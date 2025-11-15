мая
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Казань
Этот день опциональный, но мы рекомендуем приехать заранее, чтобы настроиться на приключение.
Встреча группы в 16:00 в Казани в хостеле KunakHouse по адресу ул. Астрономическая 8/21. Заселится в него можно будет с 14 часов.
Для желающих — прогулка по окрестностям в компании инструктора.
В 19:00 вас ждет welcome-стол — знакомство с группой, брифинг и уютный вечер в теплой компании.
Ночёвка в хостеле.
Раифский монастырь и конные прогулки
С утра отправляемся на заказном трансфере в Раифский монастырь — древний архитектурный комплекс, окруженный заповедной природой. Здесь можно попробовать местную кухню.
Затем нас ждет конная прогулка с посещением фермы — отличная возможность расслабиться и почувствовать связь с природой.
Вечером, до или после ужина, предлагаем прогулку по набережной озера Кабан и исторической Старо-Татарской слободе.
Ночёвка в хостеле.
Остров-град Свияжск и вечерняя Казань
Сегодня мы отправляемся на остров-град Свияжск, основанный Иваном Грозным.
Этот исторический уголок удивит вас мощными крепостными стенами, старинными храмами и захватывающими легендами.
Вечером нас ждет экскурсия по Казанскому кремлю, где мы увидим величественную мечеть Кул-Шариф и насладимся огнями ночного города.
Ночёвка в хостеле.
Начало сплава по Юшуту
Приключения на воде начинаются!
Утром автобус отвезет нас к точке старта сплава (2 часа в трансфере). Лишние вещи можно оставить на хранение, а на месте нас уже будут ждать подготовленные катамараны.
После легкого перекуса и инструктажа мы выйдем на воду. Пройдем на катамаране 3,3 км. Первый день – это адаптация к сплаву, распределение ролей на плавсредствах и освоение маршрута.
Вечером нас ждет походная баня, ужин от шеф-повара и душевные посиделки у костра.
Ночевка в палатке.
Весь день на воде
Сегодня у нас полноценный день на воде!
Мы будем двигаться по течению, делая трёхчасовую остановку для отдыха и вкусного обеда от супер повара. Пройдем на катамаране 13,5 километров.
После продолжим путь по живописным речным просторам Марий Эл.
Вечером — снова уютный лагерь с костром, незабываемым ужином, настольными играми, баней и тёплыми беседами.
Ночёвка в палатке.
Финиш сплава и возвращение в Казань
Этот день особенно живописен: мы проходим устье реки Юшут, вливаясь в воды реки Илеть.
На одном из самых красивых мест нас ждетфинальный обед с весёлыми играми и подведением итогов. Пройдем на катамаране 13 км.
Далее — точка финиша: мы сдаем катамараны, загружаемся в трансфер и возвращаемся в Казань (2 часа в трансфере).
Вечером заселяемся в хостел и делимся впечатлениями о пройденном пути.
Свободный день в Казани
Время прощаний! Мы рекомендуем остаться в Казани ещё на пару дней, особенно если ваш тур заканчивается перед 9 мая, когда город погружается в атмосферу праздника.
Если захотите продолжить исследовать Казань — наши инструкторы подскажут лучшие места для прогулок и экскурсий.
Путь домой или продолжение приключения.
Проживание
Стоимость тура на 1 чел. /руб. — 77 800 руб.
В городской части нашей программы мы будем проживать в уютном хостеле в самом центре Казани, где за 15 минут пешком можно дойти до любой достопримечательности.
Размещение будет в общих комнатах.
Если по каким-то причинам вам это не подходит — вы сможете самостоятельно улучшить ваше проживание в этом хостеле.
На протяжении сплава проживаем в палатках на берегу реки.
Варианты проживания
Кунак-Хаус
Отель «Кунак-Хаус» находится в центре Казани, рядом с туристической улицей Баумана. Номерной фонд располагает различными категориями, от двухместных до общих номеров. Гостей ожидают удобные спальные места и Wi-Fi. Удобства расположены на этаже.
В общее пользование предоставляется кухня, оборудованная бытовой техникой и набором посуды. Перекусить можно в соседнем ресторане «Бирхаус» или в кафе «Стрелядка».
Многие достопримечательности в шаговой доступности: Колокольня Богоявленского собора - 0,2 км, Большой драматический театр им. В. И. Качалова - 0,3 км, Ботанический музей - 0,5 км, Ленинский сад - 0,7 км. Расстояние до аэропорта - 23,3 км, до железнодорожного вокзала - 1 км.
Палаточный лагерь
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в хостеле (1-4 и 6-7 дни похода)
- Трансферы по программе
- Экскурсия по Раифскому монастырю
- Конная прогулка
- Вход на территорию острова-града Свияжска
- Входные билеты на территорию национальный парка
- Питание, указанное в программе тура: завтраки, перекусы/обеды, ужины (во время сплава)
- Работа шеф-повара на протяжение всего сплава
- Аренда плавсредства, спасательных жилетов и весел
- Аренда гермомешков (один на человека)
- Прокат группового снаряжения (палатки, горелки, тент и пр.)
- Походная баня
- Работа инструкторов
- Групповая аптечка
- Групповая страховка
- Регистрация группы в МЧС
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Казани и обратно
- Питание, не указанное в программе: завтраки, обеды и ужины в Казани
- Прокат личного снаряжения: рюкзак, спальник, пенка
- Дополнительные траты, не включенные в стоимость (по желанию)
- Любые возможные расходы, связанные с вынужденным изменением программы или форс-мажорами
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Этот поход — как два путешествия в одном. Сначала вы погрузитесь в атмосферу уютных улочек, где кафе пахнут свежей выпечкой, а история витает в воздухе. Затем смените декорации на плеск волн, песни костра и бескрайние просторы реки Юшут. И чтобы оба этапа прошли идеально, важно собрать снаряжение осознанно:
Для городского блока — удобство и стиль:
- одежда, в которой вы не замерзнете на вечерней прогулке и не вспотеете в музее;
- лёгкий рюкзак для фотоаппарата, блокнота и сувениров;
- непромокаемая обувь на случай внезапного дождя.
Для сплава — функциональность и защита:
- водонепроницаемые гермомешки — ваша страховка от «мокрых сюрпризов»;
- быстросохнущие вещи, которые не утяжелят рюкзак после купания;
- солнцезащитный крем и головной убор — река не прощает пренебрежения к UV-лучам.
На время сплава все лишние вещи вы сможете оставить в городе.
Необходимо взять с собой
Снаряжение:
- пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
- спальник весенне-осенний (температура комфорта -5* С);
- хоба (сидушка туристическая);
- фонарик налобный светодиодный;
- рюкзак/спортивная сумка/чемодан.
Одежда:
- одежда для сна;
- нижнее бельё;
- плавательный костюм (купальник, плавки);
- термобельё;
- носки или термоноски;
- шерстяные носки;
- рубашка с длинным рукавом;
- лёгкая кофта (тельник, термо);
- теплая флисовая кофта с горловиной;
- куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
- перчатки;
- шапка теплая;
- балаклава;
- головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
- накидка от дождя с капюшоном;
- резиновые сапоги.
Личные вещи:
- полиэтиленовые или другие непромокаемые мешки;
- паспорт;
- деньги;
- термос (1 л);
- фотоаппарат;
- набор посуды (КЛМН);
- многоразовая бутылка;
- туалетная бумага;
- индивидуальная аптечка;
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- предметы личной гигиены;
- лёгкое полотенце;
- телефон;
- банное;
- очки солнцезащитные;
- средство от комаров;
- средство от клещей;
- пауэрбанк;
- комплект запасных батареек;
- бутылка питьевой воды.
Рекомендуем добавить:
- плавательный костюм (купальник, плавки);
- гермочехол для телефона/документов;
- дезинфицирующее средство или салфетки.
Как организовано питание в походе?
Во время активной части предусмотрено трёхразовое питание, готовить его будет наш шеф-повар.
Это не будет классическое походное питание — каждый раз это будут блюда, которые удивят вас.
В приготовление не будут задействованы участники, но мы не откажемся от помощи, если сами захотите помочь.
В Казани по желанию питаемся в кафе или готовим в хостеле.
Что такое катамаран, и чем он отличается от байдарки?
Катамараны и байдарки — это два разных типа плавательных средств.
Катамаран, состоящий из двух параллельных корпусов, отличается высокой устойчивостью и грузоподъёмностью, что идеально для отдыха с детьми, рыбалки или пикника.
Байдарка — с одним корпусом, более манёвренная и скоростная, подходит для активного сплава по узким местам.
Будут ли удобства?
Первую часть похода мы будем проживать в хостеле, там будет душ и туалеты.
А вот когда мы с вами будем на сплаве, каждую ночь мы будем организовывать палаточный лагерь, а это значит:
- стационарных туалетов там не будет, как и душа с умывальниками, придётся обойтись санитарной лопаткой;
- электричества тоже не будет, запаситесь пауэрбанками;
- дрова будем искать в лесу.
Можно ли с детьми, с какого возраста?
С нашей стороны ограничений нет, если вы и ваш ребёнок готовы грести и наслаждаться походным бытом при любой погоде.
Грести мы можем около 4-5 часов, не вставая с катамарана. Оценивайте сами, готов ли ваш малыш выдержать такое, а вы — грести за двоих.
По нашему опыту детям до 8 лет такой поход будет скорее испытанием, чем приключением, поэтому рекомендуем отложить его до более старшего возраста.
Будет ли связь на маршруте?
Стабильная связь пропадает при въезде на территорию национального парка Марий Чодра.
Иногда можно словить связь, но готовьтесь к цифровому детоксу!
Можно ли приехать только на экскурсионную часть маршрута или только на сплав?
Да, разумеется. Сообщите об этом нашему консультанту, и мы пересчитаем стоимость индивидуально для вас!
У меня нет ничего для водного похода, что делать?
Все специализированное снаряжение предоставим мы! А именно: катамараны, весла, спасательные жилеты, гермомешки. Вам нужно будет позаботиться лишь о личном снаряжении.
Может ли измениться программа тура?
Маршрут может быть изменен в случае непогоды или другой необходимости.
Есть ли парковка на территории хотела?
На территории хостела есть парковка.