2 дня
Добро пожаловать в Казань. Тур на выходные. Осень-весна
Начало: Республика Татарстан, Казань
3 ноя в 10:00
9 ноя в 10:00
от 9 850₽ за человека
2 дня
Добро пожаловать в Казань. Тур на 2 дня. Осень-весна
Начало: Республика Татарстан, Казань
2 ноя в 10:00
8 ноя в 10:00
от 7 840₽ за человека
3 дня
Золотая моя Казань. Осенне-весенний тур на 3 дня
Начало: Республика Татарстан, Казань
2 ноя в 10:00
8 ноя в 10:00
от 12 831₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ККотляревская17 октября 2024Наш экскурсовод Маргарита заслуживает уважения и самых высоких похвал. Всегда завидовала людям с хорошей памятью, а Маргарита не только интересный
- ЛЛариса17 октября 2024Выбрали тур, так как важно было увидеть и Болгар, и Свияжск. Программа очень интересная, Казань - красивейший город с яркой
- ООльга15 октября 2024Организация хорошая, только в последний день был обед столовский и мастер-класс проводила повар не подготовленная в "Колобке"
- ААнна9 сентября 2024Организаторам тура "Большой Страна" хочется выразить благодарность за профессионализм! И пожелать пополнять свой багаж опытом и достижениями! А нам туристам, как следствие вашей отличной работы - багаж из ярких эмоций и впечатлений.
- ССергей30 августа 2024Спасибо. Видно чту люди болеют душой за свое дело. Хочется отметить экскурсовода Эмму Савдаханову.
- ВВера30 августа 2024Тур выходного дня очень понравился. Впервые были в Казани. Город красивый. Кремль! Пешеходный "Арбат". Особенно впечатлила экскурсия на теплоходе на остров Свияжск 😍. Святое место! Прекрасная природа. Спасибо огромное менеджеру Юлии за организацию тура и подбору отеля для проживания.
- ССветлана14 марта 2024Я в большом восторге, в мае опять собираемся к вам!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Весенние»
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Сколько стоит тур в Казани в октябре 2024
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