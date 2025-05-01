Сплав по реке Инзер для опытных походников: открываем красоты Южного Урала
Насладиться скалами, лесными просторами и цветущими лугами, посидеть у костра и отдохнуть от суеты
Начало: Казань, ТЦ «Мега», 19:00
«Приглашаем в весенний сплав по реке Инзер»
1 мая в 19:00
25 500 ₽ за человека
Водное приключение по республике Марий Эл
Отправиться в сплав по реке Малая Кокшага и насладиться походной жизнью
Начало: Казань, ТЦ ЦУМ, 7:00
26 апр в 09:00
9500 ₽ за человека
Лёгкий сплав на катамаранах по реке Ай с пешими прогулками
Отправиться в водные приключения вдоль скалистого берега, заглянуть в пещеры и попариться в бане
Начало: Г. Казань, 19:00 / можно присоединиться в Набережн...
«Продолжим сплавляться по реке Ай, осталось пройти совсем немного»
8 мая в 09:00
21 400 ₽ за человека
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