Мои заказы

Казань на одном дыхании. Тур на 4 дня

Казань на одном дыхании
Откройте для себя Казань — город, где переплелись легенды и тайны тысячелетней истории! Вас ждут яркие улицы, сокровища ханских дворцов и загадочные котлы без огня, скрывающие веками сохранённые секреты.

Вас удивит
читать дальше

Казанский Кремль — символ города и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, где величественные минареты соседствуют с православными куполами.

Не пропустите и чудотворную Казанскую икону Божией Матери, связавшую город с духовной историей России.

Для любителей приключений будет дополнительная речная экскурсия на остров Свияжск с уникальными памятниками, монастырями и ремесленными мастерскими.

А завершить путешествие можно в Раифском Богородицком мужском монастыре, который находится в заповедном лесу, на берегу дивной красоты озера.

5
3 отзыва
Казань на одном дыхании. Тур на 4 дняФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Казань на одном дыхании. Тур на 4 дняФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Казань на одном дыхании. Тур на 4 дняФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Обзорная автобусная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани». Экскурсия по Старо-Татарской слободе. Сокровища ОК

Самостоятельное прибытие в гостиницу. Трансфер до гостиницы бронируется заранее и предоставляется за дополнительную плату: индивидуальный трансфер с вокзала / аэропорта (от 1250 / 2100 рублей за легковой автомобиль до 3 человек).

Гарантированное размещение в гостинице после 15:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.

В случае опоздания туристов к началу экскурсионной программы, просим срочно связаться по телефонам экстренной связи (номер будет в ваучере).

14:30 Встреча группы с экскурсоводом: улица Баумана д. 19 (напротив входа в отель «Ногай»).

Выдача программ тура. Продажа дополнительных экскурсий, которые Вы можете приобрести по желанию.

Обзорная автобусная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани». Вы насладитесь самобытной красотой Казани, увидите своими глазами яркие краски ее улиц и площадей, узнаете, где хранятся несметные сокровища Казанских ханов, и где закипел без огня котел.

Достопримечательности тысячелетнего города соединили в себе культуру Запада и традиции Востока: Старо-Татарская слобода, где проживало с XVI века татарское население, Суконная слобода — промышленные преобразования Петра I, площадь фонтанов.

А также озеро Кабан — его тайны и легенды, стилизованная деревенька «Туган авылым», новый театр кукол, Казанский университет, площадь Свободы — культурный и административный центр Казани.

Экскурсия по Старо-Татарской слободе. Сокровища ОК — это возможность окунуться в Казань 18-19 веков. Здесь тонкие минареты и татарские купеческие дома. Именно тут проживали выдающиеся деятели татарского народа: интеллигенция, духовенство, купцы и промышленники.

Вы узнаете историю коренных жителей Казани — татар — об их образовании, занятиях, культуре, вере. Вас ждут загадки озера Кабан, знакомство с Шурале и находчивым Батыром.

В ходе прогулки вы узнаете, почему «татарские» мечети имеют своеобразную архитектурную форму и посетите самую старинную мечеть слободы.

18:00 Окончание экскурсии. Свободное время в центре города.

20:30 За доп. плату: Автобусная вечерняя экскурсия по городу «Огни Казани». Стоимость экскурсии 1500 рублей с туриста (экскурсия состоится при наборе минимум 10 человек).

Обзорная автобусная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани». Экскурсия по Старо-Татарской слободе. Сокровища ОКОбзорная автобусная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани». Экскурсия по Старо-Татарской слободе. Сокровища ОКОбзорная автобусная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани». Экскурсия по Старо-Татарской слободе. Сокровища ОКОбзорная автобусная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани». Экскурсия по Старо-Татарской слободе. Сокровища ОКОбзорная автобусная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани». Экскурсия по Старо-Татарской слободе. Сокровища ОК
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Посещение Казанского Богородицкого мужского монастыря. Экскурсия «Белокаменная крепость»

07:00 Завтрак в гостинице.

09:30 Встреча с экскурсоводом: улица Баумана д. 19 (напротив входа в отель «Ногай») Пешеходный день.

10:15 Казанская Святыня. Посещение Казанского Богородицкого мужского монастыря, история которого неразрывно связана с обретением, прославлением и почитанием в России чудотворной Казанской иконы Божией Матери. После 1579 года – Казань святое место Руси, где сама Матерь Божия вдруг явила величайшую милость.

11:20 Экскурсия «Белокаменная крепость». Казанский Кремль – главная достопримечательность города, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО. Это — официальная резиденция Президента Республики Татарстан и государственный музей-заповедник, который ежегодно посещают тысячи туристов.

Белокаменный Кремль – сердце древнего города, воплотившее в себе культуру запада и востока. Здесь взметнулись ввысь минареты главной мечети города Кул Шариф (посещение) и сверкают золотом купола старейшего православного Благовещенского собора.

На территории крепости находится один из символов Казани — знаменитая «падающая» башня ханши Сююмбике.

13:00 Окончание экскурсии. Свободное время в центре города.

20:30-22:00 За доп. плату: Авторская интерактивная программа «Гостеприимный дом Бая». Всех гостей Казани непременно приглашаем в гости, в главный дом татарского села — дом Бая.

Состоятельные хозяева дома — Эбика и Бабай раскроют множество секретов из уклада жизни, обычаев и традиций татарского народа.

За столом, за сытным обедом из национальных блюд (азу, треугольник, кыстыбый, кош теле, чак-чак) дорогим гостям Эбика и Бабай расскажут о любимых блюдах татарского народа через сказания и легенды.

Увлекательные рассказы в музыкальном сопровождении раскроют интересные элементы национальных праздников летнего и зимнего солнцестояния — Навруз, Нардуган, Сабантуй и других праздников.

Самым сокровенным и интересным в завершении вечера станет знакомство через игру актеров с национальными традициями и обычаями татарского народа. Вас ждут знакомства с понятиями Су юлы, Аулок Ой, Никах, Бэби Туе, а также интересные застольные игры.

Стоимость программы: 2600 рублей взрослый, 2400 рублей детский до 14 лет, 1000 рублей дети до 6 лет. Интерактив состоится при наборе минимум 15 человек.

Посещение Казанского Богородицкого мужского монастыря. Экскурсия «Белокаменная крепость»Посещение Казанского Богородицкого мужского монастыря. Экскурсия «Белокаменная крепость»Посещение Казанского Богородицкого мужского монастыря. Экскурсия «Белокаменная крепость»Посещение Казанского Богородицкого мужского монастыря. Экскурсия «Белокаменная крепость»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Свободный день или дополнительные экскурсии

07:00 Завтрак в гостинице.

Свободный день.

При желании дополнительные экскурсии:

За доп. плату: Речная экскурсия на остров-град Свияжск.

11:45 Причал «Казан». Посадка на теплоход.

12:00 Отправление т/х на речную экскурсию в Свияжск.

14:00 Прибытие т/х в Свияжск.

Экскурсия «Цитадель завоевателя» — остров-град Свияжск. Свияжск – древняя крепость, построенная в правление Ивана Грозного, служила военным форпостом в Поволжье и местом подготовки военных частей для похода на неприступную крепость Казань.

В маршрут экскурсии в Свияжске входят уникальные исторические памятники: Собор Богоматери «Всех Скорбящих Радость», один из старейших деревянных храмов России — церковь Святой Троицы, действующий Успенский монастырь с архитектурным ансамблем 16-17 вв.

А также конный двор и ремесленные мастерские, Рождественская площадь — откуда открывается вид на водные просторы и Услонские горы.

В ходе экскурсии предусмотрено свободное время (самостоятельно: музеи, сувенирные лавки, обед).

Стоимость экскурсии 3400 рублей с туриста (экскурсия состоится при наборе группы).

В случае невозможности проведения теплоходной экскурсии: Автобусная экскурсия на остров-град Свияжск.

Стоимость экскурсии 2500 рублей с туриста.

17:00 Отправление т/х в Казань.

19:30 Прибытие т/х на причал «Казан». Свободное время.

Свободный день или дополнительные экскурсииСвободный день или дополнительные экскурсииСвободный день или дополнительные экскурсииСвободный день или дополнительные экскурсии
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Экскурсия в «Храм всех религий» и загородная экскурсия в Раифский Богородицкий мужской монастырь

07:00 Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Расчетное время выезда из отеля 12:00. При необходимости вещи можно сдать в камеру хранения отеля (бесплатно). Возможно продление номера за доп. плату по желанию, если поздний выезд.

09:00 Встреча с экскурсоводом: улица Баумана д. 19 (напротив входа в отель «Ногай»).

09:30 «Храм всех религий» на старом Московском тракте. Комплекс представляет собой необычное архитектурное смешивание разных культур и мировых верований — церкви, мечети, синагоги, пагоды, индуистские храмы, а также верования исчезнувших цивилизаций.

Вселенский храм — это не место для богослужений, а музей и архитектурный памятник, и символический симбиоз религий, цивилизаций и культур.

Внутри храм всех религий имеет несколько красиво декорированных залов, посвященных различным верованиям: зал Будды, Египетский зал, Католический зал, зал Иисуса Христа; есть также Театральный зал, картинная галерея, где проходят выставки художников, чайная комната.

Важной составной частью памятника религий выступает и одна из комнат родного дома Ильдара Ханова, в которой он жил. После его смерти в комнате организовали музей в его честь.

11:15 Загородная экскурсия «Овеянная легендами земля» в Раифский Богородицкий мужской монастырь, расположенный в 30 км. от Казани, в заповедном лесу, на берегу дивной красоты озера.

Монастырь основан в 17 веке. Его архитектурный ансамбль – один из самых величественных в среднем Поволжье складывался в течение столетий.

Основной святыней монастыря является чудотворный Грузинский образ пресвятой Богородицы (XVII в). На территории монастыря расположен освященный патриархом святой источник.

14:00 Окончание программы.

Трансфер на ж/д вокзал или свободное время в центре города.

Экскурсия в «Храм всех религий» и загородная экскурсия в Раифский Богородицкий мужской монастырьЭкскурсия в «Храм всех религий» и загородная экскурсия в Раифский Богородицкий мужской монастырьЭкскурсия в «Храм всех религий» и загородная экскурсия в Раифский Богородицкий мужской монастырь
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Казани на выбор.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения руб. /чел:

Размещение: SGL — одноместное, DBL — двухместное, TRPL — трехместное, ExB — доп. место.

Гостиница, категорияДействие ценыВзрослый ½ DBLРебенок (до 7/14 лет)Третий в номереОдноместный номерДоп. ночь с человека DBL/SGLТип завтрака в туре
«Тур без проживания» 30.04.2025-01.10.2025102509650/9950////
«Волга» 2* (улучшенный номер TWIN/DBL/TRPL) 16.05.2025-11.06.2025
20.06.2025-01.10.2025		180509650/1775018050276503300/6500Шведский стол
«Татарстан» 3* Эконом-Центр (номер «эконом») TWIN/DBL 16.05.2025-11.06.2025
20.06.2025-01.10.2025		183509650/1805018350276503400/6500Шведский стол
«Амакс Сафар Отель» 3* (стандарт номер TWIN/DBL) 16.05.2025-11.06.2025
20.06.2025-01.10.2025		195509650/1925019550285503800/6800Шведский стол
«Кристалл» 3* (стандартный номер TWIN/DBL) 16.05.2025-11.06.2025
20.06.2025-01.10.2025		201509650/1985020150285504000/6800Шведский стол
«Отель Азимут» 3* (стандартный номер TWIN/DBL) 16.05.2025-11.06.2025
20.06.2025-01.10.2025		201509650/19850/306504000/7500Шведский стол
«Парк Отель Центр» 3* (стандартный номер TWIN/DBL) 16.05.2025-11.06.2025
20.06.2025-01.10.2025		201509650/19850/291504000/7000Шведский стол
Отель «Давыдов» 3* (стандартный номер TWIN/DBL/TRPL) 16.05.2025-11.06.2025
20.06.2025-01.10.2025		204509650/2015020450282504100/6600Шведский стол
« IT Парк» 3* (стандартный номер (возможен полуцокольный этаж) TWIN/DBL) 16.05.2025-11.06.2025
20.06.2025-01.10.2025		204509650/2015020450288504100/6900Шведский стол
«Сулейман Палас Отель» 4* (стандартный номер TWIN/DBL) 16.05.2025-11.06.2025
20.06.2025-01.10.2025		216509650/2135021650336504500/8500Шведский стол
«Отель Корстон Tower» 4* (номер категории Superior TWIN/DBL) 16.05.2025-11.06.2025
20.06.2025-01.10.2025		216509650/2135021650342504500/8700Шведский стол
«Биляр Палас отель» 4* (стандартный номер TWIN/DBL) 16.05.2025-11.06.2025
20.06.2025-01.10.2025		216509650/2135021650336504500/8500Шведский стол
«Ногай» 4* (стандартный номер TWIN/DBL) 16.05.2025-11.06.2025
20.06.2025-01.10.2025		239009650/23600/354505250/9100Шведский стол
«Гранд Отель Казань» 4 * (стандартный TWIN/DBL) 16.05.2025-11.06.2025
20.06.2025-01.10.2025		216509650/2135021650291505000/7500Шведский стол
«Шаляпин Палас» 4 * (стандартный TWIN/DBL) 16.05.2025-11.06.2025
20.06.2025-01.10.2025		246509650/24350/336505500/8500Шведский стол
Отель «Корстон Royal» 5* (номер DELUXE TWIN/DBL) 16.05.2025-11.06.2025
20.06.2025-01.10.2025		261509650/2585026150411506000/11000Шведский стол

Тариф «Ребёнок до 7 лет» без предоставления отдельного спального места (завтрак включен). При необходимости спального места нужно бронировать по тарифу «Школьник 8-14 лет».

Примечание: ½ DBL — стоимость на одного человека при двухместном размещении. Размещение: SGL — одноместное, TWIN — 2 раздельные кровати, DBL — 1 большая кровать, TRPL — три раздельные кровати, ExB — доп. место.

Варианты проживания

Отель «AMAKS Safar» 3

3 ночи

Отель AMAKS Safar расположен в высотном здании, в 2 км от центра города и Кремля. К услугам гостей ночной клуб и сауна.

Просторные номера отеля AMAKS Safar оснащены телевизором с кабельными каналами, в номерах установлен рабочий стол.

В ресторане отеля гости могут заказать традиционные блюда Татарстана и классические интернациональные блюда. В баре, открытом до позднего вечера, подают разнообразные безалкогольные и алкогольные напитки, в том числе местного производства.

Отель «AMAKS Safar» 3Отель «AMAKS Safar» 3Отель «AMAKS Safar» 3Отель «AMAKS Safar» 3Отель «AMAKS Safar» 3Отель «AMAKS Safar» 3
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Кристалл» 3

3 ночи

Отель расположен всего в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала города Казани. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и частная парковка.

Номера отеля "Кристалл" оформлены в классическом стиле и располагают холодильником, телевизором с плоским экраном и кондиционером.

В ресторане отеля "Кристалл" можно попробовать блюда европейской кухни, а в баре подают различные коктейли.

Казанский кремль находится в 1,3 км от отеля "Кристалл", а пешеходная улица Баумана с магазинами и кафе - в 10 минутах ходьбы. Поездка на экспрессе до аэропорта Казани от железнодорожного вокзала занимает 20 минут.

Отель «Кристалл» 3Отель «Кристалл» 3Отель «Кристалл» 3Отель «Кристалл» 3
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Давыдов» 3

3 ночи

Отель "Давыдов" находится в Казани и расположен всего в 700 метрах от выставочного центра Казанская ярмарка. Отель выполнен в современном стиле и располагает круглосуточной стойкой регистрации. К услугам гостей бесплатный WiFi и бесплатная частная автомобильная парковка.

Светлые номера оборудованы кондиционером, в них имеется телевизор с плоским экраном и холодильник. В ванной комнате гостям предоставлена возможность воспользоваться бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и феном.

В ресторане отеля подают различные блюда русской, европейской и татарской кухни. Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол», а в баре гости могут заказать напитки и закуски.

Отель «Давыдов» 3Отель «Давыдов» 3Отель «Давыдов» 3Отель «Давыдов» 3
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Парк Отель Центр» 3

3 ночи

Отель «Парк-отель» находится в Казани. На территории работают бар и ресторан. Гости могут прогуляться по саду, воспользоваться общей кухней и заказать доставку еды и напитков в номер. В числе удобств общий лаундж, камера хранения багажа и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Стойка регистрации открыта круглосуточно.
По утрам в отеле накрывают завтрак «шведский стол».

Номера гостиницы «Парк-отель» укомплектованы шкафом, кондиционером, письменным столом и телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната.

Отель «Парк Отель Центр» 3Отель «Парк Отель Центр» 3Отель «Парк Отель Центр» 3Отель «Парк Отель Центр» 3Отель «Парк Отель Центр» 3
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Азимут» 3

3 ночи

Отель «Ибис Казань Центр» находится в самом центре города, в 5 минутах ходьбы от Казанского кремля. Гостям предлагается размещение в современных номерах с бесплатным Wi-Fi, рабочим столом и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы.

В ресторане отеля «Ибис Казань Центр» готовят фирменные блюда Татарстана и блюда интернациональной кухни. К услугам гостей также бар Rendez-Vous, где в неформальной обстановке подают самые разнообразные алкогольные и безалкогольные напитки.

Отель «Азимут» 3Отель «Азимут» 3Отель «Азимут» 3Отель «Азимут» 3Отель «Азимут» 3Отель «Азимут» 3
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Биляр Палас» 4

3 ночи

Отель «Биляр Палас» расположен в Казани. К услугам гостей ресторан, бар, общий лаундж и фитнес-центр. Комплекса «Туган Авылым» находится менее чем в 1 км, а площадь Свободы — в 1,4 км. Прогулка пешком до Петропавловского собора занимает 15 минут. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Во всем здании доступен бесплатный Wi-Fi. Желающие могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер.

В распоряжении гостей собственная ванная комната с феном. Из некоторых номеров открывается вид на озеро. Все номера оснащены кондиционером, сейфом и телевизором с плоским экраном.

По утрам гостям предлагают завтрак «шведский стол».

Гостям предлагается целый спектр оздоровительных услуг. В отеле установлена гидромассажная ванна и оборудована сауна.

Отель «Биляр Палас» 4Отель «Биляр Палас» 4Отель «Биляр Палас» 4Отель «Биляр Палас» 4Отель «Биляр Палас» 4Отель «Биляр Палас» 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Сулейман Палас Отель» 4

3 ночи

Сулейман Палас Отель - современная комфортабельная гостиница. Находится в 10 минутах езды от железнодорожного вокзала, в 25 км от международного аэропорта Казань, в 10 минутах от речного порта; в 100 метрах от гостиницы находится ближайшая станция метро -"Площадь Тукая".

Каждое утро для гостей отеля подается завтрак по системе "шведский стол". На первом этаже гостиницы расположен бизнес-бар, где предлагается разнообразие сортов чая, видов кофе и богатый выбор элитных спиртных напитков.

Гостиница «Сулейман Палас Отель» 4Гостиница «Сулейман Палас Отель» 4Гостиница «Сулейман Палас Отель» 4Гостиница «Сулейман Палас Отель» 4Гостиница «Сулейман Палас Отель» 4Гостиница «Сулейман Палас Отель» 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Ногай» 4

3 ночи

Отель «Ногай» расположен в Казани, в 300 метрах от Петропавловского собора и в 4,4 км от стадиона «Казань Арена». К услугам гостей детская игровая площадка и ресторан. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Из окон открывается вид на город.

Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В числе удобств — чайник, фен и собственная ванная комната с ванной или душем.

Стойка регистрации открыта круглосуточно.

Отель «Ногай» 4Отель «Ногай» 4Отель «Ногай» 4Отель «Ногай» 4Отель «Ногай» 4Отель «Ногай» 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Корстон Tower» 4

3 ночи

Проживающие в гостинице «Корстон Tower» размещаются в ультрасовременной 25-этажной башне на 213 номеров различного уровня комфорта. Основу номерного фонда «Корстон Tower» составляют 1-2-местные номера категории Стандарт с одной двуспальной (DBL) или двумя раздельными (TWIN) кроватями. В каждом номере имеется ванная комната (душ, туалет, халаты и тапочки), спутниковое и кабельное телевидение, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi-интернет.

В отеле «Корстон Tower» к вашим услугам: несколько ресторанов, включая панорамный Extra Lounge на 25-ом этаже отеля, венское кафе, пиццерия и бары; СПА-салон с турецкой и финской сауной, тренажерным залом и массажной комнатой; для проживающих в гостиничном комплексе доступны: бассейн, бильярд, боулинг, кинотеатр, дискотека и детский парк; услуги прачечной, глажки и химчистки, заказ экскурсий по городу, организация трансферов, подземный паркинг, а также бесплатный Wi-Fi.

Отель «Корстон Tower» 4Отель «Корстон Tower» 4Отель «Корстон Tower» 4Отель «Корстон Tower» 4Отель «Корстон Tower» 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Корстон Royal» 5

3 ночи

Отельный комплекс «Korston Royal» находится в центре столицы Татарстана. До автостанции города 6,5 км, добраться можно за 15 минут. До железнодорожного вокзала - 4,7 км, путь на общественном транспорте или авто займет 10 минут. Аэропорт в 26 км, поездка на машине займет 25 минут. Ресторан «Le Buffet» приглашает гостей на завтрак, который организован по системе «шведский стол». В ресторане «Ju-Ju Bar» можно заказать блюда по меню. Фитнес-центр отеля дает возможность туристам посещать соляную пещеру, тренажерный зал и бассейн.

Отель «Корстон Royal» 5Отель «Корстон Royal» 5Отель «Корстон Royal» 5Отель «Корстон Royal» 5Отель «Корстон Royal» 5Отель «Корстон Royal» 5
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Шаляпин Палас» 4

3 ночи

Четырехзвездочный отель «Шаляпин Палас» находится в центре Казани, рядом с пешеходной зоной на улице Баумана.

К услугам гостей 123 уютных и благоустроенных номера в классическом стиле.

По утрам в ресторане отеля сервируют богатый завтрак «шведский стол». В ресторане «Капелла» подают вкусные блюда татарской и русской кухни, а также разнообразные блюда европейской кухни. Бар с живой фортепианной музыкой Piano Bar отеля «Шаляпин» работает круглосуточно.

Все гости отеля «Шаляпин Палас» могут бесплатно посещать фитнес-центр с крытым бассейном, тренажерным залом и сауной.

Отель «Шаляпин Палас» 4Отель «Шаляпин Палас» 4Отель «Шаляпин Палас» 4Отель «Шаляпин Палас» 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «IT Парк Отель - Центр города»

3 ночи

Этот отель расположен в здании XVIII века в центре Казани, всего в 5 минутах ходьбы от станции метро «Площадь Тукая». К услугам гостей современные номера с хорошо оборудованной мини-кухней и бесплатным Wi-Fi. До парковки — 200 метров.

Номера казанского бизнес-отеля «ИТ-Парк» оформлены в индивидуальном стиле и оснащены рабочим столом и телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В каждом номере обустроена собственная ванная комната с феном и тапочками.

В стильном ресторане отеля подаются блюда традиционной татарской кухни, а также европейской и итальянской кухни. По утрам сервируют легкий завтрак.

Гостиница «IT Парк Отель - Центр города»Гостиница «IT Парк Отель - Центр города»Гостиница «IT Парк Отель - Центр города»Гостиница «IT Парк Отель - Центр города»Гостиница «IT Парк Отель - Центр города»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Татарстан» 3

3 ночи

Этот 3-звездочный отель расположен в историческом и культурном центре Казани, в 15 минутах ходьбы от мечети Кул-Шариф и Казанского Кремля. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная парковка.

Номера гостиничного комплекса "Татарстан" красочно оформлены с использованием высококачественных тканей. Все номера оснащены спутниковым телевидением, креслом и отдельной ванной комнатой.

Каждое утро для гостей накрывается завтрак. В элегантном ресторане "Татарстан" подают блюда европейской и татарской кухни.

Отель «Татарстан» 3Отель «Татарстан» 3Отель «Татарстан» 3Отель «Татарстан» 3Отель «Татарстан» 3
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница Волга

3 ночи

Двухзвездочная гостиница "Волга", расположенная в Казани, давно зарекомендовала себя среди жителей и гостей города благодаря высокому уровню сервиса и комфортабельным условиям проживания. Это место с многолетней историей порадует своих гостей наличием круглосуточной автомобильной парковки, магазинов на территории и камер хранения. В числе дополнительных услуг, которые не часто можно встретить в отелях, парикмахерская и центр здоровья, включающий в себя сауну, солярий, бильярд и настольный теннис.

Разнообразный номерной фонд, который насчитывает 154 единицы, полностью обеспечит постояльцев необходимыми удобствами для отдыха и продуктивной работы. Ценителям простого комфорта идеально подойдет категория "эконом" с минимальной обстановкой, которая включает в себя телевизор, кровать и собственную ванную комнату. Вниманию предпочитающих домашнюю атмосферу представляются просторные апартаменты с мягкой мебелью, кондиционером и кухонными принадлежностями.

Ресторан гостиницы ежедневно принимает всех желающих попробовать блюда из широкого ассортимента европейской и национальной кухни. В заведении царит приятная атмосфера, которая создается заботливым персоналом и легкой музыкой. Регулярно здесь проходит вечерняя развлекательная программа, собирающая множество посетителей. Также Вы можете заказать организацию банкетного мероприятия, для проведения которого отведен зал на 20 персон.

Бизнес-клиенты смогут оценить качество конференц-сервиса, который оказывается в гостинице. На выбор доступно два помещения - конференц-зал и комната переговоров. Опытные менеджеры "Волги" подготовят для Вас все необходимое оборудование и план важного события. Вместимость конференц-зала составляет 50 человек, поэтому подойдет как для небольших групп деловых людей, так и для крупных делегаций.

Рядом с отелем расположено множество важных объектов городской инфраструктуры. Всего за 7 минут неспешным шагом можно добраться до центрального стадиона, а за 9 минут - до железнодорожного вокзала. До интересных достопримечательностей города можно доехать но общественном транспорте, ближайшая остановка которого находится всего в 2 минутах пешком.

Гостиница ВолгаГостиница ВолгаГостиница ВолгаГостиница Волга
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Казань» 4

3 ночи

Гранд Отель «Казань» располагается в центре одноименного города Республики Татарстан. Свою работу начал в 2009 году и за это время собрал большое число положительных отзывов. Здесь гости смогут провести свой отдых, посетить ресторан, собраться на деловое или торжественное мероприятие. Благодаря удобной локации возможно посетить главные городские достопримечательности.

В фонде отеля для размещения предложено 215 комфортабельных номеров. Для приятного времяпрепровождения предусмотрена качественная мебель и современная техника. В каждом номере персональная ванная с приготовленным набором косметических средств.

На территории питание организовано в нескольких ресторанах «Кольцо» и «Buffalo», где в меню представлены блюда европейской, русской и татарской кухни. В лобби-баре можно заказать закуски и напитки.

Рабочие встречи, конференции и совещания возможно провести в специально отведенных пространствах — конференц-залах, переговорных комнатах и выставочном зале.

Разнообразить досуг предлагается в фитнес-центре, совершить тематические и обзорные экскурсии по городу. Расстояние до аэропорта - 22,8 км, до железнодорожного вокзала - 1,5 км.

Отель «Казань» 4Отель «Казань» 4Отель «Казань» 4Отель «Казань» 4Отель «Казань» 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в выбранной гостинице, при выборе тарифа с проживанием
  • Питание, указанное в программе (при выборе тарифа с проживанием): 3 завтрака
  • Автобусное обслуживание по программе
  • Экскурсии по программе, услуги гида, экскурсовода
  • Входные билеты в объекты показа по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Казани и обратно
  • Индивидуальный трансфер с вокзала/аэропорта - от 1250/2100 рублей за легковой автомобиль до 3 человек (бронируется заранее)
  • Питание, не указанное в программе: завтраки (при выборе тарифа без проживания), обеды и ужины
  • Размещение в гостинице, при выборе тарифа без проживания
  • Наушники для экскурсий (радиогиды) - 200 руб. за сутки экскурсионного обслуживания
  • Дополнительные экскурсии: "огни Казани" - 1500 руб. /чел. (экскурсия состоится при наборе минимум 10 человек) "гостеприимный дом Бая" - 2600 руб. взрослый, 2400 руб. детский до 14 лет, 1000 руб. дети до 6 лет. Интерактив состоится при наборе минимум 15 человек"цитадель завоевателя" речная экскурсия в Свияжск - 3400 руб. /чел. (экскурсия состоится при наборе группы). Автобусная экскурсия - 2500 руб. /чел
  • «огни Казани» - 1500 руб. /чел. (экскурсия состоится при наборе минимум 10 человек)
  • «гостеприимный дом Бая» - 2600 руб. взрослый, 2400 руб. детский до 14 лет, 1000 руб. дети до 6 лет. Интерактив состоится при наборе минимум 15 человек
  • «цитадель завоевателя» речная экскурсия в Свияжск - 3400 руб. /чел. (экскурсия состоится при наборе группы). Автобусная экскурсия - 2500 руб. /чел
Место начала и завершения?
Татарстан, Казань
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Может ли измениться программа тура?

Туроператор оставляет за собой право менять время и порядок проведения экскурсий, при этом, не меняя общую программу обслуживания.

Как работает радиооборудование для экскурсий?

Каждому туристу выдается маленький радиоприемник, настроенный на передатчик гида и удобный наушник, после этого каждый турист в диапазоне действия передатчика радиогида (до 50-100м) слышит все объяснения гида через наушник.

Радиуса действия передатчика радиогида вполне достаточно, чтобы участники экскурсионной группы могли свободно и непринужденно расположиться поблизости от экскурсовода, внимательно разглядывать заинтересовавшие их объекты, фотографироваться, не пропуская при этом ни слова.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
Михаил
15 сен 2025
Всё прошло на высшем уровне!
Л
Лилия
30 июл 2025
Спасибо вам огромное, программа отличная, мы в полном восторге
Спасибо вам огромное, программа отличная, мы в полном восторге
М
Маргарита
23 июл 2025
Нам всё очень понравилось, спасибо

Тур входит в следующие категории Казани

Похожие туры из Казани

Золотая моя Казань. Осенне-зимний тур на 3 дня
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Золотая моя Казань. Осенне-зимний тур на 3 дня
Начало: Республика Татарстан, Казань
21 фев в 10:00
27 фев в 10:00
от 22 590 ₽ за человека
Новогодний тур в Казань на 4 дня
На автобусе
4 дня
4 отзыва
Новогодний тур в Казань на 4 дня
Начало: Татарстан, Казань
1 янв в 10:00
2 янв в 10:00
от 22 770 ₽ за человека
Добро пожаловать в Казань. Осенне-весенний тур на 3 дня
На автобусе
3 дня
5 отзывов
Добро пожаловать в Казань. Осенне-весенний тур на 3 дня
Начало: Татарстан, Казань
21 фев в 10:00
27 фев в 10:00
от 21 740 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Казани
Все туры из Казани