Казанский калейдоскоп. Автобусный тур из Перми

Откройте для себя жемчужину Поволжья в насыщенном однодневном туре по Казани.

Начнем с обзорной экскурсии: вы увидите величественный Казанский Кремль, полюбуетесь на мечеть Кул Шариф и Благовещенский собор.

Затем отправитесь в этнографический
комплекс «Туган Авалым» — островок татарской культуры в самом сердце города.

И какой же визит в Казань без знакомства с национальной кухней? Вас ждет увлекательный мастер-класс по приготовлению эчпочмака. В завершение насыщенного дня отдохнете в современных казанских термах.

Казанский калейдоскоп. Автобусный тур из ПермиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Отправление

22:00 Выезд из города Пермь (время местное), ул. Ленина, 53 (Театр-Театр).

22:10 Остановка общественного транспорта Сосновый бор (по ул. Якутская).

22:15 Остановка общественного транспорта «Героя Лядова».

22:40 Выезд из города Краснокамск (время местное), остановка Фабрика Гознак (ул. Школьная).

23:40 Выезд от остановка общественного транспорта «Отворот на Нытву».

2 день

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Казани с посещением Казанского кремля. Посещение терм «Пляж»

00:20 Выезд от остановка общественного транспорта «Отворот на Очер».

00:40 Выезд из Большой Сосновы, кафе «Казачья застава».

01:30 Выезд из города Воткинск (время местное), Центральная площадь, ул. Кирова 2 (памятник Ленину).

02:30 Выезд из города Ижевск (время местное), Собор Александра Невского, ул. Максима Горького, 66 (со стороны ул. Ленина).

04:10 Выезд из города Можга (время местное), Кафе «Турист», трасса М-7.

04:30 Выезд из города Елабуга (время местное), проспект Мира, 34 (ЗАГС).

05:30 Выезд из города Набережные Челны (время местное), на остановке напротив «Автовокзала» по адресу Мусы Джалиля, 2А.

08:00-09:00 Завтрак в кафе.

09:00-12:00 Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Казани с посещением Казанского кремля.

12:30-14:30 Экскурсия по национальному комплексу «Туган Авалым».

Мастер-класс по приготовлению эчпочмака.

Обед.

Важно! Для туристов, которые не посещают термы: до точки посадки в автобус гости добираются самостоятельно.

Выезд в 19:30 (Без опоздания!) от остановки общественного транспорта «Метро Проспект Победы».

Из центра можно доехать на метро (зеленая ветка) до станции «Проспект победы», выход №3.

14:30-15:00 Переезд до терм.

15:00-18:00 Посещение терм «Пляж» (3 часа).

18:00 Отправление домой.

21:15 Ориентировочное время возвращения группы в Набережные Челны (местного времени).

22:15 Ориентировочное время возвращения группы в Елабугу (местного времени).

3 день

Завершение тура

00:30 Ориентировочное время возвращения группы в Можгу (местного времени).

01:00 Ориентировочное время возвращения группы в Ижевск (местного времени).

02:00 Ориентировочное время возвращения группы в Воткинск (местного времени).

04:00 Ориентировочное время возвращения группы в Большую Соснову (местного времени).

04:20 Ориентировочное время возвращения группы на остановку общественного транспорта «Отворот на Очер» (местного времени).

04:40 Ориентировочное время возвращения группы на остановку общественного транспорта «Отворот на Нытву» (местного времени).

05:20 Ориентировочное время возвращения группы в Краснокамск (местного времени).

07:20 Ориентировочное время возвращения группы в Пермь (местного времени).

Время прибытия является ориентировочным. Зависит от дорожной ситуации и ситуаций, которые прямо или косвенно могут повлиять на время прибытия.

Проживание

Тур предусматривает ночные автобусные переезды.

Стоимость тура на 1 человека, руб:

ВзрослыйДети до 13 летДети от 3 до 4 лет
10 80010 2009 050

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер (автобус туристического класса)
  • Услуги сопровождающего группы из Перми
  • Питание по программе (завтрак, обед)
  • Экскурсии по программе, включая входные билеты
  • Мастер-класс по приготовлению эчпочмака
  • Входные билет в термы (3 часа)
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до Перми и обратно
  • Питание, не включённое в программу тура: ужины, питание в дороге
  • Доп. услуги в термах
  • Личные расходы и сувениры
Место начала и завершения?
Пермь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Необходимые документы:

  • паспорт, св-во о рождении для детей до 14 лет, мед. полис.

Рекомендуем взять с собой:

  • питьевую воду, перекус в дорогу;
  • пауэрбанк; USB-кабель для зарядки телефона;
  • аптечку для личного применения;
  • плед и подушечку для головы в автобус (по желанию);
  • зонт или дождевик на случай осадков;
  • рюкзак, либо поясную сумку для безопасности личного имущества;
  • деньги на покупку сувениров и т. д.
  • фотоаппарат.

В термы:

  • купальный костюм;
  • сланцы;
  • полотенце;
  • мыльные принадлежности.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

В стоимость тура входит страхование только во время передвижения на автобусе. По желанию вы можете оформить дополнительную страховку в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Какую важную информацию нужно знать?
  1. В зависимости от количества участников тур может быть переведен на микроавтобус, автобус на 35 мест или другой формат рассадки большого автобуса. В таких случаях ваше посадочное место может быть изменено с уведомлением за 1 день до выезда.
  2. В соответствии с действующим законодательством для перевозки детей в автобусе необходимо использовать соответствующее удерживающее устройство – бустер. В случае остановки автобуса сотрудниками ГИБДД ответственность за соблюдение требований по безопасной перевозке несут родители или сопровождающие лица ребенка. Просим обеспечить наличие и использование бустера для всех детей в возрасте до 5 лет включительно. В случае оформления административного штрафа за нарушение требований по перевозке детей, его оплату будут нести родители или сопровождающий.
  3. Время прибытия является ориентировочным. Зависит от дорожной ситуации и ситуаций, которые прямо или косвенно могут повлиять на время прибытия.
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

