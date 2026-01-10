Татарстан на 100 процентов. Летний тур на 5 дней

Погрузитесь в мир Татарстана — древнейших городов с богатой историей и яркой культурой.

Перед вами откроются тайны вековых традиций и легенд, познакомитесь с самобытностью татарского народа через интерактивные программы и обзорные
экскурсии по городу, где Восток встречается с Западом.

Окунетесь в атмосферу Елабуги — старинного города с музеями, домами-музеями Цветаевой и Шишкина, а также живописными пейзажами и историческими памятниками.

Вдохновитесь стариной и почувствуйте дух эпохи, прогуливаясь по уютным улочкам и наслаждаясь местной кухней. Продолжите путешествие в сердце Татарстана — Казанском Кремле, включающем мечети, церкви и башни. Посетите Свияжск с его древними монастырями и крепостями.

Этот тур — незабываемое сочетание истории, культуры и природной красоты, которое оставит яркие впечатления и желание вернуться!

Программа тура по дням

1 день

Обзорные дневная и вечерняя экскурсии по Казани

Самостоятельное прибытие в гостиницу.

Трансфер до гостиницы бронируется заранее и предоставляется за дополнительную плату: индивидуальный трансфер с вокзала / аэропорта (от 1400/2200 рублей за легковой автомобиль до 3 человек).

Время выезда на программу из отеля фиксированное, смотрите в разделе «Важно знать». Гарантированное размещение в гостинице после 15:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.

15:30 Обзорная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани». Насладиться самобытной красотой Казани, увидеть своими глазами яркие краски ее улиц и площадей, узнать, где хранятся несметные сокровища Казанских ханов, и где закипел без огня котел, можно отправившись на обзорную экскурсию.

Достопримечательности тысячелетнего города соединили в себе культуру Запада и традиции Востока: Старо-Татарская слобода, где проживало с XVI века татарское население, Суконная слобода — промышленные преобразования Петра I, площадь фонтанов, озеро Кабан — его тайны и легенды.

А также стилизованная деревенька «Туган авылым («Родная деревня»), новый Театр Кукол, Казанский университет, площадь Свободы — культурный и административный центр Казани.

Старейшая мечеть Марджани и Богородицкий монастырь, в котором хранится один из старейших списков Казанской иконы Божьей Матери.

18:00 Трансфер в гостиницу. Свободное время.

20:30 Вечерняя обзорная экскурсия по городу «Огни Казани».

2 день

Экскурсия «Елабуга - купеческая». Посещение домов-музеев М.И. Цветаевой и И.И. Шишкина

07:00 Завтрак в гостинице. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы, график выезда с гостиниц смотрите в разделе «Важно знать».

Выезд на экскурсионную программу в г. Елабуга (209 км.)

12:00 Прибытие в Елабугу.

Экскурсия «Елабуга — купеческая» — второй по значимости город в Республике Татарстан, обладающий уникальным историко-культурным наследием.

Ощутите уют и очарование старинного купеческого города! Вдохните воздух шишкинских лесов, прикоснитесь к седой старине в многочисленных музеях Елабуги.

Вы познакомитесь с основными достопримечательностями города: Шишкинские пруды, «Чертово» городище, площадь Тысячелетия Елабуги, проедете по старинным улочкам города.

Обед.

В программу экскурсии входит посещение музея дом Памяти М. И. Цветаевой и дом — музей И. И. Шишкина.

Экскурсия в музей «Дом памяти Марины Цветаевой». Мемориальная экспозиция Дома памяти М. И. Цветаевой воспроизводит обстановку дома елабужской семьи начала 1940-х гг.

Документальная экспозиция рассказывает о 10 последних днях пребывании в Елабуге, эвакуированной из Москвы, Марины Цветаевой.

Списки эвакуированных литераторов, тексты предсмертных записок, запись акта о смерти Цветаевой, отрывки из дневников и писем ее сына — Георгия Эфрона, письма сестры и дочери, первый посмертный сборник стихов Марины Цветаевой (1961), записная книжка, принадлежавшая Цветаевой.

Экскурсия в мемориальный дом-музей И. И. Шишкина. Дом был построен отцом знаменитого художника Иваном Шишкиным в 1835 году. Здесь прошли детские и юношеские годы будущего пейзажиста Ивана Ивановича Шишкина (1832–1898).

Здесь он начал рисовать, с детства проявляя незаурядные способности, сюда приезжал в зрелые годы, черпая вдохновение в прикамских лесах и просторах. Экспозиция занимает два этажа особняка Шишкиных.

В музее 16 экспозиционных залов. Первый этаж восстановлен таким, каким был при жизни семьи, здесь находятся большая и малая гостиные, кабинет отца, дорожная комната, буфетная и столовая; на втором этаже комната сестёр художника, а также спальня и мастерская Ивана Ивановича.

В залах графики и живописи экспонируются подлинные офорты и картины Шишкина.

Являясь памятником истории и культуры федерального значения, Елабужский музей художника является единственным в мире домом-музеем И. И. Шишкина и экспонирует только подлинные предметы декоративно-прикладного искусства, графики и живописи XIX века.

17:00 Выезд в Казань.

20:00 Прибытие в Казань. Свободное время в центре города.

3 день

Экскурсия «Белокаменная крепость». Теплоходная или автобусная экскурсия в Свияжск

07:00 Завтрак в гостинице. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы, график выезда с гостиниц смотрите в разделе «Важно знать».

10:00 Экскурсия «Белокаменная крепость». Казанский Кремль – главная достопримечательность города, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО. Это — официальная резиденция Президента Республики Татарстан и государственный музей-заповедник, который ежегодно посещают тысячи туристов.

Белокаменный Кремль – сердце древнего города, воплотившее в себе культуру запада и востока. Здесь взметнулись ввысь минареты главной мечети города Кул Шариф (посещение) и сверкают золотом купола старейшего православного Благовещенского собора.

На территории крепости находится один из символов Казани — знаменитая «падающая» башня ханши Сююмбике.

11:45 Причал «Казан». Посадка на теплоход.

12:00 Отправление т/х на речную экскурсию в Свияжск.

В случае невозможности проведения теплоходной экскурсии: Автобусная экскурсия на остров-град Свияжск.

14:00 Прибытие т/х в Свияжск.

Экскурсия «Цитадель завоевателя» — остров-град Свияжск. Свияжск – древняя крепость, построенная в правление Ивана Грозного.

В маршрут экскурсии в Свияжске входят уникальные исторические памятники: Собор Богоматери «Всех Скорбящих Радость», один из старейших деревянных храмов России — церковь Святой Троицы.

А также действующий Успенский монастырь с архитектурным ансамблем 16-17 вв., Конный двор и ремесленные мастерские, Рождественская площадь — откуда открывается вид на водные просторы и Услонские горы.

В ходе экскурсии предусмотрено свободное время (самостоятельно музеи, сувенирные лавки, обед).

17:00 Отправление т/х в Казань.

19:30 Прибытие т/х на причал «Казан». Свободное время.

20:30-22:00 За доп. плату: Авторская интерактивная программа «Гостеприимный дом Бая».

Всех гостей Казани непременно приглашаем в гости, в главный дом татарского села — дом Бая. Состоятельные хозяева дома — Эбика и Бабай раскроют множество секретов из уклада жизни, обычаев и традиций татарского народа.

За столом, за сытным обедом из национальных блюд (азу, треугольник, кыстыбый, кош теле, чак-чак) дорогим гостям Эбика и Бабай расскажут о любимых блюдах татарского народа через сказания и легенды.

Увлекательный рассказ в музыкальном сопровождении раскроет интересные элементы национальных праздников летнего и зимнего солнцестояния — Навруз, Нардуган, Сабантуй и других праздников.

Самым сокровенным и интересным в завершении вечера станет знакомство через игру актеров с национальными традициями и обычаями татарского народа. Вас ждут знакомства с понятиями Су юлы, Аулок Ой, Никах, Бэби Туе, а также интересные застольные игры.

Стоимость программы: 2900 рублей взрослый, 2700 рублей детский до 14 лет, 1000 рублей дети до 6 лет. (Интерактив состоится при наборе минимум 15 человек).

4 день

Экскурсия в «Храм всех религий». Загородная экскурсия в Раифский Богородицкий мужской монастырь

07:00 Завтрак в гостинице. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы, график выезда с гостиниц смотрите в разделе «Важно знать».

09:30 Экскурсия в «Храм всех религий» на старом Московском тракте. Комплекс представляет собой необычное архитектурное смешивание разных культур и мировых верований — церкви, мечети, синагоги, пагоды, индуистские храмы, а также верования исчезнувших цивилизаций.

Вселенский храм — это не место для богослужений, а музей и архитектурный памятник и символический симбиоз религий, цивилизаций и культур.

Внутри храм всех религий имеет несколько красиво декорированных залов, посвященных различным верованиям: зал Будды, Египетский зал, Католический зал, зал Иисуса Христа; есть также Театральный зал, картинная галерея, где проходят выставки художников, чайная комната.

Важной составной частью памятника религий выступает и одна из комнат родного дома Ильдара Ханова, в которой он жил. После его смерти в комнате организовали музей в его честь.

11:15 Загородная экскурсия «Овеянная легендами земля» в Раифский Богородицкий мужской монастырь, расположенный в 30 км. от Казани, в заповедном лесу, на берегу дивной красоты озера.

Монастырь основан в 17 веке. Его архитектурный ансамбль – один из самых величественных в среднем Поволжье складывался в течение столетий. Основной святыней монастыря является чудотворный Грузинский образ пресвятой Богородицы (XVII в).

На территории монастыря расположен освященный патриархом святой источник.

14:30 Свободное время в центре города.

5 день

Посещение музея поэта Е. Боратынского. Автобусно-пешеходная экскурсия «Казань в парках»

07:00 Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы (с вещами), график выезда с гостиниц смотрите в разделе «Важно знать».

10:15 Экскурсия «Цветущая Боратынка». Посещение музея поэта Е. Боратынского – выдающегося русского поэта, друга А. С. Пушкина.

Придя в музей, посетитель окажется в реальном жилом доме одной из дворянских семей дореволюционной Казани, увидит, как жили его обитатели, чем занимались в часы досуга.

Посетители музея смогут увидеть предметы мебели, стоявшей в доме поэта, его личные вещи, письма, посуду, книги, портреты поэта и его знакомых и друзей, рукописи.

Рассказ идет не только о судьбе бывших владельцев усадьбы, но и о судьбе самого дома и сада. Экскурсия продолжается в усадебном саде, благоухавшем в дворянском гнезде 100 лет назад с чаепитием на чайной веранде.

12:00 Автобусно-пешеходная экскурсия «Казань в парках». Парки и скверы Казани. Как и все большие города, Казань немыслима без зелёных насаждений, обилия парков и скверов. Они богемные и демократичные.

История казанских парков — двухсотлетняя. До этого, в XVII веке в России вообще не было понятия «парк». То есть, были парки, но царские, боярские. Первый общественный парк, который возник в Казани в начале XIX века — Чёрное озеро. А частные парки в Казани появились еще в XVIII веке. (например, Лядской, Николаевский садики).

В этих парках гуляли наши бабушки под звуки духового оркестра, здесь назначали свидания и деловые встречи, а сегодня обновленные парки встречают горожан и гостей города прохладой от летнего зноя и необычными историями из прошлого.

14:30 Окончание программы тура. Трансфер на ж/д вокзал.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Казани на выбор.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения руб. /чел:

Размещение: одноместное, двухместное, трехместное, доп. место.

Гостиница, категорияДействие ценыВзрослый ½ двухместныйРебенок (до 7/14 лет)Третий в номереОдноместный номерДоп. ночь с человека 2-хмест/1-номест. Тип завтрака в туре
«Тур без проживания»
30.04.2026-
01.10.2026
2902028220/28620
\
\
\
\
«Волга» 2* (стандартный номер)
14.05.2026-
10.06.2026
18.06.2026-
30.09.2026
4066028220/4026040660522203910/7000Шведский стол
«Татарстан» 3* Эконом-Центр (номер «эконом»)
14.05.2026-
10.06.2026
18.06.2026-
30.09.2026
4098028220/4058040980537403900/7380Шведский стол
«Марков» 4*
(стандарт)
14.05.2026-
10.06.2026
18.06.2026-
30.09.2026
4222028220/4182042220542204300/7500без завтрака
«Амакс Сафар Отель» 3* (стандарт номер)
14.05.2026-
10.06.2026
18.06.2026-
30.09.2026
4342028220/4302043420522204600/7000Шведский стол
«Кристалл» 3* (стандартный номер)
14.05.2026-
10.06.2026
18.06.2026-
30.09.2026
4382028220/4342043820566204700/8100Шведский стол
«Отель Азимут» 3* (стандартный номер)
14.05.2026-
10.06.2026
18.06.2026-
30.09.2026
4722028220/46820\602205550/9000Шведский стол
«Парк Отель Центр» 3* (стандартный номер)
14.05.2026-
10.06.2026
18.06.2026-
30.09.2026
4622028220/45820\582205300/8500Шведский стол
Отель «Давыдов» 3* (стандартный номер)
14.05.2026-
10.06.2026
18.06.2026-
30.09.2026
4342028220/4302043420542204600/7500Шведский стол
« IT Парк» 3* (стандартный номер (возможен полуцокольный этаж)
14.05.2026-
10.06.2026
18.06.2026-
30.09.2026
4542028220/4502045420542205100/7500Шведский стол
«Сулейман Палас Отель» 4* (стандартный номер)
14.05.2026-
10.06.2026
18.06.2026-
30.09.2026
4622028220/4582046220602205300/9000Шведский стол
«Отель Корстон Tower» 4* (номер категории Супериор)
14.05.2026-
10.06.2026
18.06.2026-
30.09.2026
4622028220/4582046220602205300/9000Шведский стол
«Биляр Палас отель» 4* (стандартный номер)
14.05.2026-
10.06.2026
18.06.2026-
30.09.2026
4622028220/4582046220602205300/9000Шведский стол
«Ногай» 4* (стандартный номер)
14.05.2026-
10.06.2026
18.06.2026-
30.09.2026
4822028220/47820\622205800/9500Шведский стол
«Гранд Отель Казань» 4 * (стандартный)
14.05.2026-
10.06.2026
18.06.2026-
30.09.2026
4622028220/4582046220602205300/9000Шведский стол
Отель «Корстон Royal» 5* (номер делюкс)
14.05.2026-
10.06.2026
18.06.2026-
30.09.2026
5022028220/4982050220702206300/11500Шведский стол
Отель «Шаляпин Палас» 4* (стандартный номер)
14.05.2026-
10.06.2026
18.06.2026-
30.09.2026
4742028220/47020\602205600/9000Шведский стол
Цены на тур в праздничные даты заезда
«Волга» 2* (стандартный номер)
30.04.2026-
13.05.2026
11.06.2026-
17.06.2026
4374028220/4334043740562204680/8000Шведский стол
«Татарстан» 3* Эконом-Центр (номер «эконом»)
30.04.2026-
13.05.2026
11.06.2026-
17.06.2026
4422028220/4382044220572204800/8250Шведский стол
«Марков» 4*
(стандарт)
30.04.2026-
13.05.2026
11.06.2026-
17.06.2026
4622028220/4582046220562205300/8000без завтрака
«Амакс Сафар Отель» 3* (стандарт номер)
30.04.2026-
13.05.2026
11.06.2026-
17.06.2026
4622028220/4582046220562205300/8000Шведский стол
Отель «Давыдов» 3* (стандартный номер)
30.04.2026-
13.05.2026
11.06.2026-
17.06.2026
4622028220/4582046220602205300/9000Шведский стол
« IT Парк» 3* (стандартный номер (возможен полуцокольный этаж)
30.04.2026-
13.05.2026
11.06.2026-
17.06.2026
4742028220/4702047420562205600/8000Шведский стол
«Кристалл» 3* (стандартный номер)
30.04.2026-
13.05.2026
11.06.2026-
17.06.2026
4622028220/4582046220590205300/8700Шведский стол
«Отель Азимут» 3* (стандартный номер)
30.04.2026-
13.05.2026
11.06.2026-
17.06.2026
5022028220/49820\642206300/10000Шведский стол
«Парк Отель Центр» 3* (стандартный номер)
30.04.2026-
13.05.2026
11.06.2026-
17.06.2026
4982028220/49420\690206200/11200Шведский стол
«Биляр Палас отель» 4* (стандартный номер)
30.04.2026-
13.05.2026
11.06.2026-
17.06.2026
5022028220/4982050220602206300/9000Шведский стол
«Сулейман Палас Отель» 4* (стандартный номер)
30.04.2026-
13.05.2026
11.06.2026-
17.06.2026
5022028220/4982050220602206300/9000Шведский стол
«Отель Корстон Tower» 4* (номер категории Супериор)
30.04.2026-
13.05.2026
11.06.2026-
17.06.2026
5482028220/5442054820734207450/12300Шведский стол
«Ногай» 4* (стандартный номер)
30.04.2026-
13.05.2026
11.06.2026-
17.06.2026
5222028220/51820\682206800/11000Шведский стол
«Гранд Отель Казань» 4 * (стандартный)
30.04.2026-
13.05.2026
11.06.2026-
17.06.2026
5022028220/4982050220602206300/9000Шведский стол
Отель «Корстон Royal» 5* (номер Делюкс)
30.04.2026-
13.05.2026
11.06.2026-
17.06.2026
5682028220/5642056820774207950/13300Шведский стол
Отель «Шаляпин Палас» 4* (стандартный номер)
30.04.2026-
13.05.2026
11.06.2026-
17.06.2026
5022028220/49820\602206300/9000Шведский стол

Тариф «Ребёнок до 7 лет» без предоставления отдельного спального места (завтрак включен). При необходимости спального места нужно бронировать по тарифу «Школьник 8-14 лет».

Примечание: ½ — стоимость на одного человека при двухместном размещении. Размещение: одноместное, 2 раздельные кровати, 1 большая кровать, три раздельные кровати, доп. место.

Варианты проживания

Отель «AMAKS Safar» 3

4 ночи

Отель AMAKS Safar расположен в высотном здании, в 2 км от центра города и Кремля. К услугам гостей ночной клуб и сауна.

Просторные номера отеля AMAKS Safar оснащены телевизором с кабельными каналами, в номерах установлен рабочий стол.

В ресторане отеля гости могут заказать традиционные блюда Татарстана и классические интернациональные блюда. В баре, открытом до позднего вечера, подают разнообразные безалкогольные и алкогольные напитки, в том числе местного производства.

Отель «Кристалл» 3

4 ночи

Отель расположен всего в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала города Казани. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и частная парковка.

Номера отеля "Кристалл" оформлены в классическом стиле и располагают холодильником, телевизором с плоским экраном и кондиционером.

В ресторане отеля "Кристалл" можно попробовать блюда европейской кухни, а в баре подают различные коктейли.

Казанский кремль находится в 1,3 км от отеля "Кристалл", а пешеходная улица Баумана с магазинами и кафе - в 10 минутах ходьбы. Поездка на экспрессе до аэропорта Казани от железнодорожного вокзала занимает 20 минут.

Отель «Давыдов» 3

4 ночи

Отель "Давыдов" находится в Казани и расположен всего в 700 метрах от выставочного центра Казанская ярмарка. Отель выполнен в современном стиле и располагает круглосуточной стойкой регистрации. К услугам гостей бесплатный WiFi и бесплатная частная автомобильная парковка.

Светлые номера оборудованы кондиционером, в них имеется телевизор с плоским экраном и холодильник. В ванной комнате гостям предоставлена возможность воспользоваться бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и феном.

В ресторане отеля подают различные блюда русской, европейской и татарской кухни. Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол», а в баре гости могут заказать напитки и закуски.

Отель «Парк Отель Центр» 3

4 ночи

Отель «Парк-отель» находится в Казани. На территории работают бар и ресторан. Гости могут прогуляться по саду, воспользоваться общей кухней и заказать доставку еды и напитков в номер. В числе удобств общий лаундж, камера хранения багажа и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Стойка регистрации открыта круглосуточно.
По утрам в отеле накрывают завтрак «шведский стол».

Номера гостиницы «Парк-отель» укомплектованы шкафом, кондиционером, письменным столом и телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната.

Отель «Азимут» 3

4 ночи

Отель «Ибис Казань Центр» находится в самом центре города, в 5 минутах ходьбы от Казанского кремля. Гостям предлагается размещение в современных номерах с бесплатным Wi-Fi, рабочим столом и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы.

В ресторане отеля «Ибис Казань Центр» готовят фирменные блюда Татарстана и блюда интернациональной кухни. К услугам гостей также бар Rendez-Vous, где в неформальной обстановке подают самые разнообразные алкогольные и безалкогольные напитки.

Отель «Биляр Палас» 4

4 ночи

Отель «Биляр Палас» расположен в Казани. К услугам гостей ресторан, бар, общий лаундж и фитнес-центр. Комплекса «Туган Авылым» находится менее чем в 1 км, а площадь Свободы — в 1,4 км. Прогулка пешком до Петропавловского собора занимает 15 минут. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Во всем здании доступен бесплатный Wi-Fi. Желающие могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер.

В распоряжении гостей собственная ванная комната с феном. Из некоторых номеров открывается вид на озеро. Все номера оснащены кондиционером, сейфом и телевизором с плоским экраном.

По утрам гостям предлагают завтрак «шведский стол».

Гостям предлагается целый спектр оздоровительных услуг. В отеле установлена гидромассажная ванна и оборудована сауна.

Гостиница «Сулейман Палас Отель» 4

4 ночи

Сулейман Палас Отель - современная комфортабельная гостиница. Находится в 10 минутах езды от железнодорожного вокзала, в 25 км от международного аэропорта Казань, в 10 минутах от речного порта; в 100 метрах от гостиницы находится ближайшая станция метро -"Площадь Тукая".

Каждое утро для гостей отеля подается завтрак по системе "шведский стол". На первом этаже гостиницы расположен бизнес-бар, где предлагается разнообразие сортов чая, видов кофе и богатый выбор элитных спиртных напитков.

Отель «Ногай» 4

4 ночи

Отель «Ногай» расположен в Казани, в 300 метрах от Петропавловского собора и в 4,4 км от стадиона «Казань Арена». К услугам гостей детская игровая площадка и ресторан. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Из окон открывается вид на город.

Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В числе удобств — чайник, фен и собственная ванная комната с ванной или душем.

Стойка регистрации открыта круглосуточно.

Отель «Корстон Tower» 4

4 ночи

Проживающие в гостинице «Корстон Tower» размещаются в ультрасовременной 25-этажной башне на 213 номеров различного уровня комфорта. Основу номерного фонда «Корстон Tower» составляют 1-2-местные номера категории Стандарт с одной двуспальной (DBL) или двумя раздельными (TWIN) кроватями. В каждом номере имеется ванная комната (душ, туалет, халаты и тапочки), спутниковое и кабельное телевидение, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi-интернет.

В отеле «Корстон Tower» к вашим услугам: несколько ресторанов, включая панорамный Extra Lounge на 25-ом этаже отеля, венское кафе, пиццерия и бары; СПА-салон с турецкой и финской сауной, тренажерным залом и массажной комнатой; для проживающих в гостиничном комплексе доступны: бассейн, бильярд, боулинг, кинотеатр, дискотека и детский парк; услуги прачечной, глажки и химчистки, заказ экскурсий по городу, организация трансферов, подземный паркинг, а также бесплатный Wi-Fi.

Отель «Корстон Royal» 5

4 ночи

Отельный комплекс «Korston Royal» находится в центре столицы Татарстана. До автостанции города 6,5 км, добраться можно за 15 минут. До железнодорожного вокзала - 4,7 км, путь на общественном транспорте или авто займет 10 минут. Аэропорт в 26 км, поездка на машине займет 25 минут. Ресторан «Le Buffet» приглашает гостей на завтрак, который организован по системе «шведский стол». В ресторане «Ju-Ju Bar» можно заказать блюда по меню. Фитнес-центр отеля дает возможность туристам посещать соляную пещеру, тренажерный зал и бассейн.

Отель «Шаляпин Палас» 4

4 ночи

Четырехзвездочный отель «Шаляпин Палас» находится в центре Казани, рядом с пешеходной зоной на улице Баумана.

К услугам гостей 123 уютных и благоустроенных номера в классическом стиле.

По утрам в ресторане отеля сервируют богатый завтрак «шведский стол». В ресторане «Капелла» подают вкусные блюда татарской и русской кухни, а также разнообразные блюда европейской кухни. Бар с живой фортепианной музыкой Piano Bar отеля «Шаляпин» работает круглосуточно.

Все гости отеля «Шаляпин Палас» могут бесплатно посещать фитнес-центр с крытым бассейном, тренажерным залом и сауной.

Гостиница «IT Парк Отель - Центр города»

4 ночи

Этот отель расположен в здании XVIII века в центре Казани, всего в 5 минутах ходьбы от станции метро «Площадь Тукая». К услугам гостей современные номера с хорошо оборудованной мини-кухней и бесплатным Wi-Fi. До парковки — 200 метров.

Номера казанского бизнес-отеля «ИТ-Парк» оформлены в индивидуальном стиле и оснащены рабочим столом и телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В каждом номере обустроена собственная ванная комната с феном и тапочками.

В стильном ресторане отеля подаются блюда традиционной татарской кухни, а также европейской и итальянской кухни. По утрам сервируют легкий завтрак.

Отель «Татарстан» 3

4 ночи

Этот 3-звездочный отель расположен в историческом и культурном центре Казани, в 15 минутах ходьбы от мечети Кул-Шариф и Казанского Кремля. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная парковка.

Номера гостиничного комплекса "Татарстан" красочно оформлены с использованием высококачественных тканей. Все номера оснащены спутниковым телевидением, креслом и отдельной ванной комнатой.

Каждое утро для гостей накрывается завтрак. В элегантном ресторане "Татарстан" подают блюда европейской и татарской кухни.

Гостиница Волга

4 ночи

Двухзвездочная гостиница "Волга", расположенная в Казани, давно зарекомендовала себя среди жителей и гостей города благодаря высокому уровню сервиса и комфортабельным условиям проживания. Это место с многолетней историей порадует своих гостей наличием круглосуточной автомобильной парковки, магазинов на территории и камер хранения. В числе дополнительных услуг, которые не часто можно встретить в отелях, парикмахерская и центр здоровья, включающий в себя сауну, солярий, бильярд и настольный теннис.

Разнообразный номерной фонд, который насчитывает 154 единицы, полностью обеспечит постояльцев необходимыми удобствами для отдыха и продуктивной работы. Ценителям простого комфорта идеально подойдет категория "эконом" с минимальной обстановкой, которая включает в себя телевизор, кровать и собственную ванную комнату. Вниманию предпочитающих домашнюю атмосферу представляются просторные апартаменты с мягкой мебелью, кондиционером и кухонными принадлежностями.

Ресторан гостиницы ежедневно принимает всех желающих попробовать блюда из широкого ассортимента европейской и национальной кухни. В заведении царит приятная атмосфера, которая создается заботливым персоналом и легкой музыкой. Регулярно здесь проходит вечерняя развлекательная программа, собирающая множество посетителей. Также Вы можете заказать организацию банкетного мероприятия, для проведения которого отведен зал на 20 персон.

Бизнес-клиенты смогут оценить качество конференц-сервиса, который оказывается в гостинице. На выбор доступно два помещения - конференц-зал и комната переговоров. Опытные менеджеры "Волги" подготовят для Вас все необходимое оборудование и план важного события. Вместимость конференц-зала составляет 50 человек, поэтому подойдет как для небольших групп деловых людей, так и для крупных делегаций.

Рядом с отелем расположено множество важных объектов городской инфраструктуры. Всего за 7 минут неспешным шагом можно добраться до центрального стадиона, а за 9 минут - до железнодорожного вокзала. До интересных достопримечательностей города можно доехать но общественном транспорте, ближайшая остановка которого находится всего в 2 минутах пешком.

Отель «Казань» 4

4 ночи

Гранд Отель «Казань» располагается в центре одноименного города Республики Татарстан. Свою работу начал в 2009 году и за это время собрал большое число положительных отзывов. Здесь гости смогут провести свой отдых, посетить ресторан, собраться на деловое или торжественное мероприятие. Благодаря удобной локации возможно посетить главные городские достопримечательности.

В фонде отеля для размещения предложено 215 комфортабельных номеров. Для приятного времяпрепровождения предусмотрена качественная мебель и современная техника. В каждом номере персональная ванная с приготовленным набором косметических средств.

На территории питание организовано в нескольких ресторанах «Кольцо» и «Buffalo», где в меню представлены блюда европейской, русской и татарской кухни. В лобби-баре можно заказать закуски и напитки.

Рабочие встречи, конференции и совещания возможно провести в специально отведенных пространствах — конференц-залах, переговорных комнатах и выставочном зале.

Разнообразить досуг предлагается в фитнес-центре, совершить тематические и обзорные экскурсии по городу. Расстояние до аэропорта - 22,8 км, до железнодорожного вокзала - 1,5 км.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в выбранной гостинице, при выборе тарифа с проживанием
  • Питание, указанное в программе (при выборе тарифа с проживанием, кроме отеля Марков - без завтрака)
  • Автобусное обслуживание по программе
  • Экскурсии по программе, услуги гида, экскурсовода
  • Входные билеты в объекты показа по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Казани и обратно
  • Индивидуальный трансфер с вокзала/аэропорта - от 1400/2200 рублей за легковой автомобиль до 3 человек (бронируется заранее)
  • Питание, не указанное в программе (при выборе тарифа без проживания): завтраки, обеды и ужины
  • Размещение в гостинице, при выборе тарифа без проживания
  • Наушники для экскурсий (радиогиды) - 200 руб. за сутки экскурсионного обслуживания
  • Дополнительные экскурсии: «гостеприимный дом Бая» - 2900 руб. взрослый, 2700 руб. детский до 14 лет, 1000 руб. дети до 6 лет. Интерактив состоится при наборе минимум 15 человек
Место начала и завершения?
Татарстан, Казань
Что будет, если я опоздаю ко времени сбора группы?

В случае опоздания туристов к выезду на экскурсионную программу, просим срочно связаться по телефону экстренной связи для согласования места встречи с группой (номер будет в ваучере).

Во сколько и из каких гостиниц будет выезд на экскурсии?

Первый день:

14:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35 А).

14:10 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А).

14:25 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «IT Park» (ул. Петербургская д. 52) – туристы, проживающие в отелях «Биляр Палас», «Парк Отель», «Гранд Отель», «Сулейман Палас», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «IT Park» (ул. Петербургская д. 52).

14:40 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б) – туристы, проживающие в отелях «Азимут», «Татарстан», встречаются с экскурсоводом у входа в отель «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б).

14:50 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8) – туристы, проживающие в отеле «Волга», а также прибывающие на ж/д вокзал «Казань Пассажирская» и опаздывающие на встречу в свой отель, встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8).

15:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1) – туристы, проживающие в отеле «Релита», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).

Второй день:

08:15 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35 А).

08:25 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1 А).

08:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Петербургская д. 52).

08:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б).

08:50 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8).

09:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).

Третий день:

09:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35 А).

09:10 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1 А).

09:20 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Петербургская д. 52).

09:30 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б).

09:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8).

09:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).

Четвертый день:

08:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35 А).

08:15 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1 А).

08:30 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Петербургская д. 52).

08:40 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б).

08:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8).

09:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).

Пятый день:

09:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35 А).

09:15 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1 А).

09:25 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Петербургская д. 52).

09:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б).

09:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8).

10:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Может ли измениться программа тура?

Туроператор оставляет за собой право менять время и порядок проведения экскурсий, при этом, не меняя общую программу обслуживания.

Как работает радиооборудование для экскурсий?

Каждому туристу выдается маленький радиоприемник, настроенный на передатчик гида и удобный наушник, после этого каждый турист в диапазоне действия передатчика радиогида (до 50-100м) слышит все объяснения гида через наушник.

Радиуса действия передатчика радиогида вполне достаточно, чтобы участники экскурсионной группы могли свободно и непринужденно расположиться поблизости от экскурсовода, внимательно разглядывать заинтересовавшие их объекты, фотографироваться, не пропуская при этом ни слова.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 дней
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
