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Авторский тур
6 дней
Татарстан на 100 процентов. Летняя Казань
Экскурсионный тур «Татарстан на 100 процентов. Летняя Казань» на 6 дней
Начало: Татарстан, Казань
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 22 630₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 6 дней
Начало: Татарстан, Казань
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 21 970₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Татарстан на 100 процентов. Летняя Казань
Экскурсионный тур «Татарстан на 100 процентов. Летняя Казань» на 6 дней
Начало: Татарстан, Казань
от 18 230₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ДДмитрий9 апреля 2024Умница
- ММаргарита5 апреля 2024Все организовано достойно!
- ООксана16 января 2024В Сибирь. Железнодорожный круиз Москва - Казань - Тюмень - Тобольск - Пермь - МоскваСпасибо за отличную организацию. Придраться не к чему. Огромное спасибо!!!!
- ССтепановская16 января 2024В Сибирь. Железнодорожный круиз Москва - Казань - Тюмень - Тобольск - Пермь - МоскваВсе на отлично!
- ЕЕлена14 января 2024В Сибирь. Железнодорожный круиз Москва - Казань - Тюмень - Тобольск - Пермь - МоскваПриятно общаться с профессионалами, представители компании в любое время, доброжелательны и внимательны, спасибо, процветания!
- ГГалина9 октября 2023Поездка прошла хорошо, мне всё понравилось: хороший отель и очень удачное расположения, достаточно насыщенная и разнообразная программа, прекрасная Казань 😍 Основной наш гид, Нина, выше всяких похвал. В целом я очень довольна поездкой, спасибо! 💐
- ВВалентина9 августа 2023Все отлично!
- ЛЛюбовь9 августа 2023Достаточно интересная и познавательная программа. Хорошие гиды. Всё понравилось))))
- ААнатолий15 июня 2023Добрый день Юлия! В Казани мы были впервые. Всё сложилось очень хорошо и удачно. Предложенная вами программа позволила увидеть много
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «6-дневные туры»
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Сколько стоит тур в Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "6-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 18 230 до 22 630. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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