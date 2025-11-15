1 день

Добро пожаловать в Казань

Этот день опциональный, но мы рекомендуем приехать заранее, чтобы настроиться на приключение.

Встреча группы в 16:00 в Казани в хостеле KunakHouse по адресу ул. Астрономическая 8/21. Заселится в него можно будет с 14 часов.

Для желающих — прогулка по окрестностям в компании инструктора.

В 19:00 вас ждет welcome-стол — знакомство с группой, брифинг и уютный вечер в теплой компании.

Ночёвка в хостеле.

