Индивидуальный тур по Татарстану: архитектура и культура Казани, Свияжска, Болгара и глубинки
Погулять по кремлю, понаблюдать за верблюдами и страусами, узнать, как жили древние татары и болгары
Начало: Казань, ул. Кремлёвская, 2. Слева от входа в Нацио...
12 янв в 08:00
26 янв в 08:00
64 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная рыбалка с опытным егерем на Камском море
Отправиться за трофеями на снегоходе, отдохнуть на природе и пожить в барнхаусе
Начало: Камское Устье, 15:00. До места проведения тура вам...
«Для комфортной зимней рыбалки и активного отдыха рекомендуем:Тёплая одежда слоями: термобельё, флисовая кофта, утеплённая куртка»
8 янв в 15:00
9 янв в 15:00
80 000 ₽ за всё до 6 чел.
Казань, остров Ивана Грозного и сплав по реке Юшут с шеф-поваром
Начало: Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
«Мы прогуляемся по старинным улочкам, посетим монастырь XVII века, где хранятся древние реликвии, прокатимся на лошадях и заглянем на остров, который когда-то освоил сам Иван Грозный»
1 мая в 10:00
77 800 ₽ за человека
