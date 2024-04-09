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интересного как в историческом, культурном и современном плане. На мой взгляд поездка организована продуманно, так что мы увидели многое, а обслуживание и проживание только вызывали положительные эмоции. Я и моя жена считаем, что организация поездки прошла на самом высоком профессиональном уровне. Спасибо Вам и туроператору "Большая Страна" за великолепный отдых. Это наша вторая поездка организованная вашей фирмой. Выражаем Вам свою благодарность и уважение. Вашу работу мы оцениваем на пятерку. Желаем вам не терять свою марку. Большое спасибо. Семья Богановых.