Найдено 5 туров в категории « Выездные » в Казани, цены от 9 120 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Выездные»

Туры по окрестностям Казани и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август