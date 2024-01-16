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Авторский тур
2 дня
Вкусный сплав по реке Илеть или 33 гастрономических удовольствия от шеф-повара
Забыть о заботах наедине с природой и насладиться блюдами, приготовленными на живом огне
Начало: Казань, тц «ЦУМ», 06:45
«Инструкторы научат вас управлять катамараном, ставить палатку, обустраивать лагерь и заготавливать дрова»
22 июня в 10:00
3 авг в 10:00
15 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Выходные на реке Илеть для всей семьи: сплав на катамаранах, посвящение в водники и баня
Отдохнуть на природе с близкими, исполнить песни у костра и поучаствовать в играх
Начало: Казань, 06:45
«На катамаране детей возможно посадить в середину (не будут грести)»
6 июля в 07:00
17 авг в 07:00
8 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Тур-знакомство: Казань, Елабуга и Свияжск
Увидеть главные достопримечательности городов, прокатиться на теплоходе и узнать о традициях татар
Начало: Казань, с 12:45 до 14:00 в зависимости от выбранно...
«После доедем до причала, разместимся на теплоходе и в 12:00 отправимся на экскурсию в Свияжск»
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
31 480₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Сплав по реке Усьва и восхождение без рюкзаков: уральская перезагрузка
Насладиться глинтвейном у костра под звёздами, увидеть подземное озеро и попариться в походной бане
Начало: Казань, 19:00. Можем забрать участников из Набереж...
«Здесь позавтракаем, соберём катамараны и погрузим вещи»
17 июня в 19:00
15 490₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООксана16 января 2024В Сибирь. Железнодорожный круиз Москва - Казань - Тюмень - Тобольск - Пермь - МоскваСпасибо за отличную организацию. Придраться не к чему. Огромное спасибо!!!!
- ССтепановская16 января 2024В Сибирь. Железнодорожный круиз Москва - Казань - Тюмень - Тобольск - Пермь - МоскваВсе на отлично!
- ЕЕлена14 января 2024В Сибирь. Железнодорожный круиз Москва - Казань - Тюмень - Тобольск - Пермь - МоскваПриятно общаться с профессионалами, представители компании в любое время, доброжелательны и внимательны, спасибо, процветания!
- ННаталья11 июня 2023Шикарный сплав. Шикарная команда
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Водные развлечения»
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Сколько стоит тур в Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "Водные развлечения" можно забронировать 4 тура от 8 900 до 31 480. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Водные туры в Казани на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024