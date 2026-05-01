Начнем с обзорной экскурсии: вы увидите величественный Казанский Кремль, полюбуетесь на мечеть Кул Шариф и Благовещенский собор.
Затем отправитесь в этнографический
Программа тура по дням
Отправление
22:00 Выезд из города Пермь (время местное), ул. Ленина, 53 (Театр-Театр).
22:10 Остановка общественного транспорта Сосновый бор (по ул. Якутская).
22:15 Остановка общественного транспорта «Героя Лядова».
22:40 Выезд из города Краснокамск (время местное), остановка Фабрика Гознак (ул. Школьная).
23:40 Выезд от остановка общественного транспорта «Отворот на Нытву».
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Казани с посещением Казанского кремля. Посещение терм «Пляж»
00:20 Выезд от остановка общественного транспорта «Отворот на Очер».
00:40 Выезд из Большой Сосновы, кафе «Казачья застава».
01:30 Выезд из города Воткинск (время местное), Центральная площадь, ул. Кирова 2 (памятник Ленину).
02:30 Выезд из города Ижевск (время местное), Собор Александра Невского, ул. Максима Горького, 66 (со стороны ул. Ленина).
04:10 Выезд из города Можга (время местное), Кафе «Турист», трасса М-7.
04:30 Выезд из города Елабуга (время местное), проспект Мира, 34 (ЗАГС).
05:30 Выезд из города Набережные Челны (время местное), на остановке напротив «Автовокзала» по адресу Мусы Джалиля, 2А.
08:00-09:00 Завтрак в кафе.
09:00-12:00 Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Казани с посещением Казанского кремля.
12:30-14:30 Экскурсия по национальному комплексу «Туган Авалым».
Мастер-класс по приготовлению эчпочмака.
Обед.
Важно! Для туристов, которые не посещают термы: до точки посадки в автобус гости добираются самостоятельно.
Выезд в 19:30 (Без опоздания!) от остановки общественного транспорта «Метро Проспект Победы».
Из центра можно доехать на метро (зеленая ветка) до станции «Проспект победы», выход №3.
14:30-15:00 Переезд до терм.
15:00-18:00 Посещение терм «Пляж» (3 часа).
18:00 Отправление домой.
21:15 Ориентировочное время возвращения группы в Набережные Челны (местного времени).
22:15 Ориентировочное время возвращения группы в Елабугу (местного времени).
Завершение тура
00:30 Ориентировочное время возвращения группы в Можгу (местного времени).
01:00 Ориентировочное время возвращения группы в Ижевск (местного времени).
02:00 Ориентировочное время возвращения группы в Воткинск (местного времени).
04:00 Ориентировочное время возвращения группы в Большую Соснову (местного времени).
04:20 Ориентировочное время возвращения группы на остановку общественного транспорта «Отворот на Очер» (местного времени).
04:40 Ориентировочное время возвращения группы на остановку общественного транспорта «Отворот на Нытву» (местного времени).
05:20 Ориентировочное время возвращения группы в Краснокамск (местного времени).
07:20 Ориентировочное время возвращения группы в Пермь (местного времени).
Время прибытия является ориентировочным. Зависит от дорожной ситуации и ситуаций, которые прямо или косвенно могут повлиять на время прибытия.
Проживание
Тур предусматривает ночные автобусные переезды.
Стоимость тура на 1 человека, руб:
|Взрослый
|Дети до 13 лет
|Дети от 3 до 4 лет
|10 800
|10 200
|9 050
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер (автобус туристического класса)
- Услуги сопровождающего группы из Перми
- Питание по программе (завтрак, обед)
- Экскурсии по программе, включая входные билеты
- Мастер-класс по приготовлению эчпочмака
- Входные билет в термы (3 часа)
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Перми и обратно
- Питание, не включённое в программу тура: ужины, питание в дороге
- Доп. услуги в термах
- Личные расходы и сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Необходимые документы:
- паспорт, св-во о рождении для детей до 14 лет, мед. полис.
Рекомендуем взять с собой:
- питьевую воду, перекус в дорогу;
- пауэрбанк; USB-кабель для зарядки телефона;
- аптечку для личного применения;
- плед и подушечку для головы в автобус (по желанию);
- зонт или дождевик на случай осадков;
- рюкзак, либо поясную сумку для безопасности личного имущества;
- деньги на покупку сувениров и т. д.
- фотоаппарат.
В термы:
- купальный костюм;
- сланцы;
- полотенце;
- мыльные принадлежности.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
В стоимость тура входит страхование только во время передвижения на автобусе. По желанию вы можете оформить дополнительную страховку в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Какую важную информацию нужно знать?
- В зависимости от количества участников тур может быть переведен на микроавтобус, автобус на 35 мест или другой формат рассадки большого автобуса. В таких случаях ваше посадочное место может быть изменено с уведомлением за 1 день до выезда.
- В соответствии с действующим законодательством для перевозки детей в автобусе необходимо использовать соответствующее удерживающее устройство – бустер. В случае остановки автобуса сотрудниками ГИБДД ответственность за соблюдение требований по безопасной перевозке несут родители или сопровождающие лица ребенка. Просим обеспечить наличие и использование бустера для всех детей в возрасте до 5 лет включительно. В случае оформления административного штрафа за нарушение требований по перевозке детей, его оплату будут нести родители или сопровождающий.
- Время прибытия является ориентировочным. Зависит от дорожной ситуации и ситуаций, которые прямо или косвенно могут повлиять на время прибытия.