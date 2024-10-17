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расказчик, но и просто обаятельный человек, всегда подскажет и объяснит любой вопрос. Хотелось бы ещё раз её поблагодарить за интересные комментарии и просто за наше прекрасное настроение которое в основном создавалось и Маргаритой. СПАСИБО