспозиция рассказывает о 10 последних днях пребывании в Елабуге, эвакуированной из Москвы, Марины Цветаевой: списки эвакуированных литераторов, тексты предсмертных записок, запись акта о смерти Цветаевой, отрывки из дневников и писем ее сына – Георгия Эфрона, письма сестры и дочери, первый посмертный сборник стихов Марины Цветаевой (1961), записная книжка, принадлежавшая Цветаевой.

Экскурсия в мемориальный дом-музей И. И. Шишкина.

Дом был построен отцом знаменитого художника Иваном Шишкиным в 1835 году. Здесь прошли детские и юношеские годы будущего пейзажиста Ивана Ивановича Шишкина (1832–1898).

Здесь он начал рисовать, с детства проявляя незаурядные способности, сюда приезжал в зрелые годы, черпая вдохновение в прикамских лесах и просторах.

Экспозиция занимает два этажа особняка Шишкиных. В музее 16 экспозиционных залов.

Первый этаж восстановлен таким, каким был при жизни семьи, здесь находятся большая и малая гостиные, кабинет отца, дорожная комната, буфетная и столовая.

На втором этаже комната сестёр художника, а также спальня и мастерская Ивана Ивановича. В залах графики и живописи экспонируются подлинные офорты и картины Шишкина.

Являясь памятником истории и культуры федерального значения, Елабужский музей художника является единственным в мире домом-музеем И. И. Шишкина и экспонирует только подлинные предметы декоративно-прикладного искусства, графики и живописи XIX века.

17:00 Выезд в Казань.

20:00 Прибытие в Казань.

Свободное время в центре города.

Экскурсия «Елабуга купеческая». Дом памяти Марины Цветаевой. Дом-музей И.И. ШишкинаЭкскурсия «Елабуга купеческая». Дом памяти Марины Цветаевой. Дом-музей И.И. ШишкинаЭкскурсия «Елабуга купеческая». Дом памяти Марины Цветаевой. Дом-музей И.И. ШишкинаЭкскурсия «Елабуга купеческая». Дом памяти Марины Цветаевой. Дом-музей И.И. ШишкинаЭкскурсия «Елабуга купеческая». Дом памяти Марины Цветаевой. Дом-музей И.И. Шишкина
4 день

Экскурсия «Белокаменная крепость». Отправление на теплоходе в Свияжск. Дополнительная интерактивная программа

С 07:00 Завтрак в гостинице.

Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Выезд на экскурсионную программу по маршруту:

  • 09:05 из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А);
  • 09:15 из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А);
  • 09:25 из гостиницы «IT Park» (ул. Петербургская д. 52);
  • 09:35 из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б);
  • 09:40 из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8);
  • 09:50 из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).

10:00 Экскурсия «Белокаменная крепость».

Казанский Кремль – главная достопримечательность города, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО.

Это официальная резиденция Президента Республики Татарстан и государственный музей-заповедник, который ежегодно посещают тысячи туристов.

Белокаменный Кремль – сердце древнего города, воплотившее в себе культуру запада и востока. Здесь взметнулись ввысь минареты главной мечети города Кул Шариф (посещение) и сверкают золотом купола старейшего православного Благовещенского собора.

На территории крепости находится один из символов Казани – знаменитая «падающая» башня ханши Сююмбике.

11:45 Причал «Казан». Посадка на теплоход.

12:00 Отправление т/х на речную экскурсию в Свияжск.

В случае невозможности проведения теплоходной экскурсии: Автобусная экскурсия на остров-град Свияжск.

Экскурсия «Цитадель завоевателя» – остров-град Свияжск.

Свияжск – древняя крепость, построенная в правление Ивана Грозного, служила военным форпостом в Поволжье и местом подготовки военных частей для похода на неприступную крепость Казань.

Крепость построили в Угличе, затем разобрали, сплавили вниз по Волге и собрали уже на острове.

В маршрут экскурсии в Свияжске входят уникальные исторические памятники: Собор Богоматери «Всех Скорбящих Радость», один из старейших деревянных храмов России – церковь Святой Троицы, действующий Успенский монастырь с архитектурным ансамблем 16-17 вв., Конный двор и ремесленные мастерские, Рождественская площадь – откуда открывается вид на водные просторы и Услонские горы.

В ходе экскурсии предусмотрено свободное время (самостоятельно музеи, сувенирные лавки, обед)

17:00 Отправление т/х в Казань.

19:00 Прибытие т/х на причал «Казан».

Свободное время.

Дополнительно (за доп. плату):

С 20:15 до 21:45 Авторская интерактивная программа «Гостеприимный дом Бая».

Всех гостей Казани непременно приглашаем в гости, в главный дом татарского села – дом Бая.

Состоятельные хозяева дома – Эбика и Бабай раскроют множество секретов из уклада жизни, обычаев и традиций татарского народа.

За столом, за сытным обедом из национальных блюд (азу, треугольник, кыстыбый, кош теле, чак-чак) дорогим гостям Эбика и Бабай расскажут о любимых блюдах татарского народа через сказания и легенды.

Увлекательные рассказ в музыкальном сопровождении раскроет интересные элементы национальных праздников летнего и зимнего солнцестояния – Навруз, Нардуган, Сабантуй и других праздников.

Самым сокровенным и интересным в завершении вечера станет знакомство через игру актеров с национальными традициями и обычаями татарского народа.

Вас ждут знакомства с понятиями Су юлы, Аулок Ой, Никах, Бэби Туе, а также интересные застольные игры.

Стоимость программы: взрослый – 2300 руб., детский до 14 лет – 2100 руб., дети до 6 лет – 1000 руб. (интерактив состоится при наборе минимум 15 человек).

Экскурсия «Белокаменная крепость». Отправление на теплоходе в Свияжск. Дополнительная интерактивная программаЭкскурсия «Белокаменная крепость». Отправление на теплоходе в Свияжск. Дополнительная интерактивная программаЭкскурсия «Белокаменная крепость». Отправление на теплоходе в Свияжск. Дополнительная интерактивная программаЭкскурсия «Белокаменная крепость». Отправление на теплоходе в Свияжск. Дополнительная интерактивная программаЭкскурсия «Белокаменная крепость». Отправление на теплоходе в Свияжск. Дополнительная интерактивная программаЭкскурсия «Белокаменная крепость». Отправление на теплоходе в Свияжск. Дополнительная интерактивная программаЭкскурсия «Белокаменная крепость». Отправление на теплоходе в Свияжск. Дополнительная интерактивная программаЭкскурсия «Белокаменная крепость». Отправление на теплоходе в Свияжск. Дополнительная интерактивная программаЭкскурсия «Белокаменная крепость». Отправление на теплоходе в Свияжск. Дополнительная интерактивная программаЭкскурсия «Белокаменная крепость». Отправление на теплоходе в Свияжск. Дополнительная интерактивная программаЭкскурсия «Белокаменная крепость». Отправление на теплоходе в Свияжск. Дополнительная интерактивная программа
5 день

Экскурсия в "Храм всех религий". Загородная экскурсия "Овеянная легендами земля". Отъезд

С 07:00 Завтрак в гостинице.

Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы (с вещами).

Выезд на экскурсионную программу по маршруту:

  • 08:00 из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А);
  • 08:15 из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А);
  • 08:30 из гостиницы «IT Park» (ул. Петербургская д. 52);
  • 08:40 из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б);
  • 08:45 из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8);
  • 09:00из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1)

09:30 Экскурсия в «Храм всех религий» на старом Московском тракте.

Комплекс представляет собой необычное архитектурное смешивание разных культур и мировых верований – церкви, мечети, синагоги, пагоды, индуистские храмы, а также верования исчезнувших цивилизаций.

Вселенский храм – это не место для богослужений, а музей и архитектурный памятник и символический симбиоз религий, цивилизаций и культур.

Внутри храм всех религий имеет несколько красиво декорированных залов, посвященных различным верованиям: зал Будды, Египетский зал, Католический зал, зал Иисуса Христа; есть также Театральный зал, картинная галерея, где проходят выставки художников, чайная комната.

11:15 Загородная экскурсия «Овеянная легендами земля» в Раифский Богородицкий мужской монастырь, расположенный в 30 км. от Казани, в заповедном лесу, на берегу дивной красоты озера.

Монастырь основан в 17 веке.

Его архитектурный ансамбль – один из самых величественных в среднем Поволжье складывался в течение столетий.

Основной святыней монастыря является чудотворный Грузинский образ пресвятой Богородицы (XVII в).

На территории монастыря расположен освященный патриархом святой источник.

14:30 Свободное время в центре города.

Экскурсия в "Храм всех религий". Загородная экскурсия "Овеянная легендами земля". ОтъездЭкскурсия в "Храм всех религий". Загородная экскурсия "Овеянная легендами земля". ОтъездЭкскурсия в "Храм всех религий". Загородная экскурсия "Овеянная легендами земля". ОтъездЭкскурсия в "Храм всех религий". Загородная экскурсия "Овеянная легендами земля". ОтъездЭкскурсия в "Храм всех религий". Загородная экскурсия "Овеянная легендами земля". ОтъездЭкскурсия в "Храм всех религий". Загородная экскурсия "Овеянная легендами земля". ОтъездЭкскурсия в "Храм всех религий". Загородная экскурсия "Овеянная легендами земля". Отъезд
6 день

Экскурсия «Цветущая Боратынка». Отъезд домой

С 07:00 Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Выезд на экскурсионную программу по маршруту:

  • 09:05 из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А);
  • 09:15 из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А);
  • 09:25 из гостиницы «IT Park» (ул. Петербургская д. 52);
  • 09:35 из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б);
  • 09:45 из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8);
  • 10:00 из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).

10:15 Экскурсия «Цветущая Боратынка».

Посещение музея поэта Е. Боратынского.

Е. А. Боратынский – выдающийся русский поэт, друг А. С. Пушкина. Придя в музей, посетитель окажется в реальном жилом доме одной из дворянских семей дореволюционной Казани, увидит, как жили его обитатели, чем занимались в часы досуга.

Экскурсия продолжается в усадебном саде, благоухавшем в дворянском гнезде 100 лет назад с чаепитием на чайной веранде.

12:00 Автобусно-пешеходная экскурсия «Казань в парках».

Парки и скверы Казани. Как и все большие города, Казань немыслима без зелёных насаждений, обилия парков и скверов.

Они богемные и демократичные. История казанских парков – двухсотлетняя. До этого, в XVII веке в России вообще не было понятия «парк».

То есть, были парки, но царские, боярские. Первый общественный парк, который возник в Казани в начале XIX века – Чёрное озеро.

14:30 Окончание программы тура.

Трансфер на ж/д вокзал.

Экскурсия «Цветущая Боратынка». Отъезд домойЭкскурсия «Цветущая Боратынка». Отъезд домойЭкскурсия «Цветущая Боратынка». Отъезд домойЭкскурсия «Цветущая Боратынка». Отъезд домойЭкскурсия «Цветущая Боратынка». Отъезд домойЭкскурсия «Цветущая Боратынка». Отъезд домойЭкскурсия «Цветущая Боратынка». Отъезд домой

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения в обычные даты (период действия цены 16.05.2024-02.10.2024, руб:

Гостиница, категорияВзрослый ½ DBLРебенок (до 7/14 лет)Третий в номереОдноместный номерДоп. ночь с человека DBL/SGL
Тур без проживания период действия цены с 25.04.2024-02.10.20242263021630/22130
«Татарстан» 3*
(эконом TWIN/DBL) 		3063021630/3013030630394802300/4070
«Амакс Сафар Отель» 3* (эконом-стандарт TWIN/DBL/TRPL)3513021630/3463035130401303200/4200
«Давыдов Инн» 2*
(стандарт TWIN или DBL)		3288021630/3238032880391302750/4000
«Кристалл» 3*
(стандарт TWIN/DBL)		3513021630/3463035130406303200/4300
«Давыдов» 3*
(стандарт TWIN/DBL)		3513021630/3463035130416303200/4500
«Парк Отель Центр» 3*
(стандарт TWIN/DBL)		3613021630/35630450303400/5180
«IT Парк Отель» 3*
(стандарт TWIN/DBL возможен полуцокольный этаж)		3748021630/3698037480473803670/5650
«Биляр Палас отель» 4*
(стандарт TWIN/DBL)		3613021630/3563036130466303400/5500
«Сулейман Палас Отель» 4*
(стандарт TWIN/DBL)		3613021630/3563036130431303400/4800
«Отель Ибис» 3*
(стандарт TWIN/DBL) 		3613021630/3563036130451303400/5200
«Отель Релита» 4*
(стандарт TWIN/DBL)		3813021630/3763038130466303800/5500
«Гранд Отель Казань» 4*
(стандарт TWIN/DBL)		4088021630/4038040880501304350/6200
«Ногай» 4*
(стандарт TWIN/DBL)		4288021630/4238042880566304750/7500
«Шаляпин Палас Отель»
(стандарт TWIN/DBL)		4413021630/4363044130561305000/7400
Отель «Корстон Tower» 4*
(номер категории Superior TWIN/DBL)		4063021630/4013040630491304300/6000
Отель «Корстон Royal» 5*
(номер DELUXE TWIN/DBL)		4763021630/47130-566305700/7500
«Отель Мираж» 5*
(номер категории DELUXE Twin/DBL) 		6163021630/6113091630916308500/14500

Тариф «Ребёнок до 7 лет» без предоставления отдельного спального места (завтрак включен). При необходимости спального места нужно бронировать по тарифу «Школьник 8-14 лет».

Размещение: SGL – одноместное, DBL – двухместное – 1 большая кровать, TWIN – двухместное 2 раздельные кровати, TRPL – трехместное, ExB – доп. место.

При выборе размещения в гостинице завтраки – шведский стол.

Подселение отсутствует. За одноместное размещение — доплата (если турист едет один).

Варианты проживания

Мини-гостиница «Давыдов Инн»

5 ночей

Мини-гостиница «Давыдов Инн» удобно расположена в центральном районе Казани, в 100 метрах от площади Свободы, менее чем в 1 км от Казанского федерального университета и в 17 минутах ходьбы от Благовещенского собора. Расстояние до Петропавловского собора составляет 1,5 км, до храма Воздвижения Святого Креста – 1,8 км, а до мечети аль-Марджани – 2,1 км. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, трансфер от/до аэропорта, камера хранения багажа и бесплатный Wi-Fi.

В номерах есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Кроме того, в каждом номере установлен шкаф для одежды.

Мини-гостиница «Давыдов Инн»Мини-гостиница «Давыдов Инн»Мини-гостиница «Давыдов Инн»Мини-гостиница «Давыдов Инн»

Отель «AMAKS Safar»

5 ночей

Отель AMAKS Safar расположен в высотном здании, в 2 км от центра города и Кремля. К услугам гостей ночной клуб и сауна.

Просторные номера отеля AMAKS Safar оснащены телевизором с кабельными каналами, в номерах установлен рабочий стол.

В ресторане отеля гости могут заказать традиционные блюда Татарстана и классические интернациональные блюда. В баре, открытом до позднего вечера, подают разнообразные безалкогольные и алкогольные напитки, в том числе местного производства.

Отель «AMAKS Safar»Отель «AMAKS Safar»Отель «AMAKS Safar»Отель «AMAKS Safar»Отель «AMAKS Safar»Отель «AMAKS Safar»Отель «AMAKS Safar»Отель «AMAKS Safar»

Отель «Кристалл»

5 ночей

Отель расположен всего в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала города Казани. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и частная парковка.

Номера отеля «Кристалл» оформлены в классическом стиле и располагают холодильником, телевизором с плоским экраном и кондиционером.

В ресторане отеля «Кристалл» можно попробовать блюда европейской кухни, а в баре подают различные коктейли.

Казанский кремль находится в 1,3 км от отеля "Кристалл", а пешеходная улица Баумана с магазинами и кафе – в 10 минутах ходьбы. Поездка на экспрессе до аэропорта Казани от железнодорожного вокзала занимает 20 минут.

Отель «Кристалл»Отель «Кристалл»Отель «Кристалл»Отель «Кристалл»

Отель «Давыдов»

5 ночей

Отель "Давыдов" находится в Казани и расположен всего в 700 метрах от выставочного центра Казанская ярмарка. Отель выполнен в современном стиле и располагает круглосуточной стойкой регистрации. К услугам гостей бесплатный WiFi и бесплатная частная автомобильная парковка.

Светлые номера оборудованы кондиционером, в них имеется телевизор с плоским экраном и холодильник. В ванной комнате гостям предоставлена возможность воспользоваться бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и феном.

В ресторане отеля подают различные блюда русской, европейской и татарской кухни. Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол», а в баре гости могут заказать напитки и закуски.

Отель «Давыдов» расположен в 950 метрах от Казанского зооботанического сада и в 3 км от оживленной улицы Карла Маркса. Расстояние до Казанского кремля составляет 4,5 км.

Отель «Давыдов»Отель «Давыдов»Отель «Давыдов»Отель «Давыдов»

Отель «Парк Отель Центр»

5 ночей

Трехзвездочный отель «Парк» расположен в Казани, недалеко от храма Воздвижения Святого Креста и Казанского государственного университета.

Транспортная доступность: В 25 км от аэропорта г. Казани, в 2,1 км от ж/д вокзала «Казань-Пассажирский».

В номере: макс. 2+1 чел., телевизор, душ, фен, холодильник, рабочий стол, 1-спальные/ 2-спальная кровать.

Отель «Парк Отель Центр»Отель «Парк Отель Центр»Отель «Парк Отель Центр»Отель «Парк Отель Центр»

Отель «Ибис Казань Центр»

5 ночей

Отель «Ибис Казань Центр» находится в самом центре города, в 5 минутах ходьбы от Казанского кремля. Гостям предлагается размещение в современных номерах с бесплатным Wi-Fi, рабочим столом и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы.

В ресторане отеля «Ибис Казань Центр» готовят фирменные блюда Татарстана и блюда интернациональной кухни. К услугам гостей также бар Rendez-Vous, где в неформальной обстановке подают самые разнообразные алкогольные и безалкогольные напитки.

Отель «Ибис Казань Центр»Отель «Ибис Казань Центр»Отель «Ибис Казань Центр»Отель «Ибис Казань Центр»

Отель «Биляр Палас»

5 ночей

Отель «Биляр Палас» расположен в Казани. К услугам гостей ресторан, бар, общий лаундж и фитнес-центр. Комплекса «Туган Авылым» находится менее чем в 1 км, а площадь Свободы – в 1,4 км. Прогулка пешком до Петропавловского собора занимает 15 минут. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Во всем здании доступен бесплатный Wi-Fi. Желающие могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер.

В распоряжении гостей собственная ванная комната с феном. Из некоторых номеров открывается вид на озеро. Все номера оснащены кондиционером, сейфом и телевизором с плоским экраном.

По утрам гостям предлагают завтрак «шведский стол».

Гостям предлагается целый спектр оздоровительных услуг. В отеле установлена гидромассажная ванна и оборудована сауна.

Отель «Биляр Палас»Отель «Биляр Палас»Отель «Биляр Палас»Отель «Биляр Палас»

Гостиница «Гранд Отель Казань»

5 ночей

Четырехзвездочный отель Grand Hotel Kazan, открывшийся в начале 2009 года, занимает современное здание.

К услугам гостей 17-этажного отеля 215 номеров с панорамным видом на город. Все просторные номера с собственной ванной комнатой оформлены в элегантном стиле.

Гостиница «Гранд Отель Казань»Гостиница «Гранд Отель Казань»Гостиница «Гранд Отель Казань»Гостиница «Гранд Отель Казань»

Гостиница «Сулейман Палас Отель»

5 ночей

Сулейман Палас Отель - современная комфортабельная гостиница. Находится в 10 минутах езды от железнодорожного вокзала, в 25 км от международного аэропорта Казань, в 10 минутах от речного порта; в 100 метрах от гостиницы находится ближайшая станция метро – «Площадь Тукая».

Каждое утро для гостей отеля подается завтрак по системе «шведский стол». На первом этаже гостиницы расположен бизнес-бар, где предлагается разнообразие сортов чая, видов кофе и богатый выбор элитных спиртных напитков.

Гостиница «Сулейман Палас Отель»Гостиница «Сулейман Палас Отель»Гостиница «Сулейман Палас Отель»Гостиница «Сулейман Палас Отель»

Отель «Ногай»

5 ночей

Отель «Ногай» расположен в Казани, в 300 метрах от Петропавловского собора и в 4,4 км от стадиона «Казань Арена». К услугам гостей детская игровая площадка и ресторан. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Из окон открывается вид на город.

Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В числе удобств – чайник, фен и собственная ванная комната с ванной или душем.

Отель «Ногай»Отель «Ногай»Отель «Ногай»Отель «Ногай»

Отель «Relita-Kazan»

5 ночей

Отель «Relita-Kazan» предлагает гостям широкий выбор услуг и удобств для обеспечения максимального комфорта: обслуживание номеров 24/7, бесплатный Wi-Fi в номерах, услуги такси, регистрация 24/7. В некоторых номера есть телевизор с плоским экраном, зеркало и полотенца. В распоряжении гостей фитнес-центр, сауна, бассейн (в помещении).

Каждый номер отеля оснащен: тапочками, чайником или термокружкой, сейфом для хранения ценных вещей, IP-ТВ, кондиционером, чайным набором. В ванной комнате: косметическое зеркало, фен, душевая кабина, туалетные принадлежности.

Отель «Relita-Kazan»Отель «Relita-Kazan»Отель «Relita-Kazan»Отель «Relita-Kazan»

Отель «Корстон Tower»

5 ночей

Проживающие в гостинице «Корстон Tower» размещаются в ультрасовременной 25-этажной башне на 213 номеров различного уровня комфорта. Основу номерного фонда «Корстон Tower» составляют 1-2-местные номера категории Стандарт с одной двуспальной (DBL) или двумя раздельными (TWIN) кроватями. В каждом номере имеется ванная комната (душ, туалет, халаты и тапочки), спутниковое и кабельное телевидение, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi-интернет.

В отеле «Корстон Tower» к вашим услугам: несколько ресторанов, включая панорамный Extra Lounge на 25-ом этаже отеля, венское кафе, пиццерия и бары; СПА-салон с турецкой и финской сауной, тренажерным залом и массажной комнатой; для проживающих в гостиничном комплексе доступны: бассейн, бильярд, боулинг, кинотеатр, дискотека и детский парк; услуги прачечной, глажки и химчистки, заказ экскурсий по городу, организация трансферов, подземный паркинг, а также бесплатный Wi-Fi.

Отель «Корстон Tower»Отель «Корстон Tower»Отель «Корстон Tower»Отель «Корстон Tower»

Отель «Korston Royal»

5 ночей

Отельный комплекс «Korston Royal» находится в центре столицы Татарстана. До автостанции города 6,5 км, добраться можно за 15 минут. До железнодорожного вокзала – 4,7 км, путь на общественном транспорте или авто займет 10 минут. Аэропорт в 26 км, поездка на машине займет 25 минут. Ресторан «Le Buffet» приглашает гостей на завтрак, который организован по системе «шведский стол». В ресторане «Ju-Ju Bar» можно заказать блюда по меню. Фитнес-центр отеля дает возможность туристам посещать соляную пещеру, тренажерный зал и бассейн.

Отель «Korston Royal»Отель «Korston Royal»Отель «Korston Royal»Отель «Korston Royal»

Отель «Шаляпин Палас»

5 ночей

Четырехзвездочный отель «Шаляпин Палас» находится в центре Казани, рядом с пешеходной зоной на улице Баумана.

К услугам гостей 123 уютных и благоустроенных номера в классическом стиле.

По утрам в ресторане отеля сервируют богатый завтрак «шведский стол». В ресторане «Капелла» подают вкусные блюда татарской и русской кухни, а также разнообразные блюда европейской кухни. Бар с живой фортепианной музыкой Piano Bar отеля «Шаляпин» работает круглосуточно.

Все гости отеля «Шаляпин Палас» могут бесплатно посещать фитнес-центр с крытым бассейном, тренажерным залом и сауной.

Отель «Шаляпин Палас»Отель «Шаляпин Палас»Отель «Шаляпин Палас»Отель «Шаляпин Палас»

Отель «Мираж»

5 ночей

Пятизвездочный отель с видом на Казанский кремль, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, удобно расположен рядом со многими достопримечательностями Казани. К услугам гостей отеля с фанатическим местоположением роскошные номера и истинное гостеприимство.

В распоряжении гостей отеля Mirage номера различных категорий с кондиционером, где царит атмосфера чистоты и уюта. Из большинства номеров открывается панорамный вид на город. Все номера оформлены в современном стиле и оснащены мини-баром и телевизором с международными каналами. Также предоставляются халаты и тапочки.

Отель «Мираж»Отель «Мираж»Отель «Мираж»Отель «Мираж»

Гостиница «IT Park»

5 ночей

Доступный отель «IT Park» расположен в 1 км от центра города. Посетителей ждет ресторан, где подаются различные блюда. На территории отеля предоставляется доступ в интернет. В отеле имеется фитнес-центр. В вашем распоряжении находится автомобильная парковка.

Гостиница «IT Park»Гостиница «IT Park»Гостиница «IT Park»Гостиница «IT Park»

Отель «Татарстан»

5 ночей

Этот 3-звездочный отель расположен в историческом и культурном центре Казани, в 15 минутах ходьбы от мечети Кул-Шариф и Казанского Кремля. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная парковка.

Номера гостиничного комплекса «Татарстан» красочно оформлены с использованием высококачественных тканей. Все номера оснащены спутниковым телевидением, креслом и отдельной ванной комнатой.

Каждое утро для гостей накрывается завтрак. В элегантном ресторане «Татарстан» подают блюда европейской и татарской кухни.

Отель «Татарстан»Отель «Татарстан»Отель «Татарстан»Отель «Татарстан»Отель «Татарстан»Отель «Татарстан»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в выбранной гостинице, при выборе тарифа с проживанием
  • Питание по программе (завтраки только при выборе тарифа с проживанием)
  • Автобусное обслуживание по программе
  • Экскурсии по программе, услуги гида, экскурсовода
  • Входные билеты в объекты показа по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Казань и обратно
  • Индивидуальный трансфер с вокзала/аэропорта - от 1000/1700 рублей за легковой автомобиль до 3 человек (бронируется заранее)
  • Питание, не указанное в программе + завтраки (при выборе тарифа без проживания)
  • Размещение в гостинице, при выборе тарифа без проживания
  • Дополнительная экскурсия в «Гостеприимный дом Бая»:2300 рублей взрослый2100 рублей детский до 14 лет1000 рублей дети до 6 лет
  • 2300 рублей взрослый
  • 2100 рублей детский до 14 лет
  • 1000 рублей дети до 6 лет
  • Аренда наушников для экскурсий по желанию - радиогиды - стоимость 150 рублей за сутки экскурсионного обслуживания
Место начала и завершения?
Татарстан, Казань
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

График выезда на экскурсионную программу из отелей

2 день:

  • 12:45 из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А);
  • 13:00 из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А);
    • туристы, проживающие в отеле «Давыдов ИНН», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Корстон» (ул. Ершова д. 1А);
  • 13:20 из гостиницы «IT Park» (ул. Петербургская д. 52);
    • туристы, проживающие в отелях «Биляр Палас», «Парк Отель», «Гранд Отель», «Сулейман Палас», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «IT Park» (ул. Петербургская д. 52);
  • 13:35 из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б);
    • туристы, проживающие в отелях «Ибис», «Татарстан», «Шаляпин», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б);
  • 13:45 из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8);
    • туристы, проживающие в отеле «Мираж», а также прибывающие на ж/д вокзал «Казань Пассажирская» и опаздывающие на встречу в свой отель, встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8);
  • 14:00 из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1);
    • туристы, проживающие в отеле «Релита», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).

3 день:

  • 08:15 из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А);
  • 08:25 из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А);
  • 08:35 из гостиницы «IT Park» (ул. Петербургская д. 52);
  • 08:45 из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б);
  • 08:50 из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8);
  • 09:00из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).

4 день:

  • 09:05 из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А);
  • 09:15 из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А);
  • 09:25 из гостиницы «IT Park» (ул. Петербургская д. 52);
  • 09:35 из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б);
  • 09:40 из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8);
  • 09:50 из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).

5 день:

  • 08:00 из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А);
  • 08:15 из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А);
  • 08:30 из гостиницы «IT Park» (ул. Петербургская д. 52);
  • 08:40 из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б);
  • 08:45 из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8);
  • 09:00 из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).

6 день:

  • 09:05 из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А);
  • 09:15 из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А);
  • 09:25 из гостиницы «IT Park» (ул. Петербургская д. 52);
  • 09:35 из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б);
  • 09:45 из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8);
  • 10:00 из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).

В случае опоздания туристов к выезду на экскурсионную программу, просим срочно связаться по телефону экстренной связи для согласования места встречи с группой.

Как работает радиооборудование для экскурсий?

Каждому туристу выдается маленький радиоприемник, настроенный на передатчик гида и удобный наушник, после этого каждый турист в диапазоне действия передатчика радиогида (до 50-100м) слышит все объяснения гида через наушник.

Радиуса действия передатчика радиогида вполне достаточно, чтобы участники экскурсионной группы могли свободно и непринужденно расположиться поблизости от экскурсовода, внимательно разглядывать заинтересовавшие их объекты, фотографироваться, не пропуская при этом ни слова.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
9 авг 2023
Все отлично!
Л
9 авг 2023
Достаточно интересная и познавательная программа. Хорошие гиды. Всё понравилось))))
А
15 июн 2023
Добрый день Юлия! В Казани мы были впервые. Всё сложилось очень хорошо и удачно. Предложенная вами программа позволила увидеть много интересного как в историческом, культурном и современном плане. На мой
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взгляд поездка организована продуманно, так что мы увидели многое, а обслуживание и проживание только вызывали положительные эмоции. Я и моя жена считаем, что организация поездки прошла на самом высоком профессиональном уровне. Спасибо Вам и туроператору "Большая Страна" за великолепный отдых. Это наша вторая поездка организованная вашей фирмой. Выражаем Вам свою благодарность и уважение. Вашу работу мы оцениваем на пятерку. Желаем вам не терять свою марку. Большое спасибо. Семья Богановых.

Тур входит в следующие категории Казани

На автобусеМожно с детьмиВсе туры6-дневные туры

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