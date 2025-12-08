Мои заказы

Казань на одном дыхании. Осенне-весенний тур на 3 дня

Казань на одном дыхании
Погрузитесь в тысячелетний водоворот культур, где переплелись Восток и Запад. Раскройте тайны озер и несметных ханских сокровищ, пройдя по улицам, хранящим древние легенды. Вы увидите самобытную красоту Казани.

Вас ждет путешествие
читать дальше

во времени: от оживающих старинных фотографий в панораме на 360° до «полета» над городом в комплексе «Городская Панорама».

Прикоснетесь к сердцу города — белокаменному Кремлю с его знаменитой падающей башней и почувствуете дух Казани, который останется с вами навсегда.

Казань на одном дыхании. Осенне-весенний тур на 3 дня
Казань на одном дыхании. Осенне-весенний тур на 3 дня
Казань на одном дыхании. Осенне-весенний тур на 3 дня

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани»

Самостоятельное прибытие в гостиницу.

Трансфер до гостиницы бронируется заранее и предоставляется за дополнительную плату: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 1250/2100 рублей за легковой автомобиль до 3 человек).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.

В случае опоздания туристов к началу экскурсионной программы, просим срочно связаться по телефонам экстренной связи (будут в ваучере).

14:45 Встреча с экскурсоводом ул. Баумана д. 19 (здание отеля «Ногай», у арки). Продажа дополнительных экскурсий, которые Вы можете приобрести по желанию.

15:00 Обзорная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани». Насладиться самобытной красотой Казани, увидеть своими глазами яркие краски ее улиц и площадей, узнать, где хранятся несметные сокровища Казанских ханов, и где закипел без огня котел, можно отправившись на обзорную экскурсию.

Достопримечательности тысячелетнего города соединили в себе культуру Запада и традиции Востока: Старо-Татарская слобода, где проживало с XVI века татарское население, старейшая мечеть Марджани, Суконная слобода — промышленные преобразования Петра I.

А также площадь фонтанов, озеро Кабан — его тайны и легенды, стилизованная деревенька «Туган авылым» («Родная деревня»), новый Театр Кукол, Казанский университет, площадь Свободы — культурный и административный центр Казани.

17:30 Свободное время в центре города.

20:00 Дополнительная вечерняя обзорная экскурсия по городу «Огни Казани». Стоимость экскурсии 1500 рублей с туриста (экскурсия состоится при наборе минимум 10 человек).

Обзорная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани»

2 день

Экскурсия "Белокаменная крепость". Экскурсия "Прогулка по Казани разных эпох"

07:00 Завтрак в гостинице.

10:30 Встреча с экскурсоводом ул. Баумана д. 19. Пешеходный день.

11:00 Экскурсия «Белокаменная крепость». Казанский Кремль – главная достопримечательность города, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО. Это — официальная резиденция главы Республики Татарстан и государственный музей-заповедник, который ежегодно посещают тысячи туристов.

Белокаменный Кремль – сердце древнего города, воплотившее в себе культуру запада и востока. Здесь взметнулись ввысь минареты главной мечети города Кул Шариф (посещение) и сверкают золотом купола старейшего православного Благовещенского собора.

На территории крепости находится один из символов Казани — знаменитая «падающая» башня ханши Сююмбике.

12:45 Экскурсия «Прогулка по Казани разных эпох». Посещение выставочно — зрелищного комплекса «Городская Панорама». Вас ждут экспозиции, посвященные Казани, ее архитектуре, истории и этапам развития.

Вы совершите путешествие по лабиринтам улиц Старо-татарской слободы, на круговой видеопанораме в 360 градусов оживут старинные фотографии из жизни Казани.

Вы можете почувствовать себя пассажиром старинного трамвая начала 20 века, посмотреть на город с высоты птичьего полета.

На уникальных макетах предстанет Казань 16 в., Казань эпохи императоров и современная Казань. Каждое строение выполнено по отдельному проекту с индивидуальным чертежом фасада. Все макеты домов являются точной копией своих оригиналов.

14:00 Свободное время в центре города.

15:00-19:00 Дополнительная экскурсия «Овеянная легендами земля» в Раифский Богородицкий мужской монастырь. Раифская обитель расположена в 30 км. от Казани, в заповедном лесу, на берегу дивной красоты озера. Монастырь основан в 17 веке.

Его архитектурный ансамбль — один из самых величественных в среднем Поволжье складывался в течение столетий. Основной святыней монастыря является чудотворный Грузинский образ пресвятой Богородицы (XVII в).

Стоимость экскурсии 2100 рублей с туриста (экскурсия состоится при наборе минимум 10 человек).

20:15-21:45 Дополнительно: Авторская интерактивная программа «Гостеприимный дом Бая». Всех гостей Казани непременно приглашаем в гости, в главный дом татарского села — дом Бая.

Состоятельные хозяева дома — Эбика и Бабай раскроют множество секретов из уклада жизни, обычаев и традиций татарского народа.

За столом, за сытным обедом из национальных блюд (азу, треугольник, кыстыбый, кош теле, чак-чак) дорогим гостям Эбика и Бабай расскажут о любимых блюдах татарского народа через сказания и легенды.

Увлекательный рассказ в музыкальном сопровождении раскроет интересные элементы национальных праздников летнего и зимнего солнцестояния — Навруз, Нардуган, Сабантуй и других праздников.

Самым сокровенным и интересным в завершении вечера станет знакомство через игру актеров с национальными традициями и обычаями татарского народа.

Вас ждут знакомства с понятиями Су юлы, Аулок Ой, Никах, Бэби Туе, а также интересные застольные игры.

Стоимость программы: 2600 рублей взрослый, 2400 рублей детский до 14 лет, ребёнок до 5 лет – 1000 рублей. Программа состоится при наборе минимум 15 человек.

Экскурсия "Белокаменная крепость". Экскурсия "Прогулка по Казани разных эпох"

3 день

Свободный день или экскурсии за доп. плату

07:00 Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00. Самостоятельный выезд на ж/д вокзал или аэропорт.

Свободный день или приобретение дополнительной экскурсии.

08:35 Для тех, кто купил доп. экскурсию:

Встреча с экскурсоводом ул. Баумана д. 19.

09:00-15:00 Дополнительная экскурсия «Цитадель завоевателя» на остров — град Свияжск. Свияжск – древняя крепость, построенная в правление Ивана Грозного, служила военным форпостом в Поволжье и местом подготовки военных частей для похода на неприступную крепость Казань.

Крепость построили в Угличе, затем разобрали, сплавили вниз по Волге и собрали уже на острове. В маршрут экскурсии в Свияжске входят уникальные исторические памятники: Собор Богоматери «Всех Скорбящих Радость», один из старейших деревянных храмов России — церковь Святой Троицы.

А также действующий Успенский монастырь с архитектурным ансамблем 16-17 вв. Конный двор и ремесленные мастерские, Рождественская площадь откуда открывается вид на водные просторы и Услонские горы.

Экскурсия по музею «Вглубь веков. Легендарный город на Свияге». Погрузиться вглубь веков в прямом смысле слова пройтись по стеклянным помостам среди деревянных домов 16 века.

Оказаться внутри настоящего археологического раскопа и фактически прогуляться по древним улочкам деревянной городской застройки середины XVI — XVIII веков.

Срубы домов и хозяйственных построек, заборы и мостовые расположены ровно на тех местах, где их нашли.

Свияжский музей археологического дерева – место пересечения столетий — здесь можно воочию увидеть, как жили и какими предметами обихода пользовались наши предки 400 и даже 500 лет назад. А современные технологии позволяют ярче и образнее почувствовать жизнь средневекового города.

Стоимость экскурсии 2600 рублей с туриста (экскурсия состоится при наборе минимум 10 человек).

15:00 Окончание программы. Трансфер на ж/д вокзал или свободное время в центре города.

Свободный день или экскурсии за доп. плату


Проживание

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения руб. /чел:

«Тур без проживания»:

  • Взрослый ½ DBL — 7660 руб.
  • Ребенок (до 7/14 лет) — 7260/7460 руб.
Гостиница, категорияВзрослый ½ DBLРебенок (до 7/14 лет)Третий в номереОдноместный номерДоп. ночь с человека DBL/SGLТип завтрака в туре
«Волга» 2* (стандартный номер TWIN/DBL) 09.01.2025138607260/1366013860200603800/6900Шведский стол
«Татарстан» 3* Эконом-Центр (номер «эконом») TWIN/DBL 09.01.2025138607260/1366013860200603800/6900Шведский стол
«Амакс Сафар Отель» 3* (стандарт TWIN/DBL) 09.01.2025144607260/1426014460200604100/6900Шведский стол
«Кристалл» 3* (стандартный номер TWIN/DBL) 09.01.2025144607260/1426014460204604100/7100Шведский стол
Отель «Давыдов» 3* (стандартный номер TWIN/DBL) 09.01.2025144607260/1426014460196604100/6700Шведский стол
«Парк Отель Центр» 3* (стандартный номер TWIN/DBL) 09.01.2025146607260/14460/202604200/7000Шведский стол
«IT-Парк» 3* (стандартный номер (возможен полуцокольный этаж) TWIN/DBL) 09.01.2025146607260/1446014660202604200/7000Шведский стол
«Azimut Отель Бауман Казань» 3* (стандартный номер TWIN/DBL) 09.01.2025167607260/16560/232605250/8500Шведский стол
«Биляр Палас отель» 4* (стандартный номер TWIN/DBL) 09.01.2025167607260/1656016760252605250/9500Шведский стол
«Сулейман Палас Отель» 4* (стандартный номер TWIN/DBL) 09.01.2025167607260/1656016760242605250/9000Шведский стол
«Отель Корстон Tower» 4* (номер категории Superior TWIN/DBL) 09.01.2025167607260/1656016760252605250/9500Шведский стол
«Ногай» 4* (стандартный номер TWIN/DBL) 09.01.2025172607260/17060/248605500/9300Шведский стол
«Гранд Отель Казань» 4 * (стандартный TWIN/DBL) 09.01.2025172607260/1706017260232605500/8500Шведский стол
Отель «Корстон Royal» 5* (номер DELUXE TWIN/DBL) 09.01.2025182607260/1806018260282606000/11000Шведский стол

*Тариф «Ребёнок до 7 лет» без предоставления отдельного спального места. При необходимости спального места нужно бронировать по тарифу «Школьник 8-14 лет».

Размещение: SGL — одноместное, TWIN — 2 раздельные кровати, DBL — 1 большая кровать, TRPL —три раздельные кровати, ExB — доп. место.

Варианты проживания

Отель «AMAKS Safar» 3

2 ночи

Отель AMAKS Safar расположен в высотном здании, в 2 км от центра города и Кремля. К услугам гостей ночной клуб и сауна.

Просторные номера отеля AMAKS Safar оснащены телевизором с кабельными каналами, в номерах установлен рабочий стол.

В ресторане отеля гости могут заказать традиционные блюда Татарстана и классические интернациональные блюда. В баре, открытом до позднего вечера, подают разнообразные безалкогольные и алкогольные напитки, в том числе местного производства.

Отель «AMAKS Safar» 3


Отель «Кристалл» 3

2 ночи

Отель расположен всего в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала города Казани. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и частная парковка.

Номера отеля "Кристалл" оформлены в классическом стиле и располагают холодильником, телевизором с плоским экраном и кондиционером.

В ресторане отеля "Кристалл" можно попробовать блюда европейской кухни, а в баре подают различные коктейли.

Казанский кремль находится в 1,3 км от отеля "Кристалл", а пешеходная улица Баумана с магазинами и кафе - в 10 минутах ходьбы. Поездка на экспрессе до аэропорта Казани от железнодорожного вокзала занимает 20 минут.

Отель «Кристалл» 3


Отель «Давыдов» 3

2 ночи

Отель "Давыдов" находится в Казани и расположен всего в 700 метрах от выставочного центра Казанская ярмарка. Отель выполнен в современном стиле и располагает круглосуточной стойкой регистрации. К услугам гостей бесплатный WiFi и бесплатная частная автомобильная парковка.

Светлые номера оборудованы кондиционером, в них имеется телевизор с плоским экраном и холодильник. В ванной комнате гостям предоставлена возможность воспользоваться бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и феном.

В ресторане отеля подают различные блюда русской, европейской и татарской кухни. Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол», а в баре гости могут заказать напитки и закуски.

Отель «Давыдов» 3


Отель «Парк Отель Центр» 3

2 ночи

Отель «Парк-отель» находится в Казани. На территории работают бар и ресторан. Гости могут прогуляться по саду, воспользоваться общей кухней и заказать доставку еды и напитков в номер. В числе удобств общий лаундж, камера хранения багажа и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Стойка регистрации открыта круглосуточно.
По утрам в отеле накрывают завтрак «шведский стол».

Номера гостиницы «Парк-отель» укомплектованы шкафом, кондиционером, письменным столом и телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната.

Отель «Парк Отель Центр» 3


Отель «Азимут» 3

2 ночи

Отель «Ибис Казань Центр» находится в самом центре города, в 5 минутах ходьбы от Казанского кремля. Гостям предлагается размещение в современных номерах с бесплатным Wi-Fi, рабочим столом и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы.

В ресторане отеля «Ибис Казань Центр» готовят фирменные блюда Татарстана и блюда интернациональной кухни. К услугам гостей также бар Rendez-Vous, где в неформальной обстановке подают самые разнообразные алкогольные и безалкогольные напитки.

Отель «Азимут» 3


Отель «Биляр Палас» 4

2 ночи

Отель «Биляр Палас» расположен в Казани. К услугам гостей ресторан, бар, общий лаундж и фитнес-центр. Комплекса «Туган Авылым» находится менее чем в 1 км, а площадь Свободы — в 1,4 км. Прогулка пешком до Петропавловского собора занимает 15 минут. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Во всем здании доступен бесплатный Wi-Fi. Желающие могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер.

В распоряжении гостей собственная ванная комната с феном. Из некоторых номеров открывается вид на озеро. Все номера оснащены кондиционером, сейфом и телевизором с плоским экраном.

По утрам гостям предлагают завтрак «шведский стол».

Гостям предлагается целый спектр оздоровительных услуг. В отеле установлена гидромассажная ванна и оборудована сауна.

Отель «Биляр Палас» 4


Гостиница «Сулейман Палас Отель» 4

2 ночи

Сулейман Палас Отель - современная комфортабельная гостиница. Находится в 10 минутах езды от железнодорожного вокзала, в 25 км от международного аэропорта Казань, в 10 минутах от речного порта; в 100 метрах от гостиницы находится ближайшая станция метро -"Площадь Тукая".

Каждое утро для гостей отеля подается завтрак по системе "шведский стол". На первом этаже гостиницы расположен бизнес-бар, где предлагается разнообразие сортов чая, видов кофе и богатый выбор элитных спиртных напитков.

Гостиница «Сулейман Палас Отель» 4


Отель «Ногай» 4

2 ночи

Отель «Ногай» расположен в Казани, в 300 метрах от Петропавловского собора и в 4,4 км от стадиона «Казань Арена». К услугам гостей детская игровая площадка и ресторан. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Из окон открывается вид на город.

Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В числе удобств — чайник, фен и собственная ванная комната с ванной или душем.

Стойка регистрации открыта круглосуточно.

Отель «Ногай» 4


Отель «Корстон Tower» 4

2 ночи

Проживающие в гостинице «Корстон Tower» размещаются в ультрасовременной 25-этажной башне на 213 номеров различного уровня комфорта. Основу номерного фонда «Корстон Tower» составляют 1-2-местные номера категории Стандарт с одной двуспальной (DBL) или двумя раздельными (TWIN) кроватями. В каждом номере имеется ванная комната (душ, туалет, халаты и тапочки), спутниковое и кабельное телевидение, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi-интернет.

В отеле «Корстон Tower» к вашим услугам: несколько ресторанов, включая панорамный Extra Lounge на 25-ом этаже отеля, венское кафе, пиццерия и бары; СПА-салон с турецкой и финской сауной, тренажерным залом и массажной комнатой; для проживающих в гостиничном комплексе доступны: бассейн, бильярд, боулинг, кинотеатр, дискотека и детский парк; услуги прачечной, глажки и химчистки, заказ экскурсий по городу, организация трансферов, подземный паркинг, а также бесплатный Wi-Fi.

Отель «Корстон Tower» 4


Отель «Корстон Royal» 5

2 ночи

Отельный комплекс «Korston Royal» находится в центре столицы Татарстана. До автостанции города 6,5 км, добраться можно за 15 минут. До железнодорожного вокзала - 4,7 км, путь на общественном транспорте или авто займет 10 минут. Аэропорт в 26 км, поездка на машине займет 25 минут. Ресторан «Le Buffet» приглашает гостей на завтрак, который организован по системе «шведский стол». В ресторане «Ju-Ju Bar» можно заказать блюда по меню. Фитнес-центр отеля дает возможность туристам посещать соляную пещеру, тренажерный зал и бассейн.

Отель «Корстон Royal» 5


Гостиница «IT Парк Отель - Центр города»

2 ночи

Этот отель расположен в здании XVIII века в центре Казани, всего в 5 минутах ходьбы от станции метро «Площадь Тукая». К услугам гостей современные номера с хорошо оборудованной мини-кухней и бесплатным Wi-Fi. До парковки — 200 метров.

Номера казанского бизнес-отеля «ИТ-Парк» оформлены в индивидуальном стиле и оснащены рабочим столом и телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В каждом номере обустроена собственная ванная комната с феном и тапочками.

В стильном ресторане отеля подаются блюда традиционной татарской кухни, а также европейской и итальянской кухни. По утрам сервируют легкий завтрак.

Гостиница «IT Парк Отель - Центр города»


Отель «Татарстан» 3

2 ночи

Этот 3-звездочный отель расположен в историческом и культурном центре Казани, в 15 минутах ходьбы от мечети Кул-Шариф и Казанского Кремля. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная парковка.

Номера гостиничного комплекса "Татарстан" красочно оформлены с использованием высококачественных тканей. Все номера оснащены спутниковым телевидением, креслом и отдельной ванной комнатой.

Каждое утро для гостей накрывается завтрак. В элегантном ресторане "Татарстан" подают блюда европейской и татарской кухни.

Отель «Татарстан» 3


Гостиница Волга

2 ночи

Двухзвездочная гостиница "Волга", расположенная в Казани, давно зарекомендовала себя среди жителей и гостей города благодаря высокому уровню сервиса и комфортабельным условиям проживания. Это место с многолетней историей порадует своих гостей наличием круглосуточной автомобильной парковки, магазинов на территории и камер хранения. В числе дополнительных услуг, которые не часто можно встретить в отелях, парикмахерская и центр здоровья, включающий в себя сауну, солярий, бильярд и настольный теннис.

Разнообразный номерной фонд, который насчитывает 154 единицы, полностью обеспечит постояльцев необходимыми удобствами для отдыха и продуктивной работы. Ценителям простого комфорта идеально подойдет категория "эконом" с минимальной обстановкой, которая включает в себя телевизор, кровать и собственную ванную комнату. Вниманию предпочитающих домашнюю атмосферу представляются просторные апартаменты с мягкой мебелью, кондиционером и кухонными принадлежностями.

Ресторан гостиницы ежедневно принимает всех желающих попробовать блюда из широкого ассортимента европейской и национальной кухни. В заведении царит приятная атмосфера, которая создается заботливым персоналом и легкой музыкой. Регулярно здесь проходит вечерняя развлекательная программа, собирающая множество посетителей. Также Вы можете заказать организацию банкетного мероприятия, для проведения которого отведен зал на 20 персон.

Бизнес-клиенты смогут оценить качество конференц-сервиса, который оказывается в гостинице. На выбор доступно два помещения - конференц-зал и комната переговоров. Опытные менеджеры "Волги" подготовят для Вас все необходимое оборудование и план важного события. Вместимость конференц-зала составляет 50 человек, поэтому подойдет как для небольших групп деловых людей, так и для крупных делегаций.

Рядом с отелем расположено множество важных объектов городской инфраструктуры. Всего за 7 минут неспешным шагом можно добраться до центрального стадиона, а за 9 минут - до железнодорожного вокзала. До интересных достопримечательностей города можно доехать но общественном транспорте, ближайшая остановка которого находится всего в 2 минутах пешком.

Гостиница Волга


Отель «Казань» 4

2 ночи

Гранд Отель «Казань» располагается в центре одноименного города Республики Татарстан. Свою работу начал в 2009 году и за это время собрал большое число положительных отзывов. Здесь гости смогут провести свой отдых, посетить ресторан, собраться на деловое или торжественное мероприятие. Благодаря удобной локации возможно посетить главные городские достопримечательности.

В фонде отеля для размещения предложено 215 комфортабельных номеров. Для приятного времяпрепровождения предусмотрена качественная мебель и современная техника. В каждом номере персональная ванная с приготовленным набором косметических средств.

На территории питание организовано в нескольких ресторанах «Кольцо» и «Buffalo», где в меню представлены блюда европейской, русской и татарской кухни. В лобби-баре можно заказать закуски и напитки.

Рабочие встречи, конференции и совещания возможно провести в специально отведенных пространствах — конференц-залах, переговорных комнатах и выставочном зале.

Разнообразить досуг предлагается в фитнес-центре, совершить тематические и обзорные экскурсии по городу. Расстояние до аэропорта - 22,8 км, до железнодорожного вокзала - 1,5 км.

Отель «Казань» 4


Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в выбранной гостинице, при выборе тарифа с проживанием
  • Питание, указанное в программе (при выборе тарифа с проживанием): 2 завтрака
  • Автобусное обслуживание по программе
  • Экскурсии по программе, услуги гида, экскурсовода
  • Входные билеты в объекты показа по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Казани и обратно
  • Индивидуальный трансфер с вокзала/аэропорта - от 1250/2100 рублей за легковой автомобиль до 3 человек (бронируется заранее)
  • Питание, не указанное в программе: завтраки (при выборе тарифа без проживания), обеды и ужины
  • Размещение в гостинице, при выборе тарифа без проживания
  • Наушники для экскурсий (радиогиды) - 200 руб. за сутки экскурсионного обслуживания
  • Дополнительные экскурсии: "огни Казани" - 1500 руб. /чел. (экскурсия состоится при наборе минимум 10 человек) "гостеприимный дом Бая" - 2600 руб. взрослый, 2400 руб. детский до 14 лет, 1000 руб. дети до 6 лет. Интерактив состоится при наборе минимум 15 человек"овеянная легендами земля" - 2100 руб. /чел. (экскурсия состоится при наборе минимум 10 человек)
  • «огни Казани» - 1500 руб. /чел. (экскурсия состоится при наборе минимум 10 человек)
  • «гостеприимный дом Бая» - 2600 руб. взрослый, 2400 руб. детский до 14 лет, 1000 руб. дети до 6 лет. Интерактив состоится при наборе минимум 15 человек
  • «овеянная легендами земля» - 2100 руб. /чел. (экскурсия состоится при наборе минимум 10 человек)
Место начала и завершения?
Татарстан, Казань
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как работает радиооборудование для экскурсий?

Каждому туристу выдается маленький радиоприемник, настроенный на передатчик гида и удобный наушник, после этого каждый турист в диапазоне действия передатчика радиогида (до 50-100м) слышит все объяснения гида через наушник.

Радиуса действия передатчика радиогида вполне достаточно, чтобы участники экскурсионной группы могли свободно и непринужденно расположиться поблизости от экскурсовода, внимательно разглядывать заинтересовавшие их объекты, фотографироваться, не пропуская при этом ни слова.

Может ли измениться программа тура?

Туроператор оставляет за собой право менять время и порядок проведения экскурсий, при этом, не меняя общую программу обслуживания.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

