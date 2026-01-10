1 день

Обзорные дневная и вечерняя экскурсии по Казани

Самостоятельное прибытие в гостиницу.

Трансфер до гостиницы бронируется заранее и предоставляется за дополнительную плату: индивидуальный трансфер с вокзала / аэропорта (от 1400/2200 рублей за легковой автомобиль до 3 человек).

Время выезда на программу из отеля фиксированное, смотрите в разделе «Важно знать». Гарантированное размещение в гостинице после 15:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.

15:30 Обзорная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани». Насладиться самобытной красотой Казани, увидеть своими глазами яркие краски ее улиц и площадей, узнать, где хранятся несметные сокровища Казанских ханов, и где закипел без огня котел, можно отправившись на обзорную экскурсию.

Достопримечательности тысячелетнего города соединили в себе культуру Запада и традиции Востока: Старо-Татарская слобода, где проживало с XVI века татарское население, Суконная слобода — промышленные преобразования Петра I, площадь фонтанов, озеро Кабан — его тайны и легенды.

А также стилизованная деревенька «Туган авылым («Родная деревня»), новый Театр Кукол, Казанский университет, площадь Свободы — культурный и административный центр Казани.

Старейшая мечеть Марджани и Богородицкий монастырь, в котором хранится один из старейших списков Казанской иконы Божьей Матери.

18:00 Трансфер в гостиницу. Свободное время.

20:30 Вечерняя обзорная экскурсия по городу «Огни Казани».

