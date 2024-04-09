Авторские туры на 6 дней в Казань

Найдено 3 тура в категории «6-дневные туры» в Казани, цены от 18 230 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Татарстан на 100 процентов. Летняя Казань
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Татарстан на 100 процентов. Летняя Казань
Экскурсионный тур «Татарстан на 100 процентов. Летняя Казань» на 6 дней
Начало: Татарстан, Казань
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 22 630 за человека
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 6 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 6 дней
Начало: Татарстан, Казань
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 21 970 за человека
Татарстан на 100 процентов. Летняя Казань
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Татарстан на 100 процентов. Летняя Казань
Экскурсионный тур «Татарстан на 100 процентов. Летняя Казань» на 6 дней
Начало: Татарстан, Казань
от 18 230 за человека

Последние отзывы на туры

  • Д
    Дмитрий
    9 апреля 2024
    Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 6 дней
    Умница
  • М
    Маргарита
    5 апреля 2024
    Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 6 дней
    Все организовано достойно!
    Все организовано достойно!Все организовано достойно!Все организовано достойно!Все организовано достойно!Все организовано достойно!
  • О
    Оксана
    16 января 2024
    В Сибирь. Железнодорожный круиз Москва - Казань - Тюмень - Тобольск - Пермь - Москва
    Спасибо за отличную организацию. Придраться не к чему. Огромное спасибо!!!!
    Спасибо за отличную организацию. Придраться не к чему. Огромное спасибо!!!!Спасибо за отличную организацию. Придраться не к чему. Огромное спасибо!!!!Спасибо за отличную организацию. Придраться не к чему. Огромное спасибо!!!!Спасибо за отличную организацию. Придраться не к чему. Огромное спасибо!!!!Спасибо за отличную организацию. Придраться не к чему. Огромное спасибо!!!!Спасибо за отличную организацию. Придраться не к чему. Огромное спасибо!!!!Спасибо за отличную организацию. Придраться не к чему. Огромное спасибо!!!!Спасибо за отличную организацию. Придраться не к чему. Огромное спасибо!!!!Спасибо за отличную организацию. Придраться не к чему. Огромное спасибо!!!!Спасибо за отличную организацию. Придраться не к чему. Огромное спасибо!!!!
  • С
    Степановская
    16 января 2024
    В Сибирь. Железнодорожный круиз Москва - Казань - Тюмень - Тобольск - Пермь - Москва
    Все на отлично!
  • Е
    Елена
    14 января 2024
    В Сибирь. Железнодорожный круиз Москва - Казань - Тюмень - Тобольск - Пермь - Москва
    Приятно общаться с профессионалами, представители компании в любое время, доброжелательны и внимательны, спасибо, процветания!
  • Г
    Галина
    9 октября 2023
    Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 6 дней
    Поездка прошла хорошо, мне всё понравилось: хороший отель и очень удачное расположения, достаточно насыщенная и разнообразная программа, прекрасная Казань 😍 Основной наш гид, Нина, выше всяких похвал. В целом я очень довольна поездкой, спасибо! 💐
    Поездка прошла хорошо, мне всё понравилось: хороший отель и очень удачное расположения, достаточно насыщенная и разнообразнаяПоездка прошла хорошо, мне всё понравилось: хороший отель и очень удачное расположения, достаточно насыщенная и разнообразнаяПоездка прошла хорошо, мне всё понравилось: хороший отель и очень удачное расположения, достаточно насыщенная и разнообразнаяПоездка прошла хорошо, мне всё понравилось: хороший отель и очень удачное расположения, достаточно насыщенная и разнообразнаяПоездка прошла хорошо, мне всё понравилось: хороший отель и очень удачное расположения, достаточно насыщенная и разнообразнаяПоездка прошла хорошо, мне всё понравилось: хороший отель и очень удачное расположения, достаточно насыщенная и разнообразнаяПоездка прошла хорошо, мне всё понравилось: хороший отель и очень удачное расположения, достаточно насыщенная и разнообразная
  • В
    Валентина
    9 августа 2023
    Татарстан на 100 процентов. Летняя Казань
    Все отлично!
  • Л
    Любовь
    9 августа 2023
    Татарстан на 100 процентов. Летняя Казань
    Достаточно интересная и познавательная программа. Хорошие гиды. Всё понравилось))))
  • А
    Анатолий
    15 июня 2023
    Татарстан на 100 процентов. Летняя Казань
    Добрый день Юлия! В Казани мы были впервые. Всё сложилось очень хорошо и удачно. Предложенная вами программа позволила увидеть много
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    интересного как в историческом, культурном и современном плане. На мой взгляд поездка организована продуманно, так что мы увидели многое, а обслуживание и проживание только вызывали положительные эмоции. Я и моя жена считаем, что организация поездки прошла на самом высоком профессиональном уровне. Спасибо Вам и туроператору "Большая Страна" за великолепный отдых. Это наша вторая поездка организованная вашей фирмой. Выражаем Вам свою благодарность и уважение. Вашу работу мы оцениваем на пятерку. Желаем вам не терять свою марку. Большое спасибо. Семья Богановых.

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «6-дневные туры»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
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  1. Казанский кремль
  2. Кул-Шариф
  3. Храм Всех Религий
  4. Башня Сююмбике
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Старо-татарская слобода
Сколько стоит тур в Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "6-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 18 230 до 22 630. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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