1 день

Обзорная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани»

Самостоятельное прибытие в гостиницу.

Трансфер до гостиницы бронируется заранее и предоставляется за дополнительную плату: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 1250/2100 рублей за легковой автомобиль до 3 человек).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.

В случае опоздания туристов к началу экскурсионной программы, просим срочно связаться по телефонам экстренной связи (будут в ваучере).

14:45 Встреча с экскурсоводом ул. Баумана д. 19 (здание отеля «Ногай», у арки). Продажа дополнительных экскурсий, которые Вы можете приобрести по желанию.

15:00 Обзорная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани». Насладиться самобытной красотой Казани, увидеть своими глазами яркие краски ее улиц и площадей, узнать, где хранятся несметные сокровища Казанских ханов, и где закипел без огня котел, можно отправившись на обзорную экскурсию.

Достопримечательности тысячелетнего города соединили в себе культуру Запада и традиции Востока: Старо-Татарская слобода, где проживало с XVI века татарское население, старейшая мечеть Марджани, Суконная слобода — промышленные преобразования Петра I.

А также площадь фонтанов, озеро Кабан — его тайны и легенды, стилизованная деревенька «Туган авылым» («Родная деревня»), новый Театр Кукол, Казанский университет, площадь Свободы — культурный и административный центр Казани.

17:30 Свободное время в центре города.

20:00 Дополнительная вечерняя обзорная экскурсия по городу «Огни Казани». Стоимость экскурсии 1500 рублей с туриста (экскурсия состоится при наборе минимум 10 человек).

