Перед вами откроются тайны вековых традиций и легенд, познакомитесь с самобытностью татарского народа через интерактивные программы и обзорные
Программа тура по дням
Обзорные дневная и вечерняя экскурсии по Казани
Самостоятельное прибытие в гостиницу.
Трансфер до гостиницы бронируется заранее и предоставляется за дополнительную плату: индивидуальный трансфер с вокзала / аэропорта (от 1400/2200 рублей за легковой автомобиль до 3 человек).
Время выезда на программу из отеля фиксированное, смотрите в разделе «Важно знать». Гарантированное размещение в гостинице после 15:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.
15:30 Обзорная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани». Насладиться самобытной красотой Казани, увидеть своими глазами яркие краски ее улиц и площадей, узнать, где хранятся несметные сокровища Казанских ханов, и где закипел без огня котел, можно отправившись на обзорную экскурсию.
Достопримечательности тысячелетнего города соединили в себе культуру Запада и традиции Востока: Старо-Татарская слобода, где проживало с XVI века татарское население, Суконная слобода — промышленные преобразования Петра I, площадь фонтанов, озеро Кабан — его тайны и легенды.
А также стилизованная деревенька «Туган авылым («Родная деревня»), новый Театр Кукол, Казанский университет, площадь Свободы — культурный и административный центр Казани.
Старейшая мечеть Марджани и Богородицкий монастырь, в котором хранится один из старейших списков Казанской иконы Божьей Матери.
18:00 Трансфер в гостиницу. Свободное время.
20:30 Вечерняя обзорная экскурсия по городу «Огни Казани».
Экскурсия «Елабуга - купеческая». Посещение домов-музеев М.И. Цветаевой и И.И. Шишкина
07:00 Завтрак в гостинице. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы, график выезда с гостиниц смотрите в разделе «Важно знать».
Выезд на экскурсионную программу в г. Елабуга (209 км.)
12:00 Прибытие в Елабугу.
Экскурсия «Елабуга — купеческая» — второй по значимости город в Республике Татарстан, обладающий уникальным историко-культурным наследием.
Ощутите уют и очарование старинного купеческого города! Вдохните воздух шишкинских лесов, прикоснитесь к седой старине в многочисленных музеях Елабуги.
Вы познакомитесь с основными достопримечательностями города: Шишкинские пруды, «Чертово» городище, площадь Тысячелетия Елабуги, проедете по старинным улочкам города.
Обед.
В программу экскурсии входит посещение музея дом Памяти М. И. Цветаевой и дом — музей И. И. Шишкина.
Экскурсия в музей «Дом памяти Марины Цветаевой». Мемориальная экспозиция Дома памяти М. И. Цветаевой воспроизводит обстановку дома елабужской семьи начала 1940-х гг.
Документальная экспозиция рассказывает о 10 последних днях пребывании в Елабуге, эвакуированной из Москвы, Марины Цветаевой.
Списки эвакуированных литераторов, тексты предсмертных записок, запись акта о смерти Цветаевой, отрывки из дневников и писем ее сына — Георгия Эфрона, письма сестры и дочери, первый посмертный сборник стихов Марины Цветаевой (1961), записная книжка, принадлежавшая Цветаевой.
Экскурсия в мемориальный дом-музей И. И. Шишкина. Дом был построен отцом знаменитого художника Иваном Шишкиным в 1835 году. Здесь прошли детские и юношеские годы будущего пейзажиста Ивана Ивановича Шишкина (1832–1898).
Здесь он начал рисовать, с детства проявляя незаурядные способности, сюда приезжал в зрелые годы, черпая вдохновение в прикамских лесах и просторах. Экспозиция занимает два этажа особняка Шишкиных.
В музее 16 экспозиционных залов. Первый этаж восстановлен таким, каким был при жизни семьи, здесь находятся большая и малая гостиные, кабинет отца, дорожная комната, буфетная и столовая; на втором этаже комната сестёр художника, а также спальня и мастерская Ивана Ивановича.
В залах графики и живописи экспонируются подлинные офорты и картины Шишкина.
Являясь памятником истории и культуры федерального значения, Елабужский музей художника является единственным в мире домом-музеем И. И. Шишкина и экспонирует только подлинные предметы декоративно-прикладного искусства, графики и живописи XIX века.
17:00 Выезд в Казань.
20:00 Прибытие в Казань. Свободное время в центре города.
Экскурсия «Белокаменная крепость». Теплоходная или автобусная экскурсия в Свияжск
07:00 Завтрак в гостинице. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы, график выезда с гостиниц смотрите в разделе «Важно знать».
10:00 Экскурсия «Белокаменная крепость». Казанский Кремль – главная достопримечательность города, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО. Это — официальная резиденция Президента Республики Татарстан и государственный музей-заповедник, который ежегодно посещают тысячи туристов.
Белокаменный Кремль – сердце древнего города, воплотившее в себе культуру запада и востока. Здесь взметнулись ввысь минареты главной мечети города Кул Шариф (посещение) и сверкают золотом купола старейшего православного Благовещенского собора.
На территории крепости находится один из символов Казани — знаменитая «падающая» башня ханши Сююмбике.
11:45 Причал «Казан». Посадка на теплоход.
12:00 Отправление т/х на речную экскурсию в Свияжск.
В случае невозможности проведения теплоходной экскурсии: Автобусная экскурсия на остров-град Свияжск.
14:00 Прибытие т/х в Свияжск.
Экскурсия «Цитадель завоевателя» — остров-град Свияжск. Свияжск – древняя крепость, построенная в правление Ивана Грозного.
В маршрут экскурсии в Свияжске входят уникальные исторические памятники: Собор Богоматери «Всех Скорбящих Радость», один из старейших деревянных храмов России — церковь Святой Троицы.
А также действующий Успенский монастырь с архитектурным ансамблем 16-17 вв., Конный двор и ремесленные мастерские, Рождественская площадь — откуда открывается вид на водные просторы и Услонские горы.
В ходе экскурсии предусмотрено свободное время (самостоятельно музеи, сувенирные лавки, обед).
17:00 Отправление т/х в Казань.
19:30 Прибытие т/х на причал «Казан». Свободное время.
20:30-22:00 За доп. плату: Авторская интерактивная программа «Гостеприимный дом Бая».
Всех гостей Казани непременно приглашаем в гости, в главный дом татарского села — дом Бая. Состоятельные хозяева дома — Эбика и Бабай раскроют множество секретов из уклада жизни, обычаев и традиций татарского народа.
За столом, за сытным обедом из национальных блюд (азу, треугольник, кыстыбый, кош теле, чак-чак) дорогим гостям Эбика и Бабай расскажут о любимых блюдах татарского народа через сказания и легенды.
Увлекательный рассказ в музыкальном сопровождении раскроет интересные элементы национальных праздников летнего и зимнего солнцестояния — Навруз, Нардуган, Сабантуй и других праздников.
Самым сокровенным и интересным в завершении вечера станет знакомство через игру актеров с национальными традициями и обычаями татарского народа. Вас ждут знакомства с понятиями Су юлы, Аулок Ой, Никах, Бэби Туе, а также интересные застольные игры.
Стоимость программы: 2900 рублей взрослый, 2700 рублей детский до 14 лет, 1000 рублей дети до 6 лет. (Интерактив состоится при наборе минимум 15 человек).
Экскурсия в «Храм всех религий». Загородная экскурсия в Раифский Богородицкий мужской монастырь
07:00 Завтрак в гостинице. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы, график выезда с гостиниц смотрите в разделе «Важно знать».
09:30 Экскурсия в «Храм всех религий» на старом Московском тракте. Комплекс представляет собой необычное архитектурное смешивание разных культур и мировых верований — церкви, мечети, синагоги, пагоды, индуистские храмы, а также верования исчезнувших цивилизаций.
Вселенский храм — это не место для богослужений, а музей и архитектурный памятник и символический симбиоз религий, цивилизаций и культур.
Внутри храм всех религий имеет несколько красиво декорированных залов, посвященных различным верованиям: зал Будды, Египетский зал, Католический зал, зал Иисуса Христа; есть также Театральный зал, картинная галерея, где проходят выставки художников, чайная комната.
Важной составной частью памятника религий выступает и одна из комнат родного дома Ильдара Ханова, в которой он жил. После его смерти в комнате организовали музей в его честь.
11:15 Загородная экскурсия «Овеянная легендами земля» в Раифский Богородицкий мужской монастырь, расположенный в 30 км. от Казани, в заповедном лесу, на берегу дивной красоты озера.
Монастырь основан в 17 веке. Его архитектурный ансамбль – один из самых величественных в среднем Поволжье складывался в течение столетий. Основной святыней монастыря является чудотворный Грузинский образ пресвятой Богородицы (XVII в).
На территории монастыря расположен освященный патриархом святой источник.
14:30 Свободное время в центре города.
Посещение музея поэта Е. Боратынского. Автобусно-пешеходная экскурсия «Казань в парках»
07:00 Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы (с вещами), график выезда с гостиниц смотрите в разделе «Важно знать».
10:15 Экскурсия «Цветущая Боратынка». Посещение музея поэта Е. Боратынского – выдающегося русского поэта, друга А. С. Пушкина.
Придя в музей, посетитель окажется в реальном жилом доме одной из дворянских семей дореволюционной Казани, увидит, как жили его обитатели, чем занимались в часы досуга.
Посетители музея смогут увидеть предметы мебели, стоявшей в доме поэта, его личные вещи, письма, посуду, книги, портреты поэта и его знакомых и друзей, рукописи.
Рассказ идет не только о судьбе бывших владельцев усадьбы, но и о судьбе самого дома и сада. Экскурсия продолжается в усадебном саде, благоухавшем в дворянском гнезде 100 лет назад с чаепитием на чайной веранде.
12:00 Автобусно-пешеходная экскурсия «Казань в парках». Парки и скверы Казани. Как и все большие города, Казань немыслима без зелёных насаждений, обилия парков и скверов. Они богемные и демократичные.
История казанских парков — двухсотлетняя. До этого, в XVII веке в России вообще не было понятия «парк». То есть, были парки, но царские, боярские. Первый общественный парк, который возник в Казани в начале XIX века — Чёрное озеро. А частные парки в Казани появились еще в XVIII веке. (например, Лядской, Николаевский садики).
В этих парках гуляли наши бабушки под звуки духового оркестра, здесь назначали свидания и деловые встречи, а сегодня обновленные парки встречают горожан и гостей города прохладой от летнего зноя и необычными историями из прошлого.
14:30 Окончание программы тура. Трансфер на ж/д вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Казани на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения руб. /чел:
Размещение: одноместное, двухместное, трехместное, доп. место.
|Гостиница, категория
|Действие цены
|Взрослый ½ двухместный
|Ребенок (до 7/14 лет)
|Третий в номере
|Одноместный номер
|Доп. ночь с человека 2-хмест/1-номест.
|Тип завтрака в туре
|«Тур без проживания»
30.04.2026-
01.10.2026
|29020
|28220/28620
\
|«Волга» 2* (стандартный номер)
14.05.2026-
10.06.2026
18.06.2026-
30.09.2026
|40660
|28220/40260
|40660
|52220
|3910/7000
|Шведский стол
|«Татарстан» 3* Эконом-Центр (номер «эконом»)
14.05.2026-
10.06.2026
18.06.2026-
30.09.2026
|40980
|28220/40580
|40980
|53740
|3900/7380
|Шведский стол
«Марков» 4*
(стандарт)
14.05.2026-
10.06.2026
18.06.2026-
30.09.2026
|42220
|28220/41820
|42220
|54220
|4300/7500
|без завтрака
|«Амакс Сафар Отель» 3* (стандарт номер)
14.05.2026-
10.06.2026
18.06.2026-
30.09.2026
|43420
|28220/43020
|43420
|52220
|4600/7000
|Шведский стол
|«Кристалл» 3* (стандартный номер)
14.05.2026-
10.06.2026
18.06.2026-
30.09.2026
|43820
|28220/43420
|43820
|56620
|4700/8100
|Шведский стол
|«Отель Азимут» 3* (стандартный номер)
14.05.2026-
10.06.2026
18.06.2026-
30.09.2026
|47220
|28220/46820
|60220
|5550/9000
|Шведский стол
|«Парк Отель Центр» 3* (стандартный номер)
14.05.2026-
10.06.2026
18.06.2026-
30.09.2026
|46220
|28220/45820
|58220
|5300/8500
|Шведский стол
|Отель «Давыдов» 3* (стандартный номер)
14.05.2026-
10.06.2026
18.06.2026-
30.09.2026
|43420
|28220/43020
|43420
|54220
|4600/7500
|Шведский стол
|« IT Парк» 3* (стандартный номер (возможен полуцокольный этаж)
14.05.2026-
10.06.2026
18.06.2026-
30.09.2026
|45420
|28220/45020
|45420
|54220
|5100/7500
|Шведский стол
|«Сулейман Палас Отель» 4* (стандартный номер)
14.05.2026-
10.06.2026
18.06.2026-
30.09.2026
|46220
|28220/45820
|46220
|60220
|5300/9000
|Шведский стол
|«Отель Корстон Tower» 4* (номер категории Супериор)
14.05.2026-
10.06.2026
18.06.2026-
30.09.2026
|46220
|28220/45820
|46220
|60220
|5300/9000
|Шведский стол
|«Биляр Палас отель» 4* (стандартный номер)
14.05.2026-
10.06.2026
18.06.2026-
30.09.2026
|46220
|28220/45820
|46220
|60220
|5300/9000
|Шведский стол
|«Ногай» 4* (стандартный номер)
14.05.2026-
10.06.2026
18.06.2026-
30.09.2026
|48220
|28220/47820
|62220
|5800/9500
|Шведский стол
|«Гранд Отель Казань» 4 * (стандартный)
14.05.2026-
10.06.2026
18.06.2026-
30.09.2026
|46220
|28220/45820
|46220
|60220
|5300/9000
|Шведский стол
|Отель «Корстон Royal» 5* (номер делюкс)
14.05.2026-
10.06.2026
18.06.2026-
30.09.2026
|50220
|28220/49820
|50220
|70220
|6300/11500
|Шведский стол
|Отель «Шаляпин Палас» 4* (стандартный номер)
14.05.2026-
10.06.2026
18.06.2026-
30.09.2026
|47420
|28220/47020
|60220
|5600/9000
|Шведский стол
|Цены на тур в праздничные даты заезда
|«Волга» 2* (стандартный номер)
30.04.2026-
13.05.2026
11.06.2026-
17.06.2026
|43740
|28220/43340
|43740
|56220
|4680/8000
|Шведский стол
|«Татарстан» 3* Эконом-Центр (номер «эконом»)
30.04.2026-
13.05.2026
11.06.2026-
17.06.2026
|44220
|28220/43820
|44220
|57220
|4800/8250
|Шведский стол
«Марков» 4*
(стандарт)
30.04.2026-
13.05.2026
11.06.2026-
17.06.2026
|46220
|28220/45820
|46220
|56220
|5300/8000
|без завтрака
|«Амакс Сафар Отель» 3* (стандарт номер)
30.04.2026-
13.05.2026
11.06.2026-
17.06.2026
|46220
|28220/45820
|46220
|56220
|5300/8000
|Шведский стол
|Отель «Давыдов» 3* (стандартный номер)
30.04.2026-
13.05.2026
11.06.2026-
17.06.2026
|46220
|28220/45820
|46220
|60220
|5300/9000
|Шведский стол
|« IT Парк» 3* (стандартный номер (возможен полуцокольный этаж)
30.04.2026-
13.05.2026
11.06.2026-
17.06.2026
|47420
|28220/47020
|47420
|56220
|5600/8000
|Шведский стол
|«Кристалл» 3* (стандартный номер)
30.04.2026-
13.05.2026
11.06.2026-
17.06.2026
|46220
|28220/45820
|46220
|59020
|5300/8700
|Шведский стол
|«Отель Азимут» 3* (стандартный номер)
30.04.2026-
13.05.2026
11.06.2026-
17.06.2026
|50220
|28220/49820
|64220
|6300/10000
|Шведский стол
|«Парк Отель Центр» 3* (стандартный номер)
30.04.2026-
13.05.2026
11.06.2026-
17.06.2026
|49820
|28220/49420
|69020
|6200/11200
|Шведский стол
|«Биляр Палас отель» 4* (стандартный номер)
30.04.2026-
13.05.2026
11.06.2026-
17.06.2026
|50220
|28220/49820
|50220
|60220
|6300/9000
|Шведский стол
|«Сулейман Палас Отель» 4* (стандартный номер)
30.04.2026-
13.05.2026
11.06.2026-
17.06.2026
|50220
|28220/49820
|50220
|60220
|6300/9000
|Шведский стол
|«Отель Корстон Tower» 4* (номер категории Супериор)
30.04.2026-
13.05.2026
11.06.2026-
17.06.2026
|54820
|28220/54420
|54820
|73420
|7450/12300
|Шведский стол
|«Ногай» 4* (стандартный номер)
30.04.2026-
13.05.2026
11.06.2026-
17.06.2026
|52220
|28220/51820
|68220
|6800/11000
|Шведский стол
|«Гранд Отель Казань» 4 * (стандартный)
30.04.2026-
13.05.2026
11.06.2026-
17.06.2026
|50220
|28220/49820
|50220
|60220
|6300/9000
|Шведский стол
|Отель «Корстон Royal» 5* (номер Делюкс)
30.04.2026-
13.05.2026
11.06.2026-
17.06.2026
|56820
|28220/56420
|56820
|77420
|7950/13300
|Шведский стол
|Отель «Шаляпин Палас» 4* (стандартный номер)
30.04.2026-
13.05.2026
11.06.2026-
17.06.2026
|50220
|28220/49820
|60220
|6300/9000
|Шведский стол
Тариф «Ребёнок до 7 лет» без предоставления отдельного спального места (завтрак включен). При необходимости спального места нужно бронировать по тарифу «Школьник 8-14 лет».
Примечание: ½ — стоимость на одного человека при двухместном размещении. Размещение: одноместное, 2 раздельные кровати, 1 большая кровать, три раздельные кровати, доп. место.
Варианты проживания
Отель «AMAKS Safar» 3
Отель AMAKS Safar расположен в высотном здании, в 2 км от центра города и Кремля. К услугам гостей ночной клуб и сауна.
Просторные номера отеля AMAKS Safar оснащены телевизором с кабельными каналами, в номерах установлен рабочий стол.
В ресторане отеля гости могут заказать традиционные блюда Татарстана и классические интернациональные блюда. В баре, открытом до позднего вечера, подают разнообразные безалкогольные и алкогольные напитки, в том числе местного производства.
Отель «Кристалл» 3
Отель расположен всего в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала города Казани. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и частная парковка.
Номера отеля "Кристалл" оформлены в классическом стиле и располагают холодильником, телевизором с плоским экраном и кондиционером.
В ресторане отеля "Кристалл" можно попробовать блюда европейской кухни, а в баре подают различные коктейли.
Казанский кремль находится в 1,3 км от отеля "Кристалл", а пешеходная улица Баумана с магазинами и кафе - в 10 минутах ходьбы. Поездка на экспрессе до аэропорта Казани от железнодорожного вокзала занимает 20 минут.
Отель «Давыдов» 3
Отель "Давыдов" находится в Казани и расположен всего в 700 метрах от выставочного центра Казанская ярмарка. Отель выполнен в современном стиле и располагает круглосуточной стойкой регистрации. К услугам гостей бесплатный WiFi и бесплатная частная автомобильная парковка.
Светлые номера оборудованы кондиционером, в них имеется телевизор с плоским экраном и холодильник. В ванной комнате гостям предоставлена возможность воспользоваться бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и феном.
В ресторане отеля подают различные блюда русской, европейской и татарской кухни. Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол», а в баре гости могут заказать напитки и закуски.
Отель «Парк Отель Центр» 3
Отель «Парк-отель» находится в Казани. На территории работают бар и ресторан. Гости могут прогуляться по саду, воспользоваться общей кухней и заказать доставку еды и напитков в номер. В числе удобств общий лаундж, камера хранения багажа и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Стойка регистрации открыта круглосуточно.
По утрам в отеле накрывают завтрак «шведский стол».
Номера гостиницы «Парк-отель» укомплектованы шкафом, кондиционером, письменным столом и телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната.
Отель «Азимут» 3
Отель «Ибис Казань Центр» находится в самом центре города, в 5 минутах ходьбы от Казанского кремля. Гостям предлагается размещение в современных номерах с бесплатным Wi-Fi, рабочим столом и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы.
В ресторане отеля «Ибис Казань Центр» готовят фирменные блюда Татарстана и блюда интернациональной кухни. К услугам гостей также бар Rendez-Vous, где в неформальной обстановке подают самые разнообразные алкогольные и безалкогольные напитки.
Отель «Биляр Палас» 4
Отель «Биляр Палас» расположен в Казани. К услугам гостей ресторан, бар, общий лаундж и фитнес-центр. Комплекса «Туган Авылым» находится менее чем в 1 км, а площадь Свободы — в 1,4 км. Прогулка пешком до Петропавловского собора занимает 15 минут. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Во всем здании доступен бесплатный Wi-Fi. Желающие могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер.
В распоряжении гостей собственная ванная комната с феном. Из некоторых номеров открывается вид на озеро. Все номера оснащены кондиционером, сейфом и телевизором с плоским экраном.
По утрам гостям предлагают завтрак «шведский стол».
Гостям предлагается целый спектр оздоровительных услуг. В отеле установлена гидромассажная ванна и оборудована сауна.
Гостиница «Сулейман Палас Отель» 4
Сулейман Палас Отель - современная комфортабельная гостиница. Находится в 10 минутах езды от железнодорожного вокзала, в 25 км от международного аэропорта Казань, в 10 минутах от речного порта; в 100 метрах от гостиницы находится ближайшая станция метро -"Площадь Тукая".
Каждое утро для гостей отеля подается завтрак по системе "шведский стол". На первом этаже гостиницы расположен бизнес-бар, где предлагается разнообразие сортов чая, видов кофе и богатый выбор элитных спиртных напитков.
Отель «Ногай» 4
Отель «Ногай» расположен в Казани, в 300 метрах от Петропавловского собора и в 4,4 км от стадиона «Казань Арена». К услугам гостей детская игровая площадка и ресторан. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Из окон открывается вид на город.
Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В числе удобств — чайник, фен и собственная ванная комната с ванной или душем.
Стойка регистрации открыта круглосуточно.
Отель «Корстон Tower» 4
Проживающие в гостинице «Корстон Tower» размещаются в ультрасовременной 25-этажной башне на 213 номеров различного уровня комфорта. Основу номерного фонда «Корстон Tower» составляют 1-2-местные номера категории Стандарт с одной двуспальной (DBL) или двумя раздельными (TWIN) кроватями. В каждом номере имеется ванная комната (душ, туалет, халаты и тапочки), спутниковое и кабельное телевидение, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi-интернет.
В отеле «Корстон Tower» к вашим услугам: несколько ресторанов, включая панорамный Extra Lounge на 25-ом этаже отеля, венское кафе, пиццерия и бары; СПА-салон с турецкой и финской сауной, тренажерным залом и массажной комнатой; для проживающих в гостиничном комплексе доступны: бассейн, бильярд, боулинг, кинотеатр, дискотека и детский парк; услуги прачечной, глажки и химчистки, заказ экскурсий по городу, организация трансферов, подземный паркинг, а также бесплатный Wi-Fi.
Отель «Корстон Royal» 5
Отельный комплекс «Korston Royal» находится в центре столицы Татарстана. До автостанции города 6,5 км, добраться можно за 15 минут. До железнодорожного вокзала - 4,7 км, путь на общественном транспорте или авто займет 10 минут. Аэропорт в 26 км, поездка на машине займет 25 минут. Ресторан «Le Buffet» приглашает гостей на завтрак, который организован по системе «шведский стол». В ресторане «Ju-Ju Bar» можно заказать блюда по меню. Фитнес-центр отеля дает возможность туристам посещать соляную пещеру, тренажерный зал и бассейн.
Отель «Шаляпин Палас» 4
Четырехзвездочный отель «Шаляпин Палас» находится в центре Казани, рядом с пешеходной зоной на улице Баумана.
К услугам гостей 123 уютных и благоустроенных номера в классическом стиле.
По утрам в ресторане отеля сервируют богатый завтрак «шведский стол». В ресторане «Капелла» подают вкусные блюда татарской и русской кухни, а также разнообразные блюда европейской кухни. Бар с живой фортепианной музыкой Piano Bar отеля «Шаляпин» работает круглосуточно.
Все гости отеля «Шаляпин Палас» могут бесплатно посещать фитнес-центр с крытым бассейном, тренажерным залом и сауной.
Гостиница «IT Парк Отель - Центр города»
Этот отель расположен в здании XVIII века в центре Казани, всего в 5 минутах ходьбы от станции метро «Площадь Тукая». К услугам гостей современные номера с хорошо оборудованной мини-кухней и бесплатным Wi-Fi. До парковки — 200 метров.
Номера казанского бизнес-отеля «ИТ-Парк» оформлены в индивидуальном стиле и оснащены рабочим столом и телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В каждом номере обустроена собственная ванная комната с феном и тапочками.
В стильном ресторане отеля подаются блюда традиционной татарской кухни, а также европейской и итальянской кухни. По утрам сервируют легкий завтрак.
Отель «Татарстан» 3
Этот 3-звездочный отель расположен в историческом и культурном центре Казани, в 15 минутах ходьбы от мечети Кул-Шариф и Казанского Кремля. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная парковка.
Номера гостиничного комплекса "Татарстан" красочно оформлены с использованием высококачественных тканей. Все номера оснащены спутниковым телевидением, креслом и отдельной ванной комнатой.
Каждое утро для гостей накрывается завтрак. В элегантном ресторане "Татарстан" подают блюда европейской и татарской кухни.
Гостиница Волга
Двухзвездочная гостиница "Волга", расположенная в Казани, давно зарекомендовала себя среди жителей и гостей города благодаря высокому уровню сервиса и комфортабельным условиям проживания. Это место с многолетней историей порадует своих гостей наличием круглосуточной автомобильной парковки, магазинов на территории и камер хранения. В числе дополнительных услуг, которые не часто можно встретить в отелях, парикмахерская и центр здоровья, включающий в себя сауну, солярий, бильярд и настольный теннис.
Разнообразный номерной фонд, который насчитывает 154 единицы, полностью обеспечит постояльцев необходимыми удобствами для отдыха и продуктивной работы. Ценителям простого комфорта идеально подойдет категория "эконом" с минимальной обстановкой, которая включает в себя телевизор, кровать и собственную ванную комнату. Вниманию предпочитающих домашнюю атмосферу представляются просторные апартаменты с мягкой мебелью, кондиционером и кухонными принадлежностями.
Ресторан гостиницы ежедневно принимает всех желающих попробовать блюда из широкого ассортимента европейской и национальной кухни. В заведении царит приятная атмосфера, которая создается заботливым персоналом и легкой музыкой. Регулярно здесь проходит вечерняя развлекательная программа, собирающая множество посетителей. Также Вы можете заказать организацию банкетного мероприятия, для проведения которого отведен зал на 20 персон.
Бизнес-клиенты смогут оценить качество конференц-сервиса, который оказывается в гостинице. На выбор доступно два помещения - конференц-зал и комната переговоров. Опытные менеджеры "Волги" подготовят для Вас все необходимое оборудование и план важного события. Вместимость конференц-зала составляет 50 человек, поэтому подойдет как для небольших групп деловых людей, так и для крупных делегаций.
Рядом с отелем расположено множество важных объектов городской инфраструктуры. Всего за 7 минут неспешным шагом можно добраться до центрального стадиона, а за 9 минут - до железнодорожного вокзала. До интересных достопримечательностей города можно доехать но общественном транспорте, ближайшая остановка которого находится всего в 2 минутах пешком.
Отель «Казань» 4
Гранд Отель «Казань» располагается в центре одноименного города Республики Татарстан. Свою работу начал в 2009 году и за это время собрал большое число положительных отзывов. Здесь гости смогут провести свой отдых, посетить ресторан, собраться на деловое или торжественное мероприятие. Благодаря удобной локации возможно посетить главные городские достопримечательности.
В фонде отеля для размещения предложено 215 комфортабельных номеров. Для приятного времяпрепровождения предусмотрена качественная мебель и современная техника. В каждом номере персональная ванная с приготовленным набором косметических средств.
На территории питание организовано в нескольких ресторанах «Кольцо» и «Buffalo», где в меню представлены блюда европейской, русской и татарской кухни. В лобби-баре можно заказать закуски и напитки.
Рабочие встречи, конференции и совещания возможно провести в специально отведенных пространствах — конференц-залах, переговорных комнатах и выставочном зале.
Разнообразить досуг предлагается в фитнес-центре, совершить тематические и обзорные экскурсии по городу. Расстояние до аэропорта - 22,8 км, до железнодорожного вокзала - 1,5 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в выбранной гостинице, при выборе тарифа с проживанием
- Питание, указанное в программе (при выборе тарифа с проживанием, кроме отеля Марков - без завтрака)
- Автобусное обслуживание по программе
- Экскурсии по программе, услуги гида, экскурсовода
- Входные билеты в объекты показа по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Казани и обратно
- Индивидуальный трансфер с вокзала/аэропорта - от 1400/2200 рублей за легковой автомобиль до 3 человек (бронируется заранее)
- Питание, не указанное в программе (при выборе тарифа без проживания): завтраки, обеды и ужины
- Размещение в гостинице, при выборе тарифа без проживания
- Наушники для экскурсий (радиогиды) - 200 руб. за сутки экскурсионного обслуживания
- Дополнительные экскурсии: «гостеприимный дом Бая» - 2900 руб. взрослый, 2700 руб. детский до 14 лет, 1000 руб. дети до 6 лет. Интерактив состоится при наборе минимум 15 человек
Место начала и завершения?
Что будет, если я опоздаю ко времени сбора группы?
В случае опоздания туристов к выезду на экскурсионную программу, просим срочно связаться по телефону экстренной связи для согласования места встречи с группой (номер будет в ваучере).
Во сколько и из каких гостиниц будет выезд на экскурсии?
Первый день:
14:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35 А).
14:10 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А).
14:25 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «IT Park» (ул. Петербургская д. 52) – туристы, проживающие в отелях «Биляр Палас», «Парк Отель», «Гранд Отель», «Сулейман Палас», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «IT Park» (ул. Петербургская д. 52).
14:40 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б) – туристы, проживающие в отелях «Азимут», «Татарстан», встречаются с экскурсоводом у входа в отель «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б).
14:50 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8) – туристы, проживающие в отеле «Волга», а также прибывающие на ж/д вокзал «Казань Пассажирская» и опаздывающие на встречу в свой отель, встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8).
15:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1) – туристы, проживающие в отеле «Релита», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).
Второй день:
08:15 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35 А).
08:25 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1 А).
08:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Петербургская д. 52).
08:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б).
08:50 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8).
09:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).
Третий день:
09:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35 А).
09:10 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1 А).
09:20 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Петербургская д. 52).
09:30 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б).
09:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8).
09:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).
Четвертый день:
08:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35 А).
08:15 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1 А).
08:30 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Петербургская д. 52).
08:40 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б).
08:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8).
09:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).
Пятый день:
09:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35 А).
09:15 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1 А).
09:25 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Петербургская д. 52).
09:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б).
09:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8).
10:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Может ли измениться программа тура?
Туроператор оставляет за собой право менять время и порядок проведения экскурсий, при этом, не меняя общую программу обслуживания.
Как работает радиооборудование для экскурсий?
Каждому туристу выдается маленький радиоприемник, настроенный на передатчик гида и удобный наушник, после этого каждый турист в диапазоне действия передатчика радиогида (до 50-100м) слышит все объяснения гида через наушник.
Радиуса действия передатчика радиогида вполне достаточно, чтобы участники экскурсионной группы могли свободно и непринужденно расположиться поблизости от экскурсовода, внимательно разглядывать заинтересовавшие их объекты, фотографироваться, не пропуская при этом ни слова.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.