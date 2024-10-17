Туры в Казани весной

Найдено 3 тура в категории «Весенние» в Казани, цены от 7 840 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Добро пожаловать в Казань. Тур на выходные. Осень-весна
На автобусе
3 отзыва
2 дня
Добро пожаловать в Казань. Тур на выходные. Осень-весна
Начало: Республика Татарстан, Казань
3 ноя в 10:00
9 ноя в 10:00
от 9 850 за человека
Добро пожаловать в Казань. Тур на 2 дня. Осень-весна
На автобусе
3 отзыва
2 дня
Добро пожаловать в Казань. Тур на 2 дня. Осень-весна
Начало: Республика Татарстан, Казань
2 ноя в 10:00
8 ноя в 10:00
от 7 840 за человека
Золотая моя Казань. Осенне-весенний тур на 3 дня
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Золотая моя Казань. Осенне-весенний тур на 3 дня
Начало: Республика Татарстан, Казань
2 ноя в 10:00
8 ноя в 10:00
от 12 831 за человека

Последние отзывы на туры

  • К
    Котляревская
    17 октября 2024
    Добро пожаловать в Казань. Тур на 2 дня. Осень-весна
    Наш экскурсовод Маргарита заслуживает уважения и самых высоких похвал. Всегда завидовала людям с хорошей памятью, а Маргарита не только интересный
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    расказчик, но и просто обаятельный человек, всегда подскажет и объяснит любой вопрос. Хотелось бы ещё раз её поблагодарить за интересные комментарии и просто за наше прекрасное настроение которое в основном создавалось и Маргаритой. СПАСИБО

  • Л
    Лариса
    17 октября 2024
    Добро пожаловать в Казань. Тур на 2 дня. Осень-весна
    Выбрали тур, так как важно было увидеть и Болгар, и Свияжск. Программа очень интересная, Казань - красивейший город с яркой
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    историей, музеями, выставками. Великолепные музеи в Болгаре и в Свияжске (Музей Дерева). Удивила и порадовала сказочная Йошкар-Ола, очень советуем всем выбирать этот тур. Огромная благодарность принимающей стороне, и нашему экскурсоводу Маргарите Шушковой за высокий профессионализм и теплое отношение.

  • О
    Ольга
    15 октября 2024
    Добро пожаловать в Казань. Тур на выходные. Осень-весна
    Организация хорошая, только в последний день был обед столовский и мастер-класс проводила повар не подготовленная в "Колобке"
  • А
    Анна
    9 сентября 2024
    Золотая моя Казань. Осенне-весенний тур на 3 дня
    Организаторам тура "Большой Страна" хочется выразить благодарность за профессионализм! И пожелать пополнять свой багаж опытом и достижениями! А нам туристам, как следствие вашей отличной работы - багаж из ярких эмоций и впечатлений.
    Организаторам тура &quot;Большой Страна&quot; хочется выразить благодарность за профессионализм! И пожелать пополнять свой багаж опытом и
  • С
    Сергей
    30 августа 2024
    Золотая моя Казань. Осенне-весенний тур на 3 дня
    Спасибо. Видно чту люди болеют душой за свое дело. Хочется отметить экскурсовода Эмму Савдаханову.
    Спасибо. Видно чту люди болеют душой за свое дело. Хочется отметить экскурсовода Эмму СавдахановуСпасибо. Видно чту люди болеют душой за свое дело. Хочется отметить экскурсовода Эмму Савдаханову
  • В
    Вера
    30 августа 2024
    Золотая моя Казань. Осенне-весенний тур на 3 дня
    Тур выходного дня очень понравился. Впервые были в Казани. Город красивый. Кремль! Пешеходный "Арбат". Особенно впечатлила экскурсия на теплоходе на остров Свияжск 😍. Святое место! Прекрасная природа. Спасибо огромное менеджеру Юлии за организацию тура и подбору отеля для проживания.
  • С
    Светлана
    14 марта 2024
    Добро пожаловать в Казань. Тур на 2 дня. Осень-весна
    Я в большом восторге, в мае опять собираемся к вам!!!
    Я в большом восторге, в мае опять собираемся к вам!!!Я в большом восторге, в мае опять собираемся к вам!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Весенние»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Добро пожаловать в Казань. Тур на выходные. Осень-весна
  2. Добро пожаловать в Казань. Тур на 2 дня. Осень-весна
  3. Золотая моя Казань. Осенне-весенний тур на 3 дня
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Казанский кремль
  2. Кул-Шариф
  3. Башня Сююмбике
  4. Старо-татарская слобода
  5. Храм Всех Религий
  6. Благовещенский собор
  7. Раифский монастырь
  8. Булгар
  9. Кремль
  10. Озеро Кабан
Сколько стоит тур в Казани в октябре 2024
Сейчас в Казани в категории "Весенние" можно забронировать 3 тура от 7 840 до 12 831. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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